Из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал.

В закладки

Фото Джо Рэдла, Getty Images

Группа компаний «Белая дача» приостановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри для «Макдоналдса» и других общепитов. Это произошло из-за сокращения потребления продукта на фоне пандемии коронавируса, рассказал РБК основатель группы компаний Виктор Семёнов. По его словам, в Европе потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают меньше 10% от обычного объёма.

Семёнов утверждает, что завод должен был планово уйти на каникулы с июня по август, но из-за распространения коронавируса «к этим двум месяцам добавились ещё три». Работникам продолжают платить зарплату, некоторые находятся в отпуске.

Поставщик попробует продать картофель, который не будет востребован в общепите. Но по словам Семёнова, некоторых покупателей отпугивает внешний вид селекционного продукта: «У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: почему он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведенные сорта с высоким содержанием белка». Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов.

Семёнов надеется, что к 1 августа «рынок оживёт». Он добавил, что сложившаяся ситуация серьёзная: «Мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут».

В «Макдоналдсе» заявили, что не ожидают дефицита картофеля фри. У «Белой дачи» на складах есть запас в более чем 20 тысяч тонн картофеля.

Завод «Белая дача» открылся в Липецке в 2018 году. Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем будет «Макдоналдс».

На фоне распространения коронавируса в большинстве регионов России действуют ограничения на работу предприятий, в том числе общепитов. Например, в Москве и Московской области рестораны «Макдоналдс» работают только навынос, через МакАвто и МакДоставку.