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Мексиканские банды стали помогать населению во время пандемии Covid-19, но Лопес Обрадор считает, что им не следует это делать.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал наркокартели, которые во время пандемии коронавируса раздают еду населению. Он считает, что бандам следует прекратить насилие, а не помогать нуждающимся. Политика цитирует агентство Clarin.
По мнению Лопеса Обрадора, членам банд следует подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам и их семьям.
В середине апреля появились сообщения о том, что несколько мексиканских картелей направляют маски, мыло и еду населению, чтобы помочь ему перенести пандемию коронавируса. Reuters отмечает, что наркокартели брендируют коробки и оставляют на них названия банд.
Агентству не удалось проверить подлинность видео и фото, которые появлялись в соцсетях, но оно опросило аналитиков, и те считают, что публикации подлинные.
TJ приводит несколько постов, на которых, предположительно, представители наркокартелей раздают нуждающимся коробки и пакеты с помощью.
Среди тех, кто оказывает помощь, — дочь находящегося в тюрьме наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. На некоторых коробках, которые волонтёры передавали нуждающимся, размещён логотип её бренда El Chapo 701.
Цифра обозначает место в рейтинге самых богатых людей Forbes, которое наркобарон занимал, когда руководил картелем Синалоа. Компания его дочери не связана с наркобизнесом.
Публикации, на которых волонтёры помогают нуждающимся, появлялись в соцсетях El Chapo 701, но позже страницы стали недоступны.
За 2019 год в Мексике зафиксировано почти 35 тысяч убийств. Президент страны выступал за увеличение социальных расходов, которые должны помочь устранить коренные причины преступности, отмечает Reuters.
С 31 марта в стране действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, к 21 апреля в Мексике зафиксирован 8261 случай заболевания Covid-19, 686 человек умерли.
TJ уже направили запрос наркокартелям прокомментировать ситуацию?
В ответ в редакцию прислали чьи-то пальцы.
Боится конкуренции, ссыкло. Насилие над людьми - прерогатива государства.
Ну почему не помогает? Пожрут - выживут, будет кому наркоту покупать. У нас тоже так. Пожрут че на улице найдут, выживут - будет кому налоги плотить
Как интересно сейчас продвигается торговля наркотиками в период пандемии
Надеюсь, что майские фьючерсы на кокаин упали не так сильно.
То, что мы наблюдаем в отношении кокаиновых фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в сфере наркоторговли предлагаем продавать кокаин по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами
Также как и раньше, бесконтактно
Это ясно, но рынок то просесть должен был или наоборот увеличиться, т.к все сидят дома и развлекаются
Ну все правильно делают.
Сейчас помогаешь, а потом они помогут тебе покупая наркотики
Первоочередная задача государства – не дать понять людям, что их главный враг именно государство. У нас то же самое с альянсом врачей происходит. Благополучие граждан никогда не было целью государства и никогда не будет.