Цифровые пропуска появятся в 21 регионе России, а ЕС предложил помощь странам-соседям. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 22 апреля.
В России:
Зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, 57 человек умерли, 547 — выздоровели. За всё время зафиксировано 57999 случаев заболевания, 513 человек умерли, 4420 — выздоровели;
Путин подписал закон об освобождении дополнительных выплат врачам от НДФЛ. Мишустин раскритиковал губернаторов и сказал, что они формально отнеслись к выполнению поручений Путина. Депутаты Госдумы предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время самоизоляции;
Собянин предложил распространить московскую систему цифровых пропусков на все регионы России. Минкомсвязи заявило, что систему внедрят в 21 регионе. Тем временем в Мурманской области жителей обязали самих выписывать себе справки для выхода из дома;
Верховный суд пояснил, что за нарушение карантина нужно наказывать по КоАП России, а не по административным кодексам субъектов. Но начальник Главного контрольного управления Москвы не согласился с этим;
Вспышки заболевания зафиксированы в двух больницах: во Владивостоке (42 человека)и Красноярске (89 человек). В петербургской больнице заболели 10 человек — все они сотрудники одного из отделений больницы, также больны 32 пациента;
Песков заявил, что всех медиков нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты, но обращаться за этим надо не в СМИ, а к региональным властям, и сказал, что истерики неуместны;
Минздрав посоветовал продлить ограничения на майские праздники. В Информационном центре по мониторингу ситуации с вирусом считают, что Россия выйдет на плато в мае;
Собянин предупредил, что в течение трёх-четырёх недель места в больницах закончатся, если темпы прироста заболевших сохранятся, и попросил увеличить вдвое коечный фонд в регионах;
Частные лаборатории рассчитывают, что в мае тесты на антитела станут массово доступными, пишут «Известия»;
Минздрав рекомендовал использовать соляной раствор для профилактики вируса, и теперь спрос на соль в России вырос;
Во Владикавказе возбудили дело о применении насилия к полицейским во время митинга против карантина. Также участникам акции назначили административные аресты. Во Владимирской области возбудили дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ в больницу;
В Telegram выложили приказ новосибирской полиции выполнять план по штрафам за нарушение изоляции. Генпрокуратура заявила, что выявила более 300 фейков о вирусе с начала пандемии. А жительница Калининграда рассказала, что к ней пришли из Центра «Э» с требованием удалить комментарий во «ВКонтакте»;
Дептранс Москвы сообщил, что 600 человек не смогли попасть в метро, потому что не привязали карту «Тройка» к цифровому пропуску, а более 5,5 тысяч человек выехали на личном транспорте без пропусков. В Петербурге за соблюдением ограничений из-за коронавируса стали следить с помощью беспилотника;
Единственный в России поставщик картофеля фри для «Макдоналдса» приостановил работу завода — из-за закрытия ресторанов спрос на продукцию упал. В «Шоколаднице» заявили, что готовы закрыть почти половину кофеен из-за кризиса. А российские банки стали уменьшать лимиты по кредитным картам на фоне пандемии;
В мире:
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано 2,47 миллиона случаев заболевания, больше 169 тысяч человек умерли от вируса. По статистике университета Джонса Хопкинса, случаев заболевания уже 2,6 миллиона, умерли от вируса больше 181 тысячи человек, выздоровели — больше 703 тысяч;
В ВОЗ заявили, что «вирус с нами ещё надолго». Еврокомиссия предложила пакет помощи в 3 миллиарда евро Украине, Албании, Боснии и Герцоговине, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Тунису. Страны получат от 60 миллионов до 1,2 миллиарда евро;
