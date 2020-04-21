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Артём Мазанов
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Патриарх Кирилл попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам — из-за коронавируса у них снизились доходы Материал редакции

В правительстве рассказали, что отсрочка платежей возможна, если стороны её согласуют.

42 комментария
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Фото TJ

Патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина дать религиозным учреждениям Русской православной церкви отсрочку по коммунальным платежам. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы РПЦ и двух федеральных чиновников.

Текст письма 20 апреля опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий». В нём Патриарх Кирилл объясняет, что счета за коммунальные услуги церкви и монастыри оплачивают из пожертвований, а они снизились на фоне пандемии коронавирусной инфекции — из-за этого религиозные организации «испытывают существенные трудности в оплате коммунальных услуг».

​Telegram-канал «Зеленый змий»

По данным РБК, Мишустин перенаправил письмо в профильные ведомства. В Минстрое рассказали журналистам, что отсрочка платежей возможна «по соглашению сторон исходя из условий заключённых договоров на поставку коммунальных ресурсов». В Минприроды добавили, что такая отсрочка должна быть зафиксирована в дополнительном соглашении участников договора — юрлица и регионального оператора.

Источник РБК в «Газпроме» рассказал, компания рассмотрит индивитуально адресные обращения церквей и монастырей об отсрочке платежей за газ. Собеседники журналистов в трёх компаниях, которые вывозят мусор из Москвы и Подмосковья, рассказали, что не получали обращений от религиозных организаций. «Очевидно, что решение об отсрочках платежей должно приниматься региональными властями и должно быть в итоге компенсировано региональному оператору», — уточнил представитель группы компаний «Эколайн».

#карантинвроссии #рпц #новости

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42 комментария
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Уютный Багажник

44

Малый и средний бизнес 

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Уютный Багажник

Уютный
15

sosnooli bibu haha

Ответить

Уютный Багажник

Уютный
12

лахи 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
7

Так у них же там всё на свечях работает, в чем прекол?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
7

прекол в том, что все мы - бесы инопланетные 

Ответить

Актерский диод

Арнольд
0
Ответить

Artem Puchkov

7

Статья 14 Конституции РФ
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Ответить

Уютный Багажник

Artem
18

да кто такой этот ваш конституция рф блять

Ответить

Пкшаашер

Artem
4

Так эту конституцию уже отменили.

Ответить

Константин Курасов

8
Ответить

Alexey Samarkin

7
Ответить

Serg Bootlegger

6

Удивительно, что они их вообще платят

Ответить

Актерский диод

Serg
0

да

Ответить

Актерский диод

3

 Конституции РФ

Ответить

Уютный Багажник

Актерский
1

это воля божья 

Ответить

Актерский диод

Уютный
1

волк

Ответить

Уютный Багажник

Актерский
0

по статье пойдёшь

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

нинад

Ответить

Уютный Багажник

Актерск…
1

это ты инквизитору говорить будешь 

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

когда тебя ебали, что на жопе написали?

Ответить

Уютный Багажник

Актерск…
2

боже царя храни

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

сюк

Ответить

Ученый инструмент

3

Пусть яхту продаст 

Ответить

Избирательный кот

3

не очень понял причинно-следственную связь. блогеры тоже платят жкх с донатов граждан, получается тоже могут написать письмо с запросом? 

Ответить

Наим Алиев

2

Крестик в подписи

Ответить

Andrew Makarov

Наим
0

У всех попов такая фишка, кстати

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

1

ахаххахахаха, sooqa

Ответить

Ярослав Лазор

1

OOO "РПЦ"

Ответить

Константин Курасов

Ярослав
0

системообразующие жеж

Ответить

Ярослав Лазор

Константин
0

Во-во - вообще льготы должны были дать по умолчанию. Не понимаю почему так накосячили.

Ответить

Упоротый Голубь

1

Странно. Я был твёрдо уверен, что церковь обогревается благодатным огнём. Ну ладно, теперь будет греться от подорванных жоп 

Ответить

Lada Shakalada

Упоротый
0

о, ну этого-то топлива у них хоть жопой жуй, не заржавеют

Ответить

Denis Smirnov

1

Ага, может ещё и от налогов освободить? Ах, да...

Ответить

Nikita Zubkov

0

Ну все, пора включать в список пострадавших отраслей

Ответить

Joykiller

0

Попросил бы отменить сразу, чоужтам

Ответить

Masha Kovalyova

0

Так-так, а епархиальные сборы товарищ Гундяев уже отменил?

Ответить

Danila Romanov

0

Пусть продаст свои авто и яхты.

Ответить

Lada Shakalada

0

Текст письма опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий»
ОР!!!!!!

Ответить

Spect

0

Большой клоун

Ответить

Евгений Клочков

0

Господь посылает испытания, пусть принимают их и преодолевают

Ответить

Константин Курасов

Евгений
0

Посылает нам своих слуг, чтобы испытать наше терпение

Ответить

Alexey Snooker

0

Вот это по настоящему поддержка основообразующего предприятия россии, а не эти ваши макдональдсы

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