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Новости
Алексей Боржонов
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В Крыму нашли мёртвым замглавы департамента культуры Москвы. Он пропал месяц назад Материал редакции

В последний раз его видели в Ялте 30 марта.

22 комментария
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​Леонид Ошарин Фото с сайта Мосгордумы

В Крыму нашли мёртвым заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Информацию РИА «Новостям» подтвердил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Крымское управление СКР заявило, что жителя Москвы нашли мертвым в арендованной квартире. Имя умершего не называется, но указано, что он родился в 1973 году — это совпадает с датой рождения Оршанина. По словам источника «Интерфакса», признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Life Shot со ссылкой на источник утверждает, что Оршанин порезал себе вены. Тело пролежало в закрытой изнутри квартире несколько дней.

21 апреля данные об исчезновении чиновника опубликовала «Общественная служба новостей». По информации издания, 26 марта Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, а в последний раз его видели 30 марта в Ялте. Эту информацию подтвердила дочь Ошарина.

Ошарин занимал пост заместителя главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского, директором театра «Et Cetera», а также был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

#новости #происшествия

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22 комментария
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Стандартный чайник

10

Увидеть Крым и умереть

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ouxen

Стандартный
2

Ну нахер

Ответить

Уютный Багажник

Стандартный
1

Умереть от увиденного.

Ответить

Ответный щит

7

Культурно отдохнул

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Lion St

2

вот скажите, что не в тему 

Ответить

Zeleny Ded

Lion
11

Этот бабуин всегда не в тему

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alexferman

5

Дикари, это перформанс, олицетворяющий состояние российской культуры.

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Дмитрий Чернышов

alexferman
0

А если ещё и замглавы нашёлся без головы...

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Dra

1

Ну точно бандеровцы.

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Sergey Volkov

Dra
0
Ответить

alexferman

Sergey
0

Люблю когда девочки берут в руки ствол

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Дмитрий Чернышов

alexferman
3

Оставайтесь на месте

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Овжешко Пожежниченко

Дмитрий
0
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Евгений Клочков

alexferman
1

Вы приняты в ЛПР

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Борис Гюлумянц

alexferman
1

Это из детства любовь

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Овжешко Пожежниченко

alexferman
0
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Ivan Popov

0

Самоизолировался

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ouxen

Ivan
0

В составе украины

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ouxen

–1
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Овжешко Пожежниченко

0

Крым настоятельно интересуется, есть ли ещё какие-нибудь замглавы с России?

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Ответный щит

0

@Амир Аль-Мопеди 

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solawind

–1

Нахрена столько новостей об этом? У нас единороссов стало мало или что?

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