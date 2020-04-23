Об увеличении дохода заявили только 20% фрилансеров.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 у чуть более половины фрилансеров (52%) сократилось количество клиентов, у 29% — их осталось столько же, а у 19% — увеличилось. Это следует из опроса QIWI, результатами которого компания поделилась с TJ.

Более трети фрилансеров (36%) пожаловались на значительное сокращение доходов, 20% рассказали о небольшом падении дохода, у 23% он не изменился, у 20% — увеличился. Более половины опрошенных (59%) уже ищут новые способы заработка, 23% только задумываются об этом.

64% опрошенных, у которые сократились доходы, связывают падение заработка с режимом самоизоляции: клиенты работают удалённо — их рабочие запросы интересы вне офиса очень ограничены.

На работу почти 60% фрилансеров ограничения из-за коронавируса никак не повлияли, они и так работали из дома, 21% опрошенных пришлось перебраться домой, а 7% всё ещё работают в общественных местах.

В опросе приняли участие 300 человек, 42% из которых работают в области web- и промо-дизайна, 32% занимаются социальными и рекламными сетями, 23% — разработчики.