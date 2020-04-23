Кремль назвал кампанию Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской

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Дмитрий Песков заявил, что предложения Навального не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кампанию Алексея Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской. Об этом пишет «Медуза».
Песков рассказал, что ознакомился с предложениями Навального. И считает, что там «очень много всего популистского, поверхностного» и не имеющего отношения «к реальному функционированию страны и экономики». Песков объяснил это отсутствием компетенции авторов документа.
20 апреля Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.
Кремль: Оппозиция должна не только критиковать, но и предлагать конструктивные решения
Оппозиция: предлагает конструктивные решения
Кремль: это — популизм!
не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики
да после вас, да с вашим строительством государства, да с контролем по его функционированию сам черт ногу сломит и будет выглядеть популистом
Что, впрочем, объяснимо определенным уровнем такой поверхностной компетенции
Быть компетентным в ваших глазах - оскорбление.
Навальный предложил такие же меры поддержки как и во многих страных Европы, США, Канаде и тд.
Песков: "популизм! 0 компетенции"
Почему я в этой ситуации за Пескова?
Потому что Путин великий стратег и держит все под контролем! Путин - президент мира!
То есть тебя не смущает что этот модник ебаный как обычно ответил на отъебись вместо того, чтобы нормально подготовить текст и разбить по полкам каждый аргумент навального? Или у русских с властью такая ментальная связь, что аргументы доводятся на каком-то астральном уровне, а на уровне мироздания всё и так ясно.
Пресс-секретарь президента реально должен вести себя как блогер и готовить подробный разбор каждого видоса на ютубе?
Они там, конечно, все мудаки и всё такое, но бля
Если он критикует конкретные действия которые предлагает Навальный, он должен также конкретно объяснить почему этого делать не нужно, какие шаги его не устраивают, а не
Ну, очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики.
Ну, очень много всего популистского
5 шагов. Так много, что пиздец. С трудом досчитал до конца.
У него все ответы такие про внутренние вопросы.
Зато про отрицательную нефть он смог объяснить что произошло кое как.
Нахуй он тогда нужен со своими ответами? Чтобы соловьеву было что вечером обсудить?
И он их не сам готовит. У него есть команда.
Если под этим видосом за три дня поставили свою подпись 200 000 граждан — да, есть мнение, что должен.
Если 200 000 граждан поставят подпись под тем, что кремлёвский дворник должен дать такой ответ, он должен будет его дать?
Пресс-служба:
1. Сообщает прессе информацию и позицию того, кого представляет, готовит конференции.
2. В некоторых случаях - отвечает на запросы аккредитованной прессы.
Дискуссиями пресс-служба не занимается. И уж тем более баталиями на уровне блогеров. Это как бы вообще не их сфера. О презикской пресс-службе речь или о любой другой.
Если они игнорируют вопросы, под которыми подписалось столько людей то нахуй такая пресс-служба? Тем более что он дал оценку, но не аргументированную, а эмоциональную
Пресс-служба работает с прессой, а не с людьми.
И ответ, пусть и хуёвый, он дал.
Наверху, кншн, бардак.
Но у людей в головах бардак не меньший.
Раз "во власте", то сразу должен всё и во всех сферах, даже если они вообще к твоим должностным обязанностям не относятся.
Он должен был сказать еще короче: "всё это компот".
А что Письков может ответить? Он же не может сказать "Мне просто нравится пиздить деньгу у россиян, а Навальный популист" ой, вэй 🤔
А я нет. Ему надо было ответить, что он не читал предлагаемую оппозицией программу, или прочитал бегло, но в его компетенции давать ей публичную оценку. Ведь чем дольше нужно будет удерживать народ в самоизоляции, тем больше придётся задабривать его какими-то популярными мерами. И на каком-то этапе самоизоляции временная отмена оплаты ЖКХ (с некоторыми оговорками) выглядит вполне здравым шагом как и выплаты и/или отмена налогов малому/среднему бизнесу.
Так зачем загонять себя в угол и заранее называть всё это популистскими, оторванными от реальности мерами? Ни Пескову ни деду сейчас подобные высказывания очков популярности не добавят. Зато если впоследствии они всё же пойдут например на отмену оплаты услуг ЖКХ или массовые выплаты населению, это будет выглядеть как капитуляция власти перед оппозицией и признание собственной некомпетентности.
Просто Навальному нужно было поступить, как это сделал Начальник.
Самому заявить свои 5 шагов, аналог: «Весь МСБ получит 12к при сохранении 90% сотрудников»; а потом доверить кому-нибудь другому выкатить ряд условий, по которым поддержку получат далеко не все, да и лучше её не ждать вовсе. Вот тогда это был бы не популизм.
