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Новости
Артём Мазанов
3951

Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские Материал редакции

Он призвал всех мужчин региона побрить головы.

74 комментария
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские в регионе и обратился к жителям региона.

Кадыров объяснил, что последовал заветам предков, и призвал мужскую часть населения сделать то же самое.

Я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы!

Рамзан Кадыров
глава Чечни

Открыть в республике парикмахерские 20 апреля Кадырова попросили местные жители. В ответ глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо. Он призвал брать пример с председателя правительства республики Муслима Хучиева и первого вице-премьера Исы Тумхаджиева,

#новости #карантинвроссии #кадыров

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74 комментария
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Берг

51

Мой любимый контентмейкер

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Alexey Snooker

Берг
0

Это был челенж

Ответить

Обухов Денис

Alexey
1

Когда жену побреет, тогда пусть закрывает парикмахерские

Ответить

Овжешко Пожежниченко

34

Рамзан Кадыров отреагировал  на просьбу открыть чеченские гей бары

Ответить

Уютный Багажник

Овжешко
3

По лезвию ходишь

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Уютный
0

Эй, двесты рублэй брат! На еду - нэт, на стрижку хатабы

Ответить

Nikita Zubkov

Овжешко
0

Как сознание, брат?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Nikita
1

Патрыатыческое

Ответить

Садовый микроскоп

Овжешко
0

Парни молятся, сердце радуется.

Ответить

Evgenii Evgenii

26

"побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские в регионе"
Решение уровня:

Ответить

Barska Manikula

9
Ответить

Nastya Kogalymskaya

4

для такого нужен пуш

Ответить

Региональный блик

3

@Олег Ивахнов 

Ответить

Капитальный кавалер

Региональный
2

Как можно не любить ивахновские фотки?

Ответить

German Times

Капитальный
2

А почему не Никрыд?

Ответить

Региональный блик

German
0

Почему не Дыркинд?

Ответить

Spect

Региональный
0

Дыррыд vs Кинник

Ответить

Региональный блик

Капитальный
1

С возвращением-извращением, Вов!

Ответить

Spect

Капитальный
0

Вытесни гея кавказца с сайта, пожалуйста

Ответить

Капитальный кавалер

Региональный
0

Призываю сюда Ивахнова, чтобы он сказал всем, кто тут тупой мудак

Ответить

Олег Ивахнов

Капитальный
3

Тупой мудак здесь Климов но чет он делся куда то.

Ответить

Олег Ивахнов

Олег
2

Oh wait...

Ответить

Капитальный кавалер

Региональный
1

Да идите нахер, я есть захотел

Ответить

Садовый микроскоп

Капитальный
0

Ты какой-то бот?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

3

Осталось попросить открыть барбершопы.

Ответить

Yuri Miller

0

А ему идёт. А если бороду сбрить?

Ответить

Ded Pihto

Yuri
7
Ответить

Олег Ивахнов

2

Неповторимый оригинал

Ответить

Оборонный Илья

Олег
0

Из каких хроник фотка

Ответить

Олег Ивахнов

Оборонный
4

Амбера

Ответить

Олег Ивахнов

Олег
0

Кстати там же по ним сирик собирались снимать

Ответить

n4rym

1

все что я понял это то, что в чеченском нет слова парикмахерская и дни недели.

Ответить

Zero Tolerance

n4rym
1

все что я понял это АЛЛАХУ АКБАР АХМАТ СИЛА  ☝  ☝ ☝ 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

n4rym
0

Есть, но Кадыров их забыл

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Самый довольный человек в Российской Федерации(судя по лицу).

Ответить

the art of гепард

0

под меня косит

Ответить

Argumenta Ambigua

the
2

Да, у вас интонация схожа

Ответить

the art of гепард

Argumenta
0

извинись

Ответить

Овжешко Пожежниченко

the
0

и пабрейса жиест

Ответить

Argumenta Ambigua

the
0

бехк ма билла (https://ru.glosbe.com/ru/ce/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5)

Ответить

the art of гепард

Argumenta
0

Бек с мобилой?

Ответить

Argumenta

the
0

боюсь, что да

Ответить

Inevitable

0

А бороду чё не сбрил?

Ответить

Eduard Vakhitov

Inevitable
1

Не сбриваются 

Ответить

Забавный завод

0

АААААААааа

Ответить

Берг

Забавный
0

Не ори

Ответить

Master Oogway

Берг
1

Ешь Черри

Ответить

Забавный завод

Берг
0

Не ору

Ответить

Берг

Забавный
0

Ешь чири

Ответить

Оборонный Илья

Берг
0

Есть чирик до зарплаты

Ответить

Миша Шмаков

Берг
0

Чирии

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Сюдевн ыыл нао ЩВ уща Щщвщщв ОЫра ЛЫ Шфгыо лВ ЦГ ГЦОВЬал - Добавил Рамзан

Ответить

Spect

Арнольд
0

Извинись

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Spect
0

Лаашкын Пркташн Алщ ! 

Ответить

Argumenta Ambigua

Арнольд
1

это  недопустимо

Ответить

Alexey Khudyakov

0

Волосы, извинитесь

Ответить

Французский бинокль

0

ТОП просьб вышедших из-под контроля

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

волосы покинули Чечню

Ответить

Никита Сухов

0

- Слушай меня, дон. Моя родина зовется Спартой, дон. 

Ответить

Spect

0

Может он готовится к тюрьме?

Ответить

Условный украинец

0

Жду подобного примера от российских властей, сами-то за стилем следят..

Ответить

Spid3r

0

Теперь это не Чечня, а Лысня.

Ответить

Сергей Гращенко

0
Ответить

Skoi Skoi

0

Что он курит ? Сашка(Емельяненко) его хорошему не научит

Ответить

Neketa Fo

0

Закидайте меня санными тряпками, но мне кажется это хороший ход. Остроумно и по-доброму.

Ответить

Валерия Бобровская

0

Ха

Ответить

Gera Ivanov

0

Животное облысело.

Ответить

Taktischer Corgi

0

- Первый раз я побрился налысо в 16 лет.

Ответить

Alexey Snooker

0

Вопрос для следующего гостя:
Как я тебе?

Ответить

Максим Шпилёв

0
Ответить

Дмитрий Ч

0

Тем временем мэр Вологда-гда 

Ответить

Neketa Fo

0
Ответить

Neketa Fo

Neketa
0
Ответить

Обухов Денис

0

Тимати...,,😂

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