Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
15 852

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России Материал редакции

Распространить пропуска на все российские регионы предложил Собянин.

94 комментария
В закладки
Аудио

21 российский регион из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 внедрит федеральную платформу для цифровых пропусков, разработанную Минкомсвязью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает ведомство, регионы сами обратились с этой просьбой. Вначале систему запустят в семи регионах Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, а с 27 апреля — ещё в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

В указе Минкомсвязи не уточняется ничего про Петербург, но в СМИ уже неделю ходят слухи о скором введении цифровых пропусков в этом городе. А 21 апреля «Новая газета» опубликовала проект постановления Смольного о пропусках — даты в нём нет.

В Минкомсвязи рассказали, что граждане, имеющие учётную запись на портале госуслуг смогут получить пропуска в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус». Пропуска будут действительны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определённое время.

Минкомсвязь

Проверять пропуск правоохранительные органы смогут через специальное приложение.

Ввести систему цифровых пропусков, которая действует в Москве, во всех регионах России, предложил Сергей Собянин. По его словам, это позволит контролировать междугородние и межрегиональные поездки.

#новости #карантинвроссии #covid19

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
12
24
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 94, "likes": 24, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161416, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Apr 2020 20:27:00 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Внезапный ящик

109

— Владимир Владимирович, электронные пропуска внедрены по всей России.
— Хорошо.
— Скоро победим вирус!
— Вирус?

Ответить

Сергей Васильев

Внезапный
11
Ответить

Максим Шпилёв

52
Ответить

Личный турник

50

Ну за остальной мир не скажу, а в РФ пандемия теперь точно никогда не закончится.

Ответить

Spect

41

Можем повторить

Ответить

Михаил Зеленин

Spect
13

Указанным регионам это не грозит. Там тупо нет метро 

Ответить

Spect

Михаил
0

Ну скоро остальные подтянуться

Ответить

Ivan Popov

Михаил
0

Будете на остановках также стоять

Ответить

Artem 88

28

Заебали своими корявыми инициативами, уебаны.

Ответить

Artem Puchkov

Artem
12

А хули мы им сделаем

Ответить

Дон Бужарон

Artem
0

Массово переезжать в другие страны.

Ответить

Artem Puchkov

Дон
8

Думаешь обидятся  

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дон
3

Купил билет в Душанбе

Ответить

ouxen

Дон
2

уже позаботились об этом, взрастив неконкурентноспособными на международном рынке

Ответить

Avver Dessert

ouxen
0

Нет я конечно все понимаю, но в том что люди идут в ВУЗ на рандомную профессию и потом четыре года болты пинают вместо хотя бы прокачки языка - тоже власть виновата?

Ответить

ouxen

Avver
5

учился в двух русичных по профессии, везде говно совковое неактуальные, а языки учатся в среде

Ответить

Joke Rofler

ouxen
0

Языковую среду сейчас много где можно взять, сайты для общения с иностранцами или те же видеоуроки языка от англоязычных авторов. 

Ответить

ouxen

Joke
4

это всё херня, нужно полное и безальтернативное погружение в среду на недели, а не часик в день пиздежа о погоде

Ответить

Лысый Данила

Дон
2

Как будто нас там массово ждут, ага

Ответить

Михаил Зеленин

Дон
1

границы закрыты как бы

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Дон
0

Только если в Кахазстан

Ответить

Andrey Mironov

13

Давно собакин стал что-то за регионы решать?

Ответить

Radmir Neftski

Andrey
30

Как только Терешкова начала обнулять сроки.

Ответить

Насущные Проблемы

Andrey
9

Вова не хочет брать негатив за неприятные решения на себя. Ему нужен "плохой боярин", который сделает это за него. А Вова в стороне весь в белом стоит красивый.

Ответить

Pierre Besouhof

Насущные
1

В лучшем случае, пока это выглядит как "просто стоит в стороне"

Ответить

Временной ключ

Pierre
0

Скорее как "задвинутый в сторону".

Ответить

Книжный пёс_анон

Временной
3

Скорее «наелся и спит»

Ответить

Террористический утюг

18

Т.е. какой-то круг третьих лиц будет в курсе, кто, куда, зачем и на сколько поехал (оставил квартиру пустой) и т.д.? Круто, чо. И главное, безопасно!

Ответить

Anton Grekov

Террористический
0

Там не так, у меня рабочий пропуск с 16 апреля по 30, например.
Единоразовые тоже на день даются по-моему.
Не защищаю инициативу, она уебанская.

Ответить

Кирилл Втюрин

Anton
0

В приложении госуслуг именно временные пропуска на разовые действия

Ответить

Anton Grekov

Кирилл
0

Я через "Мою Москву" оформлял и СМС, разные значит

Ответить

Террористический утюг

Anton
0

Ну я вижу тут опасность для моих персональных данных, вторжение в тайну личной жизни и ограничение свободы. Короче, они эту несчастную Конституцию уже в извращенной форме пользуют.

