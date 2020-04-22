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Запись посвящена акции протеста.
Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала, что во время карантина к ней домой пришёл сотрудник Центра «Э», пишет «Медиазона». Он потребовал удалить комментарий во «ВКонтакте».
20 апреля Забровская написала комментарий про акцию протеста сотрудников швейного производства в паблике издания «Новый Калининград». На следующий день к ней пришли.
Женщина рассказала, что полицейский представился и попросил впустить его в квартиру, она отказалась, разговор шёл через дверь. Он сообщил Забровской, что, если люди выйдут на улицу, её привлекут к уголовной ответственности как организатора. Сын женщины добавил, что на сотруднике Центра «Э» не было средств защиты.
Забровская рассказала, что в 2018 году к ней уже приходили из Центра «Э» из-за комментариев. Она пояснила, что тогда жила на съёмной квартире и её вычислили по IP-адресу. Женщину вызывали в отдел полиции, но после звонка адвоката «решили не связываться».
В Калининграде с 31 марта для всех действует «режим самоизоляции». Для похода на работу надо получать пропуск. На момент публикации новости комментарий не удалён.
если люди выйдут на улицу, её привлекут к уголовной ответственности как организатора.
Они там в своих центрах вообще не понимают, чего люди выходят.