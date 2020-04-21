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Артём Мазанов
2858

Первое дело из-за срыва онлайн-уроков и резолюция ООН о справедливом доступе к вакцинам. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 21 апреля.

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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 5 642 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 52 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 456 россиян, 3,8 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,5 миллиона человек.

В России:

  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у России нет возможности раздавать деньги населению;
  • СК в Петербурге возбудил первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков. На них пранкер разыгрывал школьников;
  • Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики;
  • Сбербанк просчитал, что пик заболеваемости коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая;
  • Патриарх Кирилл попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам — из-за коронавируса у них снизились доходы;
  • Кремль назвал незаконной акцию протеста против карантина во Владикавказе. Её инициатора арестовали по подозрению в нападении на силовика;
  • Верховный суд выступил против уголовного преследования за публикацию фейков о коронавирусе, размещённых до 1 апреля;
  • Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах;
  • Эрмитаж заявил о потере половины годового бюджета из-за пандемии. Музей тратит все имеющиеся деньги на поддержание жизнедеятельности и зарплаты;
  • В WhatsApp слили персональные данные 23 пациентов с коронавирусом из Подмосковья;
  • Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию;
  • В Новой Москве пациентов начала принимать инфекционная больница, построенная за месяц;
  • В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку;
  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев счёл, что режим самоизоляции в регионе продлят на майские праздники;

  • Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о дефиците ИВЛ и масок в городе;

  • Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко перешёл на самоизоляцию — он контактировал с сотрудником администрации с подтвержденным Covid-19. На удалённую работу также перешла вся администрация региона;
  • Руководитель проектов «Яндекса» по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова заявила, что соблюдение режима самоизоляции в регионах дается жителям России всё сложнее.
​Индекс «самоизоляции» от «Яндекса»

В мире:

  • Все 193 государства — члена Генассамблеи ООН единогласно приняли резолюцию, выступающую за справедливый доступ к вакцинам против коронавируса;
  • Президент Мексики попросил наркокартели не помогать нуждающимся и посоветовал вместо этого соблюдать законы;
  • Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в течение недели представит план по ослаблению запретов и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции;
  • ВОЗ рекомендовала Белорусии принять более жёсткие меры – вплоть до введения карантина или комендантского часа;
  • У хоккеиста команды Александра Лукашенко диагностировали коронавирус;
  • Министр туризма и культуры Турции рассказал, что страна ожидает прибытия российских туристов не раньше конца июля;
  • В Испании отменили традиционный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков;
  • В Тегеране (Иран) открываются большие магазины, торговые пассажи и крытые рынки, но в торговых центрах остаются закрытыми фитнес-студии, рестораны и закусочные;
  • В Норвегии открываются детские сады;
  • Facebook начал удалять посты о протестах против карантина из-за пандемии Covid-19.

Что ещё — Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские и призвал всех мужчин региона сделать тоже самое

#дайджест #covidtoday #covid19

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34 комментария
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Андрей Рядькин

18
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Российский микроскоп

Андрей
6

ТНН

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ouxen

Андрей
1

охуенчик)

Ответить

Знакомый Кирилл

12

Правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики;

Целлофановый и бумажный?

Ответить

Сумасшедший Кирилл

Знакомый
3

Из Пятёрочки и Ашана.

Ответить

Ужасный микрофон

7

Из-за пандемии коронавируса Эрмитаж уже потерял половину годового дохода;

Каким образом за месяц они потеряли доход за полгода?

Ответить

Сергей Звезда

Ужасный
1

Зарплаты и поддержание жизнедеятельности. Например, даже в замороженном состоянии экспонаты нуждаются в правильном уходе, а здания должны поддерживаться в нормальном состоянии. 

И там речь о потере части бюджета, а не дохода. Поправили

Ответить

Ужасный микрофон

Сергей
2

Ну так они этим и в любое другое время бы занимались. Допустим, месяц они закрыты и не получают прибыли, с начала года турпоток меньше стал, но не получают же они в обычное время полугодовой доход за это время, самое прибыльное по идее лето должно быть.

