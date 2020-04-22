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Дамир Камалетдинов
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Российские банки начали уменьшать лимиты по кредитным картам на фоне пандемии Covid-19 Материал редакции

В некоторых случаях владельцев карт не уведомляют о пересмотре лимитов.

40 комментариев
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«Альфа-банк», «Русский стандарт», «ОТП-банк» и «Киви банк» и «АК Барс банк» начали уменьшать лимиты по кредитным картам. Некоторые клиенты уже столкнулись с обнулением карт и больше не могут ими пользоваться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на жалобы пользователей сайта banki.ru и заявления банков.

Клиентка «Русского стандарта» рассказала, как ей заблокировали лимит по кредитной карте без предварительного уведомления. В поддержке банка это объяснили предотвращением случаев мошенничества.

Владельцу карты «Альфа-банка» лимит снизили «в связи с тяжёлой экономической обстанвокой». Об этом он узнал из SMS-уведомления.

Также кредитные лимиты начали «обнулять» владельцам карты рассрочки «Совесть» (выпускает «Киви банк»). Представители банка в комментариях к жалобам объяснили пересмотр лимитов «кредитной политикой, которую не разглашают».

Все три банка подтвердили РБК снижение лимитов кредитных карт. В «Альфа-банке» отметили, что опасаются возникновения перекредитованности клиентов, а в «Русском стандарте» контролируют нагрузку на случай, если у клиентов «изменятся финансовые обстоятельства». В «Киви банке» уточнили, что риск-модель меняется в зависимости поведения заёмщиков и их долговой нагрузки.

Как пояснил РБК руководитель направления банковских рейтинго агентства НКР Михаил Доронкин, с помощью снижения лимитов банки стараются снизить размер потенциальных потерь в случае банкротства заёмщика. В издании напомнили, что во время кризиса 2014 года крупные банки также снижали лимиты, чтобы сохранить ликвидность из-за оттока средств из депозитов.

В апреле 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что пока у банков нет серьёзных проблем с ликвидностью, несмотря на отток из системы 700 миллиардов рублей наличных денег. Как отметили в РБК, по состоянию на 17 апреля пять из 11 банков имели безотзывные кредитные линии в ЦБ, позволяющие поддерживать ликвидность.

#новости #деньги #covid19 #банки

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40 комментариев
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Вчерашний лолипоп

20

начали «обнулять» «Совесть»

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Солидный дым

Вчерашний
0

в штатах всем гражданам еще по 2к накинут к имеющимся

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Вчерашний лолипоп

Солидный
6

Вы же не хотите как в Америке, там полицейский может кого угодно безнаказанно застрелить... WAIT... OH,SHI~

Ответить

Мистер Блондин

1

Охуели чтоли.
Для меня кредитка как игра. Каждое увеличение как новый уровень.
Начинал с лимитом 100, сейчас уже 280

Ответить

Roman Golovin

Мистер
9

Пора повышать сложность

Ответить

Мистер Блондин

Roman
1

ебучие суки! урезали мне до 210

Ответить

Arthur N

Мистер
1

Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!

Ответить

Мистер Блондин

Arthur
5

Не, это я просто тупой. У меня долг 70 кусков. 

Ответить

Demchenko Evgeny

Мистер
0

тебе его надо закрыть единовременно?

Ответить

Мистер Блондин

Demchen…
2

Нет, это беспроцентный период еще идёт. Но с нынешней ситуаций, походу перетечет в процентный кредит. деняк нит

Ответить

Demchenko Evgeny

Мистер
0

правильно понимаю - типа уменьшили лимит и беспроцентный срок дали еще сверху (ну я так понял что ты и так процентную ставку платил)?

Ответить

Мистер Блондин

Demchen…
2

Мне ничего пока не уменьшили и не увеличили.
У меня 100 дней без процента. На этот период процентов нет, платишь минимальный платёж примерно 3% от суммы в месяц, а потом хуячит по 55% годовых если не успел закрыть.

Ответить

Книжный пёс_анон

Arthur
2

Не тот велик, кто никогда не падал с велика, а тот велик — кто падал и снова на велик!

Ответить

Arthur N

Книжный
1

Не тот, кто никогда не падал с велосипеда, а тот, кто снова упал на велосипед!  

Ответить

Владимир Оо

Мистер
0

Каким банком пользуешься?

Ответить

Мистер Блондин

Владимир
0

Альфа, но не недолюбливаю их. 

Ответить

Artyom Sidorov

1

Доля сюжетов с коллекторами в порно выросла вдвое

Ответить

Алексей Панарин

1

У МТС-банка тоже самое.

Ответить

Alexander Petcoglo

0

А что Тинькофф? 🤔

Ответить

Sergei Bolotov

Alexander
1

Мне с 30 до 10 лимит сделали

Ответить

Arthur N

Sergei
0

Чего? Такие лимиты вообще бывают? Не верю.

Ответить

Владимир Оо

Arthur
0

Бывают 😂 мне изначально выдали с лимитом в 5000, через месяц до 50К подняли, сейчас 120К.

Ответить

Станислав Семоненко

Arthur
0

ХА, мне дали 5к и после полугода активного использования кредитки, так и не подняли лимит. Уже позже взял совесть с лимитом 120к, на тиньке так ничего и не изменилось 

Ответить

Arthur N

Станислав
0

А мне Тинькофф наоборот сразу дал 200к (первая кредитка в жизни), ох уж этот скоринг.

Ответить

Сергей Воробьёв

Alexander
1

Мне снизили =_= 

Ответить

Иван Маслов

Alexander
0

у меня лично лимит как был так и остался

Ответить

Уютный Багажник

0

Похуй, я свою давно уже порезал. 

Ответить

Максим Костюков

0

"обстанвокой" - соберите правильно слово.

Ответить

vvtwittep

0

Как было 400 так и осталось. Тинькоф

Ответить

vvtwittep

0

С другой стороны логично!  С чего будут возвращать, Если все по домам до лета? 

Ответить

Жидкий Орзэмэс

–6

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 6903 1488 4409 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.

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Раненый клуб

Жидкий
0

О, бот с авой, уважаю

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Nikita Zubkov

Раненый
0

Не похож на бота. У него там +4к апвоутов.

Ответить

Раненый клуб

Nikita
0

может быть его ломанули? Иначе этот бред не понять

Ответить

Nikita Zubkov

Раненый
0

А что если эта херня заразна?

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Раненый
0

Да просто я заебался тут сидеть, вот решил самовыпилиться

Ответить

Nikita Zubkov

Жидкий
0

Слабак.

Ответить

FL GGNKбHI LN

Nikita
0

Вот это я понимаю спящий агент.

Ответить

Раненый клуб

Жидкий
0

@Вахтёр TJ ты знаешь, что делать

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Жидкий Орзэмэс

Раненый
0

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