Прямой эфир
Следователи заявили, что стример «вёл себя вызывающе и хамил».
Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело из-за срыва дистанционных занятий для школьников. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбудили по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Следователи считают, что к срыву уроков может быть причастен стример Артур Амаев, который выкладывает свои пранки на YouTube-канале «Russia Paver».
В СК рассказали, что 27 марта и 6 апреля блогер разместил видео, на которых присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и разыгрывал учеников.
Это первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков, о котором рассказало СК. На YouTube-канал Russia Paver подписано 911 тысяч человек.
20 апреля СК заявил, что будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки против учителей на дистанционных занятиях.
Бетонный кран
Но лучше натурала
О, я видел пару раз его стримы, наглухо отбитый чувак
@Вахтёр TJ тут человек стримы пранкеров смотрит, примите меры
Дело возбудили по части 1 статьи 272 УК
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации
Неправомерным считается доступ к конфиденциальной информации или информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями (без согласия собственника или его законного представителя), при условии обеспечения специальных средств ее защиты.
Интересно, как следователь натянул стрим со школотой на охраняемую законом компьютерную информацию.
Да им вообще походу все равно, их даже не смутило то что он в Дании на ПМЖ.
Ничего удивительного, вспомни уголовку на вольнова. А этот вроде еще и гражданин РФ
С Вольновым это вообще смех, мне особенно понравилась формулировка "заочно арестовать".
Всё норм, говнопранкеры были предупреждены. Они думали, что с ними шутки шутят?
Нах ему уголовное дело. Таких ибланов надо ссылать на исправительные работы - коз пасти на плато Путорана в декабре.
Нет бы шутки смешные шутил, а то хуйню несет и думает, что это смешно. Уровень 3 класса какой-то.
Громадный украинец
Хотя щас глянул комменты, аудитория как раз под его умственные способности
Нашёл Дыню
УЪУЪУЪЪУ СЮКА
ПОПАЛСЯ, ГЕЮГА! ВЛАДЛЕН МАЗУТИН
пездатебе
Это мама твоя?
А КАК ТЫ КАРТИНКУ УДАЛИЛ????
Три раза "отче наш" прочитал.
Раньше нельзя было вложения удалять
Хз, я всегда мог. У тебя наверное прав нет, смерд.
Сейчас я тоже могу, раньше не было такой возможности.
Ты так говоришь, всегда мог, как будто семь лет на тэжэ.
А откуда ты знаешь, что я не семь лет на тж?
У тебя дата регистрации 19 марта)))
Актерский диод
Правда год не написан🧐🧐
Вот именно. Я тж видел, когда он ещё совсем ребёночек был
Похоже на DDR 1
ну это же тж, что ты хотел
читал какое-то время. там такая скука. носятся со своей кармой как больные
хорошо, что без смертей теперь
что за уебок? похож на птаху
Как это может считаться неправомерным доступом к информации, если пароль от трансляции (если это не школьник ему в лс пароль от трансляции прислал) выложили в открытый доступ сами учителя?