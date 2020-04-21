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Дамир Камалетдинов
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«Когда пандемия закончится, мир не вернётся в норму»: Дуров рассказал о борьбе Telegram с пандемией Covid-19 Материал редакции

И призвал самосамовершенствоваться в самоизоляции.

48 комментариев
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Павел Дуров назвал изоляцию шансом для людей поработать над собой, а для технологий — доказать полезность человечеству. Глава Telegram рассказал о планах команды мессенджера по борьбе с вирусом и отчитался о результатах уже проделанной работы.

Нынешняя пандемия — угроза всему нашему виду. Когда она закончится, мир не вернётся в норму. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, который пройдёт через поколения. Каждый из нас должен позаботиться, чтобы новый мир, который родится, стал лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади.

Павел Дуров
глава Telegram

Как рассказал Дуров, за последний месяц Telegram верифицировал и продвинул среди пользователей 17 официальных новостных источников, представляющих Министерства здравоохранения 17 стран, включая Россию. Найти проверенные источники можно в канале @corona.

Это стало частью инициативы мессенджера, направленной на борьбу с коронавирусом, которую анонсировали в начале апреля. Как отметил Дуров, Telegram «не очень известен» своим взаимодействием с властями, но из-за пандемии Covid-19 во всём мире впервые сделали единственное исключение.

Для людей это шанс создать лучшие версии себя за время в изоляции, а для технологий — доказать свою пользу человечества. Я считаю, что мы в Telegram должны делать всё возможное не только для сдерживания пандемии и борьбы с дезинформацией, но и для поиска новых способов движения вперёд.

Павел Дуров

Создатель мессенджера отметил, что помимо информационной поддержки команда попытается решить проблему образования в условиях карантина. По словам Дурова, помимо этого в разработке Telegram находятся ещё несколько проектов, направленных против Covid-19.

#новости #telegram #дуров

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48 комментариев
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solawind

71

Ну наверное во время каждой эпидемии люди думали что "мир никогда не будет прежним", но довольно быстро всем снова становилось похуй.

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Математический динозавр

solawind
10

Хз, я уже и забыл каково жилось без короны. Помню только, что мемы были поразнообразней

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Василий Лебедев

solawind
6

Есть мнение, что когда черная смерть в Европе резко повысила стоимость рабочей силы (работников стало в два и более раз меньше, чем раньше, а взять их было еще неоткуда, мирового рынка труда почти не существовало) это дало мощный импульс техническому прогрессу, который привел к научно-технической революции человечества и сделало Европу центром мира на несколько веков.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Василий
5

А без чумы 7 века мир скорее всего не знал бы ислама, так как ослабшие из-за нее Византия и Персия не смогли противостоять арабам.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Bulat
3

Клята чума

Ответить

Adastrov

Василий
2

Да, но те же исходные события привели к большому закабалению крестьян в Восточной Европе. Точнее так, после тех же событий

Ответить

Василий Лебедев

Adastrov
0

Наоборот вообще-то. Чума обезлюдила феодальные вотчины, это заставило феодалов конкурировать за работников, переманивая их, появился рынок труда и мотивация для механизации.

Не увидел, что речь была о Восточной Европе. Я про Западную писал.

В Восточной процессы протекали по-другому, и привели к закабалению, потому что работников было все еще много, от чумы мы не так сильно пострадали. Ручной труд до самого начала 20-го века Восточной Европе оставался дармовым.

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Ученый инструмент

solawind
0

Тоже так думаю. Хотя по реакции людей видно что люди изголодались по чему-нибудь глобальному. Наверное надоела обыденная рутина, хочется куда-то двигаться, а двигаться то некуда да и незачем.

Ответить

Mmmax

15

Паша может и экстравагантный чувак, но крутой, чтобы не говорили. Где мейслрушные и яндекоидные проекты, где его.
Не понимаю чего на него накинулись, он перерос уровень локальной помойки, сейчас у него международная. 

Ему че - про мамок или про пи*доров у власти нужно было рассказывать?
Верю в будущее, учиться, развиваться - что не так?

Ответить

Spect

Mmmax
1

Зачем гнать на Яндекс?

Ответить

Непрерывный Макс

Spect
6
Ответить

Mmmax

Spect
1

Я не гоню, браузер самый удобный для гражданского юзанья.
Я про то, сколько проектов у них схлопнулось.
Сейчас вон Дзен есть. Полный пздц. Кто работал с ним - знает.

Ответить

Jakub Marona

Mmmax
0

а шо по Гуглу? (не из России, возможно не знаю преимуществ Я)

Ответить

Mmmax

Jakub
0

шо по Гуглу?
Причем тут Дуров, телега, Мэйл и Яндекс к Гуглу?

