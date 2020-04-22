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Всего в стране 57 999 заболевших.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 57 999, сообщили в оперштабе.
За сутки зафиксировали 5236 случаев заражения. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 547 человек.
За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.
Лидер по числу заболеваний — Москва (31981), на втором месте — Московская область (6590), на третьем — Петербург (2267).
Видать пизды получили когда больше 6000 указали
После статьи на Медузе про математическую модель решили шейпить реальные данные чтобы не бунтовали
В России 58 000 случаев коронавируса. Из них в Москве 32 тысячи. Из них в МО ещё 6 500. Остаётся сколько, 20 000 за полтора месяца во всей остальной огромной России? Что это, аномалия? Регионы не договаривают? Нет тестов? Нет, реально, в Петербурге зафиксировали в 16 (!) раз меньше коронавирусных, чем в Москве, чем это можно объяснить? Питер — тоже транспортный хаб, тоже туристический центр, тоже плотный город
Вирусу в Питере тоскливо
я не ищу заговора! мне интересно, существует ли объяснение. в США тех же тоже есть перекос в сторону Нью-Йорка, это нормально. но не такой огромный
Убитый цвет
В регионах у людей нет денег не то что заграницу или в Москву ездить, в соседний город редко выбираются. Как в таких условиях вирус распространять?
мне казалось, что в регионе достаточно пары сотен человек из другой страны/Москвы по идее, чтобы быстренько разнести вирус. столько наберется везде. вот у нас в Красноярске нашли 90 коронавирусных в глазном центре. они после глазного центра пошли в магазин сходили, к друзьям — это уже достаточная ситуация для распространения. но я могу ошибаться, канеш
Китайцы в Москву первое время без особых ограничений ездили, туристов много было, критическая масса долго набиралась, технологии тестирования адекватной в начале не было, как начнётся пиздец, будет видно.
Внезапный ящик
Когда президент говорит, что вся ответственность за распространение коронавируса в регионе ляжет на плечи его главы, как думаешь, будут ли они стараться манипулировать цифрами? Вполне вероятно. В этой статистике наши цифры точно занижают, а точнее, раскидываются на разные дни. Глава региона пишет одно — в общих данных цифры ниже, часть заболевших перекидывается на завтра. А ещё у нас пишут заболевших, под наблюдением и самое непонятное «на стационарном лечении». Кто это такие, пояснений не дают.
Стационарное лечение, это лечение в стационаре.
В Питере не такие плотные транспортные потоки, не такие толпы людей.
Когда из Москвы приезжаешь в Питер, первое что удивляет – это тишина )
Ты в час пик на метро в Питере ездил?
да, я в Питере пол года жил,
с Москвой не сравнить
Сами знаете кого нехватает для ровного счета
Явный Слава
🤞
🖕
Явный Слава
Прикол не понял? Или ...
Как интересно теперь стали приписывать, сколько из людей болеют в легкой форме
57 999
специально подгоняли?
стабилизировались
Нулевой рост
Эксельские на месте
Ну вот и Питер на рост пошел, а то чет последние дни какие-то цифры странные были
В Приморье сразу на треть число больных увеличилось за день (сразу после разговора губернатора с Путиным).
И почти все новые случаи из одной больницы, где часть заразившихся это врачи...
В России зафиксировали 5236 новых случаев Covid-19. Всего в стране 57 999 заболевших.