Прямой эфир
«Мечта любого нормального журналиста — поговорить с тем, кто вершил историю».
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Российские СМИ не прошли мимо — «Комсомольская правда» «задала» вождю вопросы про кризис, Украину и коррупцию, а RT представил, как он мог бы отметить праздник в режиме самоизоляции.
КП взяла за основу «интервью» труды политика — «Уроки кризиса», письма, статьи и другие. Ленина «спросили» о том, как выбираться из экономического кризиса, что происходит с ценами на нефть, о коррупции, оппозиции, украинской нации и разводах.
Телеканал RT выпустил ролики, в которых Ленин отмечает юбилей в мавзолее, на броневике и на улице — в условиях самоизоляции. «Возможно, благодаря сервисам по доставке еды именинник получил бы праздничный торт, но есть его Владимиру Ильичу пришлось бы в одиночестве», — предположили в твиттере канала.
ТАСС опубликовал материал о вещах, оставшихся после Ленина — пишущей машинке, демисезонном пальто, парике и выпуск газеты «Социал-демократ». В ней министр образования Норвегии Йерген Лавланд предлагал выдвинуть Ленина и Троцкого на Нобелевскую премию мира.
22 апреля КПРФ провела на Красной площади в Москве акцию в честь юбилея Ленина, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Её согласовывали с мэрией и администрацией Кремля.
«В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться великому человеку Владимиру Ильичу Ленину на 150-летие. В этот день по всей стране, по всей Москве ко всем памятным местам возлагали цветы», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Опасный корабль
пусть через кровь и тысячи загубленных жизней
Больные люди x2
из-за ленина все забыли про мой др, и так каждый год
Драматический магнит
СМИ берут у Андрея Заварзина интервью и представляют, как бы выглядел праздник
Расти большой, не будь как Володька
чувак, будь здрав.
Не заставляй мир жить скромно.
Обычный диктатор и мразь.
Лучше бы забыли о нем или начали стыдиться.
Батя Ильича в здании, пацаны!
Сюк, у него пистолет, ща за сынку пояснит тут вам буржуям недобитым. Советую следить за базаром.
Я всего лишь жалкий потомок кулаков. Расскажите нам, пожалуйста, всю правду о Владимире Ильиче. Вы же не просто так зарегистрировались здесь 10 минут назад!
Кулаков если что, во многом большевики и создали
Так никто и не спорит, до дедушки Ленина это были обычные крестьяне, которые смогли выбраться из полной жопы.
Осуществлял с коллегами диктатуру пролетариата, являясь (якобы) выразителем интересов этого пролетариата. А полномочия ему такие дали через советы?
Вы с определением диктатуры в понимании Ильича ознакомьтесь вначале. Диктатура пролетариата и ваше пугало "Диктатура", не одно и тоже.
Писульки это все конечно прекрасно, по ним и сборище профессиональных ревлюционеров-полудворянчиков это авангард рабочего класса. Но политическая практика иная.
Можно сколько угодно говорить "ИНОЕ ЖЕ НАПИСАНО (с)", но по факту "диктатура пролетариата", осуществляемая Лениным и ЦК не шибко отличалась от общебытового определения диктатуры.
Ну с вашим подходом любое управление это диктатура.
Это еще почему?
Вы как различаете то авторитаризм от демократии?
Частота сменяемости говорящих голов и порядок их смены
Наличие конкуренции между сортами говорящих голов за симпатии избирателей
Степень влияния граждан на риторику, полномочия и действия говорящих голов и (насколько это возможно в нашем неидеальном мире) - ручек, приводящих все это в исполнение
"Это еще почему?"
Потому что бытовое определение диктатуры это про эмоции.
И мне не очень понятно, зачем мне "бытовые" определения в этом разговоре.
Вы считаете что в партии большевиков не было конкуренции?
И там не сменялись руководители?
"Степень влияния граждан на риторику, полномочия и действия говорящих голов и (насколько это возможно в нашем неидеальном мире) - ручек, приводящих все это в исполнение"
Это как вы степень влияния определяете, на глаз? Демцентрализм, это для вас достаточно демократично?
Вы считаете что в партии большевиков не было конкуренции?
Ну да, еще при Ильиче была. А потом ей недолго оставалось, сами знаете, что случилось и с левым, и с правым уклонами.
И что-то вы про бан многопартийности не упомянули, который де-факто был.
И там не сменялись руководители?
Ага, по большей части с помощью отправления одних руководителей другими на расстрельные полигоны (как там поживали самые верные революционеры из первых составов политбюро?)
Это как вы степень влияния определяете, на глаз? Демцентрализм, это для вас достаточно демократично?
С точки зрения обывателя типа меня - да, на глаз, ибо другими способами не владеем-с.
Но так-то для таких случаев есть полутолухи
Так на бумаге и у советов власть была. А на практике что?
