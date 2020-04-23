Прямой эфир
На фоне запрета на опросы «Левады-центра» и критику обнуления сроков Путина, а также после удаления статьи про Сечина.
На сайте «Ведомостей» появилась подписанная редакцией колонка с критикой в адрес нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Журналисты выступили против изменения редполитики, заявив, что подобное «подрывает доверие к изданию».
Редакция подчеркнула, что заявления будущих собственников о ценностях издания противоречат тому, что происходит на самом деле. Журналисты отметили, что введённые Шмаровым ограничения касаются не только самих сотрудников, но и интересов читателей. Авторы колонки также разобрали все случаи новых ограничений, пояснив, что они противоречат принципам издания.
Сотрудники «Ведомостей» отметили, что внесли свою кандидатуру на пост главного редактора, проголосовав за работающую ныне редактором партнёрских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину.
С чего всё началось:
Органический велосипед
НТВ, РЕН ТВ, Лента, РБК - список бесконечен.
Нынешняя Лента "все, закончилась" по отношению к прежней, остался разве что "Лентач" в вк.
Коричневый микроскоп
Я об этом же
Вдруг Шмарова выинут на мороз? Это хотя бы отсрочит метаморфоз.
Это классный театр. Если это реально собрались журналисты и написали, то предполагаю, что их сейчас быстро усмирят, даже увольнять не надо будет, поговорят с ними иначе, прямо, они станут как шёлковые
Но возможно (и я верю в такой вариант), что это вообще многоходовочка, то есть по факту нам потом скажут, что Шмарова убрали и т.п., а на самом деле цензура никуда не денется. И на разговоры о наличии цензуры со стороны будут говорить - да нет никакой цензуры, вон, даже Шмарова убрали, как журналисты требовали. Такое было с Медузой, такое может быть и тут
Тюремный утюг
С медузой была совершено другая ситуация была, если ты о скандале с ладонью и ягодицами, тут как с лентой, свободные журналисты не хотят на поводок. Не надо во всем видить заговоры, эти люди заслужили доверие своими делами и продолжают оправдывать свою репутацию.
Ведомости не публиковали кучу вещей, колонка Мнения - это ложка мёда в бочке с дёгтем
Комментарий удален
Это последнее незашкварное российское СМИ фактически
Серьёзно? + Дождь (хотя они несколько дистанцировались от фокуса в политике с момента сосздания).
Тюремный утюг
Новая Газета зашкварилась историей про синего кита. Сейчас, имхо, круче всего Медиазона. Ну и как правильно говорит Звезда - копейский рабочий, конечно.
Страстной фитиль
Впрочем, она уже есть:
Мы не хотим нагибаться
но мы нагибаемся
давайте следующую новость
эта не нова