Ответить

Anton Grekov

Террористический
0

Да что там, связь между цифровым пропуском и возможностью заболеть или распространить вирус - я ее весьма слабо вижу. 

Ответить

Пластиковое Окно

Террористический
0

оставил квартиру пустой

Это только если ты сыч сработает.

Ответить

Конструктивный инструмент

15

У бурята московского совсем кукуху рвёт. Какие цифровые пропуска, алё, блядь. Это не Москва, тут у  трети людей нет смартфонов, ещё одна треть ими пользоваться дальше одноклассников и вайбера не умеет.

Ответить

Dra

11
Ответить

Nikolai Danilov

4

Господи помоги нам))))

Ответить

Danil Anorin

4

Твари ебучие

Ответить

Алексей

3

А Воронежу как всегда. У нас тут народа на улицах -  я ебу вообще толпы

Ответить

Единственный Абдужаббор

Алексей
2

Воронеж плиткой заложат. Полностью.

Ответить

Ирман

3

Уроды! Разрешите людям прогулки на удалении, занятия спортом

Ответить

Aleksej Fedko

3

Вышел я на эту вашу улицу. С каждого биллборда с.ка про то какие молодцы новую конституцию нам покушать принесли. Никогда еще настолько ненужным и бесполезным себя не чувствовал, противно просто. Буду дома дальше сидеть

Ответить

Андрей Рядькин

2

А как мне через телефон выйти в телегу по этой ссылке?
Я с деревни

Ответить

Саня Максаков

Андрей
2

Никак, этот сокращатель давно не работает в РФ. И никого это не парит.

Ответить

Artem Puchkov

Андрей
0

Так телегу скачай

Ответить

Андрей Рядькин

Artem
1

Пользуюсь. Он по гиперссылке открывает через браузер

Ответить

Покойный жар

Андрей
0

https://teleg.run/rt_russian/32035 
Наслаждайся

Ответить

Андрей Рядькин

Покойный
0

Это надо научить редактора пользоваться другими ссылками?

Ответить

Покойный жар

Андрей
0

Нет. 
Это надо научить российские суды не стрелять себе в ноги 

Ответить

Андрей Рядькин

Покойный
1

Не себе, а нам

Ответить

Саня Максаков

Покойный
0

А в чем проблема другие сервисы юзать?

Ответить

Конструктивный инструмент

Андрей
0

Это всё потому что ты вайбером пользуешься

Ответить

Андрей Рядькин

Конструктивный
0

И вк. Хуле нам, лишь бы клиенты были

Ответить

Well Keynell

Андрей
0

https://t-do.ru/rt_russian/32035

Ответить

Андрей Рядькин

Well
0

Спасибо

Ответить

Artem Puchkov

2

Слава Собянину!

Ответить

Михаил Зеленин

2

Занятно, а чего Петербурга то нет?

Ответить

Никита Калимов

2

Я в шоке, если без мата.

Ответить

Жидкий Орзэмэс

–3

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 6903 1488 4479 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Жидкий
0

Кто будет минусовать – тот помрёт от короновируса. Хочешь рискнуть?

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Жидкий
0

Ну все, пиздарики вам, готовьте завещание

Ответить

Nikita Zubkov

Жидкий
0

Какое завещание? Ты видел что с экономикой?

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Nikita
0

Экономика это от слова экономить. Сейчас лучшее время чтобы экономить. А чем больше будешь экономить, тем больше у тебя будет сбережений. Сбережения увеличиваются, значит есть рост.

Ответить

Nikita Zubkov

Жидкий
0

"Экономика должна быть экономной" (c)

Ответить

Убитый цвет

Жидкий
0

Бля, пивасика захотелось =(

Ответить

Жидкий Орзэмэс

Убитый
0

Без пивасика пускай живут в пруду тупые карасики

Ответить

Солидный дым

Жидкий
0

я давно предлагал конвертировать плюсики рубли 1:1, было б веселее, заодно баги бы устраняли быстрее.

Ответить

Книжный пёс_анон

1

Прощайте, ребята. Было приятно пообщаться. Может, ещё встретимся на ИВЛ.

Ответить

Старинный торшер

1

То есть Питер пока живёт?

Ответить

Petr

1

А зачем их внедрять если карантин до 30го? Инфа сотка - сам Путин сказал.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Ну я посмотрю как они в моей деревне их смогут реализовать. Какая-то часть людей просто не поймет как их оформлять, а какая-то просто забьёт.

Ответить

Руденко Сергей

1

Кто? Где? Когда?

Ответить

Илья Попов

1

А список где?

