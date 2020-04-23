Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1806

На Украине возбудили уголовные дела из-за съёмок фильма «Дау». Создателей подозревают в насилии над детьми Материал редакции

Часть проекта снимали в Харькове.

13 комментариев
В закладки

Прокуратура Харьковской области Украины возбудила уголовные дела из-за съёмок фильма «Дау. Дегенерация» в Харькове. Создателей проекта подозревают в пытках несовершеннолетних, сообщается на сайте прокуратуры.

По данным ведомства, несовершеннолетним во время съёмок могли причинить физическую боль и моральные страдания. Дела заведены по статьям о пытках по предварительному сговору и изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Уполномоченный по правам ребенка Микола Кулеба обращался в полицию с просьбой проверить сцены с детьми. По его словам, во время съёмок несовершеннолетним могли нанести травмы.

Премьера фильма российского режиссёра Ильи Хржановского прошла в Париже в 2019 году. «Дау» назвали самым скандальным фильмом берлинского фестиваля. Одни кинокритики хвалили арт-проект, другие — подписывались под открытым письмом с обвинениями в психологическом и физическом насилии над участниками съёмок.

Российское министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение четырем из десяти серий фильма из-за пропаганды порнографии.

15 апреля в сеть выложили две серии «Дау». Каждую из них можно взять в прокат за три доллара.

Сталинское «Шоу Трумана»: главное о «ДАУ…
Когда «ДАУ» ещё показывали в Париже, Илья Хржановский неоднократно отмечал, что не собирается…
dtf.ru

#новости #кино

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161568, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Apr 2020 12:46:14 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Славянский вентилятор

9

В

Ответить

Скучный коктейль

Славянский
1

@Україна, залишайся вдома перенесите, пожалуйста
@Алексей Боржонов 

Ответить

Serg Bootlegger

Скучный
0

)))) да ладно, оставляйте, тут все свои

Ответить

Разноцветный бокал

4

Годная реклама.
Захотелось посмотреть

Ответить

Bad Bear

Разноцветный
1

Любишь насилие над детьми?

Ответить

Vladislav Donets

Bad
1
Ответить

the art of гепард

3

Бездарное произведение искусства получает популярность за счёт скандалов. Хаха, классик

Ответить

Жора Тимофеев

3

Заранее отвечу на вопрос, который всех волнует:

Ответить

Насущные Проблемы

0

Распять пытались?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Когда кладешь жизнь, чтобы перещеголять шок-контентом гениального батю.

Ответить

Serg Bootlegger

Эмиль
0

В итоге получаешь лишь пару скандалов: в связи с запретом в рф из-за порнухи, уголовным делом из-за насилия. И несколько восторженных рецензий со стороны европейкой говно-богемы.

Ответить

Фед Корн

0

Теперь все рванут искать фильм в сети

Ответить

Robo Krabe

0

2020-й год на дворе, а на росии пишут "в Украине" до сих пор с ошибками.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Виктория Боня рассказывает миллионам подписчиков теории заговора о чипировании, вреде сетей 5G и их связи с пандемией
В России центр конспирологии про Covid-19 — инстаграм бывшей участницы «Дома 2». Там всё — от мирового заговора до вживления чипов под видом вакцины.
213
Интернет
Полиция в Чебоксарах пакует опасных нарушительниц самоизоляции
121
Новости
Рамзан Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Он призвал всех мужчин региона побрить головы.
101
Популярное за три дня
Новости
Новый главред «Ведомостей» запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику обнуления сроков Путина
По словам сотрудников издания, Андрей Шмаров открыто рассказал им, что это распоряжение администрации президента.
95
Новости
Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»
Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.
69
Интернет
Сообщество motion-дизайнеров ополчилось на Максима Каца. Всё из-за спора вокруг водяных знаков
Как за один день настроить против себя одно из крупнейших тематических сообществ во «ВКонтакте» — пошаговая инструкция.
461
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

LordChanka

В России зафиксировали 4,7…

Eduard Novikov

Дикие кошки, мемы и безумие…

Maxim Semenov

В России зафиксировали 4,7…

Robo Krabe

На Украине возбудили уголовные…

check-it-out

Какая средняя зарплата в России…

sahk.com

Какая средняя зарплата в России…

Иван Иванов

Какая средняя зарплата в России…

Кирилл Сосновский

Запись в подсайте Животные

sahk.com

Какая средняя зарплата в России…

Енот Волшебный

Запись в подсайте Животные

Кеша Шушпанов

Сообщество motion-дизайнеров…

sf

Сообщество motion-дизайнеров…

Варя Березкина

Дикие кошки, мемы и безумие…

Alex Pavljenko

Какая средняя зарплата в России…

Варя Березкина

Дикие кошки, мемы и безумие…

Владимир Филатов

Запись в подсайте Животные

sahk.com

Какая средняя зарплата в России…

Gre Li

Сообщество motion-дизайнеров…

Alexander Petcoglo

Какая средняя зарплата в России…

Times Roman

Гость TJ: Анастасия Завозова…