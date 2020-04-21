Мексиканские банды стали помогать населению во время пандемии Covid-19, но Лопес Обрадор считает, что им не следует это делать.

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​Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото со страницы Обрадора, Фейсбук

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал наркокартели, которые во время пандемии коронавируса раздают еду населению. Он считает, что бандам следует прекратить насилие, а не помогать нуждающимся. Политика цитирует агентство Clarin.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто занимается организованной преступностью. Я видел, как вы раздаёте посылки. Это не помогает. Поможет, если вы прекратите заниматься преступностью. Андрес Мануэль Лопес Обрадор президент Мексики

По мнению Лопеса Обрадора, членам банд следует подумать о страданиях, которые они причиняют своим жертвам и их семьям.

В середине апреля появились сообщения о том, что несколько мексиканских картелей направляют маски, мыло и еду населению, чтобы помочь ему перенести пандемию коронавируса. Reuters отмечает, что наркокартели брендируют коробки и оставляют на них названия банд.

Агентству не удалось проверить подлинность видео и фото, которые появлялись в соцсетях, но оно опросило аналитиков, и те считают, что публикации подлинные.

TJ приводит несколько постов, на которых, предположительно, представители наркокартелей раздают нуждающимся коробки и пакеты с помощью.

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Среди тех, кто оказывает помощь, — дочь находящегося в тюрьме наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. На некоторых коробках, которые волонтёры передавали нуждающимся, размещён логотип её бренда El Chapo 701.

Цифра обозначает место в рейтинге самых богатых людей Forbes, которое наркобарон занимал, когда руководил картелем Синалоа. Компания его дочери не связана с наркобизнесом.

Публикации, на которых волонтёры помогают нуждающимся, появлялись в соцсетях El Chapo 701, но позже страницы стали недоступны.

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За 2019 год в Мексике зафиксировано почти 35 тысяч убийств. Президент страны выступал за увеличение социальных расходов, которые должны помочь устранить коренные причины преступности, отмечает Reuters.

С 31 марта в стране действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, к 21 апреля в Мексике зафиксирован 8261 случай заболевания Covid-19, 686 человек умерли.