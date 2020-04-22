В некоторых случаях владельцев карт не уведомляют о пересмотре лимитов.

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«Альфа-банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк» и «Киви банк» и «АК Барс банк» начали уменьшать лимиты по кредитным картам. Некоторые клиенты уже столкнулись с обнулением карт и больше не могут ими пользоваться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на жалобы пользователей сайта banki.ru и заявления банков.

Клиентка «Русского стандарта» рассказала, как ей заблокировали лимит по кредитной карте без предварительного уведомления. В поддержке банка это объяснили предотвращением случаев мошенничества.

Владельцу карты «Альфа-банка» лимит снизили «в связи с тяжёлой экономической обстанвокой». Об этом он узнал из SMS-уведомления.

Также кредитные лимиты начали «обнулять» владельцам карты рассрочки «Совесть» (выпускает «Киви банк»). Представители банка в комментариях к жалобам объяснили пересмотр лимитов «кредитной политикой, которую не разглашают».

Все три банка подтвердили РБК снижение лимитов кредитных карт. В «Альфа-банке» отметили, что опасаются возникновения перекредитованности клиентов, а в «Русском стандарте» контролируют нагрузку на случай, если у клиентов «изменятся финансовые обстоятельства». В «Киви банке» уточнили, что риск-модель меняется в зависимости поведения заёмщиков и их долговой нагрузки.

Как пояснил РБК руководитель направления банковских рейтинго агентства НКР Михаил Доронкин, с помощью снижения лимитов банки стараются снизить размер потенциальных потерь в случае банкротства заёмщика. В издании напомнили, что во время кризиса 2014 года крупные банки также снижали лимиты, чтобы сохранить ликвидность из-за оттока средств из депозитов.

В апреле 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что пока у банков нет серьёзных проблем с ликвидностью, несмотря на отток из системы 700 миллиардов рублей наличных денег. Как отметили в РБК, по состоянию на 17 апреля пять из 11 банков имели безотзывные кредитные линии в ЦБ, позволяющие поддерживать ликвидность.