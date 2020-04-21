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В правительстве рассказали, что отсрочка платежей возможна, если стороны её согласуют.
Патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать религиозным учреждениям Русской православной церкви отсрочку по коммунальным платежам. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы РПЦ и двух федеральных чиновников.
Текст письма 20 апреля опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий». В нём Патриарх Кирилл объясняет, что счета за коммунальные услуги церкви и монастыри оплачивают из пожертвований, а они снизились на фоне пандемии коронавирусной инфекции — из-за этого религиозные организации «испытывают существенные трудности в оплате коммунальных услуг».
По данным РБК, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства. В Минстрое рассказали журналистам, что отсрочка платежей возможна «по соглашению сторон исходя из условий заключённых договоров на поставку коммунальных ресурсов». В Минприроды добавили, что такая отсрочка должна быть зафиксирована в дополнительном соглашении участников договора — юрлица и регионального оператора.
Источник РБК в «Газпроме» рассказал, компания рассмотрит индивитуально адресные обращения церквей и монастырей об отсрочке платежей за газ. Собеседники журналистов в трёх компаниях, которые вывозят мусор из Москвы и Подмосковья, рассказали, что не получали обращений от религиозных организаций. «Очевидно, что решение об отсрочках платежей должно приниматься региональными властями и должно быть в итоге компенсировано региональному оператору», — уточнил представитель группы компаний «Эколайн».
Малый и средний бизнес
sosnooli bibu haha
Так у них же там всё на свечях работает, в чем прекол?
Статья 14 Конституции РФ
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Удивительно, что они их вообще платят
это воля божья
волк
по статье пойдёшь
нинад
это ты инквизитору говорить будешь
когда тебя ебали, что на жопе написали?
Крестик в подписи
OOO "РПЦ"
системообразующие жеж
Во-во - вообще льготы должны были дать по умолчанию. Не понимаю почему так накосячили.
Странно. Я был твёрдо уверен, что церковь обогревается благодатным огнём. Ну ладно, теперь будет греться от подорванных жоп
Господь посылает испытания, пусть принимают их и преодолевают
Вот это по настоящему поддержка основообразующего предприятия россии, а не эти ваши макдональдсы