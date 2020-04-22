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ВОЗ заявила, что промывание носа соляным раствором не защитит от коронавирусной инфекции.
Российские производители соли заявили о росте спроса на их продукцию после рекомендации Минздрава использовать соляной раствор для профилактики коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант».
В «Руспродсоюзе», который включает в себя крупнейшего производителя соли в России — «Руссоль», рассказали, что число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам увеличилось на 20% и продолжает расти.
В «Ленте» рассказали, что повышенный спрос на соль наблюдался в период массовых закупок, после чего ситуация нормализовалась, о всплеске спроса на 15% с 9 по 13 апреля рассказали в Auchan. Директор «Руссоль — Северозапад» сообщил, что российские производители соли пока не повышали цены, но в перспективе могут это сдлать;
Директор «Совэкона» Андрей Сизов рассказал, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно — значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале. В «Руспродсоюзе» уверены, что производственные мощности российских предприятий способны на 100% удовлетворить текущий повышенный спрос.
11 апреля Минздрав сообщил, что промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, это может эффективной мерой для профилактики коронавируса Covid-19, если применять её с другими мерами защиты.
В ВОЗ предупреждают, что нет научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции.
Маринад для майских шашлыков без соли не приготовить — вот и закупается народ.
Говорят, при ГУЛАГе заключенные туберкулез солью лечили. Насыпаешь в ладонь, вдыхаешь резко и глубоко, потом неделю харкаешься кровью и корчишься от боли, если повезет - выздоравливаешь. Так что наши гены закалены. Вылечим и коронавирус. Еще к кошельку можно соль прикладывать
Я увеличил член на 5 см всего за 2 недели, просто используй соль производителя...... кликни, чтобы узнать