Ответить

Jakub Marona

Mmmax
0

ты сказал, что браузер у Яндекса самый удобный

Ответить

Mmmax

Jakub
0

Хром в плане?
Так Яндекс вроде на том же движке сделан.
Он удобнее Хрома, имхо конечно.
Его ковыряют чаще, чем Хром.

Ответить

Забавный завод

Mmmax
1

 >удобнее Хрома
Пиз#ешь. В яндексе везде всякие баннеры, кнопки, подписки. Которые на тебя же собирают информацию. 

Ответить

Mmmax

Забавный
1

Последнее время, да.
После установки отключать дофига нужно. 
Но все равно, юзабилити, прости господи, лучше.

Ответить

Paul Potseluev

8

А Пашка уже перешел на питание прямой солнечной энергией?
Паяльник ФСБшный из жеппы вытащил?

Ответить

Вредный хичхакер

Paul
6

Все реже тут появляешься, куда пропал? У тебя Путин до сих пор причина всех проблем?

Ответить

subprocess.check_output

Вредный
0

а у тебя разве не так? Ты странный

Ответить

Илья Утёнков

8

Не учите меня жить, лучше помогите материально 

Ответить

Андрей Рядькин

Илья
0

Купи TON

Ответить

Tick

Илья
0

Павел Дуров разбрасывает деньги ещё до того, как это стало трендом.

Ответить

Jakub Marona

6

как же хочется стать богатым, чтобы рассуждать на такие темы

Ответить

Taktischer Corgi

4

Мильярды нажил - ума не нажил.

Ответить

Бунт Протеста

4

Без фотки Паши новость скучно читать

Ответить

Алексей Мирасов

3

Ну, если серьезно, то чистейшая правда. Не дать - не взять.
Ковид сейчас является огромной негласно согласованной олимпиадой для всего человечества, в которых выберутся на финишную прямую самые стойкие, дисциплинированные и бесконечно развивающиеся.
А еще нынешняя ситуация также является почти идеальным "великим судом", в котором всех расставляют по местам. Безусловно не без дружеского огня, но теперь условная кривда в идеях, мыслях и людях будет видна даже самым неискушенным.

Ответить

subprocess.check_output

Алексей
0

сам-то себя к элитке уже причислил)?

Ответить

Алексей Мирасов

subprocess.chec…
0

Бог судья)

Ответить

Inevitable

1

Он же от лекарств отказался? Подцепит корону = труп?

Ответить

Имя Фамилия

Inevitable
6

Да, ведь смертность от короны примерно 100%

Ответить

Inevitable

Имя
0

Душнила, плиз, чем его лечить будут? Силой земли и водой?

Ответить

Дима Щербаков

Inevitable
3

А какое лекарство от короны есть?

Ответить

Spect

Имя
1

146

Ответить

Pierrot

Inevitable
–1

Естественный отбор и это хорошо, поскорее бы эти умники экологисты и прочая веганская нечисть подохла

Ответить

Кривой бинокль

2

Павел Дуров: "Пук"

Сэкономил вам минуту жизни.

Ответить

Денис Лапин

Кривой
0

потратил эту минуту на твой комментарий

Ответить

Николай

2

Дуров, верни стену!

Ответить

Пластиковое Окно

1

У него деньги ещё не закончились там?

Ответить

Алексей Дудырев

1

Это он про тоталитарный контроль населения? Или про работу на удалёнке? Или про смену приоритетов с звёзд эстрады на врачей/учителей?
От себя лично хочу лишь сказать одно:
https://i.imgur.com/VdbRpAs.png

Ответить

Забавный завод

1

«Когда пандемия закончится, мир не вернётся в норму»
Уверен во время каждой пандемии так говорили. 

Ответить

Aman Medetbekov

0

Ну думаю в течении года все нормализуется в сознании у граждан. Но первые месяца после окончания всего этого я думаю мир будет действительно другим.

Ответить

Sergey Klimenko

0

мир после пандемии

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Там Ким Чэн Ын страдает а вы про Дурова. Сердца у вас нет!

Ответить

Ruslan Shashkov

0

Пусть звонки починит, сейчас приходится сбрасывать и перезванивать через что-то другое, постоянно звук прерывается, как на мобильниках в начале 2000-х :-(

Ответить

Vladislav Donets

0

Как там TON?

Ответить

Руслан Карпов

0

У Пашка давно "шляпа посвистывает" уже. Вспомнить его черный список. https://www.spb.kp.ru/daily/26742/3770466/

Насколько «7 правил» Павла Дурова полезны для…
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