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Новости
Ольга Щербинина
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Новый главред «Ведомостей» запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику обнуления сроков Путина Материал редакции

По словам сотрудников издания, Андрей Шмаров открыто рассказал им, что это распоряжение администрации президента.

47 комментариев
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Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публикации опросов «Левада-центра» и любое упоминание социологической службы в материалах издания. Об этом рассказала редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая со ссылкой на слова нескольких сотрудников редакции. Информацию также подтвердили «Медузе» два источника в издании.

По словам Болецкой, Шмаров раньше уже пытался уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать данные «Левады», так как они «некачественно проводят опросы». Теперь от него поступил прямой запрет, но только в устной форме.

Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков Путина. За неисполнение запретов – увольнение. По словам Шмарова, опросы «Левады» не хочет видеть в «Ведомостях» администрация президента. Если редакция хочет выжить, к этим пожеланиям надо прислушиваться.

Ксения Болецкая
редактор «Ведомостей»

Болецкая отметила, что «Левада» выпускает «огненные опросы». Она привела в пример исследование, согласно которому 40% россиян уверены, что Владимир Путин отстаивает интересы олигархов и 47% россиян не одобряют обнуление его президентских сроков. Материал об этом есть на сайте издания.

«Медуза» запросила комментарий у Шмарова, на что он ответил: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймёте».

13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили.

  • Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта;
  • За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
  • Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов.

«Левада-Центр» — российская негосударственная исследовательская организация. Последний на текущий момент опрос опубликован 22 апреля. Он посвящён проблеме сексуальных домогательств на работе и отношению к недавнему приговору американскому продюсеру Харви Вайнштейну.

#новости #медиа #сми

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47 комментариев
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Андрей Гришин

53

Какая фамилия, Шмаров. Чехов отдыхает

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alexferman

32

это распоряжение администрации президента

В Россиюшке цензуры нет, ахахах

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Слышный будильник

alexferman
–41

1) Автор антилитературно начинает смех с буквы А, а не Х.
2) Комментарий состоит из циклически повторяющегося паттерна "AXXA", что позволяет предположить использование комбинации "copy-paste".
3) Комментарий скуден на слова и посылы.
Вывод после проведенной глубокой экспертизы: говно, а не комментарий.

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Sergey Volkov

Слышный
10

Интересный у вас алгоритм определения плохих комментариев

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Ничтожный лолипоп

Sergey
1

У Климова все через жопу

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Солидный рак

Ничтожный
0

Думаешь это он?

Ответить

Ничтожный

Солидный
2

Если честно - посрать. Даже если и притворяется им - какая разница?

Ответить

Солидный рак

Ничтожн…
1

Это какой-то шизофреник, он сам с собой переписывается https://tjournal.ru/bipbipimabot/118461-test-nomer-test

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Spect

Солидный
0

Точно климов, либо идеальный подражатель

Ответить

Никита

Солидный
0

Прочитай его ник с конца справа налево

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Насущные Проблемы

Слышный
1

4) Но долбоёбский комментарий всё равно у тебя.

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Руслан Карпов

Слышный
0

Какой же ты душный.

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Serg Bootlegger

alexferman
0

ахахаха, а либералам и Кудрявцев не нравился, теперь вот Шмаровы какие-то, вообще "збс" стало

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Evgenii Evgenii

Serg
1

Ох уж эти либералыыы! Эпизод 238

Ответить

Serg Bootlegger

Evgenii
0

ох уж эти триггеры на "либералы"

Ответить

Evgenii Evgenii

Serg
1

Так это реально смешно, не понятно кого даже в России либералами называют, т.к. в госдуме никого нету, максимум несколько депутатов в мосгордуме, и то о ней говорят только с лета. Власти и влияния на политику около 0. Но сколько либералы натворили!!! Ооооо!!!!

Ответить

FL GGNKбHI LN

Evgenii
1

 Власти и влияния на политику около 0.

 Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов".

