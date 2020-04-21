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Новости
Алексей Боржонов
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Президент Мексики попросил наркокартели не помогать нуждающимся и посоветовал вместо этого соблюдать законы Материал редакции

Мексиканские банды стали помогать населению во время пандемии Covid-19, но Лопес Обрадор считает, что им не следует это делать.

22 комментария
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​Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото со страницы Обрадора, Фейсбук

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал наркокартели, которые во время пандемии коронавируса раздают еду населению. Он считает, что бандам следует прекратить насилие, а не помогать нуждающимся. Политика цитирует агентство Clarin.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто занимается организованной преступностью. Я видел, как вы раздаёте посылки. Это не помогает. Поможет, если вы прекратите заниматься преступностью.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
президент Мексики

По мнению Лопеса Обрадора, членам банд следует подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам и их семьям.

В середине апреля появились сообщения о том, что несколько мексиканских картелей направляют маски, мыло и еду населению, чтобы помочь ему перенести пандемию коронавируса. Reuters отмечает, что наркокартели брендируют коробки и оставляют на них названия банд.

Агентству не удалось проверить подлинность видео и фото, которые появлялись в соцсетях, но оно опросило аналитиков, и те считают, что публикации подлинные.

TJ приводит несколько постов, на которых, предположительно, представители наркокартелей раздают нуждающимся коробки и пакеты с помощью.

La Voz Del Pueblo ( Oficial ) @LPueblo2
#OJO #Matamoros #Tamaulipas

Con la protección de @fgcabezadevaca El cártel del golfo #CDG continúa entregando despensas a gente de bajos recursos.

Video; así es como la gente se pelea por las despensas que el Cartel del Golfo está regalando en #Tamaulipas por el COVID-19. https://t.co/ckfaDA4fsP
La Voz Del Pueblo ( Oficial ) @LPueblo2
#OJO #VillaDeReyes #SLP

Con total impunidad Integrantes del Cártel Jalisco Nuevo Generación #CJNG entregan despensas por el #COVID19mx a gente de bajos recursos en Villa De Reyes ,San Luis Potosí. https://t.co/593gLcn8aF

Среди тех, кто оказывает помощь, — дочь находящегося в тюрьме наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. На некоторых коробках, которые волонтёры передавали нуждающимся, размещён логотип её бренда El Chapo 701.

Цифра обозначает место в рейтинге самых богатых людей Forbes, которое наркобарон занимал, когда руководил картелем Синалоа. Компания его дочери не связана с наркобизнесом.

Публикации, на которых волонтёры помогают нуждающимся, появлялись в соцсетях El Chapo 701, но позже страницы стали недоступны.

За 2019 год в Мексике зафиксировано почти 35 тысяч убийств. Президент страны выступал за увеличение социальных расходов, которые должны помочь устранить коренные причины преступности, отмечает Reuters.

С 31 марта в стране действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, к 21 апреля в Мексике зафиксирован 8261 случай заболевания Covid-19, 686 человек умерли.

#новости #covid19

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22 комментария
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Yaroslav Brandtner

12

TJ уже направили запрос наркокартелям прокомментировать ситуацию? 

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Насущные Проблемы

Yaroslav
32

В ответ в редакцию прислали чьи-то пальцы.

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andorus

Насущные
0

Яйцы 
Христос воскрес 

Ответить

Уютный Багажник

13

Боится конкуренции, ссыкло. Насилие над людьми  - прерогатива государства.

Ответить

Serg Bootlegger

Уютный
2

Вся власть наркокартелям! Долой угнетателей! 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

Ну почему не помогает? Пожрут - выживут, будет кому наркоту покупать. У нас тоже так. Пожрут че на улице найдут, выживут - будет кому налоги плотить

Ответить

Трин Зотофф

3

тот случай, когда становится ясно, у кого какие приоритеты. 

Ответить

Математический динозавр

3

Берут пример с Эскобара. Тоже беднякам помогал, параллельно устраивая кровавый угар по всей стране

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Мистер Блондин

0

Как интересно сейчас продвигается торговля наркотиками в период пандемии

Ответить

Олег Мельник

Мистер
3

Надеюсь, что майские фьючерсы на кокаин упали не так сильно.

Ответить

Пожилой Мартингал

Олег
4

То, что мы наблюдаем в отношении кокаиновых фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в сфере наркоторговли предлагаем продавать кокаин по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами

Ответить

Мистер Блондин

Олег
1

благодаря кокаину мы кушаем авакадо и бананчики

Ответить

Ренат Нугаев

Мистер
2

Также как и раньше, бесконтактно

Ответить

Мистер Блондин

Ренат
–1

Это ясно, но рынок то просесть должен был или наоборот увеличиться, т.к все сидят дома и развлекаются

Ответить

Inevitable

1

Ну все правильно делают. 

Сейчас помогаешь, а потом они помогут тебе покупая наркотики 

Ответить

Крутой парфюмер

Inevitable
0

Клиентоориентированность

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Inevitable
0

Доставляя в США, там основной потребитель

Ответить

Vlopv Basbh

0

ПУТИН ДАЙ ПРИКАЗ! ВЫХОДИ ИЗ БУНКЕРА!

Ответить

Пенсионный каякер

0

Нарко напоминает 

Ответить

Паша Цветомузыка

0
Ответить

Общественный дебаркадер

Паша
0

Прикольно, что это? 

Ответить

Артур Логвинов

0

Первоочередная задача государства – не дать понять людям, что их главный враг именно государство. У нас то же самое с альянсом врачей происходит. Благополучие граждан никогда не было целью государства и никогда не будет.

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