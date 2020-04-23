Реакция властей на проблемы Zoom с безопасностью и взломы видеозвонков.

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что ведомство не будет запрещать школам использовать видеосервисы по типу Zoom, пока правительство не разработает собственный сервис. Об этом пишет ТАСС.

Шадаев сообщил, что все школы могут использовать «то, что есть», но задача правительства — сделать «безопасную» среду для дистанционного обучения. Он рассказал, что у властей уже есть «неплохие наработки», которые глава Минпросвещения Сергей Кравцов запускал для видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ, на их базе разрабатывается несколько «больших отечественных решений».

Понятно, что мы не идём по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент, в данном случае пока мы его не запустим в полном объёме — мы точно ничего запрещать не будем. Максут Шадаев глава Минкомсвязи

Создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom, правительство анонсировало 18 апреля. Её пообещали разработать к сентябрю. Кравцов тогда заявил, что цель этой разработки — исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Министр отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, так как там был «несанкционированный доступ к процессу образования».

Из-за пандемии коронавируса часть образовательных процессов по всему миру перешла на дистанционный режим. Zoom стал одним из популярных сервисов для онлайн-обучения. Но из-за проблем с безопасностью он столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.