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Прошлый его прогноз был в том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет в конце апреля.
Глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников признал, что его прогноз о пике заболеваемости Covid-19 в России оказался ошибочным. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале «О самом главном».
Мясников заявил, что «врачи всего мира ошиблись».
Мясников дал новый прогноз по распространению коронавирусной инфекции в России: «До мая мы идём вверх, в мае мы идем на плато (когда число новых случаев не растет, — прим. TJ), ну, вот к концу мая мы пойдём вниз». Мясников объяснил, что строить прогнозы сложно.
13 апреля Мясников заявил, что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. Он тогда рассказал, что после спада следует ожидать вторую волну эпидемии. Через два дня Мясников стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 20 апреля Мясников рассказал, что переболел Covid-19. Он прошёл тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.
Он может предсказать, когда Мясникова задержат и приговорят к лишению свободы?
Прогнозы - дело сложное. Особенно когда дело касается будущего. В. С. Черномырдин.
Слышали про доктора Ху? А вот есть ещё доктор Чмо. Которое ранее говорило что коронавирус - китайская фигня, которой нельзя заразиться (по зимним заявлениям доктора Чмо, не является моим личным заявлением)
Ошибься раз, ошибется и второй.
Думать и прогнозировать это сложнее чем клоуном по телевизору быть.