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Артём Мазанов
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В Дагестане медсестёр с ОРВИ лечили в подсобке для белья. Завотделением отстранили от работы Материал редакции

Местные власти рассказали, что медсёстры занимались самолечением. Их уже перевели в «хорошие» палаты.

31 комментарий
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Видео Baza​

В Дагестане медсестёр инфекционного отделения Центральной городской больницы в Дербенте лечили в больничной подсобке. Об этом рассказал глава города Хизри Абакаров.

Видео, на котором медсёстры лежат в комнате, где раньше обычно сушили бельё, 22 апреля опубликовала Baza. После распространения ролика в соцсетях Абакаров встретился с главным врачом больницы. Тот рассказал, что ситуация на видео произошла в отделении, где нет заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19 — там содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний. По его словам, медсёстры почувствовали себя плохо и занялись самолечением.

Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение.

цитата из публикации главы Дербента Хизри Абакарова

По результатам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.

Медсестёр перевели в «хорошие палаты» в здании старого роддома. На них завели истории болезни. В пресс-службе минздрава региона добавили, что у медсестёр ОРВИ, им сделали компьютерную томографию, «признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса» у них нет.

#новости #медицина #карантинвроссии

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German Times

23

"Кажется, я заболела, полежу-ка в помещении для белья"

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FOX

German
20

чтобы дискредитировать власть

Ответить

GARDO/I

German
5

да и с капельницей прикольней

Ответить

Коричневый микроскоп

German
2

Всегда так делаю и всем советую

Ответить

Slow Dimon

Коричневый
2

Топ за свои деньги.
Доволен как слон.

Ответить

Коричневый микроскоп

Slow
2

Согласен, палаты переоценены

Ответить

Skoi Skoi

Коричневый
1

Средний класс не может себе позволить помещение для белья :(

Ответить

Коричневый микроскоп

Skoi
3

У меня совковая однушка в панельке и там есть помещение под шкаф. Всегда при заболевании достаю все простыни, развешиваю по шкафу и ложусь лечиться.

Ответить

Skoi Skoi

Коричневый
2

О , я так с балконом могу , и закаляться можно начать

Ответить

Тюремный утюг

8

Почему они все пиздят? Почему нельзя честно сказать, что у нас нет мест и мы выкручиваемся как можем? Почему не попросить переоборудовать административные здания под больных? Сейчас ведь не СССР.

Ответить

Artem Puchkov

Тюремный
7

Потому что стабильность

Ответить

Прекрасный якорь

Тюремный
2

Ну что ты как маленькая) даже я при всей своей любимой наивности уже даже не удивляюсь и не спрашиваю)

Ответить

Енот Волшебный

Прекрасный
0

Панч года.

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Евгений Клочков

Тюремный
1

Потому что логика бюрократа
Нельзя говорить что все плохо, значит ты признаешь свою бюрократическую уязвимость и тебя могут подсидеть

А вдруг начальник недоволен будет

А кабы чего не вышло

А вдруг отчетность ухудшится

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Ilya Grigöryev

Евгений
0

не совсем так. если сказать, что все плохо - значит расписаться в собственной преступной халатности. кроме того, тот кто спрашивает заранее намекает, что о плохом говорить не стоит, так как он тоже подпадет под увольнение в самом мягком случае.

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Litnikov Danil

Тюремный
0

Потому что это будет воспринято что главврач не справился. И похуй, мог, не мог

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Тюремный
0

Сейчас ведь не СССР

ORLY?

Ответить

Aleksandr Olegovich

5

Прям видно,что это обычное ОРВИ и ничего страшного нету, просто чай, которым обычно лечат ОРВИ по капельнице пустили

Ответить

Litnikov Danil

Aleksandr
2

С конфетами?

Ответить

Игорь Рачук

Litnikov
1

Сок апельсиновый в капельнице

Ответить

Скучный коктейль

Игорь
1

Лимонный!

Ответить

Игорь Рачук

Скучный
1

Это дорого слишком

Ответить

Скучный коктейль

Игорь
1

Лежат в подсобке. Могут позволить эту роскошь

Ответить

Скучный коктейль

Litnikov
0

Малиновым вареньем и молотым имбирём 

Ответить

Крепкий бас

3

Это просто пиздец нахуй

Ответить

Евгений Мартынов

2

Пфф, да так везде. И дальше будет веселее.

Ответить

Казимир Милобендзкий

1

Небось, медсестер-то перевели, зато посадили туда обычных пациентов😁

Ответить

Elizabeth Baryshnikova

1
Ответить

Андрей Рядькин

0

Это тот маленький регион куда вбухивающая огромные дотации последние 20 лет. Вот за прошлый год 69 млрд для выравнивания бюджета

Ответить

Заур Зауров

Андрей
0

Это ты так думаешь что вбухивают , про резервный фонд национального благосостояния России тоже так думали до недавнего времени.

Ответить

Заур Зауров

0

Соцсети Дагестана заполонили такого рода видео на фоне Минздрава который отчитывается о полной готовности к борьбе с КВ

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18.7k Likes, 3,238 Comments - TUT.DAGESTAN (@tut.dagestan) on Instagram: “Госпиталь ветеранов…
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