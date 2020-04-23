Кремль назвал кампанию Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской

Дмитрий Песков заявил, что предложения Навального не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кампанию Алексея Навального «5 шагов для России» поверхностной и популистской. Об этом пишет «Медуза».

Песков рассказал, что ознакомился с предложениями Навального. И считает, что там «очень много всего популистского, поверхностного» и не имеющего отношения «к реальному функционированию страны и экономики». Песков объяснил это отсутствием компетенции авторов документа.

Ну, очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики. Что, впрочем, объяснимо определённым уровнем такой поверхностной компетенции или, даже бы я сказал, отсутствием должного уровня компетенции упомянутых составителей этого документа. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

20 апреля Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.