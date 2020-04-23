В России зафиксировали 4,7 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 62 тысячи

Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.

В закладки

За сутки в России зарегистрировали 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 62773. Об этом рассказал оперативный штаб.

Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.

Зафиксировано 42 новых летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек. Оперштаб также рассказал, что более чем у 47% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомом болезни.