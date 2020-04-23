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Ольга Щербинина
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С сайта Минздрава Хакасии удалили обращение к меценатам. В нём их просили помочь с питанием для врачей Материал редакции

Власти республики заявили, что не знали о необходимости дополнительного финансирования больницы.

10 комментариев
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Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой помочь организовать питание для врачей Республиканской больницы, которые живут в изоляции из-за лечения пациентов с Covid-19. Обращение опубликовали на сайте ведомства утром 23 апреля, а потом удалили, пишет «Дождь».

Копия обращения сохранилась в кэше гугла. В сообщении говорилось, что из-за сложной эпидемиологической обстановки врачей, которые контактируют с пациентами с Covid-19, решили изолировать от их семей. Они будут жить в стационаре. Первой такую меру вводит Республиканская клиническая инфекционная больница, за ней последуют и другие медучреждения.

Минздрав попросил бизнесменов помочь создать для медработников бытовые условия — обеспечить их одноразовой посудой и ежедневным трёхразовым питанием. В сообщении говорилось, что у медучреждения нет таких возможностей.

В ведомстве не ответили на запрос TJ. В пресс-службе правительства Хакасии пояснили ТАСС, что обращение медиков к меценатам — их самостоятельная инициатива. Там заявили, что информацию о необходимости дополнительного финансирования не довели до властей. Этот вопрос решат на уровне правительства и главы республики.

В республиканском Минздраве агентству рассказали, что первыми на стационар переведут шесть медработников, но их численность может увеличиться.

23 апреля стало известно, что в Хакасии умер второй пациент с коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 99 случаев заболевания, 23 из них — у медработников.

#новости #карантинвроссии #врачи #регионы

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10 комментариев
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Генетический ихтиандр

6

99 случаев заболевания, 23 из них — у медработников

По-моему, им ещё средства защиты нужны очень.

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Sergey Feiler

5

Эт че их еще и кормить нужно?

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Mr. LoveJoy

Sergey
2

КОГДА ПУТИН ЭТО ПРОЧИТАЛ, ОН БЫЛ В ШОКЕ...

Ответить

Kyler

Mr.
1

... В ЯРОСТИ

Ответить

Mmmax

5

У нас все хорошо. У нас не жалуются.

Шутки-шутками, но это пздц как напоминает Северную Корею.

Ответить

Крепкий бас

1

Они даже тупо не могут признаться что им нужна помощь 🙈. Зачем?))

Ответить

Андрей Фокин

Крепкий
10

Потому что они не могут признаться, что есть проблема. Люди наверху не знают слов "нужно" и "потребуется". Зато они дико любят слова "можем", "сделаем", "конечно", "легко", и еще больше любят тех, кто их произносит.

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Крепкий бас

Крепкий
1

Получать помощь это нормально, стабильность не сломается

Ответить

Andre Err

2

Как-то сухо, только текст. Оставлю-ка я тут скриншот.

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Ольга Щербинина

Andre
1

согласна, добавила)

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