диктатура Буржуазии
Кого-то поражают в правах?
Вы с определением прав ознакомьтесь вначале. Им запрещают стать владельцами? О каких правах вообще речь?
При большевиках непролетарии были поражены в правах. Они были лишены, например, избирательного права.
Есть законы, а есть практика законоприменения. "Серые", или "Чёрные" зп, нарушение ТБ, практически принудительное, неправомочные сокращения, рейдерство с банкротством, и.т.п.
Стать им не запрещают, если вы про формальную сторону закона.
Только не про это речь. Все не будут владельцами, соответственно сохранятся отношения эксплуататоров и эксплуатируемых. Суть в том что влияние на законы во многом идёт в пользу владельцев средств производства, ресурсо-экспортёров. Думаю с этим вы спорить не будете.
Мне вы напомнили видео на американском тв, где приглашённый гость говорит о том как классно и мотивирующе, то что Большая часть богатств принадлежит 1%. Это сподвигает тех самых "невладельцев" которым можно, крутить педали быстрее. Эту чушь он нёс с искренним лицом.
Прочитал коммент, но так и не понял о каких правах-то речь. На прямой вопрос ответить не можешь?
Вы с определением диктатуры в понимании Ильича ознакомьтесь вначале
Есть законы, а есть практика законоприменения
Sooqah, ору. Большевиков нужно хвалить за интенции, а всех остальных ругать за то как все получилось, и похер, что у большевиков получилось хуже. На бумаге же все было хорошо.
"Серые", или "Чёрные" зп, нарушение ТБ, практически принудительное, неправомочные сокращения,
Ну да, есть. А еще за все это есть наказания в законе. У тебя есть право не терпеть это.
рейдерство с банкротством, и.т.п.
Это вообще-то проблемы буржуев, але.
Все не будут владельцами,
А почему должны? При большевиках никто не убирал клозеты? Или не существовало необуржуазии в лице номенклатуры?
соответственно сохранятся отношения эксплуататоров и эксплуатируемых
А ты можешь это же самое написать без марксисткой риторики? При "диктатуре буржуазии" внезапно у "эксплуатируемого" почему-то есть хотя бы туалетная бумага, при диктатуре пролетариата ее почему-то не было.
Суть в том что влияние на законы во многом идёт в пользу владельцев средств производства, ресурсо-экспортёров. Думаю с этим вы спорить не будете.
Буду. Если ты откроешь законодательство, то увидишь, что "буржуй" в нем почти не защищен, в отличии от "работяги". То, что ты такое пишешь, уже выдает в тебе теоретика.
говорит о том как классно и мотивирующе, то что Большая часть богатств принадлежит 1%
Я тут при чем вообще? Решил построить соломенное чучело и его победить?
Сейчас уже даже невозможно использовать понятия буржуазия или пролетариат, в чистом виде
Может я не так понимаю, но как раз основная суть изменилась. Когда твой инструмент для работы у тебя всегда в руках - ты пролетарий или нет? Когда у мастера-электронщика есть дома свой уголок рабочий, и он может заниматься как и основной работой, так и брать шабашки - он пролетарий или нет? Это если рассматривать с точки зрения средств производства,. А с точки зрения дохода - шахтер, который ездит на вахту, но еще сдает квартиру и немного играется на бирже акций - вот он пролетарий?
К сожалению, не очень обычный. Хуже.
У меня прадед фашист просто был, Куксин его фамилия
Согласен, тоже с Гитлером поговорил бы.
Ооооо Куксина порвало
Гитлер — красавчик?
ТАСС опубликовал материал о вещах, оставшихся после Ленина — пишущей машинке, демисезонном пальто, парике и выпуск газеты «Социал-демократ» 1918 года.
Ещё как минимум про одну малозначительную безделушку забыли. И я даже догадываюсь почему. Ведь после неё как-то странно писать о скромности и непритязательности вождя мирового пролетариата.
Ну и вообще, легко быть аскетом, когда у тебя в активах есть набор ведомственных дач. Ты пользуешься, но формально это государственное, потому можно не переживать и держать из личного имущества только трусы и кепочку
пиздец, почему эта архаичность до сих пор лежит на красной площади ?
Негативный утюг
Потому что ничего не напоминает?
«В этот день, я считаю, вообще невозможно не прийти и не поклониться великому человеку Владимиру Ильичу Ленину на 150-летие. В этот день по всей стране, по всей Москве ко всем памятным местам возлагали цветы», — заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
удивляет, что его сразу не убрали, когда Ельцын пришел.
Дзержинского снесли, а Ленина оставили бл*дь
Солидный рак
Эксперты ТЖ вышли на связь и сейчас расскажут в комментариях всю правду.
Опасный корабль
Андрей, не стесняйтесь, вы в ответ можете поделиться своей правдой, вдруг она окажется правдивей нашей!
не могу разобрать дату