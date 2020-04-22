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Ольга Щербинина
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Миссури первым из американских штатов подал в суд на власти Китая за возникновение пандемии коронавируса Материал редакции

Китай обвинили в сокрытии информации о распространении Covid-19.

32 комментария
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Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей. Он обвинил их в пандемии коронавируса. Об этом сообщает офис генпрокурора. Это первый такой иск, поданный государством.

Ответчиками по иску выступают правительство Китая, коммунистическая партия страны, три министерства, местные органы власти и две лаборатории. Шмитт обвинил их в сокрытии информации о распространении Covid-19, которое привело к пандемии и серьёзным экономическим последствиям в Миссури. Штат требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Сумма исковых требований не уточняется.

Covid-19 нанёс непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания. В Миссури воздействие вируса очень заметно — тысячи людей были заражены, многие из них умерли, семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрываются. Китайское правительство солгало миру об опасности и заразной природе Covid-19, подавило информаторов и почти ничего не сделало, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия.

Эрик Шмитт
генпрокурор Миссури

Согласно иску, к концу декабря представители здравоохранения Китая имели серьёзные доказательства передачи вируса от человека человеку. Несмотря на это, чиновники не сообщали о вспышке во Всемирную организацию здравоохранения до 31 декабря. Когда это произошло, они отрицали возможность передачи болезни от человека человеку.

В материалах обвинения говорится, что до 23 января власти КНР не предпринимали шагов по сдерживанию нового коронавируса. Генпрокурор штата также заявил, что китайские чиновники создавали запасы качественных средств индивидуальной защиты, разрешив экспортировать только дефектные. Это поставило под угрозу жизни медиков и первых заболевших из других стран.

Профессор международного права в Йеле Леа Брильмайер отметила, что это крайне необычное дело. По её словам, большинство судей считают, что у них нет полномочий решать подобный вопрос между США и другим суверенным государством. Профессор считает, что иск — попытка что-то предпринять, чтобы отреагировать на политическую ситуацию.

Шмитт заявил, что для продвижения иска есть обходные пути. Например, он отметил, что существуют исключения для коммерческой деятельности и утверждает, что лаборатории и больницы являются коммерческими предприятиями. Прокурор также считает Коммунистическую партию Китая негосударственным субъектом. По его словам, это подкрепляет его правовые аргументы.

19 апреля Дональд Трамп заявил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации о пандемии коронавируса с их стороны.

По данным университета Джонса Хопкинса, к 22 апреля в США коронавирус выявили у более 825 тысяч человек, из них 45 тысяч человек умерли, ещё 82 тысячи выздоровели.

#covid19 #сша #китай #политика #новости

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32 комментария
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Aman Medetbekov

15

Ну то что китайцы должны понести наказание это факт

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Виктор Ганелес

Aman
2

Для меня это не так очевидно
Если реально было сдержать эту фигню (без использования бомбы над заражённым регионом, как в фильме «эпидемия») то, возможно, они и должны «отвечать».

А если нет?
Ну, типа, если цунами начинается в одной стране а потом перекидывается на другие - первая страна виновна, что не рассказала всем всё сразу?
Цунами не лучший пример, но это тоже пример природной хрени, которую сложно контролировать.

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Борис Гюлумянц

Виктор
6

Очень долго замалчивали, скрывали и преуменьшали проблему. Сдержать тоже понятно как, закрываешь границы, сажаешь всех на карантин, что они и сделали спустя 2 месяца, когда болезнь разошлась по всему миру.

Ответить

Виктор Ганелес

Борис
3

Ну, если сдержать так просто - почему же во всех странах, кроме китая, всё ещё идёт рост?
Люди это тебе не лего-человечки, так просто не получится.

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Борис Гюлумянц

Виктор
0

Так ты же пишешь что в Китае сдержали, это, блин, уже факт) Значит сдержать можно(что они и сделали) не дожидаясь пока в мире 100 000 человек умрет.

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Виктор Ганелес

Борис
1

Во-первых, ещё не факт что сдержали. Хз что дальше будет, может повторно пойдёт (надеюсь, что нет).

Во вторых, повторю вопрос:
«Если эпидемию возможно сдержать, почему она началась во ВСЕХ остальных странах и до сих пор растёт»?
Ответ - сдержать можно, контролировать ОЧЕНЬ сложно. Наказывать китай - всё равно, что наказывать испанию. В рф же из испании много попало.

Я не в курсе подробностей, может это реально их косяк. Но пока недостаточно фактов что бы их обвинять, имхо они пострадавшие наравне с остальными, и начнись эта хрень в других местах - мало что изменилось бы.

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Борис Гюлумянц

Виктор
1

"имхо они пострадавшие наравне с остальными, и начнись эта хрень в других местах - мало что изменилось бы."
Это вообще не агрументы в данном случае. Это как собственника Зимней Вишни оправдывать, ну все же владельцы ТЦ взятки дают пожарным инспекторам, загорись другой там все также было бы. Оправдан!

