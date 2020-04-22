Всего в стране 57 999 заболевших.

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Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 57 999, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 5236 случаев заражения. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.

За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Лидер по числу заболеваний — Москва (31981), на втором месте — Московская область (6590), на третьем — Петербург (2267).

​Динамика в Москве — городе с наибольшим числом зафиксированных случаев Covid-19 в России