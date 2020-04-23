В России зафиксировали 4,7 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 62 тысячи

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Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.
За сутки в России зарегистрировали 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 62773. Об этом рассказал оперативный штаб.
Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.
Зафиксировано 42 новых летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек. Оперштаб также рассказал, что более чем у 47% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомом болезни.
Их походу палками пиздят за высокие показатели.
Плюс у регионов стоит определенный максимум походу.
Загадочный самолет
Хочется верить, что это реальные данные, что реально все пошло на спад и что все это закончится уже через месяц... но почему то не верится...
Управляющий велосипед
Реальных данных никто не знает. Эти цифры лишь для самоуспокоения.
И вот сижу и не знаю. Радоваться тому, что скорее всего в мае пойду на работу или огорчаться тому, что это скорее всего дикий пиздежь и на работе я загнусь от COVID19.
Ну вот чего ты паникуешь, серьезно? С чего ты вдруг должен загнуться?
А может кто знает: я две операции в марте пережил, сначала желчный удалили, потом ушили кишку, была продобная язва. Это считается фактором для серьезного протекания Covid?
Электронный инструмент
да сдохни прост
Ахуенный и очень остроумный ответ.
Факторами которые влияют на повышение вероятности летального исхода, являются хронические заболевания которые либо а)влияют на весь организм в целом (диабет например, диабет по умолчанию является множителем который увеличивает тяжесть протекания болезни) и б) хронические заболевания, дыхательной системы и сердечно сосудистой например.
Если у вас ничего из этого нету, то насколько я знаю, а я не врач(!!!) в широком смысле опасаться вам нечего. Но если опасения вас таки терзают, можно проконсультироваться с врачами. Можно пойти в вкшный паблик например какого-нибудь высшего мед.учкреждения или прошерстить знакомых на наличие знакомых врачей. Главное не паникуйте, толку от паники никакого, одно сплошное расстройство. Нам так и так пиздец, в той или иной форме. Посему мне кажется что просто нужно расслабиться и получать удовольствие, как в том анекдоте.
Здоровья и спокойствия вам!
Я не паникую, но умирать в 29 лет пока не готов.
Когда ты и не прекращал ходить на работу и читаешь такие комментарии
Ну что. Итальянские и Сербские военные врачи приедут мыть наши дома престарелых?
Ноги ни одного врача НАТО не будет на священной земле России-матушки! Ни одного дида не отдадим им отмыть, и за ценой не постоим!
бля, заговорщики в комментах, чем вы лучше тех же 5g-поехавших, если везде видите пиздеж?
Относительно других стран у нас неестественно низкая смертность. Это не естественно.
Плюс прирост заболевших пошел на спад аккурат к общим заявлениям партии. Это очень неправдоподобно.
Ко всему прочему, непонятно, как путинские нерабочие дни оказались эффективнее режимов ЧС в других странах.
Из-за тих манипуляций с цифрами, у нас может возникнуть вторая волна заражения в более губительных масштабах.
Ну давай подумаем. Регионы отправляют тесты. Им присылают результаты. Очевидно, что результаты должны быть правдивыми, чтобы больного тупо не отпустили гулять. Таким образом регионы получают реальные цифры, которые проходят через кучу рук медиков, каждый из которых может слить в эти ваши вацапы, если вдруг официальные цифры будут ниже реальных. Это ж не фсбешники, которые под гостайнами работают, а простые врачи и санитарки, которые уколы ставят.
Регионы отправляют тесты
Отправлять-то отправляют, но в каком количестве?
Лучше подумать, почему это происходит. И вроде бы очевидно, что власть заработала себе такую репутацию.
Тюремный утюг
Да нет никакого пиздежа, в Петербурге честно и открыто нам заявляют о том, что тесты делаются долго и не всем, а также о том, что сильно участились случаи внебольничной пневмонии и в сутки от нее гибнет не менее 20 человек.
Пошло на спад, слава богу оно у нас распространилось и перестало распространяться.
Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…
Путин: Контактные — тоже приехавшие?
Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.
Это реальный диалог?
У нас все настолько хуево, что даже это кажется реальным диалогом
Это реальный диалог.
https://www.youtube.com/watch?v=1SBvPWyPuG8&feature=youtu.be&t=600
да.
заседание 19го марта:
Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…
Путин: Контактные — тоже приехавшие?
Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.
За счёт тех запретительных мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция получила ограниченное распространение. Но, конечно, расслабляться нельзя. И мы считаем, что сейчас основной приоритет — это не допустить распространения инфекции в популяции.
фрагмент заседания правительства с Путиным
https://tjournal.ru/news/151011-v-rossii-ono-slava-bogu-ne-rasprostranyaetsya-vlasti-otchitalis-o-114-zarazhennyh-koronavirusom-covid-19
Спад по стране, только за счет спада в Москве, ничего регионы тоже скоро подтянутся (уже подтягиваются)
Какой быстрый спуск с плато
Какие-то старые данные. У нас в Челябинской области сегодня вспышка, а на картинке всего +9. Скорее всего данные отстают на сутки. CORONAVIRUS74.RU
Какая еще вспышка? Метеоритная?
в больнице Златоуста от единственного больного заразилось 47 человек.
Это уже с учетом позитивных тестов?
Да, что-то цифры везде разные.
Тут по Кировской, к примеру, 23, а в самом региональном штабе другие данные
Генетический ихтиандр
Мне кажется, что у них предел в 100к стоит, который нельзя никогда превышать
Квота на заражённых.
Генетический ихтиандр
Это из-за того что в треде про коронавирус упомянули Путина?
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Так как Володя денег не хочет давать, но хочет править вечно, он понимает, что чем дольше держать самоизоляцию, тем к более катострофическим последствиям это приведет, в плане безработицы и разорения малого и среднего бизнеса
Генетический ихтиандр
Что если во время пандемии люди перезаражаются, работая бок о бок, то население страны поредеет?
То напишут им различные диагнозы, а реальную статистику ты провериь не можешь
Ваще я именно ввиду, что они начали понимать, что без "давать денег" и при этом вводить ограничения - малый и средний бизнес ждут разорения
Да им пофиг на то что оно поредеет. Смертность в основном среди стариков, меньше пенсию платить опять же.
Да, поэтому сейчас быстро нарисуют статистику и после майских праздников все откроют
В России зафиксировали 4,7 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 62 тысячи
Очень хочется надеяться на то, что это дерьмо пошло на спад. Ибо количество заболевших достаточное
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