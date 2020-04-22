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что происходит в интернете
Он оповещает людей о принятых мерах и фиксирует нарушения.
В Петербурге начали использовать беспилотник для контроля за соблюдением связанных с коронавирусом ограничений и предупреждения нарушений. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.
Обычно этот беспилотник спасатели используют для поиска и спасения людей в лесах, на льду и на воде. Но сейчас с помощью него начали патрулировать береговую линию Финского залива в Курортном районе, где часто гуляют местные жители. Власти заявили, что при необходимости камера беспилотника может фиксировать нарушения. Записи будут передавать полиции.
В дальнейшем беспилотник могут начать использовать и в других районах города, где запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок.
На 22 апреля в Петербурге зафиксировали 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Позже будут мэнхэнки высылать
Старинный торшер
Всё ради
схожести с фантастическими художественными произведениями
Чем опасны одинокие жители, гуляющие по берегу?
Зависит от количества одиноких жителей на берегу. Пойдут двое, потом захочет и третий, и так далее, раз всем можно
Абсолютно ничем , фактически они самоизолированы , если не находятся ближе чем на 2 метра друг от друга , в Скандинавии так сделали
https://m.lenta.ru/news/2020/04/22/walk/
Я только понять не могу, разве есть статья, за подобное "нарушение"?
вообще да есть, 20.6.1 и 6.3. КОАП РФ
6.3 не подходит, если ты не обязан сидеть на карантине, а 20.6.1 не подходит, тк эта территория не входит в «Перечень парков, садов, скверов, посещение которых запрещено с 28.03.2020 по 30.04.2020» из Постановления Правительства СПб № 121
Кому интересно как это выглядит
Летает вдоль Пляжа
не знал, что в россии умеют строить реально красивые ЖК
Это «санаторно-курортное учреждение с сопутствующей инфраструктурой», построенное в рекреационной зоне на месте бывшего пансионата «Дюны» — Квартал «Светлый мир внутри»
звучит паршиво, но люди там то живут как в кв, или санаториях?
Апартаменты в собственность, но нельзя прописаться тк это не жилое помещение, как я понимаю. Земля под комплексом пока в залоге у ПСБ и готовые апартаменты вроде бы тоже — не вникал детально ))
еще и без масок ай ай ай