Ну, правда потому что. Желание завести прогнивший комбайн — это популизм. Даже в колхозе понимают.
(Ну, очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному)
Прямо как ответы Пескова.
Власть раскритиковала оппозицию, обвинив ее в популизме и безкомпетентности. Необходимо отстранить оппозицию с должности оппозиции, пока она не довела состояние российской экономики до необратимого коллапса.
Но это реально популисткие лозунги, с не ясными экономическими и бюджетными последствиями в стиле того же Мадуро.
Претензия не к лозунгам, а к этому усачу с его ЧСВ уровня господь бог, который считает, что он настолько неебический авторитет, что аргументы приводить не надо. Мы кремль и мы по факту вещаем неоспоримую истину. Достаточно просто спиздануть пару незамысловатых слов, чтобы прокремлевские цепные псы выхватили их и понесли эту повестку по своим каналам. А почему они популистикие, да вас ебать это холопы безмозглые не должно. Мы лучше знаем.
И такая риторика в каждом его ответе на любой вопрос.
Ты, видимо, не слышал про ФНБ, поэтому твоя претензия обнуляется
Как сказал Путин - "национальный - это центральный, государственный", поэтому ФНБ нужен для поддержания центрального и государственного аппарата. Логично же!
При всем неуважении к Пескову, предложения Навального и правда выглядят (по крайней мере для меня) как популизм и ФНБ с такими тратами надолго не хватит.
То, что предлагает сделать Навальный, потребует как минимум триллиона 4 в первый месяц (2трлн на малый и средний бизнес, как минимум 1.5-2 триллиона на выплаты людям в первый месяц + ЖКХ), и минимум 1.5-2 триллиона каждый следующий (выплаты + ЖКХ). Плюс еще надо учесть, что отмена налогов очевидно бьет по бюджету (вместе с ценами на нефть), и оные дыры надо тоже закрывать (видимо снова через ФНБ).
С такими тратами вполне вероятно сжечь весь ФНБ до осени (там лежит то ли 12, то ли 17 триллионов), чего никто в здравом уме делать не захочет по одной простой причине: если ковид не кончится к осени, то экономике будет пиздец, ибо цены на нефть будут на уровне нулины, а денег не будет ни на что.
Я не знаю, мб мои подсчеты (весьма приблизительные и неаккуратные) неверны, но пока все выглядит так, что в долгосрочной перспективе предложение Навального выглядит весьма сомнительно.
Не нравится предложение Навального, послушай Баженова, там почти то же самое: https://youtu.be/gAWCjLErUtE
Навальный не сам эти меры придумал, он просто повторяет за довольно большим количеством экономистов.
Кремль назвал кампанию Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской
Они сами признанные эксперты в популистских заявлениях, так что, наверняка, знают о чем говорят.
Конечно, какие еще компетенции в области экономики у Гуриева и Сонина? То ли дело великие государственники из Кремля, год от года ведущие страну к процветанию.
Зато сделка с ОПЕК так и сквозит высочайшим уровнем компетенции, ага. Одни доктора наук сидят там в верхах, нобелевские лауреаты.
Потом они все беды россиян спихнут на коронавирус, как они уже это делают с ВОВ и девяностыми. Скажут, что никто опять ничего не предлагает, и только правящая верхушка трудится в поте лица.
Хм, что лучше:
1. Идея, которая хоть и популистская, но есть надежда, что будет выполнена хотяб частично.
2. Затянем пояса / денег нет, но вы держитесь / мы вас рожать не просили / государство вам ни чем не обязано / просить деньги - мародерство
Хммм, даже не знаю
Ни у того, ни у другого
Готовность к политической борьбе != компетентность в вопросе управления и экономики
Ну а про первых сами знаете
Зато Путин даже к политической борьбе не готов, лол.
Не готов, не спорю, мужичок не провел ни одних дебатов и при любом шухере ныкается и спихивает негатив на подчиненных
Но как некомпетентность и политическая трусость деда автоматом подтверждает компетентность и способности Алексея?
Ты меняешь тему. Речь шла о сравнении ссущего некомпетентного человека, который за 20 лет у власти не сделал ничего хорошего, и не ссущего человека - ок, чья компетентность под вопросом - не имеющего власти, но выдвигающего хоть какие-то предложения
Я про это и говорю - готовность конкурировать (тем более мы понимаем, что в текущих условиях это скорее про декларацию намерений) никоим образом не говорит о том, что готовый конкурировать компетентнее нашего некомпетентного деда
чувак, я предпочту деду не то что Навального, я ему предпочту говорящую выхухоль. разницы никакой, но выхухоль хотя бы новая и милая. а тема "некого предложить, кроме Путина" настолько гнилая, что я даже говорить не буду про неё
Я бы деду предпочел котика, он хотя бы пиздить будет только еду со стола
А если серьезно - от того, что мы все дружно предпочтем деду кого угодно (что справедливо, ибо дед достал, лучше пусть полностью уйдет стримы по скайпу вести) как-то подтверждается компетентность Навального?
