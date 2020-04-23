Часть проекта снимали в Харькове.

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Прокуратура Харьковской области Украины возбудила уголовные дела из-за съёмок фильма «Дау. Дегенерация» в Харькове. Создателей проекта подозревают в пытках несовершеннолетних, сообщается на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, несовершеннолетним во время съёмок могли причинить физическую боль и моральные страдания. Дела заведены по статьям о пытках по предварительному сговору и изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Уполномоченный по правам ребенка Микола Кулеба обращался в полицию с просьбой проверить сцены с детьми. По его словам, во время съёмок несовершеннолетним могли нанести травмы.

Премьера фильма российского режиссёра Ильи Хржановского прошла в Париже в 2019 году. «Дау» назвали самым скандальным фильмом берлинского фестиваля. Одни кинокритики хвалили арт-проект, другие — подписывались под открытым письмом с обвинениями в психологическом и физическом насилии над участниками съёмок.

Российское министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение четырем из десяти серий фильма из-за пропаганды порнографии.

15 апреля в сеть выложили две серии «Дау». Каждую из них можно взять в прокат за три доллара.