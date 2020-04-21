Прямой эфир
что происходит в интернете
Алексей Богодистов отвечал «на сложные вопросы» горожан.
21 апреля глава Геленджика Алексей Богодистов провёл прямой эфир в Инстаграме. После окончания трансляцию забыли завершить и на запись попало его матерное высказывание в адрес руководителя городской пресс-службы Янины Скориковой.
Запись прямого эфира не сохранилась в аккаунте чиновника, но в комментариях под его анонсом некоторые поблагодарили мэра за «фееричный финал» выступления.
Богодистов заявил «Подъёму», что после случившегося возьмёт «весь удар на себя». Он пояснил, что во время эфира с ним были Скорикова и его помощник. Скорикову глава города попросил выйти, так как она его отвлекала. В конце эфира помощник должен был выключить трансляцию, но забыл.
Ну пиздец новость, очень даже мило поругался прости господи
Замечательный мужик.
Причем голову в кусты прятать не стал, прямым текстом сказал "ну да, лоханулся, надо будет - извинимся". Отчасти молодец даже, прости господи.
Специфический паук например
Признать ошибку - неслыханное, к сожалению, качество для российского чиновника.
Это новый прикол с использованием, прости господи в конце предложения?Прости господи
Мэр Геленджика обматерил пресс-секретаря
Я не считаю, что здесь нужно человека наказывать
возьму весь удар на себя.
Наливкин? Не узнать! Следит за собой.
Тебя часто на работе матерят?
Ленинский вентилятор
Я сам на себя работаю. И да, иногда могу и сам на себя поматериться если хуйню какую-нибудь сотворю)
Если б меня отвлекали на трансляции, я б ещё и не так "обматерила"...
"Новость", высосанная из пальца, на tj че-то слишком много шлака "ни о чём" в последнее время
Извините, пожалуйста, просто поделюсь забавным наблюдением... У вас удивительный слог Одноклассников. Как говорится, не в обиду, я не "поругаться", просто некоторые стилистические моменты "выдают"...
С богом! Не сомневаюсь, что дедушка Нургл поможет всем нам в борьбе с этой заразой.
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