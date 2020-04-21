Для людей это шанс создать лучшие версии себя за время в изоляции, а для технологий — доказать свою пользу человечества. Я считаю, что мы в Telegram должны делать всё возможное не только для сдерживания пандемии и борьбы с дезинформацией, но и для поиска новых способов движения вперёд.