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Новости
Артём Мазанов
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«Интерфакс»: правительство предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жильё Материал редакции

Законопроект также разрешает полицейским применять оружие при задержании, если преступник совершит действия, которые можно расценить как угрозу нападения.

42 комментария
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Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских. Документ ещё не внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.

По этому законопроекту полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Если транспортное средство вскроют в отсутствие владельца, то его оповестят в течение 24 часов. Полицейский не будет нести ответственность за вред, причинённый при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Полицейские смогут оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты» В границах оцепления они смогут «проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств». Полиция также получит право блокировать участки местности и оцеплять место проведения массовых мероприятий.

Документ также предлагает разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его, если преступник попытается не только прикоснуться к оружию, как прописано в действующей редакции закона, но и попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Статью 30 «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции» правительство предложило дополнить пунктом, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

#новости #право

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42 комментария
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Станислав Есин

22

 Полицейский не будет нести ответственность за вред, причинённый при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

ахаххаха 

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Vyacheslav Gorin

Станислав
0

Можно подумать, до этого несли ответственность

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Vladislav Donets

12

Ближе к штатовским условиям, неплохо, дайте теперь и населению свободный доступ к оружию, а то как-то однобоко всё, там угроза полицейскому, это вероятность того, что у гражданского может быть оружие и он способен застрелить копа, а у нас, разве что обматерить или стаканчик пластиковый кинуть.

Ответить

Крестьянский американец

11

Ох уж эта безопасность граждан

Ответить

Митя Простомолотов

8
Ответить

Rayslava

6

Полицейские смогут оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты»

В смысле они их просто так смогут оцеплять? Им и основания теперь не нужны будут для этого?

Ответить

Митя Простомолотов

6

вы отвезем вас надежное место
это ради вашей безопасности

Ответить

Максим Чистов

5

Вхахах, сколько ещё раз должны россиян унизить чтобы они бунтовать начали наконец? Есть вообще предел терпению?

Ответить

alex twit

Максим
3

нет. терпилы 80 лвл

Ответить

Миша Сергеев

Максим
0

Как говорит моя мама "бох терпел и нам велел"

Ответить

Лис Снежный

5

«сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
Отлично просто.
Посадили на бутылку? Убили шокером? Изнасиловали спортсменку? Так это все в рамках деятельности!
Когда уже этих уродов сжигать начнут?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

3

- Молодой человек, куда идете?
- В магазин
- Поедемте с нами
...
- Так, вы либо соглашаетесь что этот героин ваш, либо мы стреляем вам в колено и вы никогда не сможете нормально ходить. Объясним это тем, что вы пытались на нас напасть.
- Но это не мой героин.
- Нам надо план закрывать.

Ответить

Митя Простомолотов

Арнольд
3

отнеситесь с пониманием

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Митя
3

Не усугубляйте свое положение

Ответить

Andre Err

3

 если преступник попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Это теперь за стаканчики и подстрелить/убить могут?(

Ответить

Алексей Штейн

–14

В США копы стреляют в людей, которые  прикоснулись к пушке -"это демократия , преступник должен знать , что его ожидает "
В РФ предлагают стрелять в таких же наглецов -"Аряяяя, рашка как всегда , люблю наших полицейских "

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
2

У нас и сейчас они могут стрелять, если преступник прикоснулся к пушке. Они теперь смогут стрелять и по другим основаниям

Ответить

Юный кубок

Артём
6

Например, нужно выполнить план по стрельбе

Ответить

Brown Zweig

Алексей
0

У меня нету пушки, наверное, подбросят игрушечный пистолет

Ответить

робот-бёрдвотчер

Алексей
0

В США у граждан есть оружие.

А вообще это вотэбаутизм, пройдите за 15 рублями.

Ответить

Pavel Zamyatin

Алексей
0

Это называется репутация. В Штатах с этим тоже проблемы, но в России от полиции зачастую ждешь больше вреда, чем пользы.

Ответить

Dra

Алексей
0

А вот и типичный эРекторат власти пожаловал.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Алексей
0

В каких таких же случаях? В России гражданам разрешено иметь и носить с собой оружие?

Ответить

Опасный корабль

1

 разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его

В пятерку бегать под пулеметные залпы. 

Ответить

Митя Простомолотов

Опасный
1

прикрываясь женами

Ответить

Легендарный Филипп

Митя
3

жену новую найду, а я у мамы один

Ответить

Опасный корабль

Митя
0

Всё правильно. А вдруг война, а меня уже подстрелили. 

Ответить

Митя Простомолотов

Опасный
0

не моя же клава с автоматом на врага пойдет

Ответить

Владимир Земсков

1

Люблю полицию. Они нас защищают!
Не ругайте их, они наша опора!

Ответить

Александр Кузьменко

1

Сразу вспоминается серия из South Park где местный охотник орет: "Он пытается напасть на нас!", перед тем как начать стрельбу.

Ответить

Тайлер Лысогон

1

Не, ну кстати помните историю как в москве ебанутая с головой ребенка носилась вокруг метро, а пусора стояли в охуевозе и ничего не делали? Теперь хоть застрелить смогут, наверное.

Ответить

Евгений Никифоров

1

Всё для людей.

Ответить

Петр К.

1

Потянулся за стаканом - шмаляй в него

Ответить

Никита Сухов

1

" но и попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции»."

- Вы что, хотите как в Аме... БЛЯТЬ!

Ответить

Здор

0

теперь чувствую себя в безопасности

Ответить

Dra

0

Моя милиция меня бережёт (с)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dra
0

Сначала посадит, потом стережет

Ответить

Mmmax

0

Хитрые жопы.
Сейчас спецом не примут, чтобы им еще спасибо говорили за мемные сроки и находки в карманах.

Ответить

Pavel Zamyatin

0

Документ также предлагает разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его, если преступник <...> попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Я правильно понимаю, что за брошенный пластиковый стаканчик теперь расстрел на месте?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Позор России крепчает на глазах

Ответить

Lee

0

Правительство предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жильё 

А честный народ разрешил сам себе открыто посылать нахуй блюстителей закона.

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робот-бёрдвотчер

–1

Словно авторы "на хайпе" прочитали закон о ЧП и решили что-то оттуда взять.

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