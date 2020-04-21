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Он призвал всех мужчин региона побрить головы.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские в регионе и обратился к жителям региона.
Кадыров объяснил, что последовал заветам предков, и призвал мужскую часть населения сделать то же самое.
Открыть в республике парикмахерские 20 апреля Кадырова попросили местные жители. В ответ глава региона посоветовал мужчинам побриться налысо. Он призвал брать пример с председателя правительства республики Муслима Хучиева и первого вице-премьера Исы Тумхаджиева,
Мой любимый контентмейкер
Это был челенж
Рамзан Кадыров отреагировал на просьбу открыть чеченские гей бары
По лезвию ходишь
Эй, двесты рублэй брат! На еду - нэт, на стрижку хатабы
Как сознание, брат?
"побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские в регионе"
Решение уровня:
Как можно не любить ивахновские фотки?
А почему не Никрыд?
Региональный блик
Почему не Дыркинд?
Призываю сюда Ивахнова, чтобы он сказал всем, кто тут тупой мудак
Тупой мудак здесь Климов но чет он делся куда то.
Да идите нахер, я есть захотел
А ему идёт. А если бороду сбрить?
Неповторимый оригинал
Оборонный Илья
Из каких хроник фотка
Амбера
все что я понял это то, что в чеченском нет слова парикмахерская и дни недели.
под меня косит
Да, у вас интонация схожа
извинись
А бороду чё не сбрил?
Сюдевн ыыл нао ЩВ уща Щщвщщв ОЫра ЛЫ Шфгыо лВ ЦГ ГЦОВЬал - Добавил Рамзан
Лаашкын Пркташн Алщ !
Закидайте меня санными тряпками, но мне кажется это хороший ход. Остроумно и по-доброму.