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Ольга Щербинина
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Воронежские власти отменили исследование о геях в рамках борьбы с ВИЧ. Это объяснили «хайпом» и вмешательством СМИ Материал редакции

На опрос гомосексуалов планировали потратить 248,5 тысяч рублей.

29 комментариев
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Департамент здравоохранения Воронежской области отменил тендер на проведение биоповеденческого исследования мужчин, имеющих однополые связи. Власти объяснили решение «хайпом» СМИ на этой теме.

В сообщении ведомства говорится, что на протяжении нескольких лет медикам сдерживают эпидемию ВИЧ-инфекции в регионе, заболеваемость там почти в два раза ниже среднероссийской. В департаменте рассказали, что в 2019 году среди мужчин, имеющих однополые связи, распространилось появление ВИЧ. Благодаря новому исследованию медики надеялись разработать меры по его снижению.

Хайп в СМИ нанёс урон борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Очередные исследования планировались во втором-третьем квартале текущего года в рамках областной межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В связи с вмешательством СМИ в работу медиков торги не состоятся.

из обращения департамента здравоохранения Воронежской области

Специалисты планировали изучить 100 гомосексуалов в Воронеже от 18 до 49 лет. В анонимную анкету из 717 вопросов входили вопросы о социальном положении мужчины, отношениях с женщинами, связях с другими мужчинами за деньги, количестве партнёров, предпочтениях в сексе. Кроме того, респонденты должны были пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. На такое исследование власти были готовы выделить 248,5 тысяч рублей.

После объявления тендера в СМИ вышли заметки со следующими заголовками:

  • «Воронежские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом выделяют 250 тысяч рублей на проведение исследования среди геев» — «Интерфакс»;
  • «Врачи потратят на изучение воронежских геев четверть миллиона рублей» — «Волга-Каспий»;
  • «Воронежская власть заплатит за гомосексуалистов» — СРБ;
  • «Российские чиновники потратят четверть миллиона рублей на изучение геев» — «Столица С»;
  • «100 гомосексуалистов для исследования разыскивают власти Воронежской области» — «Блокнот».

#новости #регионы #сми #исследования #медицина

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29 комментариев
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Вторичный бас

7

В анонимную анкету из 717 вопросов

Я как-то раз заполнял такую анкету, на середине уже кателок не варил.

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Арсен Григорян

Вторичный
4

Это был каминаут или речь о другой анкете из 717 вопросов?)

Ответить

Вторичный бас

Арсен
1

есть желание проверить ?

Ответить

Арсен Григорян

Вторичный
3
Ответить

alex twit

Вторичный
4

https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/03/giphy-2.gif

Ответить

Престижный пистолет

Вторичный
0

В военкомате вроде на 164 вопроса было, я чуть не здох, 717 это как вообще не представляю

Ответить

Каменный клуб

7

Не угадал автора по заголовку

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Maxim Semenov

5

Охуеть. На то чтобы раздать людям таблетки которые (вимание) делают больного не заразным и оставляют распространение вича у властей денег нет, а на разработку бесполезного теста про жопоеблю деньги есть!

Ответить

Воинский чувак

4

анкету из 717 вопросов

Бля, зачем столько? Да всю жизнь можно описать в ответах на вдвое меньшее количество вопросов

Ответить

Генетический ихтиандр

Воинский
2

Когда начал составлять опросник, но постоянно приходят новые идеи для вопросов, и тебя уже не остановить

Ответить

Генетический ихтиандр

Воинский
1

Кстати, если если есть варианты ответов, то интересно: сколько их.

Ответить

alex twit

3

Бомбежку Воронежа начали с геев

Ответить

Дмитрий Чернышов

3

Хайп

Департамент здравоохранения

Ответить

FLINFI

3

Воронежская власть заплатит за гомосексуалистов

Это какой-то высший уровень жёлтых заголовков. Дальше наверное будет только «Чиновники Воронежа хотят геев»

Ответить

Spect

2

Почему все власть имущие видят необходимость говорить как циничные снобы?

Ответить

Скрытый корабль

0

Не очень понимаю, в чём проблема данного мероприятия. Если это реально поможет в борьбе с ВИЧ/СПИД — то лично у меня особых претензий нет, только обоснуйте по-человечески, куда или кому пойдут эти 1/4 миллиона рублей.

Ответить

Скрытый корабль

Скрытый
1

Ну, окей, количество вопросов — тема для отдельного обсуждения.

Ответить

Gregory

Скрытый
0

только обоснуйте по-человечески, куда или кому пойдут эти 1/4 миллиона рублей.

сто человек будут проверены на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Плюс оплата за проведение тестирования: нужно найти людей, составить вопросы, сделать обоснованные выводы. Все это стоит денег.

Ответить

Скрытый корабль

Gregory
0

Я это прекрасно понимаю. Тем более моё образование подразумевает навык уметь считать. Я надеялся, что это объяснят просто и понятно для всех, даже с уровнем 8-летки. И это ни разу не снимает вопросов к количеству вопросов в анкете, простите за тавтологию.

Ответить

Zzzzzzz

0

И как СМИ помешали исследованию?

Ответить

alex twit

Zzzzzzz
3

всех геев распугали

Ответить

Скрытый корабль

alex
1

Скорее не геев, а истинных пидорасов...

Ответить

Shevtsov

1

Заголовки в СМИ конечно ахуенные. Лучше не придумаешь

Ответить

ouxen

0

что за ценообразование?

Ответить

Страстной фитиль

0

@check-it-out 
@Артём Мазанов 
@Клизмов

Вы больны спидом?
Опрос окончен, гоните 248,5 тыс

Ответить

Артём Мазанов

Страстной
0

Да

Ответить

Страстной фитиль

Артём
0

Пизда 

Ответить

Артём Мазанов

Страстной
0

Вот поэтому и СПИД

Ответить

Органический велосипед

0

анкету из 717 вопросов

респонденты должны были пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис

власти были готовы выделить 248,5 тысяч рублей

То есть на одного человека приходится менее 2,5 тысяч рублей, то бишь примерно 30 ссаных долларов. Это затраты на исследование, напрямую касающееся здоровья налогоплательщиков и принятия профилактических мер для сохранения этого здоровья.

А вот актуальные новости для контекста к этим затратам:

Структура Минфина России заказала предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей. На соответствующую заявку на портале госзакупок обратило внимание издание Baza. Среди объектов закупки — десятки картин, горшки, кашпо и клумбы, ковры, полотенцедержатели, зеркала, вешалки-плечики, 28 минибаров, электрокамин стоимостью 111 тысяч рублей, а также 32 туалетных ершика по цене 5,1 тысячи рублей за штуку. Имущество приобретается для нужды санатория «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России», указано в карточке заявки.

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо». Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей. Впоследствии тендер на заключение данного контракта был отменен, сообщали «Ведомости».

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