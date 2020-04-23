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Новости
Ольга Щербинина
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Песков заявил об отказе «влезать в дела» СМИ. Перед этим журналисты «Ведомостей» сообщили о цензуре по указу Кремля Материал редакции

Пресс-секретарь президента отметил, что власти заинтересованы в работе «талантливых изданий».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт редакции «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, пишет издание. Редакция неоднократно рассказывала о конфликтах с новым руководителем. По словам журналистов, проблемы начались после первой же встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы.

Корреспондент «Медузы» спросил об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях». На это Песков ответил, что не знает, от кого Шмаров мог получить такие рекомендации.

Мы не можем никак комментировать редакционную политики не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. Мы были и остаёмся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные талантливые издания с очень талантливыми коллективами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Шмаров заявил, что полностью разделяет мнение Пескова. «Иного и быть не может», — сказал он.

22 апреля сотрудники редакции сообщили, что Шмаров ввёл запрет на упоминание «Левады-центра» и критику обнуления президентских сроков Владимира Путина. Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая рассказала, что, по словам главного редактора, это пожелание администрация президента.

  • Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта;
  • За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
  • Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили.

#новости #медиа #сми

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