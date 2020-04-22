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В некоторых случаях владельцев карт не уведомляют о пересмотре лимитов.
«Альфа-банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк» и «Киви банк» и «АК Барс банк» начали уменьшать лимиты по кредитным картам. Некоторые клиенты уже столкнулись с обнулением карт и больше не могут ими пользоваться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на жалобы пользователей сайта banki.ru и заявления банков.
Клиентка «Русского стандарта» рассказала, как ей заблокировали лимит по кредитной карте без предварительного уведомления. В поддержке банка это объяснили предотвращением случаев мошенничества.
Владельцу карты «Альфа-банка» лимит снизили «в связи с тяжёлой экономической обстанвокой». Об этом он узнал из SMS-уведомления.
Также кредитные лимиты начали «обнулять» владельцам карты рассрочки «Совесть» (выпускает «Киви банк»). Представители банка в комментариях к жалобам объяснили пересмотр лимитов «кредитной политикой, которую не разглашают».
Все три банка подтвердили РБК снижение лимитов кредитных карт. В «Альфа-банке» отметили, что опасаются возникновения перекредитованности клиентов, а в «Русском стандарте» контролируют нагрузку на случай, если у клиентов «изменятся финансовые обстоятельства». В «Киви банке» уточнили, что риск-модель меняется в зависимости поведения заёмщиков и их долговой нагрузки.
Как пояснил РБК руководитель направления банковских рейтинго агентства НКР Михаил Доронкин, с помощью снижения лимитов банки стараются снизить размер потенциальных потерь в случае банкротства заёмщика. В издании напомнили, что во время кризиса 2014 года крупные банки также снижали лимиты, чтобы сохранить ликвидность из-за оттока средств из депозитов.
В апреле 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что пока у банков нет серьёзных проблем с ликвидностью, несмотря на отток из системы 700 миллиардов рублей наличных денег. Как отметили в РБК, по состоянию на 17 апреля пять из 11 банков имели безотзывные кредитные линии в ЦБ, позволяющие поддерживать ликвидность.
Охуели чтоли.
Для меня кредитка как игра. Каждое увеличение как новый уровень.
Начинал с лимитом 100, сейчас уже 280
Пора повышать сложность
ебучие суки! урезали мне до 210
Не, это я просто тупой. У меня долг 70 кусков.
тебе его надо закрыть единовременно?
Нет, это беспроцентный период еще идёт. Но с нынешней ситуаций, походу перетечет в процентный кредит. деняк нит
правильно понимаю - типа уменьшили лимит и беспроцентный срок дали еще сверху (ну я так понял что ты и так процентную ставку платил)?
Мне ничего пока не уменьшили и не увеличили.
У меня 100 дней без процента. На этот период процентов нет, платишь минимальный платёж примерно 3% от суммы в месяц, а потом хуячит по 55% годовых если не успел закрыть.
Каким банком пользуешься?
А что Тинькофф? 🤔
Мне с 30 до 10 лимит сделали
Бывают 😂 мне изначально выдали с лимитом в 5000, через месяц до 50К подняли, сейчас 120К.
ХА, мне дали 5к и после полугода активного использования кредитки, так и не подняли лимит. Уже позже взял совесть с лимитом 120к, на тиньке так ничего и не изменилось
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 6903 1488 4409 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
О, бот с авой, уважаю
Не похож на бота. У него там +4к апвоутов.
Раненый клуб
может быть его ломанули? Иначе этот бред не понять
Да просто я заебался тут сидеть, вот решил самовыпилиться
@Вахтёр TJ ты знаешь, что делать