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Новости
Ольга Щербинина
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150 лет со дня рождения Ленина: СМИ берут у него интервью и представляют, как бы выглядел праздник Материал редакции

«Мечта любого нормального журналиста — поговорить с тем, кто вершил историю».

69 комментариев
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22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Российские СМИ не прошли мимо — «Комсомольская правда» «задала» вождю вопросы про кризис, Украину и коррупцию, а RT представил, как он мог бы отметить праздник в режиме самоизоляции.

КП взяла за основу «интервью» труды политика — «Уроки кризиса», письма, статьи и другие. Ленина «спросили» о том, как выбираться из экономического кризиса, что происходит с ценами на нефть, о коррупции, оппозиции, украинской нации и разводах.

И вот какая мечта любого нормального журналиста? Поговорить с тем, кто вершил историю, пусть через кровь и тысячи загубленных жизней.

«Комсомольская правда»

Телеканал RT выпустил ролики, в которых Ленин отмечает юбилей в мавзолее, на броневике и на улице — в условиях самоизоляции. «Возможно, благодаря сервисам по доставке еды именинник получил бы праздничный торт, но есть его Владимиру Ильичу пришлось бы в одиночестве», — предположили в твиттере канала.

ТАСС опубликовал материал о вещах, оставшихся после Ленина — пишущей машинке, демисезонном пальто, парике и выпуск газеты «Социал-демократ». В ней министр образования Норвегии Йерген Лавланд предлагал выдвинуть Ленина и Троцкого на Нобелевскую премию мира.

Непритязательные с виду вещи Ленина — отражение его харизмы. И по сей день в манере одеваться коммунистических лидеров Дальнего Востока угадывается влияние первого в истории вождя мирового пролетариата. Эта скромность притягательна, но у нее есть и оборотная сторона — готовность заставить жить скромно и всех остальных.

ТАСС

22 апреля КПРФ провела на Красной площади в Москве акцию в честь юбилея Ленина, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Её согласовывали с мэрией и администрацией Кремля.

«В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться великому человеку Владимиру Ильичу Ленину на 150-летие. В этот день по всей стране, по всей Москве ко всем памятным местам возлагали цветы», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

#новости #сми

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69 комментариев
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Драматический магнит

27

СМИ берут у него интервью и представляют, как бы выглядел праздник

Больные люди 

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Опасный корабль

Драматический
17

пусть через кровь и тысячи загубленных жизней

Больные люди x2 

Ответить

Андрей Заварзин

11

из-за ленина все забыли про мой др, и так каждый год

Ответить

Драматический магнит

Андрей
8

СМИ берут у Андрея Заварзина интервью и представляют, как бы выглядел праздник

Ответить

Ольга Щербинина

Андрей
6

с днём рождения, Андрей)

Ответить

Андрей Заварзин

Ольга
4

спасибо)

Ответить

Nikita Zubkov

Андрей
0

Расти большой, не будь как Володька

Ответить

Андрей Заварзин

Nikita
0

уже вырос(

Ответить

Thomas O'Harriedge

Андрей
0

чувак, будь здрав.
Не заставляй мир жить скромно.

Ответить

Zoid Q

Thomas
0

Оставляй жир мыть ровно.

Ответить

Dmitry Korolev

Андрей
0

С Днём Рождения! 

Ответить

bor_vn

6

Обычный диктатор и мразь. 
Лучше бы забыли о нем или начали стыдиться. 

Ответить

Илья

bor_vn
–3

Ты не знаешь кто такой диктатор. Не позорься, и стыдись за свои невыученные уроки.

Ответить

Опасный корабль

Илья
11

Батя Ильича в здании, пацаны! 
Сюк, у него пистолет, ща за сынку пояснит тут вам буржуям недобитым. Советую следить за базаром. 

Ответить

Илья

Опасный
–2

Да вы "юморист". По сути то сказать нечего

Ответить

Опасный корабль

Илья
3

Я всего лишь жалкий потомок кулаков. Расскажите нам, пожалуйста, всю правду о Владимире Ильиче. Вы же не просто так зарегистрировались здесь 10 минут назад! 

