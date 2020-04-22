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Артём Мазанов
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Депутаты Госдумы предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время самоизоляции Материал редакции

Авторы законопроекта о домашнем насилии рассказали, что в России выросло число обращений по поводу домашнего насилия.

18 комментариев
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Авторы законопроекта о домашнем насилии — депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова — попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. Об этом пишет РБК.

Депутаты рассказали, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, на 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае, в три раза выросло количество сообщений о насилии в вологодском кризисном центре.

Пушкина считает, что если бы закон о домашнем насилии приняли до пандемии коронавируса, ситуация была бы лучше. Депутаты заявили, что в условиях самоизоляции каждый следующий насильственный эпизод будет более серьёзным по форме, чем предыдущий. Они предложили включить в меры по поддержке населения на период пандемии коронавируса защиту от домашнего насилия:

  • Обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, составить реестр помещений, включая свободные номера в отелях, где могут остановиться пострадавшие;
  • Обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего;
  • Разработать план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, рассказывать о нём, например, через телевидение или на сайте госуслуг;
  • Создать координационные центры помощи жертвам насилия;
  • Не привлекать жертв домашнего насилия к ответственности за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

В секретариате Голиковой рассказали, что письмо от депутатов там пока не получали. Его пообещали рассмотреть в установленном порядке при поступлении.

7 апреля Европарламент заявил, что некоторых странах ЕС количество бытового насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса выросло на треть.

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#новости #домашнеенасилие #право

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18 комментариев
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Spect

1

Нормальная мировая практика, хотя в России даже страшно представить, как будут эти убежища выглядеть

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Голубой украинец

Spect
17
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Spect

Голубой
9
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Арнольд Герасимович Дыня

Spect
3
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Artyom Sidorov

Spect
4

запрут в котельной того же дома

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rossoshmap

Spect
1
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Евгений Пак

5

сдадут в дурку, потому что баба с ума сошла мужика не слушаться

Ответить

Террористический утюг

4

Обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего;

Хорошее уточнение, а то нашей полиции не понять, кого надо защищать в принципе.

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Andrey Kharitonov

Террористический
3

Тут как в садике: кто первым пожаловался, тот и пострадавший. Кто будет разбираться, а правда ли он пострадавший? 
Другие злоупотребления этим законом? 

Лишь бы засветиться в СМИ с модной инициативой

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Арнольд Герасимович Дыня

4

Лучше бы исследовали тему насилия людей правоохранительными органами

Ответить

Дмитрий Чернышов

Арнольд
0

И это тоже

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Universe

Арнольд
0

тему насилия людей органами

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ユリー シャネ

0

Депутаты Госдумы впервые что-то полезное предложили. Оттепель!

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Nikita Zubkov

ユリー
0

Это замах

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Yuri Miller

0

Создайте убежище для депутатов от народа

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Andrey Kharitonov

Yuri
1

Их дачи не подходят?

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Alexander Smirnov

0
Ответить

Мартин Кейб

0

Мы живем в России, начнут схемы мутить: "Девушка обращается о домашнем насилии и переезжает с тесной общаги в нормальный номер" а расходы коммунальные на отеле

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