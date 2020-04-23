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Бизнесмены считают это несправедливым решением и предупреждают, что часто к долгам приводят технические сбои.
Предприятия, которые претендуют на безвозмездную финансовую помощь для выплат зарплат, не должны иметь задолженности по налогам. Об этом говорится на государственном портале «Экономика без вируса», внимание на опубликованную информацию обратил РБК.
О финансовой помощи предприятиям объявил Владимир Путин во время обращения 15 апреля. Он сказал, что малый и средний бизнес может получить по 12130 рублей для выплат зарплат сотрудникам в мае и июне при условии, что предприятие сохранит 90% занятости.
На портале «Экономика без вируса» требования уточнили:
Задолженностей по налогам не должно быть по состоянию на 1 января 2020 года;
На момент подачи заявления на грант занятость должна сохраняться на уровне не менее 90%.
Опрошенные РБК налоговые консультанты и представители бизнес-сообщества считают требования несправедливыми: на практике даже незначительные долги могут привести к отказу в выдаче грантов. Издание пишет, что фантомные и технические долги часто возникают при округлении сумм, несвоевременного зачёта платежей или переноса данных.
РБК приводит в пример дело «АСК-Севрис»: компании отказали в выдаче лицензии из-за долга в 3 рубля. В 2019 году из-за сбоя ФНС у многих компаний появились долги за начало 2000-х годов, и эта ситуация всё ещё не урегулирована, отметили в консалтинговой компании «Номен».
Согласно опубликованным правилам, погашение долга после 1 января не позволит предприятию получить грант от правительства. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заявила, что попросит Минэкономразвития отменить это правило.
Бизнес: Добрый день, можно, пожалуйста, спасательный круг?
Гос: Да, конечно, только покажите документы подтверждающие, что вы пострадали на 50% от коронавируса, что на сегодняшний день, вы сохранили 90% рабочих мест, что у вас нет ни одной копейки задолженности, что вы просмотрели более 150 часов Вечернего помёта, что вы придерживаетесь скреп и....
Бизнес: Спасибо, я пожалуй просто повешусь.
Вот прям нехотя расстаются с деньгами, которые как раз на случай пиздеца и должны были быть. Условий куча появляется Ууу... Поганые бизнесмены, деньги им давай. И как никто не понимает, что завтра сотрудник, которого сократили из-за отсутствия гос помощи в трудную минуту, уже не такой лояльный к партии станет. И уже не так внимательно будет слушать вечернего мудазвона о проблемах Украины. А, глядишь, и в величии солнцеликого на мгновение усомнится
Замечательное, отличное время, чтобы наказывать компании за неуплату налогов
Красиво вышли из ситуации как помочь но не тратить
Забыли про нотариально заверенные скриншоты пиздеца
Ходил в налоговую на днях, заявление написать.. а там такая вот мишустинская цифровизация 😂
Вот почему банк может состоять из всего-лишь 1 приложения и решать вопросы через чат в нем, а налоговая, которая вообще не нужна, до сих пор такая дремучая?
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