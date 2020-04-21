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что происходит в интернете
Дайджест от 21 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 5 642 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 52 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 456 россиян, 3,8 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,5 миллиона человек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о дефиците ИВЛ и масок в городе;
Зарплаты и поддержание жизнедеятельности. Например, даже в замороженном состоянии экспонаты нуждаются в правильном уходе, а здания должны поддерживаться в нормальном состоянии.
И там речь о потере части бюджета, а не дохода. Поправили
Ужасный микрофон
Ну так они этим и в любое другое время бы занимались. Допустим, месяц они закрыты и не получают прибыли, с начала года турпоток меньше стал, но не получают же они в обычное время полугодовой доход за это время, самое прибыльное по идее лето должно быть.
Речь не только о том, что они только тратят, а ничем это не восполняется. Учитывая все сложности, уверен, что тратят они намного больше чем обычно
А как выживает редакция, если не секрет? Спецпроектов же нет, рекламу вряд ли дают.
Обычный ответ: разве много нам нужно? Тёплая батарея и остатки от заказа из Яндекс.Еды после начальства
Более скучный ответ: мы пишем и пишем, ничего нового — только теперь материалы в основном вертятся вокруг одной темы. Те, кто в Комитете занимается рекламой, стараются работать изо всех сил, чтобы компания всё преодолела. Да это ко всем у нас относится.
С начала года китайцы не ездят.
И наверное так посчитали что до середины лета не откроются
Короче говоря, пиздец продолжается
Он прекратится как только мы закончим выпускать дайджесты про коронавирус. Или наоборот. Я не уверен в причинно-следственной связи
Сумасшедший Кирилл
Это из-за того что нет инструкции по мытью рук. Если нет инструкции - люди не моют руки, если люди не моют руки - заражаются, если заражаются то заражают других ну и т.д.
P.s. я конечно не на что не намекаю, но...
Королевский Даниль
И не говори, редакторы ТЖ продолжают делать детские ошибки в тексте, а главреду похуй
какие?
Королевский Даниль
Детские. Сорри конечно, что резко, но у меня часто ощущение, что либо редакторы не читают свой же текст, либо думают, что нужно писать "тоже самое".
Пусть яхты свои продают
Сумасшедший Кирилл
Не вариант, "они" сейчас в океане на яхтах от covid-19 "спасаются".
Я точно знаю что есть, я сам их отдавал в виде налогов.
Патриарх Кирилл попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам — из-за коронавируса у них снизились доходы
Хорошо, что у всего населения страны нет проблем ни с доходами, ни с коммунальными платежами.
Батюшка уже помолился за народ, теперь пора и бизнесом заняться, а то Боженька яхту не заправляет.
Можно как-то отписаться от уведомлений по новостям о covid-19? Ну реально, запарило уже, такое чувство будто приложение больше ни на что не годится, ребята, перестаньте пожалуйста 👎
Отпишись от пушей, забань хэштеги про коронавирус. Это сейчас главная тема в мире, сорян
а как банить хэштеги?
У меня что-то глюкануло в приложении, и дайджест получился очень депрессивным