Местные власти рассказали, что медсёстры занимались самолечением. Их уже перевели в «хорошие» палаты.

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Видео Baza​

В Дагестане медсестёр инфекционного отделения Центральной городской больницы в Дербенте лечили в больничной подсобке. Об этом рассказал глава города Хизри Абакаров.

Видео, на котором медсёстры лежат в комнате, где раньше обычно сушили бельё, 22 апреля опубликовала Baza. После распространения ролика в соцсетях Абакаров встретился с главным врачом больницы. Тот рассказал, что ситуация на видео произошла в отделении, где нет заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19 — там содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний. По его словам, медсёстры почувствовали себя плохо и занялись самолечением.

Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение. цитата из публикации главы Дербента Хизри Абакарова

По результатам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.

Медсестёр перевели в «хорошие палаты» в здании старого роддома. На них завели истории болезни. В пресс-службе минздрава региона добавили, что у медсестёр ОРВИ, им сделали компьютерную томографию, «признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса» у них нет.