Ответить

Илья

Опасный
–4

Конечно не просто так.
Кулаков если что, во многом большевики и создали, так что не забудьте им спасибо сказать.
А то потомка кулака бы не было)

Ответить

Опасный корабль

Илья
4

 Кулаков если что, во многом большевики и создали

Так никто и не спорит, до дедушки Ленина это были обычные крестьяне, которые смогли выбраться из полной жопы. 

Ответить

Илья

Опасный
–3

Ага, ага. Без своей земли, и обираемые помещиками и дворянами. 
То то большевики взяли  на вооружение призыв " Землю крестьянам!"
Не говорите глупостей. Вам лишь бы поспорить?

Ответить

Правый звук

Опасный
0

Хорошо

Ответить

Евгений Клочков

Илья
0

Осуществлял с коллегами диктатуру пролетариата, являясь (якобы) выразителем интересов этого пролетариата. А полномочия ему такие дали через советы?

Ответить

Илья

Евгений
–1

Вы с определением диктатуры в понимании Ильича ознакомьтесь вначале. Диктатура пролетариата и ваше пугало "Диктатура", не одно и тоже. Сейчас если что диктатура Буржуазии, и вас судя по всему это так не волнует.

Ответить

Евгений Клочков

Илья
3

Вы с определением диктатуры в понимании Ильича ознакомьтесь вначале. Диктатура пролетариата и ваше пугало "Диктатура", не одно и тоже. 

Писульки это все конечно прекрасно, по ним и сборище профессиональных ревлюционеров-полудворянчиков это авангард рабочего класса. Но политическая практика иная. 

Можно сколько угодно говорить "ИНОЕ ЖЕ НАПИСАНО (с)", но по факту "диктатура пролетариата", осуществляемая Лениным и ЦК не шибко отличалась от общебытового определения диктатуры. 

Ответить

Илья

Евгений
0

Ну с вашим подходом любое управление это диктатура.  Вы как различаете то авторитаризм от демократии?

Ответить

Евгений Клочков

Илья
0

Ну с вашим подходом любое управление это диктатура.

Это еще почему?

Вы как различаете то авторитаризм от демократии?

Частота сменяемости говорящих голов и порядок их смены
Наличие конкуренции между сортами говорящих голов за симпатии избирателей
Степень влияния граждан на риторику, полномочия и действия говорящих голов и (насколько это возможно в нашем неидеальном мире) - ручек, приводящих все это в исполнение

Ответить

Илья

Евгений
–1

"Это еще почему?"
Потому что бытовое определение диктатуры это про эмоции.
И мне  не очень понятно, зачем мне "бытовые"  определения в этом разговоре.

Вы считаете что в партии большевиков не было конкуренции?
И там не сменялись руководители? 

"Степень влияния граждан на риторику, полномочия и действия говорящих голов и (насколько это возможно в нашем неидеальном мире) - ручек, приводящих все это в исполнение"
Это как вы степень влияния определяете, на глаз? Демцентрализм, это для вас достаточно демократично?

Ответить

Евгений Клочков

Илья
0

Вы считаете что в партии большевиков не было конкуренции?

Ну да, еще при Ильиче была. А потом ей недолго оставалось, сами знаете, что случилось и с левым, и с правым уклонами. 

И что-то вы про бан многопартийности не упомянули, который де-факто был. 

И там не сменялись руководители? 

Ага, по большей части с помощью отправления одних руководителей другими на расстрельные полигоны (как там поживали самые верные революционеры из первых составов политбюро?)

Это как вы степень влияния определяете, на глаз? Демцентрализм, это для вас достаточно демократично?

С точки зрения обывателя типа меня - да, на глаз, ибо другими способами не владеем-с. 
Но так-то для таких случаев есть полутолухи

Ответить

Nikita Zubkov

Илья
1

Так на бумаге и у советов власть была. А на практике что?

диктатура Буржуазии

Кого-то поражают в правах?

