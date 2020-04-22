Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2822

Единственный в России поставщик картофеля фри для «Макдоналдса» приостановил работу завода Материал редакции

Из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал.

35 комментариев
В закладки
Фото Джо Рэдла, Getty Images

Группа компаний «Белая дача» приостановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри для «Макдоналдса» и других общепитов. Это произошло из-за сокращения потребления продукта на фоне пандемии коронавируса, рассказал РБК основатель группы компаний Виктор Семёнов. По его словам, в Европе потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают меньше 10% от обычного объёма.

Семёнов утверждает, что завод должен был планово уйти на каникулы с июня по август, но из-за распространения коронавируса «к этим двум месяцам добавились ещё три». Работникам продолжают платить зарплату, некоторые находятся в отпуске.

Поставщик попробует продать картофель, который не будет востребован в общепите. Но по словам Семёнова, некоторых покупателей отпугивает внешний вид селекционного продукта: «У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: почему он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведенные сорта с высоким содержанием белка». Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов.

Семёнов надеется, что к 1 августа «рынок оживёт». Он добавил, что сложившаяся ситуация серьёзная: «Мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут».

В «Макдоналдсе» заявили, что не ожидают дефицита картофеля фри. У «Белой дачи» на складах есть запас в более чем 20 тысяч тонн картофеля.

Завод «Белая дача» открылся в Липецке в 2018 году. Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем будет «Макдоналдс».

На фоне распространения коронавируса в большинстве регионов России действуют ограничения на работу предприятий, в том числе общепитов. Например, в Москве и Московской области рестораны «Макдоналдс» работают только навынос, через МакАвто и МакДоставку.

#новости #covid19

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
2
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 35, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161345, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Apr 2020 16:39:57 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Свежий велосипед

10

Сук, белая дача, если вы тут есть и у вас есть линия, продайте его в замороженном виде, ни разу дома нормальный картофель как в маке не получилсч

Ответить

Мистер Блондин

Свежий
6

Я такое дома не жру, но в детстве жарил картошку фри на сливочном масле. Получался топ, а может и нет. Хотя в детстве дико кулинарил и яичницу жарил с кубиками маги, так что я не лучший советчик.

Ответить

Жилой хот-дог

Мистер
8

Жареные пельмени!

Ответить

Мистер Блондин

Жилой
2

Как-то раз в детстве решил сделать жаренные пельмени из маленьких пельмешек. Мать раздала пизды, а я заебался отскребать всю эту массу от сковороды. 

Ответить

Свежий велосипед

Мистер
6

Ух бля

Ответить

Alexey Snooker

Мистер
1

А ты масла добавил?

Ответить

Мистер Блондин

Alexey
5

Видимо мало. Это было давно в те времена, когда дома не было сковородок антипригарных, а были куски железа черного с ручкой. 

Ответить

Стандартный

Мистер
4

Так нет ничего лучше чугунной сковородки

Ответить

Master Oogway

Мистер
0

Мой стиль

Ответить

Свежий велосипед

Жилой
1

С уксусом

Ответить

Lian Niko

Свежий
3

Слушай секрет картофеля фри дома, нарежь картошку нужной соломкой, затем эту соломку начни варить и слови момент, когда она будет еще твердой, но уже немного поддающейся. Именно тогда достань, просуши и начинай жарить в большом количестве масла, солить уже после того, как пожарил. Готово, если все сделаешь правильно, от макдональдсовской не отличишь + можно подержать в масле подольше и перейти на новый уровень хруста.

Ответить

Внешний бокал

Lian
1

Я так же делаю)

Ответить

Spect

Внешний
0

Из-за вас захотелось бургер сет какой-нибудь заказать 

Ответить

Внешний бокал

Spect
0

Ни в чем себе не отказывай дорогой)

Ответить

Spect

Внешний
0

Карантин решил обратное...

Ответить

Внешний бокал

Spect
0

Доставки нет? Жаль.

