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Новости
Артём Мазанов
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Глава Минкомсвязи пообещал не запрещать Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис Материал редакции

Реакция властей на проблемы Zoom с безопасностью и взломы видеозвонков.

12 комментариев
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что ведомство не будет запрещать школам использовать видеосервисы по типу Zoom, пока правительство не разработает собственный сервис. Об этом пишет ТАСС.

Шадаев сообщил, что все школы могут использовать «то, что есть», но задача правительства — сделать «безопасную» среду для дистанционного обучения. Он рассказал, что у властей уже есть «неплохие наработки», которые глава Минпросвещения Сергей Кравцов запускал для видеонаблюдения за процессом сдачи ЕГЭ, на их базе разрабатывается несколько «больших отечественных решений».

Понятно, что мы не идём по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент, в данном случае пока мы его не запустим в полном объёме — мы точно ничего запрещать не будем.

Максут Шадаев
глава Минкомсвязи

Создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom, правительство анонсировало 18 апреля. Её пообещали разработать к сентябрю. Кравцов тогда заявил, что цель этой разработки — исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Министр отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, так как там был «несанкционированный доступ к процессу образования».

Из-за пандемии коронавируса часть образовательных процессов по всему миру перешла на дистанционный режим. Zoom стал одним из популярных сервисов для онлайн-обучения. Но из-за проблем с безопасностью он столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.

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#новости #карантинвроссии #zoom

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12 комментариев
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Неизбежный спрей

9

Пообещал не запрещать. Добрый.

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Разноцветный бокал

7

У них просто мания.
Запрещать, контролировать, каждое уебищное госведомство свой уебищный сервис пытается сделать, который якобы будет аналогом нормального.

Ответить

Sergey Volkov

4

«««««««««безопасный»»»»»»»»»» сервис

Ответить

Тоня Монякина

3

Ну наконец то наши платформы заполонят мир)

Ответить

Фед Корн

Тоня
3

Надо только надеяться, чтоб не обо..ались

Ответить

Тоня Монякина

Фед
1

А я верю

Ответить

Русский коктейль

3

"пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис"  такой же дырявый? И попросят 100500 млн руб на это

Ответить

Генетический ихтиандр

Русский
3

такой же дырявый

Зачем нам такой же? Надо сделать более дырявый!
Догнать и перегнать!

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Мальмезон I

2

Обожаю когда обещают создать " безопасный, устойчивый" высоконагруженный сервис за 4 месяца.
Конец немного предсказуем)

Ответить

Украденная жизнь

1

А какие сервисы есть на гитхабе, на которые можно свой логотип повесить?

Ответить

Британский кубок

Украденная
0

Jitsi meet есесно

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Serega Khobta

0

Объясните старому, куда пропал файлообменник? Почему зум вдруг стал единственным инструментом для видеоконференций?

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