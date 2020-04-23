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Реакция властей на проблемы Zoom с безопасностью и взломы видеозвонков.
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что ведомство не будет запрещать школам использовать видеосервисы по типу Zoom, пока правительство не разработает собственный сервис. Об этом пишет ТАСС.
Шадаев сообщил, что все школы могут использовать «то, что есть», но задача правительства — сделать «безопасную» среду для дистанционного обучения. Он рассказал, что у властей уже есть «неплохие наработки», которые глава Минпросвещения Сергей Кравцов запускал для видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ, на их базе разрабатывается несколько «больших отечественных решений».
Создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom, правительство анонсировало 18 апреля. Её пообещали разработать к сентябрю. Кравцов тогда заявил, что цель этой разработки — исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Министр отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, так как там был «несанкционированный доступ к процессу образования».
Из-за пандемии коронавируса часть образовательных процессов по всему миру перешла на дистанционный режим. Zoom стал одним из популярных сервисов для онлайн-обучения. Но из-за проблем с безопасностью он столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.
Ну наконец то наши платформы заполонят мир)
Генетический ихтиандр
такой же дырявый
Зачем нам такой же? Надо сделать более дырявый!
Догнать и перегнать!
Обожаю когда обещают создать " безопасный, устойчивый" высоконагруженный сервис за 4 месяца.
Конец немного предсказуем)
А какие сервисы есть на гитхабе, на которые можно свой логотип повесить?
Объясните старому, куда пропал файлообменник? Почему зум вдруг стал единственным инструментом для видеоконференций?