Прямой эфир
И призвал самосамовершенствоваться в самоизоляции.
Павел Дуров назвал изоляцию шансом для людей поработать над собой, а для технологий — доказать полезность человечеству. Глава Telegram рассказал о планах команды мессенджера по борьбе с вирусом и отчитался о результатах уже проделанной работы.
Как рассказал Дуров, за последний месяц Telegram верифицировал и продвинул среди пользователей 17 официальных новостных источников, представляющих Министерства здравоохранения 17 стран, включая Россию. Найти проверенные источники можно в канале @corona.
Это стало частью инициативы мессенджера, направленной на борьбу с коронавирусом, которую анонсировали в начале апреля. Как отметил Дуров, Telegram «не очень известен» своим взаимодействием с властями, но из-за пандемии Covid-19 во всём мире впервые сделали единственное исключение.
Создатель мессенджера отметил, что помимо информационной поддержки команда попытается решить проблему образования в условиях карантина. По словам Дурова, помимо этого в разработке Telegram находятся ещё несколько проектов, направленных против Covid-19.
Ну наверное во время каждой эпидемии люди думали что "мир никогда не будет прежним", но довольно быстро всем снова становилось похуй.
Математический динозавр
Хз, я уже и забыл каково жилось без короны. Помню только, что мемы были поразнообразней
Есть мнение, что когда черная смерть в Европе резко повысила стоимость рабочей силы (работников стало в два и более раз меньше, чем раньше, а взять их было еще неоткуда, мирового рынка труда почти не существовало) это дало мощный импульс техническому прогрессу, который привел к научно-технической революции человечества и сделало Европу центром мира на несколько веков.
А без чумы 7 века мир скорее всего не знал бы ислама, так как ослабшие из-за нее Византия и Персия не смогли противостоять арабам.
Наоборот вообще-то. Чума обезлюдила феодальные вотчины, это заставило феодалов конкурировать за работников, переманивая их, появился рынок труда и мотивация для механизации.
Не увидел, что речь была о Восточной Европе. Я про Западную писал.
В Восточной процессы протекали по-другому, и привели к закабалению, потому что работников было все еще много, от чумы мы не так сильно пострадали. Ручной труд до самого начала 20-го века Восточной Европе оставался дармовым.
Ученый инструмент
Тоже так думаю. Хотя по реакции людей видно что люди изголодались по чему-нибудь глобальному. Наверное надоела обыденная рутина, хочется куда-то двигаться, а двигаться то некуда да и незачем.
Паша может и экстравагантный чувак, но крутой, чтобы не говорили. Где мейслрушные и яндекоидные проекты, где его.
Не понимаю чего на него накинулись, он перерос уровень локальной помойки, сейчас у него международная.
Ему че - про мамок или про пи*доров у власти нужно было рассказывать?
Верю в будущее, учиться, развиваться - что не так?
а шо по Гуглу? (не из России, возможно не знаю преимуществ Я)
ты сказал, что браузер у Яндекса самый удобный
А Пашка уже перешел на питание прямой солнечной энергией?
Паяльник ФСБшный из жеппы вытащил?
Вредный хичхакер
Все реже тут появляешься, куда пропал? У тебя Путин до сих пор причина всех проблем?
Не учите меня жить, лучше помогите материально
Ну, если серьезно, то чистейшая правда. Не дать - не взять.
Ковид сейчас является огромной негласно согласованной олимпиадой для всего человечества, в которых выберутся на финишную прямую самые стойкие, дисциплинированные и бесконечно развивающиеся.
А еще нынешняя ситуация также является почти идеальным "великим судом", в котором всех расставляют по местам. Безусловно не без дружеского огня, но теперь условная кривда в идеях, мыслях и людях будет видна даже самым неискушенным.
сам-то себя к элитке уже причислил)?
Он же от лекарств отказался? Подцепит корону = труп?
Да, ведь смертность от короны примерно 100%
Душнила, плиз, чем его лечить будут? Силой земли и водой?
Естественный отбор и это хорошо, поскорее бы эти умники экологисты и прочая веганская нечисть подохла
Это он про тоталитарный контроль населения? Или про работу на удалёнке? Или про смену приоритетов с звёзд эстрады на врачей/учителей?
От себя лично хочу лишь сказать одно:
https://i.imgur.com/VdbRpAs.png
Ну думаю в течении года все нормализуется в сознании у граждан. Но первые месяца после окончания всего этого я думаю мир будет действительно другим.
Пусть звонки починит, сейчас приходится сбрасывать и перезванивать через что-то другое, постоянно звук прерывается, как на мобильниках в начале 2000-х :-(
У Пашка давно "шляпа посвистывает" уже. Вспомнить его черный список. https://www.spb.kp.ru/daily/26742/3770466/