Ответить

Илья

Nikita
–1

Может работников, например? И других, "невладельцев" средств производства.

Ответить

Nikita Zubkov

Илья
1

Вы с определением прав ознакомьтесь вначале. Им запрещают стать владельцами? О каких правах вообще речь?

При большевиках непролетарии были поражены в правах. Они были лишены, например, избирательного права.

Ответить

Илья

Nikita
0

Есть законы, а есть практика законоприменения. "Серые", или "Чёрные" зп, нарушение ТБ, практически принудительное, неправомочные сокращения, рейдерство с банкротством, и.т.п. 
Стать им не запрещают, если вы про формальную сторону закона.
Только не про это речь. Все не будут владельцами,  соответственно сохранятся отношения эксплуататоров и эксплуатируемых.  Суть в том что влияние на законы во многом идёт в пользу владельцев средств производства, ресурсо-экспортёров. Думаю с этим вы спорить не будете. 

Мне вы напомнили видео на американском тв, где приглашённый гость говорит о том как классно и мотивирующе, то что Большая часть богатств принадлежит 1%. Это сподвигает тех самых "невладельцев" которым можно, крутить педали быстрее. Эту чушь он нёс с искренним лицом. 

Ответить

Nikita Zubkov

Илья
0

Прочитал коммент, но так и не понял о каких правах-то речь. На прямой вопрос ответить не можешь?

 Вы с определением диктатуры в понимании Ильича ознакомьтесь вначале

 Есть законы, а есть практика законоприменения

Sooqah, ору. Большевиков нужно хвалить за интенции, а всех остальных ругать за то как все получилось, и похер, что у большевиков получилось хуже. На бумаге же все было хорошо.

 "Серые", или "Чёрные" зп, нарушение ТБ, практически принудительное, неправомочные сокращения, 

Ну да, есть. А еще за все это есть наказания в законе. У тебя есть право не терпеть это.

 рейдерство с банкротством, и.т.п.

Это вообще-то проблемы буржуев, але.

 Все не будут владельцами,

А почему должны? При большевиках никто не убирал клозеты? Или не существовало необуржуазии в лице номенклатуры?

 соответственно сохранятся отношения эксплуататоров и эксплуатируемых

А ты можешь это же самое написать без марксисткой риторики? При "диктатуре буржуазии" внезапно у "эксплуатируемого" почему-то есть хотя бы туалетная бумага, при диктатуре пролетариата ее почему-то не было.

 Суть в том что влияние на законы во многом идёт в пользу владельцев средств производства, ресурсо-экспортёров. Думаю с этим вы спорить не будете.

Буду. Если ты откроешь законодательство, то увидишь, что "буржуй" в нем почти не защищен, в отличии от "работяги". То, что ты такое пишешь, уже выдает в тебе теоретика.

 говорит о том как классно и мотивирующе, то что Большая часть богатств принадлежит 1%

Я тут при чем вообще? Решил построить соломенное чучело и его победить?

Ответить

Spect

Илья
1

диктатура пролетариата

Советская Россия

Ответить

Андрей Гришин

Илья
1

Сейчас уже даже невозможно использовать понятия буржуазия или пролетариат, в чистом виде

Ответить

Илья

Андрей
0

Основная суть не изменилась. Есть владельцы средств, а есть  наёмные работники. 
 А каким вы понятийным аппаратом предлагаете пользоваться?

Ответить

Андрей Гришин

Илья
0

Может я не так понимаю, но как раз основная суть изменилась. Когда твой инструмент для работы у тебя всегда в руках - ты пролетарий или нет? Когда у мастера-электронщика есть дома свой уголок рабочий, и он может заниматься как и основной работой, так и брать шабашки - он пролетарий или нет? Это если рассматривать с точки зрения средств производства,. А с точки зрения дохода - шахтер, который ездит на вахту, но еще сдает квартиру и немного играется на бирже акций - вот он пролетарий? 

Ответить

alexferman

Илья
0

Сейчас если что диктатура Буржуазии

а ты смешной

Ответить

Stanley H. Tweedle

bor_vn
0

К сожалению, не очень обычный. Хуже.

