Бизнесмены считают это несправедливым решением и предупреждают, что часто к долгам приводят технические сбои.

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Предприятия, которые претендуют на безвозмездную финансовую помощь для выплат зарплат, не должны иметь задолженности по налогам. Об этом говорится на государственном портале «Экономика без вируса», внимание на опубликованную информацию обратил РБК.

О финансовой помощи предприятиям объявил Владимир Путин во время обращения 15 апреля. Он сказал, что малый и средний бизнес может получить по 12130 рублей для выплат зарплат сотрудникам в мае и июне при условии, что предприятие сохранит 90% занятости.

На портале «Экономика без вируса» требования уточнили:

Задолженностей по налогам не должно быть по состоянию на 1 января 2020 года;

Компания должна относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики;

Предприятие не должно быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

На момент подачи заявления на грант занятость должна сохраняться на уровне не менее 90%.

Опрошенные РБК налоговые консультанты и представители бизнес-сообщества считают требования несправедливыми: на практике даже незначительные долги могут привести к отказу в выдаче грантов. Издание пишет, что фантомные и технические долги часто возникают при округлении сумм, несвоевременного зачёта платежей или переноса данных.

РБК приводит в пример дело «АСК-Севрис»: компании отказали в выдаче лицензии из-за долга в 3 рубля. В 2019 году из-за сбоя ФНС у многих компаний появились долги за начало 2000-х годов, и эта ситуация всё ещё не урегулирована, отметили в консалтинговой компании «Номен».

Согласно опубликованным правилам, погашение долга после 1 января не позволит предприятию получить грант от правительства. Организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» заявила, что попросит Минэкономразвития отменить это правило.