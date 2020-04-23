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Местные власти рассказали, что медсёстры занимались самолечением. Их уже перевели в «хорошие» палаты.
В Дагестане медсестёр инфекционного отделения Центральной городской больницы в Дербенте лечили в больничной подсобке. Об этом рассказал глава города Хизри Абакаров.
Видео, на котором медсёстры лежат в комнате, где раньше обычно сушили бельё, 22 апреля опубликовала Baza. После распространения ролика в соцсетях Абакаров встретился с главным врачом больницы. Тот рассказал, что ситуация на видео произошла в отделении, где нет заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19 — там содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний. По его словам, медсёстры почувствовали себя плохо и занялись самолечением.
По результатам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.
Медсестёр перевели в «хорошие палаты» в здании старого роддома. На них завели истории болезни. В пресс-службе минздрава региона добавили, что у медсестёр ОРВИ, им сделали компьютерную томографию, «признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса» у них нет.
"Кажется, я заболела, полежу-ка в помещении для белья"
Коричневый микроскоп
Всегда так делаю и всем советую
Топ за свои деньги.
Доволен как слон.
Средний класс не может себе позволить помещение для белья :(
Коричневый микроскоп
У меня совковая однушка в панельке и там есть помещение под шкаф. Всегда при заболевании достаю все простыни, развешиваю по шкафу и ложусь лечиться.
Прекрасный якорь
Ну что ты как маленькая) даже я при всей своей любимой наивности уже даже не удивляюсь и не спрашиваю)
Потому что логика бюрократа
Нельзя говорить что все плохо, значит ты признаешь свою бюрократическую уязвимость и тебя могут подсидеть
А вдруг начальник недоволен будет
А кабы чего не вышло
А вдруг отчетность ухудшится
не совсем так. если сказать, что все плохо - значит расписаться в собственной преступной халатности. кроме того, тот кто спрашивает заранее намекает, что о плохом говорить не стоит, так как он тоже подпадет под увольнение в самом мягком случае.
Потому что это будет воспринято что главврач не справился. И похуй, мог, не мог
Прям видно,что это обычное ОРВИ и ничего страшного нету, просто чай, которым обычно лечат ОРВИ по капельнице пустили
С конфетами?
Сок апельсиновый в капельнице
Лимонный!
Это дорого слишком
Небось, медсестер-то перевели, зато посадили туда обычных пациентов😁
Это тот маленький регион куда вбухивающая огромные дотации последние 20 лет. Вот за прошлый год 69 млрд для выравнивания бюджета
Это ты так думаешь что вбухивают , про резервный фонд национального благосостояния России тоже так думали до недавнего времени.
Соцсети Дагестана заполонили такого рода видео на фоне Минздрава который отчитывается о полной готовности к борьбе с КВ
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