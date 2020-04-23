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Новости
Артём Мазанов
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В России зафиксировали 4,7 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 62 тысячи Материал редакции

Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.

79 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 62773. Об этом рассказал оперативный штаб.

Прирост числа заражённых в Москве и России сокращается третий день подряд.

Зафиксировано 42 новых летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек. Оперштаб также рассказал, что более чем у 47% выявленных за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомом болезни.

#новости #covid19

Новости
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79 комментариев
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Алексей

44

Их походу палками пиздят за высокие показатели.
Плюс у регионов стоит определенный максимум походу.

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Загадочный самолет

Алексей
58
Ответить

Тюремный утюг

Загадочный
10
Ответить

Загадочный самолет

Тюремный
1
Ответить

Евгений С

Алексей
0

"Ты что, чихнул? Кашлянул?" - ситуация, когда за проявление симптомов оказывают не медицинскую помощь, а физическое давление - своеобразный стимул к выздоравливанию. :D

Ответить

DoubleDors

28

Хочется верить, что это реальные данные, что реально все пошло на спад и что все это закончится уже через месяц... но почему то не верится...

Ответить

Управляющий велосипед

DoubleDors
5

Реальных данных никто не знает. Эти цифры лишь для самоуспокоения.

Ответить

Sergey Volkov

Управляющий
4

самоупокоения

Ответить

Master Oogway

Sergey
0

дайте два

Ответить

Егор Кутлугаллямов

27

Ясно. Ребят, я на шашлычок. Будем поднимать статистику

Ответить

Dizzy Dizz

14

И вот сижу и не знаю. Радоваться тому, что скорее всего в мае пойду на работу или огорчаться тому, что это скорее всего дикий пиздежь и на работе я загнусь от COVID19.

Ответить

Сергей Тогатов

Dizzy
7

Ну вот чего ты паникуешь, серьезно? С чего ты вдруг должен загнуться? 

Ответить

Андрей Стаховский

Сергей
0

А может кто знает: я две операции в марте пережил, сначала желчный удалили, потом ушили кишку, была продобная язва. Это считается фактором для серьезного протекания Covid?

Ответить

Электронный инструмент

Андрей
–17

да сдохни прост

Ответить

Андрей Стаховский

Электронный
2

Ахуенный и очень остроумный ответ. 

Ответить

Электронный

Андрей
–12

на тж других и не бывает

Ответить

Станислав Шелегов

Андрей
0

Факторами которые влияют на повышение вероятности летального исхода, являются хронические заболевания которые либо а)влияют на весь организм в целом (диабет например, диабет по умолчанию является множителем который увеличивает тяжесть протекания болезни) и б) хронические заболевания, дыхательной системы и сердечно сосудистой например.
Если у вас ничего из этого нету, то насколько я знаю, а я не врач(!!!) в широком смысле опасаться вам нечего. Но если опасения вас таки терзают, можно проконсультироваться с врачами. Можно пойти в вкшный паблик например какого-нибудь высшего мед.учкреждения или прошерстить знакомых на наличие знакомых врачей. Главное не паникуйте, толку от паники никакого, одно сплошное расстройство. Нам так и так пиздец, в той или иной форме. Посему мне кажется что просто нужно расслабиться и получать удовольствие, как в том анекдоте.
Здоровья и спокойствия вам!

Ответить

Андрей Стаховский

Станислав
0

Я не паникую, но умирать в 29 лет пока не готов. 

Ответить

Станислав

Андрей
0

Я и не говорю что вы паникуете, я в общем и целом. Умирать никто не готов. Так что, поговорите с врачами. Знание сила!

Ответить

Elizabeth Baryshnikova

Dizzy
3

Когда ты и не прекращал ходить на работу и читаешь такие комментарии

Ответить

Yuri Miller

11

Ну что. Итальянские и Сербские военные врачи приедут мыть наши дома престарелых?

Ответить

Василий Лебедев

Yuri
6

Ноги ни одного врача НАТО не будет на священной земле России-матушки! Ни одного дида не отдадим им отмыть, и за ценой не постоим!

