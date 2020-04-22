Он оповещает людей о принятых мерах и фиксирует нарушения.

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Видео комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Петербурге​

В Петербурге начали использовать беспилотник для контроля за соблюдением связанных с коронавирусом ограничений и предупреждения нарушений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

Обычно этот беспилотник спасатели используют для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. Но сейчас с помощью него начали патрулировать береговую линию Финского залива в Курортном районе, где часто гуляют местные жители. Власти заявили, что при необходимости камера беспилотника может фиксировать нарушения. Записи будут передавать полиции.

По словам спасателей, по сравнению с пешим патрулированием практика использования беспилотника более продуктивна. Возможно, действует эффект неожиданности и схожести с фантастическими художественными произведениями. комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Петербурге

В дальнейшем беспилотник могут начать использовать и в других районах города, где запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок.

На 22 апреля в Петербурге зафиксировали 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.