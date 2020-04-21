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Новости
Ольга Щербинина
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Мэр Геленджика обматерил пресс-секретаря в прямом эфире в Инстаграме. Трансляцию забыли выключить Материал редакции

Алексей Богодистов отвечал «на сложные вопросы» горожан.

30 комментариев
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21 апреля глава Геленджика Алексей Богодистов провёл прямой эфир в Инстаграме. После окончания трансляцию забыли завершить и на запись попало его матерное высказывание в адрес руководителя городской пресс-службы Янины Скориковой.

Видео из Telegram-канала «Хороший Геленджик»

«Уважаемые жители, с Богом! Дальше трудимся, спасибо вам большое за вашу поддержку. Скорикова... на*** она сидит чё-то, б**, мне кивает, суёт. Она же меня отвлекает. Она не понимает что ли, бл***?! Господи, прости».

Алексей Богодистов
мэр Геленджика

Запись прямого эфира не сохранилась в аккаунте чиновника, но в комментариях под его анонсом некоторые поблагодарили мэра за «фееричный финал» выступления.

Богодистов заявил «Подъёму», что после случившегося возьмёт «весь удар на себя». Он пояснил, что во время эфира с ним были Скорикова и его помощник. Скорикову глава города попросил выйти, так как она его отвлекала. В конце эфира помощник должен был выключить трансляцию, но забыл.

Я не считаю, что здесь нужно человека наказывать. Если нужно будет, то лучше возьму весь удар на себя. Это даже не нервный срыв, но чуть-чуть эмоции не удержались. Посмотрим, как всё будет разворачиваться. Я никого там не оскорбил, вроде. Но мы посоветуемся. Если оскорбил и обидел, то извинимся.

Алексей Богодистов
мэр Геленджика

#новости #инстаграм #политика

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30 комментариев
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Сергей Гращенко

39

Ну пиздец новость, очень даже мило поругался прости господи

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Михаил Чуриков

Сергей
0

Замечательный мужик.

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Andre Macareno

Михаил
0

опять этот клип с курами пересматривать…

Ответить

Упоротый Голубь

27

Причем голову в кусты прятать не стал, прямым текстом сказал "ну да, лоханулся, надо будет - извинимся". Отчасти молодец даже, прости господи.

Ответить

Специфический паук например

Упоротый
0

Признать ошибку - неслыханное, к сожалению, качество для российского чиновника. 

Ответить

Nikolai Danilov

Упоротый
0

Это новый прикол с использованием, прости господи в конце предложения?Прости господи

Ответить

Максим Шпилёв

Упоротый
0

Мэр Геленджика обматерил пресс-секретаря

Я не считаю, что здесь нужно человека наказывать

возьму весь удар на себя.

Ответить

Посторонний

23

Давай по новой, Миша, все хуйня.

Ответить

Mmmax

18

Господи, прости.

Оправдан!

Ответить

Universe

14

Наливкин? Не узнать! Следит за собой.

Ответить

Максим Рычков

Universe
2

Лайк за Наливкина. И ведь похожи.

Ответить

clear sky

Universe
0

 Это даже не нервный срыв

Это нервный срыв. Хочется надеяться по крайней мере, он же не разговаривает с подчиненными в спокойном состоянии в таком тоне? В отпуск ему надо

Ответить

clear sky

clear
0

не туда написал

Ответить

Spect

7

Норм, по заголовку подумал, что какая-то чернуха.

Ответить

Ленинский вентилятор

4

И что тут такого? А то никто ни разу в жизни не психовал на подчиненных или детей, например. Ну косячнули, попало в эфир, бывает. Ничего страшного мужик не сказал.

Ответить

Mykola Glushchenko

Ленинский
0

Тебя часто на работе матерят?

Ответить

Ленинский вентилятор

Mykola
0

Я сам на себя работаю. И да, иногда могу и сам на себя поматериться если хуйню какую-нибудь сотворю)

Ответить

Lada Shakalada

1

Если б меня отвлекали на трансляции, я б ещё и не так "обматерила"...
"Новость", высосанная из пальца, на tj че-то слишком много шлака "ни о чём" в последнее время

Ответить

the art of гепард

Lada
2

Извините, пожалуйста, просто поделюсь забавным наблюдением... У вас удивительный слог Одноклассников. Как говорится, не в обиду, я не "поругаться", просто некоторые стилистические моменты "выдают"...

Ответить

Lada Shakalada

the
0

на здоровье

Ответить

LordChanka

2

С богом! Не сомневаюсь, что дедушка Нургл поможет всем нам в борьбе с этой заразой. 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

2
Ответить

alexferman

1

Хуйня, на самом деле

Ответить

sf

1

какой он религиозный однако

Ответить

Уютный Багажник

1

Ничо особенного, я на кота своего ору и то жёстче. 

Ответить

Илья Утёнков

1

https://www.youtube.com/watch?v=G13igSlBY2A

Ответить

Joke Rofler

0

Абсолютно согласен
Ненавижу, когда под руку говорят, отвлекают, что-то суют

Ответить

Картошка Фри

0

Уважаемые жители, с Богом, дальше трудимся

Ответить

Эмиль Рубанов

0

BREAKING: Взрослые люди на нервной работе за кадром ругаются матом. 

ШОК ВИДЕО

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Semen Semenov

0

Реально отвлекала

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