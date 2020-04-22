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Артём Мазанов
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В России вырос спрос на соль после рекомендации Минздрава использовать соляной раствор для профилактики коронавируса Материал редакции

ВОЗ заявила, что промывание носа соляным раствором не защитит от коронавирусной инфекции.

6 комментариев
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Российские производители соли заявили о росте спроса на их продукцию после рекомендации Минздрава использовать соляной раствор для профилактики коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант».

В «Руспродсоюзе», который включает в себя крупнейшего производителя соли в России — «Руссоль», рассказали, что число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам увеличилось на 20% и продолжает расти.

В «Ленте» рассказали, что повышенный спрос на соль наблюдался в период массовых закупок, после чего ситуация нормализовалась, о всплеске спроса на 15% с 9 по 13 апреля рассказали в Auchan. Директор «Руссоль — Северозапад» сообщил, что российские производители соли пока не повышали цены, но в перспективе могут это сдлать;

Директор «Совэкона» Андрей Сизов рассказал, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно — значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале. В «Руспродсоюзе» уверены, что производственные мощности российских предприятий способны на 100% удовлетворить текущий повышенный спрос.

11 апреля Минздрав сообщил, что промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, это может эффективной мерой для профилактики коронавируса Covid-19, если применять её с другими мерами защиты.

В ВОЗ предупреждают, что нет научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции.

По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

ВОЗ

#новости #карантинвроссии

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6 комментариев
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Михаил Зинчук

3

а будут рекомендации использовать мозг?

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Ваня Погост

3

Маринад для майских шашлыков без соли не приготовить — вот и закупается народ.

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Опасный корабль

1

 доказательства эффективности отсутствуют.

Минздрав рекомендует (впишите что угодно) для профилактики коронавируса.

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Арнольд Герасимович Дыня

0

Говорят, при ГУЛАГе заключенные туберкулез солью лечили. Насыпаешь в ладонь, вдыхаешь резко и глубоко, потом неделю харкаешься кровью и корчишься от боли, если повезет - выздоравливаешь. Так что наши гены закалены. Вылечим и коронавирус. Еще к кошельку можно соль прикладывать

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Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
0

Я увеличил член на 5 см всего за 2 недели, просто используй соль производителя...... кликни, чтобы узнать

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Греческий корабль

0

Все, что вам нужно знать о компетентности врачей и Министерства здравоохранения в России.

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