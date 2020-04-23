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Сергей Звезда
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На сайте «Ведомостей» появилась колонка с критикой нового главреда. Сотрудники заявили о «подрыве доверия» к изданию Материал редакции

На фоне запрета на опросы «Левады-центра» и критику обнуления сроков Путина, а также после удаления статьи про Сечина.

35 комментариев
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На сайте «Ведомостей» появилась подписанная редакцией колонка с критикой в адрес нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Журналисты выступили против изменения редполитики, заявив, что подобное «подрывает доверие к изданию».

Редакция подчеркнула, что заявления будущих собственников о ценностях издания противоречат тому, что происходит на самом деле. Журналисты отметили, что введённые Шмаровым ограничения касаются не только самих сотрудников, но и интересов читателей. Авторы колонки также разобрали все случаи новых ограничений, пояснив, что они противоречат принципам издания.

Этой редакционной статьей мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь.

Лишившись репутации, «Ведомости» станут ещё одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев.

Таких и теперь достаточно в России. Это будет издание с прежними вывеской и логотипом, но принципиально иным содержанием.

редакция «Ведомостей»

Сотрудники «Ведомостей» отметили, что внесли свою кандидатуру на пост главного редактора, проголосовав за работающую ныне редактором партнёрских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину.

С чего всё началось:

  • Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта. За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
  • Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • 13 апреля с сайта «Ведомостей» по требованию нового главного редактора удалили статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Через несколько часов материал вернули, но потом снова удалили;
  • 22 апреля сотрудники «Ведомостей» сообщили о запрете на упоминание опросов «Левады-центра» и критики обнуления президентских сроков Владимира Путина. Журналистам объяснили, что это распоряжение администрации президента;
  • 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ситуации в «Ведомостях» заявил, что Кремль не «лезет в редакционные дела» тех или иных СМИ. Шмаров заявил сотрудникам, что согласен с Песковым.

#новости #медиа

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35 комментариев
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Коричневый микроскоп

40

У нас тут ещё одна Лента намечается

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Органический велосипед

Коричневый
16

НТВ, РЕН ТВ, Лента, РБК - список бесконечен.

Ответить

Viktor Nevzorov

Органический
0

К сожалению, конечен.

Ответить

Посторонний

Коричневый
2

Нынешняя Лента "все, закончилась" по отношению к прежней, остался разве что "Лентач" в вк.

Ответить

Коричневый микроскоп

Посторонний
6

Я об этом же

Ответить

Посторонний

Коричневый
1

Вдруг Шмарова выинут на мороз? Это хотя бы отсрочит метаморфоз.

Ответить

Иван Ташкинов

Посторонний
0

МетаморфозУ.

Ответить

Посторонний

Иван
3

http://sklonenie-slova.ru/metamorfoz

Склонение слова Метаморфоз по падежам в…
Просклонять слово Метаморфоз по падежам. Единственное и множественное число слова Метаморфоз…
sklonenie-slova.ru
Ответить

Maxim Kshishtovski

Посторонний
4

Так большинство прежней Ленты на Медузе же

Ответить

Maxim Semenov

20

У пацанов есть яйца определенно!

Ответить

Посторонний

9

У этих журналистов есть не только пасхальные яйца.

Ответить

Иван Петров

8

Красавцы!

Ответить

Тюремный утюг

6

Настоящие журналисты, в отличии от Фаста и Майи.

Ответить

Алексей Логачев

Тюремный
–9

Это классный театр. Если это реально собрались журналисты и написали, то предполагаю, что их сейчас быстро усмирят, даже увольнять не надо будет, поговорят с ними иначе, прямо, они станут как шёлковые

Но возможно (и я верю в такой вариант), что это вообще многоходовочка, то есть по факту нам потом скажут, что Шмарова убрали и т.п., а на самом деле цензура никуда не денется. И на разговоры о наличии цензуры со стороны будут говорить - да нет никакой цензуры, вон, даже Шмарова убрали, как журналисты требовали. Такое было с Медузой, такое может быть и тут 

Ответить

Тюремный утюг

Алексей
7

С медузой была совершено другая ситуация была, если ты о скандале с ладонью и ягодицами, тут как с лентой, свободные журналисты не хотят на поводок. Не надо во всем видить заговоры, эти люди заслужили доверие своими делами и продолжают оправдывать свою репутацию.

Ответить

Алексей Логачев

Тюремный
1

Ведомости не публиковали кучу вещей, колонка Мнения - это ложка мёда в бочке с дёгтем

Ответить

Комментарий удален

Страстной фитиль

Тюремный
0

@Александр Фаст @Mayya Gavasheli 

Ответить

Органический велосипед

4

Молодцы ребята. Это последнее незашкварное российское СМИ фактически. РБК проёбан, а Коммерсантъ живёт странными компромиссами.

Не хотелось бы отменять подписку, но если эта мразь останется там работать - вряд ли кто-то из текущей аудитории станет это читать.

Ответить

Сергей Звезда

Органический
5

ты забыл про газету «Копейский рабочий»

Ответить

Посторонний

Органический
1

 Это последнее незашкварное российское СМИ фактически

Серьёзно? + Дождь (хотя они несколько дистанцировались от фокуса в политике с момента сосздания).

Новая газета - Novayagazeta.ru
Журналистские расследования о коррупции в бизнесе и во власти, специальные репортажи с событий…
novayagazeta.ru
Грани.Ру: Главное
Грани.Ру: Главное
grani-ru-org.appspot.com
Ответить

Тюремный утюг

Посторонний
2

Новая Газета зашкварилась историей про синего кита. Сейчас, имхо, круче всего Медиазона. Ну и как правильно говорит Звезда - копейский рабочий, конечно.

Ответить

Владимир Земсков

4

Молодцы

Ответить

alex twit

4

шмаров, убирайся!

Ответить

Деловой ихтиандр

2

Чё-то слишком пробелов

Ответить

Олег Дмитриев

2

Говорящая фамилия

Ответить

Страстной фитиль

1

Ждем колонку Орлова на ТЖ с критикой 

Ответить

Страстной фитиль

Страстной
0

Впрочем, она уже есть:

https://tjcache.pw/161526
https://tjcache.pw/160735

Ответить

Roma Dmitriev

1

Ну посмотрим что дальше)

Ответить

Дмитрий Unknown

1

Гость TJ — Анфиса Воронина

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Супер, молодцы!

Ответить

Sergey Feiler

0

Rip

Ответить

Spect

0

Может они в ригу переедут?

Ответить

конгруэ́нтный

0

Мы не хотим нагибаться
 но мы нагибаемся
 давайте следующую новость
 эта не нова 

Ответить

Четкий мангал

0

Шмаров — эталонный трикстер

Ответить

Stan Majors

0

Пусть сделают новую медузу

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