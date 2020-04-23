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Новости
Алексей Боржонов
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Компании с налоговыми долгами не получат гранты на выплаты зарплат, которые объявил Путин Материал редакции

Бизнесмены считают это несправедливым решением и предупреждают, что часто к долгам приводят технические сбои.

14 комментариев
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Предприятия, которые претендуют на безвозмездную финансовую помощь для выплат зарплат, не должны иметь задолженности по налогам. Об этом говорится на государственном портале «Экономика без вируса», внимание на опубликованную информацию обратил РБК.

О финансовой помощи предприятиям объявил Владимир Путин во время обращения 15 апреля. Он сказал, что малый и средний бизнес может получить по 12130 рублей для выплат зарплат сотрудникам в мае и июне при условии, что предприятие сохранит 90% занятости.

На портале «Экономика без вируса» требования уточнили:

  • Задолженностей по налогам не должно быть по состоянию на 1 января 2020 года;

  • Компания должна относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики;
  • Предприятие не должно быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

  • На момент подачи заявления на грант занятость должна сохраняться на уровне не менее 90%.

Опрошенные РБК налоговые консультанты и представители бизнес-сообщества считают требования несправедливыми: на практике даже незначительные долги могут привести к отказу в выдаче грантов. Издание пишет, что фантомные и технические долги часто возникают при округлении сумм, несвоевременного зачёта платежей или переноса данных.

РБК приводит в пример дело «АСК-Севрис»: компании отказали в выдаче лицензии из-за долга в 3 рубля. В 2019 году из-за сбоя ФНС у многих компаний появились долги за начало 2000-х годов, и эта ситуация всё ещё не урегулирована, отметили в консалтинговой компании «Номен».

Согласно опубликованным правилам, погашение долга после 1 января не позволит предприятию получить грант от правительства. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заявила, что попросит Минэкономразвития отменить это правило.

#новости #бизнес #деньги #covid19

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14 комментариев
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Богатый самолет

20

Бизнес: Добрый день, можно, пожалуйста, спасательный круг?
Гос: Да, конечно, только покажите документы подтверждающие, что вы пострадали на 50% от коронавируса, что на сегодняшний день, вы сохранили 90% рабочих мест, что у вас нет ни одной копейки задолженности, что вы просмотрели более 150 часов Вечернего помёта, что вы придерживаетесь скреп и....
Бизнес: Спасибо, я пожалуй просто повешусь. 

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FOX

Богатый
3

Гос: Да, и анализы свои не забудьте...

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Сергей Тогатов

Богатый
1

Гос:Да, конечно, чьим другом вы являетесь и кто вас лоббирует?

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Дмитрий Алексеенков

Богатый
0

Вот прям нехотя расстаются с деньгами, которые как раз на случай пиздеца и должны были быть. Условий куча появляется Ууу... Поганые бизнесмены, деньги им давай. И как никто не понимает, что завтра сотрудник, которого сократили из-за отсутствия гос помощи в трудную минуту, уже не такой лояльный к партии станет. И уже не так внимательно будет слушать вечернего мудазвона о проблемах Украины. А, глядишь, и в величии солнцеликого на мгновение усомнится

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Pierre Besouhof

9

Замечательное, отличное время, чтобы наказывать компании за неуплату налогов

Ответить

Миша Шмаков

7

Красиво вышли из ситуации как помочь но не тратить

Ответить

FOX

Миша
6

как громко объявить об этом в сми, а помочь только друзяшкам

Ответить

theLastLetters

FOX
0

Своих не бросаем!

Ответить

Denis Logutko

1

Сборщик податей во власти никогда Русь до добра не доводил...

Ответить

Kolyann Tigin

1

Забыли про нотариально заверенные скриншоты пиздеца

Ответить

Прекрасный якорь

Kolyann
0

Тут не хватает Олсен)

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Дмитрий Пелипас

0

Ходил в налоговую на днях, заявление написать.. а там такая вот мишустинская цифровизация 😂
Вот почему банк может состоять из всего-лишь 1 приложения и решать вопросы через чат в нем, а налоговая, которая вообще не нужна, до сих пор такая дремучая?

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Коричневый микроскоп

Дмитрий
1

Всё официально 

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Dima

0

«Друзьям — всё, врагам — закон»

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