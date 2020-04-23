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Минобороны сообщало о 55 заражённых военных.
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге генерал-майор медицинской службы Александр Фисун ушёл с должности из-за заражения части курсантов коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В министерстве заявили, что с началом эпидемии ВМедА начала профилактику новой болезни, но «несмотря на это, были допущены просчёты». Минобороны считает, что из-за этого на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов». Министерство не назвало точное число инфицированных.
О массовом заражении коронавирусом в ВМедА 20 апреля сообщала «Фонтанка». В этот же день в Минобороны сообщили, что коронавирус обнаружили более чем у 55 курсантов академии. Из-за подозрений на заражение часть курсантов изолировали в спортзале.
Александр Фисун руководил ВМедА с февраля 2018 года. Он получил новую должность через год после того, как Путин уволил его с должности начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны из-за того, что он вошёл в состав РАН. Президент обещал предоставить чиновникам, избранным в состав РАН, возможность заниматься только научной деятельностью.
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И к тому же "По результатам инспекции комиссии". Т.е. даже не наказали, а сам решил сбежать.
Не думаю, что так много генеральских должностей валяется бесхозными.
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