Ответить

Вчерашний лолипоп

1

Аппетит приходит во время беды.

Ответить

Антон Чепур

0

как забанить хэштег? По идее, где-то должна быть кнопка Игнорировать. WHERE IS IT??

Ответить

Холодный пёс_анон

Антон
1

Попробуй в своих настройках вручную его в чс вписать

Ответить

Евгений Киров

0

🤦‍♂️

Ответить

Егор Музыка

0

Догулялись

Ответить

Morgana

0

Немного не поняла
В Питере и Мурманске будут в итоге пропуска или нет?

Ответить

Убитый цвет

0

а с 27 апреля — ещё в 14 регионах

Хоть бы не Киров!

Ответить

Временной ключ

Убитый
0

К утру будет 44 - видимо губером дали команду "слушаться и повиноваться" - типа Поребрик теперь бигбосс

Ответить

bor_vn

Убитый
0

с 27 апреля — ещё в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Урала нет, так что может не запустят у нас. 

Ответить

Владимир Оо

0

Как всегда все зависнет, сайт рухнет, куча ошибок, эта тема уже опробована

Ответить

Егор Музыка

0

Митингуем

Ответить

Егор Музыка

Егор
0

https://happcore.com

Ответить

денис покалюкин

0

Интересно а в смоленской области внедрят?

Ответить

Gera Ivanov

0

Все банально просто - Собянин имеет с каждой поездки по карте тройка. На сегодня интернет зачистили, были статьи в интернете про то как мэр отжал тему у лужковского прихлебателя по поводу проезда в метро по карте. Подумайте зачем оленевод так топит за тройку? Почему метро роют так масштабно? Ну а как его похабно строят рассказывать не буду.

Ответить

Книжный пёс_анон

0

Подмосковье на месте, а остальное — миф, поэтому назовём их просто «ещё 14 регионов»

Ответить

Google Moogle

0

Что значит регионы обратились с просьбой?
Не с просьбой, а с мольбою на коленях! Народ на себе рубаху рвал, бился в слезах оземь чтоб ввели заветные ошейники.
Спасибо! Спасибо что услышали.

Ответить

Алексей Любимцев

0

Блядь даже не верится, что питера в этом маразме нет

Ответить

Раненый клуб

Алексей
0

Скорее всего у Питера будет свой аналог :(

Ответить

Алексей Любимцев

Раненый
0

Ну опубликованным планам с блокпостами, усилениями у госслужб и постоянной истерией Беглова я прям уверен был, что цифровая залупа вопрос нескольких дней

Ответить

Oleg Ratanov

0

Кто такой этот собянин?пусть сидит в Москве и не лезет в регионы со своими идеями

Ответить

Владимир

0

Интересно, как они собираются контролировать соблюдение цифровых пропусков к примеру, в селе Илькино Меленковского района Владимирской области?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать»
Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.
333
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
331
Технологии
Новый iPhone SE — это почти что iPhone 11, но дешевле и меньше. Почему он вышел сейчас и кому подойдёт
Apple нужно новое «доступное» устройство для входа в экосистему, а первый SE уже слишком стар для этой роли.
142
Популярное за три дня
Новости
«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды
«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
171
Интернет
Жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Их устроили в сервисах «Яндекса»
«Яндекс» такие митинги будет модерировать. Метки, которые не относятся к ситуации на дороге — всегда удаляются.
99
Интернет
Испанский таксист стал бесплатно возить пациентов во время пандемии. В ответ врачи устроили ему овацию и вручили деньги
Аплодисменты звучат не только в адрес врачей, но и наоборот.
27
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Viktor Nevzorov

Новый главред «Ведомостей…

Vyacheslav Gorin

Сообщество motion-дизайнеров…

Алексей Любимцев

Сообщество motion-дизайнеров…

Alex Shkatelov

Россия заняла 149 из 180 местo…

Sergey Pal

«Не надо жертвовать нами…

Сергей Предэ

Сообщество motion-дизайнеров…

Насущные Проблемы

Трамп приостанавливает выдачу…

Alfred Mendels

Сообщество motion-дизайнеров…

Александр Слепичев

Сообщество motion-дизайнеров…

dy

Сообщество motion-дизайнеров…

Sergey Volkov

Виктория Боня рассказывает…

Mikhail Lukup

Тред «Герцен vs Пушкин»

Насущные Проблемы

Сообщество motion-дизайнеров…

Алексей Любимцев

Трамп приостанавливает выдачу…

Дон Бужарон

Сообщество motion-дизайнеров…

Евгений Клочков

Сообщество motion-дизайнеров…

Сергей Поляков

Тред «Герцен vs Пушкин»

Алексей Любимцев

Сообщество motion-дизайнеров…

Neketa Fo

Сообщество motion-дизайнеров…