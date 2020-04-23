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Генпрокуратура считает, что она участвовала в политической деятельности в России.
Минюст внёс Центр развития социальных инициатив «Проектория» в список некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом говорится на сайте министерства.
Генпрокуратура установила, что «Проекторию» финансирует американская неправительственная организации Project Harmony. Её деятельность признана нежелательной на территории России.
Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что «Проектория» участвует в политической деятельности в России. В чём именно это выражалось, не уточняется.
Сотрудник одного из проектов организации рассказал «Новой газете», что прокуратура признала политической деятельностью репост в соцсетях одного из работников, где критиковались государственные телеканалы. Также лингвистическая экспертиза установила, что в онлайн-курсах «Открой Америку», которые «Проектория» делала совместно с Американским центром, якобы пропагандируется превосходство жителей США над россиянами.
«Новая газета» сообщила, что после признания основного грандодателя Центра нежелательной организацией руководство «Проектории» готово закрыть проект.
На сайте «Проектории» говорится, что она занимается образовательными курсами для школьников и учителей, например, по изучению английского языка или программирования. Кроме того, Центр финансирует социально-значимые инициативы в области образования, науки и культуры.
Project Harmony основана в 1985 году для «культурного и образовательного обмена между СССР и США», а своей задачей считает создание «глобального сообщества, поощрение гражданской активности, межкультурного обучения и расширения возможностей в эпоху цифровых технологий».
Да признайте несогласных просто нежелательными - и всё.
Тюремный утюг
Так они так и делают
Ну так можно пролонгировать на людей. Зачем ограничиваться организациями. И призвать усача в качестве коуча.
На заметку организаторам образовательных НКО: выступление Медведева на ваших мероприятиях не спасает вашу организацию от признания иноагентом.
прокуратура признала политической деятельностью репост в соцсетях одного из работников, где критиковались государственные телеканалы
Правильно, при приёме на работу нужно отбирать у сотрудников паспорта и логины с паролями от соцсетей.
в онлайн-курсах «Открой Америку», которые «Проектория» делала совместно с Американским центром, якобы пропагандируется превосходство жителей США над россиянами
Зачем пропагандировать то, что можно просто констатировать?
У жителей США есть права и свободы, в их стране есть действующая экономика и развитые рынки труда, а налогоплательщики имеют доступ к функциональной судебной системе и другим действенным способам защиты своей частной собственности, право на которую считается священным. Иными словами - жители США платят налоги в обмен на услуги и возможности.
У россиян из этого нет буквально ничего. Они платят налоги в обмен на новую порцию законов от полуграмотного ворья, которые делают их жизнь ещё хуже и гарантируют, что ничего из этих вещей у них и дальше не появится.