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Алексей Боржонов
3055

Два депутата Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram Материал редакции

Авторы проекта отметили, оперштабы по борьбе с вирусом ведут в мессенджере каналы.

37 комментариев
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Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В законопроекте предлагается запретить блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Депутаты уточнили, что речь идёт о Telegram.

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ

из законопроекта

Авторы документа отметили, что несмотря на блокировку, мессенджер используют, например, оперштабы правительств Москвы и Подмосковья.

Законопроект направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили, что получили проект. Тумусов уточнил в разговоре с изданием, что инициативу пока не обсуждали ни с представителями Telegram, ни с коллегами из других фракций Госдумы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал «Коммерсанту», что сомневается в перспективах принятия законопроекта: «По логике авторов законопроекта, мы любой мессенджер, который размещает такую информацию [о коронавирусе — прим. TJ], можем вытащить из-под установленных законом требований».

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.

24 октября 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что попытки блокировать Telegram не означают запрет на пользование этим мессенджером.

#новости #telegram

Спасибо за наводку Andrew Makarov
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37 комментариев
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Уютный Багажник

26

Я даже пошутить уже не могу. Могу только долбоёбами назвать в очередной раз. 

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Командный велосипед

Уютный
4

вот это вот называется - професси анальное выгорание

Ответить

Уютный Багажник

Командный
1

Стул прожёг

Ответить

Евгений Дубровин

Уютный
2

возьми отпуск

Ответить

Уютный Багажник

Евгений
1

Просто в "животных" самоизолируюсь на месяцок.

Ответить

Vladimir Medvedev

11

Предупредите, как разблокируете, а то боюсь не заметить.

Ответить

Генетический кавалер

6

Телега совместный проект с фсб.
Дуров благодарит за пиар компанию.

Ответить

Минеральный дебаркадер

Генетический
8

Кто бы что ни говорил про эту теорию, Фбсы не на столько крутые ребята

Ответить

Генетический кавалер

Минеральный
–8

Да, да, особенно когда дуров спокойно жил в России, ходил в кино без проблем, пока все думали, что он прячется за бугром. 
На 99,99% уверен что телега сотрудничает с рф.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Генетический
5

А че тогда чинушки сами телегой пользуются чтоб свои откаты обсуждать?)

Ответить

ouxen

Арнольд
0

да, потому что их то данные в юезопасности

Ответить

Минеральный дебаркадер

Генетический
0

Да у нас даже бюджет не потянет телегу, кто платит то за весь праздник?

Ответить

Имя Фамилия

Генетический
3

Чушь несусветная. В чем его мотив сотрудничества, если он всю жизнь топит за свободу и анархию?

Ответить

Магомед Шереметьев

Имя
0

Павел Дуров либертарианец 

Ответить

Андрей Ионов

Имя
0

ну тут не заговаривайся, исключительно в своих целях

Ответить

Убитый цвет

4

А как же террористы?

Ответить

Уютный Багажник

Убитый
17

Все террористы умерли от старости, пока они с телегой боролись. 

Ответить

theLastLetters

Уютный
6

* умерли со смеху

Ответить

Минеральный дебаркадер

Уютный
1

От короны

Ответить

dmzkrsk

Убитый
5

Яндекс. Мессенджер уже модно как 10 часов

Ответить

Ипполит Воробьянинов

dmzkrsk
0

Ты попутал, братишка... ICQ.

Ответить

Villi Port

Убитый
0

Так фсбшники за ними и следят через телегу

Ответить

Личный турник

9

Безуспешные попытки блокировать мессенджер «наносят урон престижу государственной власти», считают авторы.

«наносят урон престижу государственной власти»

престижу государственной власти

Ответить

Крестьянский американец

8

Давайте ещё легалайз сразу

Ответить

Берг

7

directed by robert b weide 

Ответить

Vsevolod Leonov

4

Наносят урон чему? 🤷‍♂️

Ответить

Опасный корабль

2

Вот это я называю обосраться с кусочками фруктов.

Ответить

Владислав Сурков

0

повтор https://tjournal.ru/links/161456-nu-nakonec-razblokiruyut

Ответить

Раненый клуб

Владислав
0

Мне грустно что, я первый, но редакция на меня не обратила внимание :(

Ответить

Ваня Погост

0

Как заканчивается любая прокремлёвская инициатива:
Безуспешные попытки <подставить нужное> «наносят урон престижу государственной власти»

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

А он был заблокирован?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

— Что, сынку? Помогли тебе твои чортовы ляхи?

Ответить

Gregory

0

Тупо пиар для депутатов, завернут еще до первого чтения

Ответить

Стандартный чайник

0

Идут нахуй

Ответить

Nadya Whatever

0

сколько денег выделили на прекращение блокировки?

Ответить

Sergey Feiler

0

Оттепель!

Ответить

Ded Pihto

–1

После того как американцы кинули его через бедро, Пашенька вернулся в родные пенаты и наладил контакт с ФСБ

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