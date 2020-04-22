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В последний раз его видели в Ялте 30 марта.
В Крыму нашли мёртвым заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информацию РИА «Новостям» подтвердил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Крымское управление СКР заявило, что жителя Москвы нашли мертвым в арендованной квартире. Имя умершего не называется, но указано, что он родился в 1973 году — это совпадает с датой рождения Оршанина. По словам источника «Интерфакса», признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Life Shot со ссылкой на источник утверждает, что Оршанин порезал себе вены. Тело пролежало в закрытой изнутри квартире несколько дней.
21 апреля данные об исчезновении чиновника опубликовала «Общественная служба новостей». По информации издания, 26 марта Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, а в последний раз его видели 30 марта в Ялте. Эту информацию подтвердила дочь Ошарина.
Ошарин занимал пост заместителя главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского, директором театра «Et Cetera», а также был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
вот скажите, что не в тему
Дикари, это перформанс, олицетворяющий состояние российской культуры.
Ну точно бандеровцы.
Люблю когда девочки берут в руки ствол
Оставайтесь на месте
Самоизолировался
Крым настоятельно интересуется, есть ли ещё какие-нибудь замглавы с России?