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По словам сотрудников издания, Андрей Шмаров открыто рассказал им, что это распоряжение администрации президента.
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публикации опросов «Левада-центра» и любое упоминание социологической службы в материалах издания. Об этом рассказала редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на слова нескольких сотрудников редакции. Информацию также подтвердили «Медузе» два источника в издании.
По словам Болецкой, Шмаров раньше уже пытался уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать данные «Левады», так как они «некачественно проводят опросы». Теперь от него поступил прямой запрет, но только в устной форме.
Болецкая отметила, что «Левада» выпускает «огненные опросы». Она привела в пример исследование, согласно которому 40% россиян уверены, что Владимир Путин отстаивает интересы олигархов и 47% россиян не одобряют обнуление его президентских сроков. Материал об этом есть на сайте издания.
«Медуза» запросила комментарий у Шмарова, на что он ответил: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймёте».
13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили.
«Левада-Центр» — российская негосударственная исследовательская организация. Последний на текущий момент опрос опубликован 22 апреля. Он посвящён проблеме сексуальных домогательств на работе и отношению к недавнему приговору американскому продюсеру Харви Вайнштейну.
это распоряжение администрации президента
В Россиюшке цензуры нет, ахахах
Слышный будильник
1) Автор антилитературно начинает смех с буквы А, а не Х.
2) Комментарий состоит из циклически повторяющегося паттерна "AXXA", что позволяет предположить использование комбинации "copy-paste".
3) Комментарий скуден на слова и посылы.
Вывод после проведенной глубокой экспертизы: говно, а не комментарий.
Интересный у вас алгоритм определения плохих комментариев
Ничтожный лолипоп
У Климова все через жопу
Солидный рак
Думаешь это он?
Ничтожный
Если честно - посрать. Даже если и притворяется им - какая разница?
Солидный рак
Это какой-то шизофреник, он сам с собой переписывается https://tjournal.ru/bipbipimabot/118461-test-nomer-test
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ахахаха, а либералам и Кудрявцев не нравился, теперь вот Шмаровы какие-то, вообще "збс" стало
Ох уж эти либералыыы! Эпизод 238
ох уж эти триггеры на "либералы"
Так это реально смешно, не понятно кого даже в России либералами называют, т.к. в госдуме никого нету, максимум несколько депутатов в мосгордуме, и то о ней говорят только с лета. Власти и влияния на политику около 0. Но сколько либералы натворили!!! Ооооо!!!!
Власти и влияния на политику около 0.
Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов".
Но сколько либералы натворили!
уже как лет 20 они статисты, успокойся, тут не об этом
Комментарий удален
«Медуза» запросила комментарий у Шмарова, на что он ответил: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймёте».
нихуя себе уровень дискуссии у дяденьки
"Сосёте там Ходорковскому своему. Нализываете ему очко." — добавил Шмаров.
Шмаров, хули
Государство не проводит никакой цензуры в отношении средств массовой информации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цензуры нет, вот это однозначно", - заявил Песков.
В России нет никакой цензуры, средства массовой информации обладают свободой слова. Об этом на форуме «Медиадень» заявил пресс-секретарь президента РФ.
Шмаров, конечно, феерический персонаж, очень многое рассказывающий обо всей этой касте, считающей себя новым дворянством.
Автор Суверенного Рунета Клишас еще с его борзыми и соболями вспоминается почему-то в рифму.
Ведомости перемещаются из антироссийских в патриотические. TJ, твой ход!
В издании "Госновости" допустили ошибку в одной букве
Кстати, удивлен, что "ИноСМИ" вроде как государственное издание, но они занесли его как антироссийское
ИноСМИ это же часть РИА Новости, глава которых Киселёв. Френдли фаер
Я же про это и говорю, что они часть РИА Новости, но их называют антироссийскими
Будете смеяться, но такое издание уже есть. Вернее канал в телеграме, где выкладывают статьи из Ведомостей, скрытые за пейволлом.
Книжный пёс_анон
Жаль, что я не додумался завести канал, где бы постил комменты с ТЖ до падения пейвола
До падения пейвола.
В летописи TJ, которую когда-нибудь выпустят, это будет название одной из эпох.
Ну и славно. Нормальные журналисты уйдут, создадут новое СМИ и будут как хотят хуесосить пыню, шмарова и других ссыкливых ничтожеств.
"Если я этого не вижу, значит этого нет!" и другие методы борьбы с неугодной информацией!
Ну правильно, официально цензуры нет, но вот если дяди на словах попросят, лучше принять к сведению, а то мало ли что.