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Артём Мазанов
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В Telegram выложили приказ новосибирской полиции выполнять план по штрафам за нарушение изоляции. МВД начало проверку Материал редакции

В МВД заявили, «нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то».

21 комментарий
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​Видео из Telegram-канала «Омбудсмен полиции»

21 апреля «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых якобы начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчинённых выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции.

На первой аудиозаписи женский голос говорит, что нужно «оформлять всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков». «Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает», — сообщатся на второй аудиозаписи. «Уважаемые руководители, кроме ОП №7, ваши результаты признаны неудовлетворительными, поднимайте людей, организовывайте работу», — сообщается на третьей.

Судя по аудиозаписям, от каждого отдела полиции Устинова требовала по 8-10 протоколов за день. На следующий день «Омбудсмен полиции» опубликовал ещё одну запись, из которой следует, что указание «оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича». «Омбудсмен полиции» уточнил, что начальник ГУ МВД России по Новосибирской области — генерал Стерликов Юрий Юрьевич.

В ГУ МВД по Новосибирской области изданию «Подъём» рассказали, что после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку. Исходя из ответа МВД, проверку назначил как раз Юрий Стерликов.

Начальником главка назначена проверка аудиозаписей. Нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то, давайте дождёмся результатов. В ходе проверки всё будет установлено.

ГУ МВД по Новосибирской области

#новости #карантинвроссии

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21 комментарий
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Внезапный ящик

23

 В МВД заявили, «нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то»

Я думал, МВД только этим и занимается.

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Амир Аль-Мопеди

8

... после публикации аудиозаписей в интернете ведомство начало проверку. [...] проверку назначил как раз Юрий Стерликов.

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Сергей Сайганов

Амир
2

Видимо, проверку, какой-такой сотрудник это в сеть слил ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Vladimir

8

«Мусора пекут друг другу торты»

Ответить

Правый звук

Vladimir
1

Спасибо, что напомнил

Ответить

ouxen

Vladimir
0

чет проиграл

Ответить

FOX

4
Ответить

Юный кубок

1
Ответить

Крестьянский американец

Юный
1

Внимание всем постам!

Ответить

Крестьянский американец

Крестьянский
10

Спасибо за внимание

Ответить

Стандартный чайник

2

В ходе проверки всё будет установлено.

Установят, что протоколов должно быть не меньше 20

Ответить

Минеральный Мурод

2

В ходе проверки всё будет установлено.

установят, кто слил, а всем остальным поднимут план

Ответить

Spect

1

Совковые планы по репрессиям

Ответить

ouxen

Spect
3
Ответить

ouxen

1

«нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то»

Ответить

Ded Pihto

1

Сказано же "парки скверы". В парки гулять нельзя на карантине, пусть оформляют всех поголовно. Планы-хуяны как хотят пусть это называют пока всех не выловят.

Возмутительно другое, что женщин с колясками и стариков приказали не трогать. Вот где пиздец.

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Inevitable

Ded
0

Наверное полиция будет им просто говорить идти домой, а всех остальных винтить 

Ответить

IO

–1

Россияне - подыхают от коронавируса
@
Палицейские плахие, не дают выгулять пиздюков 

Ебать вы долбоебы. В нашем маленьком городе уже 100 больных, а люди до сих пор шароебятся на улице. Когда морги будут переполнены, может до самых тупых уже дойдет.

Ответить

Уютный Багажник

0

Блять, ну вот и до нас докатилось...

Ответить

Борис Гюлумянц

0

Ща Юрий Юрьич быстро им найдет виноватых

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Dmitry Vakhnin

0

Звучит как оправдание 5-летнего ребенка.

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