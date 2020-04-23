Генпрокуратура считает, что она участвовала в политической деятельности в России.

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Минюст внёс Центр развития социальных инициатив «Проектория» в список некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом говорится на сайте министерства.

Генпрокуратура установила, что «Проекторию» финансирует американская неправительственная организации Project Harmony. Её деятельность признана нежелательной на территории России.

Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что «Проектория» участвует в политической деятельности в России. В чём именно это выражалось, не уточняется.

Сотрудник одного из проектов организации рассказал «Новой газете», что прокуратура признала политической деятельностью репост в соцсетях одного из работников, где критиковались государственные телеканалы. Также лингвистическая экспертиза установила, что в онлайн-курсах «Открой Америку», которые «Проектория» делала совместно с Американским центром, якобы пропагандируется превосходство жителей США над россиянами.

«Новая газета» сообщила, что после признания основного грандодателя Центра нежелательной организацией руководство «Проектории» готово закрыть проект.

На сайте «Проектории» говорится, что она занимается образовательными курсами для школьников и учителей, например, по изучению английского языка или программирования. Кроме того, Центр финансирует социально-значимые инициативы в области образования, науки и культуры.

Project Harmony основана в 1985 году для «культурного и образовательного обмена между СССР и США», а своей задачей считает создание «глобального сообщества, поощрение гражданской активности, межкультурного обучения и расширения возможностей в эпоху цифровых технологий».