Есть факты - китайцы скрыли проблему, что привело к пандемии, сотням тысяч смертей и еще фиг знает с чем столкнемся в будущем. Должны были сделать одно - сделали другое. За это им будут предъявлять, я в целом поддерживаю этот момент. И неважно как они сами при этом пострадали, это не является смягчающим обстоятельством, тем более что пострадали обычные люди, а решения принимали власти.

Ответить

Юный кубок

Борис
1

Пиздец ты простой, конечно. Думаешь, они знали, что эта хрень такая опасная? И такие - да похуй. Если она распространится по миру, никто и не узнает, наверно. Если что, просто все одновременно говорим, что это не мы 

Ответить

Борис Гюлумянц

Юный
1

О том и речь, что знали и скрывали до упора. "Может как-то обойдется." Не обошлось. За это и предъявляют.

Ответить

NiemandDa

Юный
1

Ну совки же пытались после Чернобыля

Ответить

alexferman

Борис
–1

Очень долго замалчивали, скрывали и преуменьшали проблему.

Пруфы есть?

Ответить

Борис Гюлумянц

alexferman
0

https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/2019/key-factual-allegations.pdf?sfvrsn=ccae0b94_2

https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-rele…
https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/2019/key-factual-allegations.pdf?sfvrsn=ccae0…
ago.mo.gov
Ответить

alexferman

Борис
1

Это не пруфы, а предъявы властей Миссури без всяких ссылок на источники.

Я читал статьи типа этой:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2019–20_coronavirus_pandemic_from_November_2019_to_January_2020

и не нашёл ничего такого, что могло бы дать повод говорить о намеренном сокрытии вместо простой недооценки опасности. В тех регионах регулярно какая-нибудь херня вылезает, и в этот раз ничего не предвещало, как говорится.

Ответить

Борис Гюлумянц

alexfer…
0

Ну так, а статья как у нас называется, Китай признан виновным или на Китай подают в суд? По суду все пруфы есть, а дальше посмотрим.

Ответить

alexferman

Борис
1

Так у тебя и ещё нескольких человек такая риторика, будто коварное сокрытие Китаем инфы это факт.

Ответить

Борис Гюлумянц

alexfer…
0

Факт, в реальности данного поста) Мы же обсуждаем можно ли за такое судить или нет, в целом.

Ответить

Кирилл Боронин

Виктор
1

Они изначально виноваты в том, что нихера не делали со своими гражданами, любящими пожрать всякую херню и считающими нетрадиционную китайскую медицину работающей. Это уже не первая вспышка атипичной пневмонии из-за зоонозного возбудителя из Китая.

Ответить

alexferman

Кирилл
0

нихера не делали со своими гражданами, любящими пожрать всякую херню и считающими нетрадиционную китайскую медицину работающей

Действительно, могли же бы перестрелять их всех.

Ответить

Кирилл Боронин

alexferman
1

Могли бы приложить усилия по просвещению людей, что "народная медицина" как таковой медициной не является.

Ответить

alexferman

Кирилл
–1

Уж Китай-то не прилагает усилия по просвещению и промывке мозгов, ага.

Ответить

Олег Ивахнов

Aman
–4

Хуякт.

Ответить

Ваня Погост

7

Китайцы посмеются и продолжат хлебать супы из летучих мышей и прочей ебанины.

Ответить

Ruslan Shashkov

2

Ненавижу блять китайцев

Ответить

Виктор Ганелес

Ruslan
2

Телефон верни и ненавидь

Ответить

Юный кубок

3

Предчувствую, что на днях появится новый вид рекламы на ютубе и фб, но вместо "РОССИЯНАМ ВЫПЛАТЯТ ПО 300 ТЫСЯЧ. ТРИ ШАГА, ЧТОБЫ ВАМ ОДОБРИЛИ ВЫПЛАТЫ..." будет написано что-то вроде "КАК ПОДАТЬ ИСК, ПО КОТОРОМУ КИТАЙ ВЫПЛАТИТ ВАМ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ" 

Ответить

Пластиковое Окно

Юный
0

А шаблон иска будет стоить 1000 рублей?

Ответить

Юный кубок

Пластиковое
0

Ну там ещё будет "ведение иска" - типа это же долгоиграющая тема, тут нужен глаз да глаз

Ответить

Low Catch

2

Забавно конечно, что какой-то там штат на Китай в суд подал. Но, на самом деле Китай-то должен понести какие-то наказания, чтоб в будущем неповадно было. 
Хотя, слишком наивно, все равно в большинстве стран сценарий распространения был бы идентичен китайскому. 

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Bastian Henning

2

Не только Китай нужно привлекать к ответственности, но и повязанный с ним ВОЗ. 

Ответить

Semen Semenov

0

Давно пора раскулачивать китайцев

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Кирилл Венуров

0

А что так можно было?

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Spect

0

Про коронавирус не знаю, но тоталитарный китай точно должен быть уничтожен. 

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