Ответить

Serg Bootlegger

Evgenii
0

Но сколько либералы натворили!

уже как лет 20 они статисты, успокойся, тут не об этом

Ответить

Комментарий удален

Разнообразный мангал

14

«Медуза» запросила комментарий у Шмарова, на что он ответил: «А вам-то какое дело до нашей газеты? „Медуза“ не входит в круг изданий, с которым я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймёте».

нихуя себе уровень дискуссии у дяденьки

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Насущные Проблемы

Разнообразный
0

"Сосёте там Ходорковскому своему. Нализываете ему очко." — добавил Шмаров.

Ответить

alexferman

7

Шмаров, хули

Ответить

Солидный рак

alexferman
0

Сообщение удалено

Ответить

Станислав Есин

7

  Государство не проводит никакой цензуры в отношении средств массовой информации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Цензуры нет, вот это однозначно", - заявил Песков.

  В России нет никакой цензуры, средства массовой информации обладают свободой слова. Об этом на форуме «Медиадень» заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ответить

Serg Bootlegger

5

Ведомости RIP

Ответить

Атлант поправил плечи

4
Ответить

Ravil Safarov

3

Ну и мудила

Ответить

Внешний бокал

3

Пиздец, позорище

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Шмаров, конечно, феерический персонаж, очень многое рассказывающий обо всей этой касте, считающей себя новым дворянством.

Ответить

Эмиль Рубанов

Эмиль
1

Автор Суверенного Рунета Клишас еще с его борзыми и соболями вспоминается почему-то в рифму.

Ответить

Решительный супер_стар

1

И шизы с РИА ФАН их все равно считают антироссийским изданием? Или у них просто сильная редколлегия с опозицией главреду? 

Ответить

Evgenii Evgenii

Решительный
2

Ведомости перемещаются из антироссийских в патриотические. TJ, твой ход!

Ответить

Илья Пономарев

Evgenii
1

В издании "Госновости" допустили ошибку в одной букве
Кстати, удивлен, что "ИноСМИ" вроде как государственное издание, но они занесли его как антироссийское

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Илья
0

ИноСМИ это же часть РИА Новости, глава которых Киселёв. Френдли фаер

Ответить

Илья Пономарев

Дмитрий
0

Я же про это и говорю, что они часть РИА Новости, но их называют антироссийскими

Ответить

Опасный корабль

1

Пора переименовывать издание в "Неведомости".  

Ответить

Георгий Турманидзе

Опасный
1

Будете смеяться, но такое издание уже есть. Вернее канал в телеграме, где выкладывают статьи из Ведомостей, скрытые за пейволлом. 

https://t.me/nevedomosti

Ответить

Книжный пёс_анон

Георгий
0

Жаль, что я не додумался завести канал, где бы постил комменты с ТЖ до падения пейвола

Ответить

Георгий Турманидзе

Книжный
0

До падения пейвола. 

В летописи TJ, которую когда-нибудь выпустят, это будет название одной из эпох. 

Ответить

Иван Петров

0

Ну и славно. Нормальные журналисты уйдут, создадут новое СМИ и будут как хотят хуесосить пыню, шмарова и других ссыкливых ничтожеств.

Ответить

Внешний бокал

Иван
2

Нет не уйдут. Усилится цензура и все ее будут исполнять

Ответить

Посторонний

Иван
1

Деньги где возьмут на новое СМИ?

Ответить

Darth Felus

Иван
0

А потом к ним тоже придут и на словах скажут так не делать.

Ответить

Мистер Блондин

1

я так понимаю Ксения Болецкая теперь безработная

Ответить

Андрей Фокин

1

"Если я этого не вижу, значит этого нет!" и другие методы борьбы с неугодной информацией!

Ответить

Darth Felus

1

Ну правильно, официально цензуры нет, но вот если дяди на словах попросят, лучше принять к сведению, а то мало ли что.

Ответить

Alina E

0

Шмаров

Ответить

Посторонний

0

Ну и шмаров этот Андрей.

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