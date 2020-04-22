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Артём Мазанов
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Доктор Мясников признал ошибочность прогноза по пику коронавируса. Он дал новый прогноз — в мае Россия выйдет на плато Материал редакции

Прошлый его прогноз был в том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет в конце апреля.

21 комментарий
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Глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников признал, что его прогноз о пике заболеваемости Covid-19 в России оказался ошибочным. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале «О самом главном».

Мясников заявил, что «врачи всего мира ошиблись».

Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение болезни] идёт верх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось не когда я предсказывал, а на месяц позже.

Александр Мясников
представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Мясников дал новый прогноз по распространению коронавирусной инфекции в России: «До мая мы идём вверх, в мае мы идем на плато (когда число новых случаев не растет, — прим. TJ), ну, вот к концу мая мы пойдём вниз». Мясников объяснил, что строить прогнозы сложно.

13 апреля Мясников заявил, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. Он тогда рассказал, что после спада следует ожидать вторую волну эпидемии. Через два дня Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 20 апреля Мясников рассказал, что переболел Covid-19. Он прошёл тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.

#новости #карантинвроссии #covid19

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21 комментарий
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Насущные Проблемы

22

Как заебали эти прогнозы уже, блять. 

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Grigory Amelchenko

19

Поручите всё Росстату - на плато выйдем позавчера.

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Опасный корабль

15

 когда я предсказывал

Пророк Мясников

Ответить

asbo

9

Через месяц: "Ну я же имел ввиду в мае 2022 года очевидно"

Ответить

Солидный американец

3

значит до осени не ждать окончания. понятно...

Ответить

badResistor

2
Ответить

Spect

0

Он может предсказать, когда Мясникова задержат и приговорят к лишению свободы?

Ответить

Солидный американец

Spect
3

никогда. он друг педаралистической обезьяны

Ответить

Yuri Miller

Spect
1

лишить диплома врача. не исключаю что купил в переходе

Ответить

Вчерашний лолипоп

1

Крепко их там в Анголе с Сечиным потрепало. Одну хуйню с тех пор прогнозируют, видимо голову контузило обоим. С тех пор у одного нефть 150, у другого "не страшнее гриппа".

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theLastLetters

1

Прогнозы - дело сложное. Особенно когда дело касается будущего. В. С. Черномырдин.

Ответить

LordChanka

0

профи, предсказатель 

Ответить

Грузовой историк

0

Анализировать? Рассчитывать? Строить графики?
Нахуя!
Бери и пиздаболь!

Эксперты хуевы.

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Jakub Marona

0

То есть кто-то реально слушает рандомного врача на канале соловья?)

Ответить

Легендарный Филипп

0

очередная говорящая голова

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Книжный пёс_анон

0

Прошлый прогноз тоже жидкий вышел, может вам перестать уже пытаться пальцем в небо тыкать? Все уже поняли, что вы довольно паршивый предсказатель.

Ответить

Yuri Miller

0

Слышали про доктора Ху? А вот есть ещё доктор Чмо. Которое ранее говорило что коронавирус - китайская фигня, которой нельзя заразиться (по зимним заявлениям доктора Чмо, не является моим личным заявлением)

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Ilya Pesotskiy

0

он такой бесполезный, что в принципе похуй

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Лис Снежный

0

Ошибься раз, ошибется и второй.
Думать и прогнозировать это сложнее чем клоуном по телевизору быть.

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alexferman

0

Один раз обосрался, но это его ничему не научило.

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Master Oogway

0

"А я же говорил! Ну, да, плюс минус пару лет, но и это неплохой результат"

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