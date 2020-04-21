Следователи заявили, что стример «вёл себя вызывающе и хамил».

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Видео Артура Амаева от 6 апреля

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело из-за срыва дистанционных занятий для школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Следователи считают, что к срыву уроков может быть причастен стример Артур Амаев, который выкладывает свои пранки на YouTube-канале «Russia Paver».

В СК рассказали, что 27 марта и 6 апреля блогер разместил видео, на которых присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и разыгрывал учеников.

[Блогер] вёл себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации. Следственный комитет России

Это первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков, о котором рассказало СК. На YouTube-канал Russia Paver подписано 911 тысяч человек.

Видео Артура Амаева от 27 марта

20 апреля СК заявил, что будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки против учителей на дистанционных занятиях.