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Распространить пропуска на все российские регионы предложил Собянин.
21 российский регион из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 внедрит федеральную платформу для цифровых пропусков, разработанную Минкомсвязью. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает ведомство, регионы сами обратились с этой просьбой. Вначале систему запустят в семи регионах Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, а с 27 апреля — ещё в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.
В указе Минкомсвязи не уточняется ничего про Петербург, но в СМИ уже неделю ходят слухи о скором введении цифровых пропусков в этом городе. А 21 апреля «Новая газета» опубликовала проект постановления Смольного о пропусках — даты в нём нет.
В Минкомсвязи рассказали, что граждане, имеющие учётную запись на портале госуслуг смогут получить пропуска в мобильном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус». Пропуска будут действительны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Проверять пропуск правоохранительные органы смогут через специальное приложение.
Ввести систему цифровых пропусков, которая действует в Москве, во всех регионах России, предложил Сергей Собянин. По его словам, это позволит контролировать междугородние и межрегиональные поездки.
Можем повторить
Указанным регионам это не грозит. Там тупо нет метро
Заебали своими корявыми инициативами, уебаны.
А хули мы им сделаем
Массово переезжать в другие страны.
Нет я конечно все понимаю, но в том что люди идут в ВУЗ на рандомную профессию и потом четыре года болты пинают вместо хотя бы прокачки языка - тоже власть виновата?
Языковую среду сейчас много где можно взять, сайты для общения с иностранцами или те же видеоуроки языка от англоязычных авторов.
Давно собакин стал что-то за регионы решать?
Вова не хочет брать негатив за неприятные решения на себя. Ему нужен "плохой боярин", который сделает это за него. А Вова в стороне весь в белом стоит красивый.
В лучшем случае, пока это выглядит как "просто стоит в стороне"
Там не так, у меня рабочий пропуск с 16 апреля по 30, например.
Единоразовые тоже на день даются по-моему.
Не защищаю инициативу, она уебанская.
В приложении госуслуг именно временные пропуска на разовые действия
Террористический утюг
Ну я вижу тут опасность для моих персональных данных, вторжение в тайну личной жизни и ограничение свободы. Короче, они эту несчастную Конституцию уже в извращенной форме пользуют.
Да что там, связь между цифровым пропуском и возможностью заболеть или распространить вирус - я ее весьма слабо вижу.
оставил квартиру пустой
Это только если ты сыч сработает.
А Воронежу как всегда. У нас тут народа на улицах - я ебу вообще толпы
Вышел я на эту вашу улицу. С каждого биллборда с.ка про то какие молодцы новую конституцию нам покушать принесли. Никогда еще настолько ненужным и бесполезным себя не чувствовал, противно просто. Буду дома дальше сидеть
А как мне через телефон выйти в телегу по этой ссылке?
Я с деревни
Никак, этот сокращатель давно не работает в РФ. И никого это не парит.
Так телегу скачай
Пользуюсь. Он по гиперссылке открывает через браузер
https://teleg.run/rt_russian/32035
Наслаждайся
Это надо научить редактора пользоваться другими ссылками?
Нет.
Это надо научить российские суды не стрелять себе в ноги
Конструктивный инструмент
Это всё потому что ты вайбером пользуешься
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи. Ceйчac ищy любyю paботy, могу делать все что угодно. Готов нa любyю подpaботкy, правда нихуя ничего не умею. Если работы не найдется, то хотя бы одолжите рублей 100-200 на пивасик. Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy! Но это не точно. Мой номep кapты: 5336 6903 1488 4479 Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
Кто будет минусовать – тот помрёт от короновируса. Хочешь рискнуть?
Ну все, пиздарики вам, готовьте завещание
Какое завещание? Ты видел что с экономикой?
Жидкий Орзэмэс
Экономика это от слова экономить. Сейчас лучшее время чтобы экономить. А чем больше будешь экономить, тем больше у тебя будет сбережений. Сбережения увеличиваются, значит есть рост.
Убитый цвет
Бля, пивасика захотелось =(
Солидный дым
я давно предлагал конвертировать плюсики рубли 1:1, было б веселее, заодно баги бы устраняли быстрее.
Ну я посмотрю как они в моей деревне их смогут реализовать. Какая-то часть людей просто не поймет как их оформлять, а какая-то просто забьёт.
как забанить хэштег? По идее, где-то должна быть кнопка Игнорировать. WHERE IS IT??
Митингуем
Все банально просто - Собянин имеет с каждой поездки по карте тройка. На сегодня интернет зачистили, были статьи в интернете про то как мэр отжал тему у лужковского прихлебателя по поводу проезда в метро по карте. Подумайте зачем оленевод так топит за тройку? Почему метро роют так масштабно? Ну а как его похабно строят рассказывать не буду.
Что значит регионы обратились с просьбой?
Не с просьбой, а с мольбою на коленях! Народ на себе рубаху рвал, бился в слезах оземь чтоб ввели заветные ошейники.
Спасибо! Спасибо что услышали.
Блядь даже не верится, что питера в этом маразме нет
Раненый клуб
Скорее всего у Питера будет свой аналог :(
Ну опубликованным планам с блокпостами, усилениями у госслужб и постоянной истерией Беглова я прям уверен был, что цифровая залупа вопрос нескольких дней
Кто такой этот собянин?пусть сидит в Москве и не лезет в регионы со своими идеями
Интересно, как они собираются контролировать соблюдение цифровых пропусков к примеру, в селе Илькино Меленковского района Владимирской области?