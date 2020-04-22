Законопроект также разрешает полицейским применять оружие при задержании, если преступник совершит действия, которые можно расценить как угрозу нападения.

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Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских. Документ ещё не внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.

По этому законопроекту полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Если транспортное средство вскроют в отсутствие владельца, то его оповестят в течение 24 часов. Полицейский не будет нести ответственность за вред, причинённый при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Полицейские смогут оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты» В границах оцепления они смогут «проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств». Полиция также получит право блокировать участки местности и оцеплять место проведения массовых мероприятий.

Документ также предлагает разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его, если преступник попытается не только прикоснуться к оружию, как прописано в действующей редакции закона, но и попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Статью 30 «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции» правительство предложило дополнить пунктом, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».