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Новости
Ольга Щербинина
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Жительница Калининграда рассказала, что к ней пришли из Центра «Э» с требованием удалить комментарий во «ВКонтакте» Материал редакции

Запись посвящена акции протеста.

5 комментариев
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Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала, что во время карантина к ней домой пришёл сотрудник Центра «Э», пишет «Медиазона». Он потребовал удалить комментарий во «ВКонтакте».

20 апреля Забровская написала комментарий про акцию протеста сотрудников швейного производства в паблике издания «Новый Калининград». На следующий день к ней пришли.

Женщина рассказала, что полицейский представился и попросил впустить его в квартиру, она отказалась, разговор шёл через дверь. Он сообщил Забровской, что, если люди выйдут на улицу, её привлекут к уголовной ответственности как организатора. Сын женщины добавил, что на сотруднике Центра «Э» не было средств защиты.

Забровская рассказала, что в 2018 году к ней уже приходили из Центра «Э» из-за комментариев. Она пояснила, что тогда жила на съёмной квартире и её вычислили по IP-адресу. Женщину вызывали в отдел полиции, но после звонка адвоката «решили не связываться».

Чем всё сейчас закончится, я не знаю. Но на мой взгляд, это смешно — ходить по домам из-за каких-то комментариев. Сидит там целая куча народа и заняться им нечем.

Диана Забровская

В Калининграде с 31 марта для всех действует «режим самоизоляции». Для похода на работу надо получать пропуск. На момент публикации новости комментарий не удалён.

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#новости #карантинвроссии

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5 комментариев
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Ваня Погост

1
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Активный химик

Ваня
1

Corruptor — пророк.

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Spect

1

После удаления люди не будут выходить на митинги, хорошая работа

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Mmmax

0

если люди выйдут на улицу, её привлекут к уголовной ответственности как организатора.

Они там в своих центрах вообще не понимают, чего люди выходят.

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kosean

0

Ну что скзать, маразм крепчает

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