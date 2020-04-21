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Новости
Артём Мазанов
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СК в Петербурге возбудил первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков. На них пранкер разыгрывал школьников Материал редакции

Следователи заявили, что стример «вёл себя вызывающе и хамил».

62 комментария
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Видео Артура Амаева от 6 апреля

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело из-за срыва дистанционных занятий для школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Следователи считают, что к срыву уроков может быть причастен стример Артур Амаев, который выкладывает свои пранки на YouTube-канале «Russia Paver».

В СК рассказали, что 27 марта и 6 апреля блогер разместил видео, на которых присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и разыгрывал учеников.

[Блогер] вёл себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации.

Следственный комитет России

Это первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков, о котором рассказало СК. На YouTube-канал Russia Paver подписано 911 тысяч человек.

Видео Артура Амаева от 27 марта

20 апреля СК заявил, что будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки против учителей на дистанционных занятиях.

#новости #право #карантинвроссии #covid19 #петербург

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62 комментария
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Актерский диод

37

Пранкер хуже пидараса

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Бетонный кран

Актерский
2

Но лучше натурала

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Актерский диод

Бетонный
4

Пидарас это не ориентация, а образ жизни

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Уютный Багажник

Актерский
0

блясуканетуда ебучийтжебись оновсёконём

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Kyler

1

О, я видел пару раз его стримы, наглухо отбитый чувак

Ответить

Уютный Багажник

Kyler
18

@Вахтёр TJ тут человек стримы пранкеров смотрит, примите меры

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ouxen

Уютный
0

сто плетей этому господину и кандалы на 10 лет

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

Можно просто в галяске закрыть на пару лет 

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Непрерывный Макс

5

Дело возбудили по части 1 статьи 272 УК

 1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации

 Неправомерным считается доступ к конфиденциальной информации или информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями (без согласия собственника или его законного представителя), при условии обеспечения специальных средств ее защиты.

Интересно, как следователь натянул стрим со школотой на охраняемую законом компьютерную информацию.

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Alexey Snooker

Непрерывный
4

Да им вообще походу все равно, их даже не смутило то что он в Дании на ПМЖ.

Ответить

Zero Tolerance

Alexey
0

Ничего удивительного, вспомни уголовку на вольнова. А этот вроде еще и гражданин РФ

Ответить

Alexey Snooker

Zero
0

С Вольновым это вообще смех, мне особенно понравилась формулировка "заочно арестовать".

Ответить

Zero Tolerance

Непрерывный
1

Всё норм, говнопранкеры были предупреждены. Они думали, что с ними шутки шутят? 

Ответить

Zero Tolerance

5

Каждому пранкеру по бутылке  

Ответить

Mikhail Boyarskov

2

Нах ему уголовное дело. Таких ибланов надо ссылать на исправительные работы - коз пасти на плато Путорана в декабре. 

Ответить

Dmitry Vakhnin

2

Нет бы шутки смешные шутил, а то хуйню несет и думает, что это смешно. Уровень 3 класса какой-то.

Ответить

Грандиозный волк

2

Мне стыдно, что я живу с ним на одной планете.

Ответить

Громадный украинец

1

Натыкался на его видео на ютубе с пранками уроков, и охуел от количества лайков 

Ответить

Громадный украинец

Громадный
2

Хотя щас глянул комменты, аудитория как раз под его умственные способности 

Ответить

Ученый инструмент

Громадный
1
Ответить

ouxen

Громадный
0

но написано без ошибок, как это?!

Ответить

Громадный украинец

ouxen
1

Возможно это писала другая училка 

Ответить

ouxen

Громадный
1

тралет конкурентов?

Ответить

Громадный

ouxen
2

Времена тяжелые, хочешь жить умей вертеться

Ответить

Ученый инструмент

ouxen
1

Т9

Ответить

ouxen

Ученый
0

вдох выдох?

Ответить

Уютный Багажник

1

Нашёл Дыню

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

УЪУЪУЪЪУ СЮКА

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

ПОПАЛСЯ, ГЕЮГА! ВЛАДЛЕН МАЗУТИН

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
4

пездатебе 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
3

Это мама твоя?

Ответить

Арнольд

Уютный
4

нет ты нарвался точно говори свой айпи протокол 

Ответить

ouxen

Арнольд
0

вычислял по tcp, когда это ещё не было мейнстримом ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
0

ойпи пратакол кхе-кхе

Ответить

Арнольд

Уютный
0
Ответить

ouxen

Уютный
0

поставь на аву

Ответить

Арнольд

ouxen
1

на могильнек поставет ! когда его отпедорасет моя сестра ! 

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

А КАК ТЫ КАРТИНКУ УДАЛИЛ????

Ответить

Уютный Багажник

Актерский
0

Три раза "отче наш" прочитал. 

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

Раньше нельзя было вложения удалять

Ответить

Уютный Багажник

Актерский
2

Хз, я всегда мог. У тебя наверное прав нет, смерд.  

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

Сейчас я тоже могу, раньше не было такой возможности.
Ты так говоришь, всегда мог, как будто семь лет на тэжэ.

Ответить

Уютный Багажник

Актерск…
0

А откуда ты знаешь, что я не семь лет на тж?

Ответить

Актерский диод

Уютный
0

У тебя дата регистрации 19 марта)))

Ответить

Актерский диод

Актерск…
0

Правда год не написан🧐🧐

Ответить

Уютный Багажник

Актерск…
2

Вот именно. Я тж видел, когда он ещё совсем ребёночек был

Ответить

ouxen

Уютный
0

это оперативка справа или M2 ssd?

Ответить

Грандиозный волк

ouxen
0

Похоже на DDR 1

Ответить

ouxen

Грандио…
1

тогда не тем концом воткнуто ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

ну это же тж, что ты хотел

Ответить

ouxen

Уютный
0

хочу как на форуме сис админов (хабр)

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

читал какое-то время. там такая скука. носятся со своей кармой как больные 

Ответить

Актерский диод

Актерский
0

О нифига себе, раньше нельзя было картинки удалять

Ответить

Актерский диод

Уютный
0
Ответить

Виртуальный рак

1

Раньше быдло самоутверждалось на улице, теперь постигает просторы интернета. 21 век вносит свои коррективы.

Ответить

ouxen

Виртуальный
0

хорошо, что без смертей теперь

Ответить

Грандиозный волк

ouxen
0

Это как посмотреть...

Ответить

ouxen

0

что за уебок? похож на птаху

Ответить

Громадный украинец

ouxen
2

Интеллект один на двоих у них как раз 

Ответить

ouxen

Громадный
1

поциент для изучения френологии

Ответить

Ильнур Султанов

0

Как это может считаться неправомерным доступом к информации, если пароль от трансляции (если это не школьник ему в лс пароль от трансляции прислал) выложили в открытый доступ сами учителя?

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Zero Tolerance

Ильнур
0

ему как раз школьцы давали пригласительные ссылки или типа того

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