Нет, этим подтверждается только то, что люди настолько устали, что им подойдет кто угодно, лишь бы не текущие
Ох, ладно, Навальный. Распиши мне, пожалуйста, что именно в его предложении вызывает мысли о его некомпетентности. Я не экономист и не могу давать оценку этому
При всем моем негативном отношении к Пескову и к той системе, в которой он работает, тут он прав - 5 шагов это что-то уровня меня, вещающего с дивана, как сделать заебись
Так эти шаги не Навальный придумал. Многие экономисты такие же предложения выдвигали.
Если мы берем пункт про налоговые каникулы и вливание денег в МСБ - то тут да, это предлагают многие экономисты и сами коммерсы (что справедливо, отсрочка в текущих условиях это издевательство и оттягивание неизбежной гибели)
Что касается раздачи взрослым и детям денег - про это я слышал лишь осуждения в духе "сколько можем раздать из ФНБ"
Так и Гуриев вроде говорил, что раздать людям можно. Вопрос-то в чём, денег хватит раздать и чтоб осталось? Хватит. Все страны раздают, а мы нет. Кто получается дурак?
люди
Так и Гуриев вроде говорил, что раздать людям можно.
Вот про я и упоминал
Все страны раздают, а мы нет.
Насколько я слышал, чеки на бабло раздают в штатах и в Испании обсуждают идею базового безусловного дохода
В остальных случаях дело больше идет за поддержку самого бизнеса
Вопрос-то в чём, денег хватит раздать и чтоб осталось? Хватит.
Вопрос еще в том, насколько это решит проблему. Грубо говоря, мы можем раздать весь ФНБ по 30-40-50к на каждую душу. Можем. Если заузить критерии - можем и больше.
Решит ли это проблему? Скорее отсрочит, эти деньги проедятся за месяц-два-три, проблемы останутся
имхо, конечно, давать надо не просто всем и каждому, а поддерживать деньгами то, что с одной стороны, не имеет достаточно прочности чтобы долго продержаться в текущем кризисе, с другой - имеет достаточно влияния на занятость и экономику. И где высокий порог входа, из-за которого отрасль после массового закрытия может восстанавливаться слишком долго
ну и помимо денег, нужно менять законодательство и порядки, простым залитием бабла проблему не победить
Решит ли это проблему? Скорее отсрочит, эти деньги проедятся за месяц-два-три, проблемы останутся
Вся суть инициативы - не вывести Россию в топ 5 экономик мира за один ловкий ход, а нивелировать жопу от карантина. 2-3 месяца - это как раз необходимый горизонт.
а нивелировать жопу от карантина. 2-3 месяца - это как раз необходимый горизонт.
Боюсь, жопа от карантина это не 2-3 месяца. Не, карантин за это время уйдет (тьфу-тьфу-тьфу), а вот падение экономки на фоне ее макроскопического роста за последние 6 лет нужно восстанавливать
Но даже если мы хотим рассуждать о краткосрочных мерах - нужно не просто раздать всем бабла, а раздать его бизнесу под условия
Арендодателям - под условия не брать арендную плату за период карантина и под условие дать скидки после
Поставщикам коммунальных услуг - под условие предоставить скидки и максимально лояльные условия арендодателям
А тем, кто арендует - каникулы по налогам, максимальное благоприятствование по лицензиям и прочему дерьму и сами деньги под сохранение рабочих мест и зарплаты (даже урезанной)
У нас в Пакистане уже ждут вторую выплату :), всего то 100 баксов, но вроде тоже помощь
Так пусть посчитают и представят общественности доказательства в цифрах что именно их не устраивает?) а на ТЖ пересчитают и разберутся) а то популистом голословно любого можно объявить)
- Несколько крупных экономистов создают программу выхода из кризиса
- Кремль: авторы популисты и некомпетентны
Правильно шагов всего пять и среди нет Сечина, Пескова, Медведева и др.
Но больше порадовал ПОПУЛИСТСКИЙ ответ Писькова состоящий чуть более чем полностью из воды.
Ну, очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Что, впрочем, объяснимо определённым уровнем такой поверхностной компетенции или, даже бы я сказал, отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа.
Из-за карантина Песков начал гонять воздух по поводу и без, чем уже изрядно заебал.