Ответить

Денис

–3

бля, заговорщики в комментах, чем вы лучше тех же 5g-поехавших, если везде видите пиздеж?

Ответить

Владимир Земсков

Денис
17

Относительно других стран у нас неестественно низкая смертность. Это не естественно.
Плюс прирост заболевших пошел на спад аккурат к общим заявлениям партии. Это очень неправдоподобно.
Ко всему прочему, непонятно, как путинские нерабочие дни оказались эффективнее режимов ЧС в других странах.
Из-за тих манипуляций с цифрами, у нас может возникнуть вторая волна заражения в более губительных масштабах.

Ответить

Просто Тимуррр

Владимир
1

Ну давай подумаем. Регионы отправляют тесты. Им присылают результаты. Очевидно, что результаты должны быть правдивыми, чтобы больного тупо не отпустили гулять. Таким образом регионы получают реальные цифры, которые проходят через кучу рук медиков, каждый из которых может слить в эти ваши вацапы, если вдруг официальные цифры будут ниже реальных. Это ж не фсбешники, которые под гостайнами работают, а простые врачи и санитарки, которые уколы ставят.

Ответить

Никита Мязин

Просто
0

Регионы отправляют тесты

Отправлять-то отправляют, но в каком количестве? 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Денис
4

Лучше подумать, почему это происходит. И вроде бы очевидно, что власть заработала себе такую репутацию.

Ответить

Алексей

Денис
3

пестёщ

Ответить

Денис

Алексей
0

?

Ответить

Алексей

Денис
0

? "?"

Ответить

Денис

Алексей
0

че значит твой коммент, я хотел спросить

Ответить

Алексей

Денис
0

а я спросил "что тебе тут непонятного?"

Ответить

Евгений Клочков

Денис
1

Издержки хуевой репутации у наших власть имущих

Ответить

Валенок

Денис
0

В одном случае люди верят во всякую дичь.
В другом сомневаются в любых непровереных данных.

Ответить

Тюремный утюг

Денис
0

Да нет никакого пиздежа, в Петербурге честно и открыто нам заявляют о том, что тесты делаются долго и не всем, а также о том, что сильно участились случаи внебольничной пневмонии и в сутки от нее гибнет не менее 20 человек. 

Ответить

Evgeny Grigoriev

2

Пошло на спад, слава богу оно у нас распространилось и перестало распространяться.

Ответить

Алексей

Evgeny
10

Ты веришь? Еще ребята из метро не подъехали

Ответить

Evgeny Grigoriev

Алексей
16

Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…

Путин: Контактные — тоже приехавшие?

Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

Ответить

Александр Плёнкин

Evgeny
0

Это реальный диалог?

Ответить

Павел Соколов

Александр
1

У нас все настолько хуево, что даже это кажется реальным диалогом

Ответить

Василий Лебедев

Павел
4

Это реальный диалог.
https://www.youtube.com/watch?v=1SBvPWyPuG8&feature=youtu.be&t=600

Ответить

artur krugliy

Александр
0

да.

заседание 19го марта:

Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…

Путин: Контактные — тоже приехавшие?

Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

За счёт тех запретительных мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция получила ограниченное распространение. Но, конечно, расслабляться нельзя. И мы считаем, что сейчас основной приоритет — это не допустить распространения инфекции в популяции.

фрагмент заседания правительства с Путиным

https://tjournal.ru/news/151011-v-rossii-ono-slava-bogu-ne-rasprostranyaetsya-vlasti-otchitalis-o-114-zarazhennyh-koronavirusom-covid-19

Ответить

Александр

artur
7

Пиздец, ирония вышла из под контроля и начала ебать реальность

Ответить

Поэтический пистолет

Алексей
2

И на Пасху сходившие

Ответить

Сергей Сергеев

5

Спад по стране, только за счет спада в Москве, ничего регионы тоже скоро подтянутся (уже подтягиваются)

Ответить

Алексей

Сергей
0

Метроидцев еще нет

Ответить

Антон Курочкин

3

Какой быстрый спуск с плато

Ответить

Органический велосипед

Антон
4
Ответить

Алексей

Антон
0
Ответить

Sergey Manchenko

3

Какие-то старые данные. У нас в Челябинской области сегодня вспышка, а на картинке всего +9. Скорее всего данные отстают на сутки. CORONAVIRUS74.RU

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Sergey
0

Какая еще вспышка? Метеоритная?

