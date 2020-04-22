Авторы проекта отметили, оперштабы по борьбе с вирусом ведут в мессенджере каналы.

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Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В законопроекте предлагается запретить блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Депутаты уточнили, что речь идёт о Telegram.

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ из законопроекта

Авторы документа отметили, что несмотря на блокировку, мессенджер используют, например, оперштабы правительств Москвы и Подмосковья.

Законопроект направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили, что получили проект. Тумусов уточнил в разговоре с изданием, что инициативу пока не обсуждали ни с представителями Telegram, ни с коллегами из других фракций Госдумы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал «Коммерсанту», что сомневается в перспективах принятия законопроекта: «По логике авторов законопроекта, мы любой мессенджер, который размещает такую информацию [о коронавирусе — прим. TJ], можем вытащить из-под установленных законом требований».

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.

24 октября 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что попытки блокировать Telegram не означают запрет на пользование этим мессенджером.