Ответить

Сергей Звезда

Ужасный
0

Речь не только о том, что они только тратят, а ничем это не восполняется. Учитывая все сложности, уверен, что тратят они намного больше чем обычно

Ответить

Илья Утёнков

Сергей
0

А как выживает редакция, если не секрет? Спецпроектов же нет, рекламу вряд ли дают.

Ответить

Сумасшедший

Илья
2

На подписках "PLUS" :D

Ответить

Сергей Звезда

Илья
0

Обычный ответ: разве много нам нужно? Тёплая батарея и остатки от заказа из Яндекс.Еды после начальства

Более скучный ответ: мы пишем и пишем, ничего нового — только теперь материалы в основном вертятся вокруг одной темы. Те, кто в Комитете занимается рекламой, стараются работать изо всех сил, чтобы компания всё преодолела. Да это ко всем у нас относится. 

Ответить

Илья Политов

Ужасный
0

С начала года китайцы не ездят.
И наверное так посчитали что до середины лета не откроются

Ответить

Сумасшедший Кирилл

5

Не нужны мне лысые мужики в бонусе. Давайте лучше котиков.

Ответить

Илья Утёнков

1

Короче говоря, пиздец продолжается

Ответить

Сергей Звезда

Илья
10

Он прекратится как только мы закончим выпускать дайджесты про коронавирус. Или наоборот. Я не уверен в причинно-следственной связи 

Ответить

Сумасшедший Кирилл

Сергей
3

Это из-за того что нет инструкции по мытью рук. Если нет инструкции - люди не моют руки, если люди не моют руки - заражаются, если заражаются то заражают других ну и т.д.
P.s. я конечно не на что не намекаю, но...

Ответить

Илья Утёнков

Сумасшедший
0

Тоже каждый раз ищу внизу поста... И не нахожу, не нахожу!

Ответить

ouxen

Сергей
0

давно пора!

Ответить

Королевский Даниль

Илья
0

И не говори, редакторы ТЖ продолжают делать детские ошибки в тексте, а главреду похуй

Ответить

Сергей Звезда

Королевский
0

какие?

Ответить

Королевский Даниль

Сергей
0

Детские. Сорри конечно, что резко, но у меня часто ощущение, что либо редакторы не читают свой же текст, либо думают, что нужно писать "тоже самое".

Ответить

Сумасшедший Кирилл

3

Все говорят раздать по 20к. Но как это сделать если их нет и не было никогда?

Ответить

Поменял Никнейм

Сумасшедший
2

Пусть яхты свои продают

Ответить

Сумасшедший Кирилл

Поменял
2

Не вариант, "они" сейчас в океане на яхтах от covid-19 "спасаются".

Ответить

Rodrik Mayer's

Сумасшедший
1

Я точно знаю что есть, я сам их отдавал в виде налогов.

Ответить

Андрей Лузин

Rodrik
0

Ну ты отдал, а кто-то уже взял

Ответить

Rodrik Mayer's

3

Патриарх Кирилл попросил дать церквям отсрочку по коммунальным платежам — из-за коронавируса у них снизились доходы

Хорошо, что у всего населения страны нет проблем ни с доходами, ни с коммунальными платежами.

Батюшка уже помолился за народ, теперь пора и бизнесом заняться, а то Боженька яхту не заправляет.

Ответить

Антон Чепур

1

Можно как-то отписаться от уведомлений по новостям о covid-19? Ну реально, запарило уже, такое чувство будто приложение больше ни на что не годится, ребята, перестаньте пожалуйста 👎

Ответить

Сергей Звезда

Антон
0

Отпишись от пушей, забань хэштеги про коронавирус. Это сейчас главная тема в мире, сорян

Ответить

Антон Чепур

Сергей
0

а как банить хэштеги?

Ответить

Сергей Звезда

Антон
1

зайди по хэштегу и нажми «игнорировать»

Ответить

Лазиз Ганиев

0

Дон гондон

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Евгений Киров

0

У меня что-то глюкануло в приложении, и дайджест получился очень депрессивным

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