Ответить

Spect

Внешний
0

Доставка везде только до восьми

Ответить

Maxim Kshishtovski

Lian
0

Как вариант еще можно предварительно замораживать (таким образом при жарке задастся корочка, но она не успеет высохнуть внутри / жарить в два захода).
Слышал еще про замачивание в сахарно-солевом растворе, но я не особо понял профита, ведь в воду уходит много крахмала.

Ответить

Математический яд

Свежий
1

Согласен, обожаю их картошку. Особенно с кисло-сладким соусом (в Польше его называют сладко-кислый, кстати)

Ответить

Тепловой дебаркадер

Свежий
0

Заморозка убивает продукты, охлаждение — вот это тема

Ответить

Свежий велосипед

Тепловой
0

Не верю что в мак приезжает свежак, они же заебутся ее хранить

Ответить

Тепловой дебаркадер

Свежий
0

Там хороший оборот

В заморозке хранит cofix

Ответить

Разный Абдужаббор

Свежий
0

Купи мультиварку

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Ничтожный лолипоп

4

Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям

Который продается - идет туда же.

Ответить

Evgenii Evgenii

Ничтожный
3
Ответить

Слышный будильник

Evgenii
0

Спасибо, я закажу печать этой картинки себе на надгробии

Ответить

Комментарий удален

Внешний бокал

0

А разве мак на выдачу и доставку не работает? 

Ответить

Петрович Ерохин

Внешний
1

работает, но спрос сильно ниже

Ответить

Роман Трусов

0

У нас он шершавенький

Скоро всему российскому общепиту наступит шершавенький

Ответить

Andre Macareno

0

Из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал.

эй, это самый дешманский вариант пообедать сейчас из доставки, мне что, опять по косарю в день на обеды тратить?

Ответить

Жидкий Орзэмэс

0

 Но по словам Семёнова, некоторых покупателей отпугивает внешний вид селекционного продукта

Тю, просто запустите рекламу, что шершавый картофель лечит короновирус.

Ответить

Петрович Ерохин

Жидкий
0

это уголовкой попахивает

Ответить

Явный Слава

Жидкий
0

Минздрав посоветовал съедать по 100г картошки фри в день для профилактики covid-19. Все, продажи попрут.

P.s. отсылка к https://tjournal.ru/161269

Ответить

Валенок

0

"Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов."
ахахахаа

Ответить

Имя Фамилия

0

Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов.

Лучше под бульдозер, как мы любим

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Ничего — это новая нефть»: цена нефти марки WTI упала до нуля, а потом вообще стала отрицательной — впервые в истории
Конечно, теперь об этом в соцсетях говорят все.
233
Новости
В России зафиксировали 5642 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 50 тысяч
За сутки умер 51 человек, выздоровели — 427.
179
Новости
Греф выступил против раздачи денег россиянам
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
140
Популярное за три дня
Интернет
Жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Их устроили в сервисах «Яндекса»
«Яндекс» такие митинги будет модерировать. Метки, которые не относятся к ситуации на дороге — всегда удаляются.
99
Новости
Жительница Калининграда рассказала, что к ней пришли из Центра «Э» с требованием удалить комментарий во «ВКонтакте»
Запись посвящена акции протеста.
90
Новости
Москву лишают лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП)
Нужно срочно привлечь внимание общественности и СМИ!
43
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Кирилл Вселенский

«Интерфакс»: правительство…

check-it-out

Запись в подсайте Twitter

Насущные Проблемы

Новый главред «Ведомостей…

Дмитрий Алексеевич

150 лет со дня рождения Ленина…

Евгений Пак

«Яндекс» запустил…

Уютный Багажник

Американский вальдшнеп ищет…

Насущные Проблемы

Новый главред «Ведомостей…

Уютный Багажник

Запись в подсайте Twitter

Stanley H. Tweedle

«Яндекс» запустил…

Арнольд…

Запись в подсайте Twitter

check-it-out

«Яндекс» запустил…

Nikita Zubkov

150 лет со дня рождения Ленина…

Rimus12

Американский вальдшнеп ищет…

Космический кот

Единственный в России поставщик…

Петрович Ерохин

Единственный в России поставщик…

Dmitry Nikiforov

150 лет со дня рождения Ленина…