Ответить

Илья

Stanley
–1

Ещё один. Да откуда вы берётесь? Вам "Батенька" кто в голову "нагадил"? Откуда такая информация? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Илья
3

У меня прадед фашист просто был, Куксин его фамилия

Ответить

Илья

Stanley
–1

А, ну это всё объясняет. Соболезную.

Ответить

Опасный корабль

Илья
1

Илья Николаевич Ульянов, расскажите, пожалуйста, всё как было.

Ответить

Андрей Гришин

bor_vn
0

Чет-то тебя бомбануло

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Согласен, тоже с Гитлером поговорил бы.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
3

Ооооо Куксина порвало

Ответить

Солидный рак

Stanley
4

Просто он выбрал бы Сталина

Ответить

Pavel Averyanov

Stanley
3

@Адольф Гитлер 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Stanley
0

Гитлер — красавчик?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Амир
2

Не

Ответить

Романелло Кивогенс

3

ТАСС опубликовал материал о вещах, оставшихся после Ленина — пишущей машинке, демисезонном пальто, парике и выпуск газеты «Социал-демократ» 1918 года. 

Ещё как минимум про одну малозначительную безделушку забыли. И я даже догадываюсь почему. Ведь после неё как-то странно писать о скромности и непритязательности вождя мирового пролетариата. 

Ответить

Евгений Клочков

Романелло
2

Ну и вообще, легко быть аскетом, когда у тебя в активах есть набор ведомственных дач. Ты пользуешься, но формально это государственное, потому можно не переживать и держать из личного имущества только трусы и кепочку

Ответить

Spect

2
Ответить

Саша Савицкий

2

пиздец, почему эта архаичность до сих пор лежит на красной площади ? 

Ответить

Негативный утюг

Саша
0

Потому что ничего не напоминает?

«В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться великому человеку Владимиру Ильичу Ленину на 150-летие. В этот день по всей стране, по всей Москве ко всем памятным местам возлагали цветы», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Ответить

Озорной Лис

Саша
0

удивляет, что его сразу не убрали, когда Ельцын пришел.
Дзержинского снесли, а Ленина оставили бл*дь

Ответить

Непрерывный череп

1

Тут пересматривал Троцкого, лучше всех Ленина сыграл Евгений Стычкин. Рекомендую к просмотру.

Ответить

Солидный рак

Непрерывный
1

Это? https://www.kinopoisk.ru/series/1008339/

Ответить

Непрерывный череп

Солидный
0

Да.

Ответить

Serg Bootlegger

Солидный
0

Неплохо снято кстати, по-западному 

Ответить

Андрей Л

1

Эксперты ТЖ вышли на связь и сейчас расскажут в комментариях всю правду.

Ответить

Опасный корабль

Андрей
1

Андрей, не стесняйтесь, вы в ответ можете поделиться своей правдой, вдруг она окажется правдивей нашей! 

Ответить

Озорной Лис

1
Ответить

Эмиль Рубанов

Озорной
0

не могу разобрать дату

Ответить

Озорной Лис

Эмиль
0

13 ноября 1917 тут в лучшем качестве 

Ответить

Стандартный чайник

1

И вот какая мечта любого нормального журналиста? Поговорить с тем, кто вершил историю, пусть через кровь и тысячи загубленных жизней.

Как раз позавчера у Гитлера др было, где «интервью»?

Ответить

Orbital_Cat

1

Некрофилы херовы...🤦🏻‍♂️

Ответить

Евгений Клочков

0

Собсна, вопрос к Ильичу: как Зиновьев в плане любви?

Ответить

Вчерашний лолипоп

0

Все ссылочки видео - на RT. Дадим на-гора сто миллиардов просмотров к юбилею победы!

Ответить

Стандартный чайник

0

«В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться великому человеку Владимиру Ильичу Ленину на 150-летие»

депутат Госдумы Валерий Рашкин

Какая говорящая фамилия

Ответить
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