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Новости
Алексей Боржонов
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Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России Материал редакции

Он считает, что так можно будет контролировать междугородние и межрегиональные поездки.

48 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков, которая действует в Москве, во всех регионах России, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, такая система позволит контролировать междугородние и межрегиональные поездки.

Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие.

Я считаю, что её можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объёме, кто перемещается и так далее.

Сергей Собянин
мэр Москвы

С 22 апреля в Москве и Московской области обязательно получать цифровой пропуск для любых поездок на личном или общественном транспорте. Похожие меры, которые ограничивают передвижение людей, действуют и в других регионах России.

TJ разбирал, как работает пропускная система в регионах России.

QR-коды, регистрация по SMS и справки: как…
Остальным для оформления пропуска нужно указать свои данные и выбрать цель поездки: Поездки на…
tjournal.ru

К 22 апреля в стране зафиксировано больше 57 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4420 человек выздоровели, 513 умерли.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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48 комментариев
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Насущные Проблемы

19

Пока дед трясётся от страха в сортире, Серёга ни в чём себе не отказывает.

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Насущные Проблемы

Насущные
0

О, коуб вспомнился. 

Ответить

Иван

9

В ручном режиме система не заработала - толпы на входе в метро.
В автоматическом режиме тоже провал - сегодня должны были блокировать все проездные, которые не связаны с пропуском, по факту любая карта работает.
Давайте поделимся этой неудачей со всей Россией.

Ответить

Технологический нос

–13

я за

Ответить

Уютный Багажник

Технологический
20

я против

Ответить

Artem Puchkov

Уютный
14

Голосуем, господа, ТЖ решает судьбу страны

Ответить

Уютный Багажник

Artem
0
Ответить

Андрей Рядькин

Технологический
5

щёку

Ответить

Насущные Проблемы

Технологический
1
Ответить

Nikolai Danilov

Технологический
0

Прости господи душу его и помилуй его, ибо не знает он, что херню пишите в комментариях 

Ответить

Берни Сандерс

7

За щеку пусть себе введет.

Ответить

Книжный пёс_анон

5

Да поняли мы уже, что ты выдвинешься на следующие выборы. Давай лучше ты только Москву уничтожишь, а регионы оставишь в покое?

Ответить

Spect

3

Предложите Собянину пойти нахуй

Ответить

Sardaukar

Spect
0

Собянин, предлагаю тебе пойти нахуй.

Ответить

Решающий вентилятор

Sardaukar
0

Вот сюда пишите https://www.mos.ru/feedback/

Ответить

Nikolai Danilov

Spect
0

Так мы дружно идем туда с нашими правами, прости господи

Ответить

Максим Шпилёв

2

Он кто такой?

Ответить

Артём Мазанов

Максим
3

Он первый зам главы штаба по борьбе с короной в россии

Ответить

Spect

Артём
0

А кто главный?

Ответить

Артём Мазанов

Spect
1

Мишустин

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Артём
0

Этого штаба? Или есть еще один штаб?
http://government.ru/news/38865/

UPD: А, есть такой штаб http://static.government.ru/media/files/OydR3OK9QhdtYflqJr7IZ9WSwSzAXiTG.pdf

http://static.government.ru/media/files/OydR3OK9Q…
http://static.government.ru/media/files/OydR3OK9QhdtYflqJr7IZ9WSwSzAXiTG.pdf
static.government.ru
Ответить

Андрей Рядькин

Максим
3
Ответить

Yuri Miller

Максим
0

Отправить его обратно надо в республику Саха. Там ему самое место

Ответить

Universaw

1

Совсем там охуел в Москве своей, пошёл нахуй

Ответить

Евген

1

Ебать, маштабатор хуев.

Ответить

MAx Shvedov

1

Они какие-то конченые. По стране и так без паспорта передвигаться можно только на личном транспорте, что делают единицы. Вся эта информация и так уже есть, зачем строить забор из говна и палок, на уже существующем бетонном заборе?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Да понятно уже, что сделают.

Мне интересно, как они это реализуют с региональными-то технологиями.

Ответить

Avver Dessert

Эмиль
1

А никак, система и так есть - при покупке любых билетов ведь нужен паспорт
Сделают привязку к базе и все, даже удивлен что этого до сих пор нет

Ответить

Эмиль Рубанов

Avver
0

Камер нет умных

Ответить

Avver Dessert

Эмиль
2

Так я к тому же
Хотеть он может что угодно, дальше бланка-опросника на вокзале с техническими средствами наших регионов оно не уйдет

Ответить

Artem Puchkov

0

Чувствую Собянин только что оскорбил Путина

Ответить

George Weiler

Artem
0

и не в первый раз)

Ответить

Vyacheslav Bannikov

0

Якут совсем берега попутал

Ответить

Юлия Прибыткова

0
Ответить

Евгений Шухов

0

А можно ненада? Собянин теперь вместо правительства?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

А кого ебет, как он считает?

Ответить

Свежий велосипед

0

Баян х3

- Надо ввести!
- А как это поможет бороться с вирусом?
- Каким вирусом??

Ответить

Уютный Багажник

0

Вирус Москва-1984 распространяется по всей стране. 

Ответить

Avver Dessert

0

С бюджетами регионов? Это ведь не 1000 смартфонов ППСам раздать

Ответить

Nikolay Kapustin

Avver
0

Так и быть, половину даст Москва. Но обслуживание систем тогда только вот вон в этой компании ООО Прокладка

Ответить

Пкшаашер

0

Зачем и нахуя?

Ответить

Roman Konchalov

0

Ееееее
Собянин за расформирование ГИБДД получается? 

Ответить

Nikolay Kapustin

Roman
0

Нет, у тех своя касса. А тут просто еще одна.

Ответить

Mikki Rurk

0

Что бы что?

Ответить

Tony Urban

0

Звучит как сочный тендер

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Ну что ж, пойду хлопну бургер за здоровье Собянина!

...в смысле картошки нет?

Ответить

Словесный Интервент

0

В Москве тысячи камер, по которым можно отследить передвижение горожан, но больше ни в одном городе страны подобной системы нет.

Ответить

Алексей Логачев

–1

Собянин, не будь Терешковой

Ответить
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