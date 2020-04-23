Минобороны сообщало о 55 заражённых военных.

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Александр Фисун​

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге генерал-майор медицинской службы Александр Фисун ушёл с должности из-за заражения части курсантов коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В министерстве заявили, что с началом эпидемии ВМедА начала профилактику новой болезни, но «несмотря на это, были допущены просчёты». Минобороны считает, что из-за этого на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов». Министерство не назвало точное число инфицированных.

По результатам инспекции комиссии Минобороны Александр Фисун освобожден от должности. [Он] написал заявление по собственному желанию. Минобороны

О массовом заражении коронавирусом в ВМедА 20 апреля сообщала «Фонтанка». В этот же день в Минобороны сообщили, что коронавирус обнаружили более чем у 55 курсантов академии. Из-за подозрений на заражение часть курсантов изолировали в спортзале.

Александр Фисун руководил ВМедА с февраля 2018 года. Он получил новую должность через год после того, как Путин уволил его с должности начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны из-за того, что он вошёл в состав РАН. Президент обещал предоставить чиновникам, избранным в состав РАН, возможность заниматься только научной деятельностью.