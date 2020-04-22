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Новости
Ольга Щербинина
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В России зафиксировали 5236 новых случаев Covid-19. 57 человек умерли Материал редакции

Всего в стране 57 999 заболевших.

53 комментария
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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 57 999, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 5236 случаев заражения. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.

За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Лидер по числу заболеваний — Москва (31981), на втором месте — Московская область (6590), на третьем — Петербург (2267).

​Динамика в Москве — городе с наибольшим числом зафиксированных случаев Covid-19 в России

#covid19 #новости

Новости
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53 комментария
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Алексей

73

Видать пизды получили когда больше 6000 указали

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Ilya Shevraev

Алексей
–3

После статьи на Медузе про математическую модель решили шейпить реальные данные чтобы не бунтовали

Ответить

Женя Кузьмин

17

В России 58 000 случаев коронавируса. Из них в Москве 32 тысячи. Из них в МО ещё 6 500. Остаётся сколько, 20 000 за полтора месяца во всей остальной огромной России? Что это, аномалия? Регионы не договаривают? Нет тестов? Нет, реально, в Петербурге зафиксировали в 16 (!) раз меньше коронавирусных, чем в Москве, чем это можно объяснить? Питер — тоже транспортный хаб, тоже туристический центр, тоже плотный город

Ответить

rossoshmap

Женя
37

Вирусу в Питере тоскливо

Ответить

Евгений Кочин

rossoshmap
1

Вирусу в России муторно и тошно

Ответить

Nurbolat Yerdikul

Женя
9

Как распределятся бюджет, так распространяется и вирус. 

Ответить

Алексей

Женя
1

ИНТРИГИ ЗАГОВОРЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Ответить

Женя Кузьмин

Алексей
1

я не ищу заговора! мне интересно, существует ли объяснение. в США тех же тоже есть перекос в сторону Нью-Йорка, это нормально. но не такой огромный

Ответить

Убитый цвет

Женя
2

В регионах у людей нет денег не то что заграницу или в Москву ездить, в соседний город редко выбираются. Как в таких условиях вирус распространять?

Ответить

Женя Кузьмин

Убитый
2

мне казалось, что в регионе достаточно пары сотен человек из другой страны/Москвы по идее, чтобы быстренько разнести вирус. столько наберется везде. вот у нас в Красноярске нашли 90 коронавирусных в глазном центре. они после глазного центра пошли в магазин сходили, к друзьям — это уже достаточная ситуация для распространения. но я могу ошибаться, канеш

Ответить

Vladislav Donets

Женя
0

Китайцы в Москву первое время без особых ограничений ездили, туристов много было, критическая масса долго набиралась, технологии тестирования адекватной в начале не было, как начнётся пиздец, будет видно.

Ответить

Внезапный ящик

Женя
1

Когда президент говорит, что вся ответственность за распространение коронавируса в регионе ляжет на плечи его главы, как думаешь, будут ли они стараться манипулировать цифрами? Вполне вероятно. В этой статистике наши цифры точно занижают, а точнее, раскидываются на разные дни. Глава региона пишет одно — в общих данных цифры ниже, часть заболевших перекидывается на завтра. А ещё у нас пишут заболевших, под наблюдением и самое непонятное «на стационарном лечении». Кто это такие, пояснений не дают.

Ответить

Артем Кихтёв

Внезапный
0

Стационарное лечение, это лечение в стационаре.

Ответить

Внезапный ящик

Артем
2
Ответить

Spect

Женя
0

Питер же деревня 

Ответить

Michael Smith

Женя
0

В Питере не такие плотные транспортные потоки, не такие толпы людей.
Когда из Москвы приезжаешь в Питер, первое что удивляет – это тишина )

Ответить

Andrey Syschikov

Michael
0

Ты в час пик на метро в Питере ездил?

Ответить

Michael Smith

Andrey
0

да, я в Питере пол года жил,
с Москвой не сравнить

Ответить

Andrey Syschikov

Michael
0

Ладно, верю, в Москве не жил.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

8

Сами знаете кого нехватает для ровного счета

Ответить

Явный Слава

Арнольд
1

🤞

Ответить

Крестьянский американец

Явный
0

🖕

Ответить

Явный Слава

Крестьянский
0

Прикол не понял? Или ...

Ответить

Крестьянский американец

Явный
0

Этот прикол уже раз семь прикололи

Ответить

Dra

Арнольд
1

Вчерашних владикавказских митингующих?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Dra
1

Нет, я про подгон с 57 999 до 58 000

Ответить

Дмитрий Городских

5

Как интересно теперь стали приписывать, сколько из людей болеют в легкой форме

Ответить

Андрей Лузин

Дмитрий
0

Это безсимптомники только. Тех, кто с орви не пишут

Ответить

Евгений Большаков

2

57 999

специально подгоняли?

Ответить

Dmitriy Zhvakin

Евгений
2

Взяли по акции

Ответить

Михаил Зинчук

0

стабилизировались

Ответить

Ilya Shevraev

Михаил
5

Нулевой рост

Ответить

Михаил Зинчук

Ilya
3

на нефти поэкспериментировали, теперь с вирусом в минус пойдем

Ответить

Юный кубок

Михаил
1

Вышли на плато

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Михаил
0

Закрепили результат

Ответить

Gleb Kornilov

Михаил
0

Сняли прибыль

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Эксельские на месте

Ответить

Maxim Semenov

Ilya
0

Здесь! Графики по Москве

Ответить

Maxim Semenov

Ilya
0

График выздоровления/смерти (Москва)

Ответить

Юра Трифанов

0

Пойдёт

Ответить

пирог же

0

Плато, пацаны?

Ответить

Непрерывный череп

0

Когда пик.

Ответить

Kyler

Непрерывный
0

Жди, ближе к майским будут пики (не точёные)...

Ответить

Владимир Оо

0

Может скоро это все и закончится)

Ответить

Даниил Шадрин

0

ХВ

Ответить

Azam Akhrorov

0

Все идёт по пи*де

Ответить

Ответный щит

0

 🍢 

Ответить

Sancobot

0

Ухх, полетело. Кстати, баг с отображением просмотров так и не починили/

Ответить

Андрей Садчиков

0

Ну вот и Питер на рост пошел, а то чет последние дни какие-то цифры странные были

Ответить

By Kira

0

Теперь и на шашлычки можно

Ответить

Inevitable

0
Ответить

Сергей Катеринич

0

В Приморье сразу на треть число больных увеличилось за день (сразу после разговора губернатора с Путиным).
И почти все новые случаи из одной больницы, где часть заразившихся это врачи...

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Spect

–2

В России зафиксировали 5236 новых случаев Covid-19. Всего в стране 57 999 заболевших.

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