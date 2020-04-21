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Новости
Артём Мазанов
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«Медиазона» нашла связь роликов о коронавирусе и Конституции с НКО правительства России. Главное Материал редакции

«Национальные приоритеты», которые освещали работу по нацпроектам, отрицают причастность к созданию таких видео.

«Медиазона» рассказала, откуда появились ролики, связывающие работу врачей во время пандемии коронавируса с поправками в Конституцию, и обнаружила связь таких видео с НКО, созданной правительством России.

Один из таких роликов опубликовала мэрия Омска. В нём сообщается, что поправки в Конституцию помогут врачам справиться со следующими эпидемиям.

  • Один из врачей московской больницы в Коммунарке, попавший в аналогичный клип, рассказал, что в видео ему «приписывают слова, которые он никогда не говорил». «Про политику и Конституцию я вообще ничего не знаю, я как бы вне темы», — объяснил он;
  • «Медиазона» обнаружила также много других похожих между собой роликов, где голосование по поправкам в основной закон страны не затрагивается, а лишь рассказывается о работе медиков в период пандемии;
  • С 30 марта по 10 апреля на сайте одной из школ Краснодарского края в разделе «Новости» появились три подборки таких роликов, которые сопровождались короткими примечаниями-инструкциями;
  • «Медиазона» выяснила, что инструкции по размещению видеороликов «получали сотни мелких чиновников по всей России». Журналисты составили подборку из таких роликов;
  • Ни одна из пресс-служб правительств регионов, которые опубликовали такие ролики, не ответила журналистам оперативно — «Медиазона» получила 12 ответов, в каждом из которых чиновники просят отсрочку на несколько недель по разным причинам;
  • В семи роликах, которые изучили журналисты, создателями видео были указаны четыре имени: Павел Поперешниченко, Юлия Прудаева, Максим Лаптев и Михаил Столяр;
  • Поперешниченко с мая по октябрь 2019 года был пресс-секретарем губернатора Курганской области Вадима Шумкова, Юлия Прудаева — его жена;
  • Поперешниченко рассказал журналистам, что к роликам отношения не имеет, тоже самое заявил и Столяр. «Мы для стоков планировали снимать, костюмы химзащиты достать не можем», — добавил он;
  • Владельцем некоторых видео значился обладатель почтового адреса v.velichko@nationalpriority.ru, который зарегистрирован на почтовом сервере АНО «Национальные приоритеты». Эту организацию правительство России создало в декабре 2019 года для освещения работы по нацпроектам;
  • Большинство роликов ещё до публикации в сообществах администраций и бюджетных учреждений появлялись в сообществе «Медиа СМИ» во «ВКонтакте»;
  • «Медиазона» рассказала, что этот паблик раньше назывался «Главные новости» — изначально там рассказывали о мусорной реформе, а затем — об успехах национальных проектов;
  • Некоторые из размещаемых в этом сообществе видео сопровождались титром с адресом сайта «стопкоронавирус.рф» — официального источника информации об пандемии Covid-19 в России;
  • За работу этого сайта отвечают «Национальные приоритеты», которым 30 марта правительство выделило 99,6 миллиона рублей на «разработку общей концепции информационного освещения результатов и мероприятий национальных проектов и программ, а также на проведение семинаров и совещаний на эту тему»;
  • Руководитель «Национальных приоритетов» София Малявина отрицает причастность организации к производству видео, где упоминается Конституция;
  • В конце некоторых видео также публикуют логотип волотёрской инициативы Общероссийского народного фронта «мывместе2020.рф». На её сайте указано, что цель волонтёров — помогать пожилым или тем, кто испытывает трудности с передвижением, упоминаются юридическая и психологическая помощь;
  • Причастность к созданию видео о медиках и конституционных гарантиях в «мывместе2020.рф» отрицают.

#конституция #карантинвроссии #covid19

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5 комментариев
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Dimon Lyon

0

В чем проблема то?

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solawind

Dimon
8

В том что пропогандоны на госденьги лепят из видео с врачами фейки о том что их поправки помогут победить вирус и вбрасывают в школьные новости.

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solawind

solawind
5
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Spect

1

«Медиазона» нашла связь роликов о коронавирусе и Конституции с НКО правительства России

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Илья Пономарев

0

Ребят, а нормально, что в городском паблике публикуются уж очень положительные ролики подобного вида, но о работе областной администрации, в том числе о борьбе с короной?

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