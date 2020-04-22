Прямой эфир
Из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал.
Группа компаний «Белая дача» приостановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри для «Макдоналдса» и других общепитов. Это произошло из-за сокращения потребления продукта на фоне пандемии коронавируса, рассказал РБК основатель группы компаний Виктор Семёнов. По его словам, в Европе потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают меньше 10% от обычного объёма.
Семёнов утверждает, что завод должен был планово уйти на каникулы с июня по август, но из-за распространения коронавируса «к этим двум месяцам добавились ещё три». Работникам продолжают платить зарплату, некоторые находятся в отпуске.
Поставщик попробует продать картофель, который не будет востребован в общепите. Но по словам Семёнова, некоторых покупателей отпугивает внешний вид селекционного продукта: «У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: почему он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведенные сорта с высоким содержанием белка». Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов.
Семёнов надеется, что к 1 августа «рынок оживёт». Он добавил, что сложившаяся ситуация серьёзная: «Мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут».
В «Макдоналдсе» заявили, что не ожидают дефицита картофеля фри. У «Белой дачи» на складах есть запас в более чем 20 тысяч тонн картофеля.
Завод «Белая дача» открылся в Липецке в 2018 году. Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем будет «Макдоналдс».
На фоне распространения коронавируса в большинстве регионов России действуют ограничения на работу предприятий, в том числе общепитов. Например, в Москве и Московской области рестораны «Макдоналдс» работают только навынос, через МакАвто и МакДоставку.
Я такое дома не жру, но в детстве жарил картошку фри на сливочном масле. Получался топ, а может и нет. Хотя в детстве дико кулинарил и яичницу жарил с кубиками маги, так что я не лучший советчик.
Жилой хот-дог
Жареные пельмени!
Как-то раз в детстве решил сделать жаренные пельмени из маленьких пельмешек. Мать раздала пизды, а я заебался отскребать всю эту массу от сковороды.
А ты масла добавил?
Видимо мало. Это было давно в те времена, когда дома не было сковородок антипригарных, а были куски железа черного с ручкой.
Слушай секрет картофеля фри дома, нарежь картошку нужной соломкой, затем эту соломку начни варить и слови момент, когда она будет еще твердой, но уже немного поддающейся. Именно тогда достань, просуши и начинай жарить в большом количестве масла, солить уже после того, как пожарил. Готово, если все сделаешь правильно, от макдональдсовской не отличишь + можно подержать в масле подольше и перейти на новый уровень хруста.
Внешний бокал
Я так же делаю)
Как вариант еще можно предварительно замораживать (таким образом при жарке задастся корочка, но она не успеет высохнуть внутри / жарить в два захода).
Слышал еще про замачивание в сахарно-солевом растворе, но я не особо понял профита, ведь в воду уходит много крахмала.
Математический яд
Согласен, обожаю их картошку. Особенно с кисло-сладким соусом (в Польше его называют сладко-кислый, кстати)
Заморозка убивает продукты, охлаждение — вот это тема
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У нас он шершавенький
Скоро всему российскому общепиту наступит шершавенький
Из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал.
эй, это самый дешманский вариант пообедать сейчас из доставки, мне что, опять по косарю в день на обеды тратить?
Явный Слава
Минздрав посоветовал съедать по 100г картошки фри в день для профилактики covid-19. Все, продажи попрут.
P.s. отсылка к https://tjournal.ru/161269
"Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов."
ахахахаа
Картофель, который продать не получится, может пойти на корм свиньям, сказал Семёнов.
Лучше под бульдозер, как мы любим
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