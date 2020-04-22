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Он считает, что так можно будет контролировать междугородние и межрегиональные поездки.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков, которая действует в Москве, во всех регионах России, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам Собянина, такая система позволит контролировать междугородние и межрегиональные поездки.
С 22 апреля в Москве и Московской области обязательно получать цифровой пропуск для любых поездок на личном или общественном транспорте. Похожие меры, которые ограничивают передвижение людей, действуют и в других регионах России.
TJ разбирал, как работает пропускная система в регионах России.
К 22 апреля в стране зафиксировано больше 57 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4420 человек выздоровели, 513 умерли.
Пока дед трясётся от страха в сортире, Серёга ни в чём себе не отказывает.
В ручном режиме система не заработала - толпы на входе в метро.
В автоматическом режиме тоже провал - сегодня должны были блокировать все проездные, которые не связаны с пропуском, по факту любая карта работает.
Давайте поделимся этой неудачей со всей Россией.
я против
Голосуем, господа, ТЖ решает судьбу страны
Прости господи душу его и помилуй его, ибо не знает он, что херню пишите в комментариях
Предложите Собянину пойти нахуй
Он кто такой?
Он первый зам главы штаба по борьбе с короной в россии
Жидкий Орзэмэс
Этого штаба? Или есть еще один штаб?
http://government.ru/news/38865/
UPD: А, есть такой штаб http://static.government.ru/media/files/OydR3OK9QhdtYflqJr7IZ9WSwSzAXiTG.pdf
Они какие-то конченые. По стране и так без паспорта передвигаться можно только на личном транспорте, что делают единицы. Вся эта информация и так уже есть, зачем строить забор из говна и палок, на уже существующем бетонном заборе?
Да понятно уже, что сделают.
Мне интересно, как они это реализуют с региональными-то технологиями.
А никак, система и так есть - при покупке любых билетов ведь нужен паспорт
Сделают привязку к базе и все, даже удивлен что этого до сих пор нет
Камер нет умных
Так я к тому же
Хотеть он может что угодно, дальше бланка-опросника на вокзале с техническими средствами наших регионов оно не уйдет
Чувствую Собянин только что оскорбил Путина
С бюджетами регионов? Это ведь не 1000 смартфонов ППСам раздать
Так и быть, половину даст Москва. Но обслуживание систем тогда только вот вон в этой компании ООО Прокладка
Ееееее
Собянин за расформирование ГИБДД получается?
Ну что ж, пойду хлопну бургер за здоровье Собянина!
...в смысле картошки нет?
В Москве тысячи камер, по которым можно отследить передвижение горожан, но больше ни в одном городе страны подобной системы нет.