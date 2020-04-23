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Артём Мазанов
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Сотрудники подмосковной больницы пожаловались в ФСБ и СК на заражение коронавирусом 52 медиков Материал редакции

Авторы обращения заявили, что их долго не обеспечивали средствами защиты, а в непрофильных отделениях лежали пациенты с подозрением на коронавирус.

4 комментария
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Медработники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы попросили правоохранительные органы привлечь к ответственности своё руководство из-за заражения 52 сотрудников коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет РБК.

Заявления направили на имя директора ФСБ Александра Бортникова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева. Их подписали шесть человек.

В заявлениях указано, что с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения, у некоторых из которых были симптомы коронавируса: слабость, кашель и температура около 38°C. По словам медработников, такие пациенты лежали в отделении, пока не получили положительный тест на Covid-19.

Медработники пожаловались, что их до 17 апреля не обеспечивали средствами защиты, пациенты из отделения терапии поступали в отделение неврологии без проведения санитарной обработки, сотрудники больницы не были разделены между отделениями и контактировали с пациентами с симптомами внебольничной пневмонии. Авторы заявления считают, что это могло стать причиной заражения коронавирусом как пациентов, так и медработников.

Один из авторов обращения рассказал, что костюмы, которые им выдали 17 апреля не пригодны для работы с коронавирусными пациентами. «Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату», — уточнил он.

Нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как заражённые коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причём пояснили, что это до середины июня.

Аркадий Хаславский
медбрат

В заявлении указано, что коронавирус обнаружили у восьми сотрудников неврологического отделения. Всего положительный тест на коронавирус сдали 52 медработника из разных отделений больницы. В областном Минздраве РБК рассказали, что из 2 900 сотрудников больницы у 60 «выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией». В министерстве добавили, что один из корпусов больницы закрыт на дезинфекцию, а все медработники обеспечены средствами защиты.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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4 комментария
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Енот Волшебный

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Мне уже начинает нравиться этот вирус.

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Прекрасный якорь

1

Смотрите-ка, они говорить научились) хороший знак 

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Vladik Sokolov

0
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Александр Мирошников

0

Я просто хренею с этого. С января по апрель в больницы не смогли поставить средства индивидуальной защиты, а то что поставили - фуфло? Если это действительно так то я просто не понимаю. Они вообще хотя бы пытаются помочь мед работникам?

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