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В МВД заявили, «нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то».
21 апреля «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых якобы начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции.
На первой аудиозаписи женский голос говорит, что нужно «оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков». «Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает», — сообщатся на второй аудиозаписи. «Уважаемые руководители, кроме ОП №7, ваши результаты признаны неудовлетворительными, поднимайте людей, организовывайте работу», — сообщается на третьей.
Судя по аудиозаписям, от каждого отдела полиции Устинова требовала по 8-10 протоколов за день. На следующий день «Омбудсмен полиции» опубликовал ещё одну запись, из которой следует, что указание «оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича». «Омбудсмен полиции» уточнил, что начальник ГУ МВД России по Новосибирской области — генерал Стерликов Юрий Юрьевич.
В ГУ МВД по Новосибирской области изданию «Подъём» рассказали, что после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку. Исходя из ответа МВД, проверку назначил как раз Юрий Стерликов.
... после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку. [...] проверку назначил как раз Юрий Стерликов.
«Мусора пекут друг другу торты»
Крестьянский американец
Внимание всем постам!
Сказано же "парки скверы". В парки гулять нельзя на карантине, пусть оформляют всех поголовно. Планы-хуяны как хотят пусть это называют пока всех не выловят.
Возмутительно другое, что женщин с колясками и стариков приказали не трогать. Вот где пиздец.
Наверное полиция будет им просто говорить идти домой, а всех остальных винтить
Россияне - подыхают от коронавируса
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Палицейские плахие, не дают выгулять пиздюков
Ебать вы долбоебы. В нашем маленьком городе уже 100 больных, а люди до сих пор шароебятся на улице. Когда морги будут переполнены, может до самых тупых уже дойдет.