США лидирует по числу случаев заболевания: их больше 802 тысяч, больше 44 тысяч человек умерли. Трамп заявил, что страна временно приостановит выдачу грин-карт. Миссури первым из американских штатов подал в судна власти Китая за возникновение пандемии коронавируса;
Премьер-министр Испании заявил, что с середины мая страна готова смягчать карантин. Испания лидирует в Европе по числу заболеваний: более 208 тысяч случаев;
Великобритания не участвовала в закупках средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов ИВЛ и другого оборудования для борьбы с вирусом, которые организовал ЕС. Британские власти сказали, что пропустили дедлайн подачи заявок и пообещали присоединиться к кампании, но ЕС заявил, что Британия всё ещё не подала заявку;
В Германии выдали первое разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса;
В Харбине на севере Китая закрыли въезд после роста числа заболевших Covid-19. За последние десять дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания;
В Румынии с 24 мата по 19 апреля выписали 200 тысяч штрафов за нарушение карантина на общую сумму около 78 миллионов евро. После 15 мая жители страны смогут свободно перемещаться по ней;
В Грузии продлят режим чрезвычайного положения до 22 мая, Украина продлила каранатин до 11 мая;
В Сингапуре число случаев заболевания превысило 10 тысяч за всё время;
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз падения мирового ВВП в 2020 году до 3,9%. Падение будет вдвое серьёзнее рецессии 2009 года;
Netflix на фоне пандемии получил в два раза больше новых подписчиков, чем ожидал. Но после карантина ожидает стагнацию.
Математический яд
Wikipedia.
Явный Слава
Пёсик в бонусе. 👍
Но все равно не понятно как руки мыть.
ouxenЯвный
Редакция скрывает правду!
Уютный Багажник
Уютный БагажникУютный
Интересно, можно ли будет себе "красивый номер" купить?
Следственный теркин30см
Просто все хотят, как в Москве (все мэры): "В Москве за неделю нарушителям самоизоляции выписали штрафов на 50 млн руб"
https://www.interfax.ru/moscow/704542
Никон Макиенко
Песков заявил, всех медиков нужно обеспечить средствами защиты, но обращаться за этим надо к региональным властям, и сказал, что истерики неуместны
Ну да, а власти говорят «шейте сами».
Охуенно нравится, что тоже самое можно было сказать, аля «всех обеспечить, и сообщать властям про тех, кто отказывает», но нет, вот это ебучее БАРСКОЕ щёлкнуть крестьянина по носу, чтоб не выёбывался, даже когда он не виноват — пиздец бесит!
Андрей Рядькин
У меня тоже сегодня бонус. Найди кота
Андрей РядькинАндрей
Явный Слава
Я тут.
Андрей РядькинЯвный
Я видел как ты лизал яйца. Фоткать не стал
Явный Слава
Пи#деж и провокация. В скафандре это сделать невозможно!
Андрей РядькинЯвный
Да и яйца у тебя обрезаны
Явный Слава
Злой ты человек :с
Андрей РядькинЯвный
Неть, я же каждый день к окну подхожу и играю
Явный Слава
Ну вот, взял и испортил игру по поиску кота :(
Андрей РядькинЯвный
Осознал
Явный Слава
Может режим ЧС ввести? И места в больницах будут.
ouxenЯвный
Нот как грится грет
ouxen
Где инструкция по мытью рук?!
Явный Слава
Скажи спасибо, что вместо лысого мужика пёсика прикрепили.
плюшевый батон
В «Шоколаднице» заявили, что готовы закрыть почти половину кофеен из-за кризиса.
Интересно куда деваются бариста? Ну без приколов, каждый день заходил в кофейню, там девочка работала больше пяти лет ежедневно. Куда вот она денется?
А второе — как работает спад ВВП в таком случае? Все же проиграли, а люди как жрали, так и жрут, потом будут закупаться товарами.
ВВП же упадёт во всех странах, так что непонятно, как это скажется на курсах валют и так далее?
Алексей Коваленкоплюшевый
У людей не будет денег на батон, придётся есть крошки.
ouxen
Какого хера? Я тоже хочу пакет помощи, а не урезание кредитных лимитов
Игорец Обыкновенный
Да вы заебали...