Ответить

Sergey Manchenko

Овжешко
3

в больнице Златоуста от единственного больного заразилось 47 человек. 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Sergey
0

Это уже с учетом позитивных тестов?

Ответить

Sergey Manchenko

Овжешко
0

Скорее всего, это только на основе положительных тестов

Ответить

Алексей

Sergey
1

Как бы не на неделю или даже две

Ответить

Александр Плёнкин

Sergey
1

Да, что-то цифры везде разные.
Тут по Кировской, к примеру, 23, а в самом региональном штабе другие данные

Ответить

Генетический ихтиандр

Александр
0

https://t.me/kirovportal/3099

Свойкировский.рф
За сутки в области выявлено 40 новых случаев заболевания инфекцией. Рост связан с возвращением из других регионов трудовых мигрантов. Таким образом, общее число заболевших составляет 318 человек. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное.

Как…
За сутки в области выявлено 40 новых случаев заболевания инфекцией. Рост связан с возвращением из других регионов трудовых мигрантов. Таким образом, общее число заболевших составляет 318 человек. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, из инфекционного госпиталя выписали семь пациентов. Общее число излечившихся от коронавируса составляет 27 человек.

На домашнем карантине находятся 4 136 взрослых и 411 детей.
Ответить

Иван Ташкинов

Sergey
0

Либо данные занижаются. Установить это мы все сможем завтра.

Ответить

Алексей

0

Мне кажется, что у них предел в 100к стоит, который нельзя никогда превышать

Ответить

Насущные Проблемы

Алексей
3

Квота на заражённых.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Насущные
0

Диагноз по карточкам, как еда

Ответить

Генетический ихтиандр

Алексей
3

Это из-за того что в треде про коронавирус упомянули Путина?

Ответить

Алексей

Генетический
0

неплохо

Ответить

Комментарий удален

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Комментарий удален

Artem Puchkov

1

Так как Володя денег не хочет давать, но хочет править вечно, он понимает, что чем дольше держать самоизоляцию, тем к более катострофическим последствиям это приведет, в плане безработицы и разорения малого и среднего бизнеса

Ответить

Валенок

Artem
0

Надеюсь там начали понимать 

Ответить

Генетический ихтиандр

Валенок
0

Что если во время пандемии люди перезаражаются, работая бок о бок, то население страны поредеет?

Ответить

Artem Puchkov

Генетический
2

То напишут им различные диагнозы, а реальную статистику ты провериь не можешь

Ответить

Валенок

Генетический
1

Ваще я именно ввиду, что они начали понимать, что без "давать денег" и при этом вводить ограничения - малый и средний бизнес ждут разорения 

Ответить

Валенок

Генетический
0

Да им пофиг на то что оно поредеет. Смертность в основном среди стариков, меньше пенсию платить опять же.

Ответить

Artem Puchkov

Валенок
0

Да, поэтому сейчас быстро нарисуют статистику и после майских праздников все откроют

Ответить

Михаил Зинчук

0

нефть - done
вирус, ты следующий

Ответить

Максим Низовкин

0

🤔

Ответить

Spect

0

В России зафиксировали 4,7 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 62 тысячи

Ответить

Vyacheslav Bannikov

0

ПЛАТОн в действии!

Ответить

Андрей Левченко

0

Очень хочется надеяться на то, что это дерьмо пошло на спад. Ибо количество заболевших достаточное

Ответить

Коричневый микроскоп

0

Что забавно, у пары томских вахтовиков на Алтае выявили вирус. Сейчас они в Томске на самоизоляции, но в местную статистику не входят.

Ответить

Artyom Zakharov

0

Ввели нововведения, можно и закончить.

Ответить

George Jejeya

0

Во, а вы не верили, что святая вода обеззараживает.

Ответить

Alexander Smirnov

0

Вика Боня: йобаное пять жи

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