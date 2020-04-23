Власти республики заявили, что не знали о необходимости дополнительного финансирования больницы.

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Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой помочь организовать питание для врачей Республиканской больницы, которые живут в изоляции из-за лечения пациентов с Covid-19. Обращение опубликовали на сайте ведомства утром 23 апреля, а потом удалили, пишет «Дождь».

Копия обращения сохранилась в кэше гугла. В сообщении говорилось, что из-за сложной эпидемиологической обстановки врачей, которые контактируют с пациентами с Covid-19, решили изолировать от их семей. Они будут жить в стационаре. Первой такую меру вводит Республиканская клиническая инфекционная больница, за ней последуют и другие медучреждения.

Минздрав попросил бизнесменов помочь создать для медработников бытовые условия — обеспечить их одноразовой посудой и ежедневным трёхразовым питанием. В сообщении говорилось, что у медучреждения нет таких возможностей.

В ведомстве не ответили на запрос TJ. В пресс-службе правительства Хакасии пояснили ТАСС, что обращение медиков к меценатам — их самостоятельная инициатива. Там заявили, что информацию о необходимости дополнительного финансирования не довели до властей. Этот вопрос решат на уровне правительства и главы республики.

В республиканском Минздраве агентству рассказали, что первыми на стационар переведут шесть медработников, но их численность может увеличиться.

23 апреля стало известно, что в Хакасии умер второй пациент с коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 99 случаев заболевания, 23 из них — у медработников.