Китай обвинили в сокрытии информации о распространении Covid-19.

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Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей. Он обвинил их в пандемии коронавируса. Об этом сообщает офис генпрокурора. Это первый такой иск, поданный государством.

Ответчиками по иску выступают правительство Китая, коммунистическая партия страны, три министерства, местные органы власти и две лаборатории. Шмитт обвинил их в сокрытии информации о распространении Covid-19, которое привело к пандемии и серьёзным экономическим последствиям в Миссури. Штат требует, чтобы Китай ответил за свои действия. Сумма исковых требований не уточняется.

Covid-19 нанёс непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания. В Миссури воздействие вируса очень заметно — тысячи людей были заражены, многие из них умерли, семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрываются. Китайское правительство солгало миру об опасности и заразной природе Covid-19, подавило информаторов и почти ничего не сделало, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия. Эрик Шмитт генпрокурор Миссури

Согласно иску, к концу декабря представители здравоохранения Китая имели серьёзные доказательства передачи вируса от человека человеку. Несмотря на это, чиновники не сообщали о вспышке во Всемирную организацию здравоохранения до 31 декабря. Когда это произошло, они отрицали возможность передачи болезни от человека человеку.

В материалах обвинения говорится, что до 23 января власти КНР не предпринимали шагов по сдерживанию нового коронавируса. Генпрокурор штата также заявил, что китайские чиновники создавали запасы качественных средств индивидуальной защиты, разрешив экспортировать только дефектные. Это поставило под угрозу жизни медиков и первых заболевших из других стран.

Профессор международного права в Йеле Леа Брильмайер отметила, что это крайне необычное дело. По её словам, большинство судей считают, что у них нет полномочий решать подобный вопрос между США и другим суверенным государством. Профессор считает, что иск — попытка что-то предпринять, чтобы отреагировать на политическую ситуацию.

Шмитт заявил, что для продвижения иска есть обходные пути. Например, он отметил, что существуют исключения для коммерческой деятельности и утверждает, что лаборатории и больницы являются коммерческими предприятиями. Прокурор также считает Коммунистическую партию Китая негосударственным субъектом. По его словам, это подкрепляет его правовые аргументы.

19 апреля Дональд Трамп заявил, что привлечет китайские власти к ответственности, если обнаружится преднамеренное сокрытие или искажение информации о пандемии коронавируса с их стороны.

По данным университета Джонса Хопкинса, к 22 апреля в США коронавирус выявили у более 825 тысяч человек, из них 45 тысяч человек умерли, ещё 82 тысячи выздоровели.