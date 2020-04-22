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Новости
Артём Мазанов
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В Петербурге за соблюдением ограничений из-за коронавируса стали следить с помощью беспилотника Материал редакции

Он оповещает людей о принятых мерах и фиксирует нарушения.

21 комментарий
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Видео комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Петербурге​

В Петербурге начали использовать беспилотник для контроля за соблюдением связанных с коронавирусом ограничений и предупреждения нарушений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

Обычно этот беспилотник спасатели используют для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. Но сейчас с помощью него начали патрулировать береговую линию Финского залива в Курортном районе, где часто гуляют местные жители. Власти заявили, что при необходимости камера беспилотника может фиксировать нарушения. Записи будут передавать полиции.

По словам спасателей, по сравнению с пешим патрулированием практика использования беспилотника более продуктивна. Возможно, действует эффект неожиданности и схожести с фантастическими художественными произведениями.

комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Петербурге

В дальнейшем беспилотник могут начать использовать и в других районах города, где запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок.

На 22 апреля в Петербурге зафиксировали 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

#новости #петербург #карантинвроссии

Новости
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21 комментарий
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Nikita Sigachev

19

Позже будут мэнхэнки высылать

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Старинный торшер

Nikita
3

Всё ради
схожести с фантастическими художественными произведениями

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Slow Dimon

8

Чем опасны одинокие жители, гуляющие по берегу?

Ответить

Rusyabrr .

Slow
2

Зависит от количества одиноких жителей на берегу. Пойдут двое, потом захочет и третий, и так далее, раз всем можно

Ответить

Salantaska .

Slow
1

Абсолютно ничем , фактически они самоизолированы , если не находятся ближе чем на 2 метра друг от друга , в Скандинавии так сделали
https://m.lenta.ru/news/2020/04/22/walk/

Ответить

Игорь Царев

2

Я только понять не могу, разве есть статья, за подобное "нарушение"?

Ответить

Михаил Зеленин

Игорь
1

вообще да есть, 20.6.1 и 6.3. КОАП РФ

Ответить

Мартин Маслянюк

Михаил
0

6.3 не подходит, если ты не обязан сидеть на карантине, а 20.6.1 не подходит, тк эта территория не входит в «Перечень парков, садов, скверов, посещение которых запрещено с 28.03.2020 по 30.04.2020» из Постановления Правительства СПб № 121

Ответить

Пкшаашер

2

Я не удивлюсь, если внутри беспилотника сидит человек и пилотирует.

Ответить

Dra

1

Зацените, как говорится, контраст с этой новостью.

Ответить

Andrew Tereshin

1

«Он оповещает людей о принятых мерах и фиксирует прибыль.»

Ответить

Иван Маслов

0

Кому интересно как это выглядит

Ответить

Neketa Fo

Иван
1

я глаза сломал пытаясь что-то разглядеть на видео, но смог заметить только очень милый райончик. Это где такое жилье?

Ответить

Иван Маслов

Иван
0

Летает вдоль Пляжа

Ответить

Jakub Marona

Иван
0

не знал, что в россии умеют строить реально красивые ЖК

Ответить

Мартин Маслянюк

Jakub
2

Это «санаторно-курортное учреждение с сопутствующей инфраструктурой», построенное в рекреационной зоне на месте бывшего пансионата «Дюны» — Квартал «Светлый мир внутри»

Ответить

Jakub Marona

Мартин
1

звучит паршиво, но люди там то живут как в кв, или санаториях?

Ответить

Мартин Маслянюк

Jakub
1

Апартаменты в собственность, но нельзя прописаться тк это не жилое помещение, как я понимаю. Земля под комплексом пока в залоге у ПСБ и готовые апартаменты вроде бы тоже — не вникал детально ))

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Алексей Соколов

0

еще и без масок ай ай ай

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Михаил Зеленин

Алексей
1

вроде маски еще никого не обязали носить 

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FOX

0
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