Я не считаю, что здесь нужно человека наказывать. Если нужно будет, то лучше возьму весь удар на себя. Это даже не нервный срыв, но чуть-чуть эмоции не удержались. Посмотрим, как всё будет разворачиваться. Я никого там не оскорбил, вроде. Но мы посоветуемся. Если оскорбил и обидел, то извинимся.