Пресс-секретарь президента отметил, что власти заинтересованы в работе «талантливых изданий».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт редакции «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, пишет издание. Редакция неоднократно рассказывала о конфликтах с новым руководителем. По словам журналистов, проблемы начались после первой же встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы.

Корреспондент «Медузы» спросил об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях». На это Песков ответил, что не знает, от кого Шмаров мог получить такие рекомендации.

Мы не можем никак комментировать редакционную политики не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. Мы были и остаёмся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные талантливые издания с очень талантливыми коллективами. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Шмаров заявил, что полностью разделяет мнение Пескова. «Иного и быть не может», — сказал он.

22 апреля сотрудники редакции сообщили, что Шмаров ввёл запрет на упоминание «Левады-центра» и критику обнуления президентских сроков Владимира Путина. Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая рассказала, что, по словам главного редактора, это пожелание администрация президента.

Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта;

За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;

31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;

Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;

13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили.

