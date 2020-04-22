Прямой эфир
Авторы законопроекта о домашнем насилии рассказали, что в России выросло число обращений по поводу домашнего насилия.
Авторы законопроекта о домашнем насилии — депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова — попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. Об этом пишет РБК.
Депутаты рассказали, что в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, на 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае, в три раза выросло количество сообщений о насилии в вологодском кризисном центре.
Пушкина считает, что если бы закон о домашнем насилии приняли до пандемии коронавируса, ситуация была бы лучше. Депутаты заявили, что в условиях самоизоляции каждый следующий насильственный эпизод будет более серьёзным по форме, чем предыдущий. Они предложили включить в меры по поддержке населения на период пандемии коронавируса защиту от домашнего насилия:
В секретариате Голиковой рассказали, что письмо от депутатов там пока не получали. Его пообещали рассмотреть в установленном порядке при поступлении.
7 апреля Европарламент заявил, что некоторых странах ЕС количество бытового насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса выросло на треть.
Нормальная мировая практика, хотя в России даже страшно представить, как будут эти убежища выглядеть
Голубой украинец
Тут как в садике: кто первым пожаловался, тот и пострадавший. Кто будет разбираться, а правда ли он пострадавший?
Другие злоупотребления этим законом?
Лишь бы засветиться в СМИ с модной инициативой
Лучше бы исследовали тему насилия людей правоохранительными органами
Депутаты Госдумы впервые что-то полезное предложили. Оттепель!
Создайте убежище для депутатов от народа
Мы живем в России, начнут схемы мутить: "Девушка обращается о домашнем насилии и переезжает с тесной общаги в нормальный номер" а расходы коммунальные на отеле