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Законопроект также разрешает полицейским применять оружие при задержании, если преступник совершит действия, которые можно расценить как угрозу нападения.
Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских. Документ ещё не внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.
По этому законопроекту полицейские получат право вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Если транспортное средство вскроют в отсутствие владельца, то его оповестят в течение 24 часов. Полицейский не будет нести ответственность за вред, причинённый при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.
Полицейские смогут оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты» В границах оцепления они смогут «проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств». Полиция также получит право блокировать участки местности и оцеплять место проведения массовых мероприятий.
Документ также предлагает разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его, если преступник попытается не только прикоснуться к оружию, как прописано в действующей редакции закона, но и попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Статью 30 «Гарантии правовой защиты сотрудника полиции» правительство предложило дополнить пунктом, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
Полицейский не будет нести ответственность за вред, причинённый при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.
ахаххаха
Ближе к штатовским условиям, неплохо, дайте теперь и населению свободный доступ к оружию, а то как-то однобоко всё, там угроза полицейскому, это вероятность того, что у гражданского может быть оружие и он способен застрелить копа, а у нас, разве что обматерить или стаканчик пластиковый кинуть.
Полицейские смогут оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты»
В смысле они их просто так смогут оцеплять? Им и основания теперь не нужны будут для этого?
Вхахах, сколько ещё раз должны россиян унизить чтобы они бунтовать начали наконец? Есть вообще предел терпению?
«сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
Отлично просто.
Посадили на бутылку? Убили шокером? Изнасиловали спортсменку? Так это все в рамках деятельности!
Когда уже этих уродов сжигать начнут?
- Молодой человек, куда идете?
- В магазин
- Поедемте с нами
...
- Так, вы либо соглашаетесь что этот героин ваш, либо мы стреляем вам в колено и вы никогда не сможете нормально ходить. Объясним это тем, что вы пытались на нас напасть.
- Но это не мой героин.
- Нам надо план закрывать.
отнеситесь с пониманием
если преступник попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Это теперь за стаканчики и подстрелить/убить могут?(
В США копы стреляют в людей, которые прикоснулись к пушке -"это демократия , преступник должен знать , что его ожидает "
В РФ предлагают стрелять в таких же наглецов -"Аряяяя, рашка как всегда , люблю наших полицейских "
В США у граждан есть оружие.
А вообще это вотэбаутизм, пройдите за 15 рублями.
Это называется репутация. В Штатах с этим тоже проблемы, но в России от полиции зачастую ждешь больше вреда, чем пользы.
В каких таких же случаях? В России гражданам разрешено иметь и носить с собой оружие?
прикрываясь женами
Опасный корабль
Всё правильно. А вдруг война, а меня уже подстрелили.
Сразу вспоминается серия из South Park где местный охотник орет: "Он пытается напасть на нас!", перед тем как начать стрельбу.
Не, ну кстати помните историю как в москве ебанутая с головой ребенка носилась вокруг метро, а пусора стояли в охуевозе и ничего не делали? Теперь хоть застрелить смогут, наверное.
" но и попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции»."
- Вы что, хотите как в Аме... БЛЯТЬ!
Моя милиция меня бережёт (с)
Хитрые жопы.
Сейчас спецом не примут, чтобы им еще спасибо говорили за мемные сроки и находки в карманах.
Документ также предлагает разрешить полицейскому «с обнажённым огнестрельным оружием» применять его, если преступник <...> попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Я правильно понимаю, что за брошенный пластиковый стаканчик теперь расстрел на месте?
Правительство предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жильё
А честный народ разрешил сам себе открыто посылать нахуй блюстителей закона.
Словно авторы "на хайпе" прочитали закон о ЧП и решили что-то оттуда взять.