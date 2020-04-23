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На опрос гомосексуалов планировали потратить 248,5 тысяч рублей.
Департамент здравоохранения Воронежской области отменил тендер на проведение биоповеденческого исследования мужчин, имеющих однополые связи. Власти объяснили решение «хайпом» СМИ на этой теме.
В сообщении ведомства говорится, что на протяжении нескольких лет медикам сдерживают эпидемию ВИЧ-инфекции в регионе, заболеваемость там почти в два раза ниже среднероссийской. В департаменте рассказали, что в 2019 году среди мужчин, имеющих однополые связи, распространилось появление ВИЧ. Благодаря новому исследованию медики надеялись разработать меры по его снижению.
Специалисты планировали изучить 100 гомосексуалов в Воронеже от 18 до 49 лет. В анонимную анкету из 717 вопросов входили вопросы о социальном положении мужчины, отношениях с женщинами, связях с другими мужчинами за деньги, количестве партнёров, предпочтениях в сексе. Кроме того, респонденты должны были пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. На такое исследование власти были готовы выделить 248,5 тысяч рублей.
После объявления тендера в СМИ вышли заметки со следующими заголовками:
Это был каминаут или речь о другой анкете из 717 вопросов?)
Престижный пистолет
В военкомате вроде на 164 вопроса было, я чуть не здох, 717 это как вообще не представляю
Охуеть. На то чтобы раздать людям таблетки которые (вимание) делают больного не заразным и оставляют распространение вича у властей денег нет, а на разработку бесполезного теста про жопоеблю деньги есть!
Воронежская власть заплатит за гомосексуалистов
Это какой-то высший уровень жёлтых заголовков. Дальше наверное будет только «Чиновники Воронежа хотят геев»
Скрытый корабль
Я это прекрасно понимаю. Тем более моё образование подразумевает навык уметь считать. Я надеялся, что это объяснят просто и понятно для всех, даже с уровнем 8-летки. И это ни разу не снимает вопросов к количеству вопросов в анкете, простите за тавтологию.
И как СМИ помешали исследованию?
@check-it-out
@Артём Мазанов
@Клизмов
Вы больны спидом?
Опрос окончен, гоните 248,5 тыс
Да
анкету из 717 вопросов
респонденты должны были пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис
власти были готовы выделить 248,5 тысяч рублей
То есть на одного человека приходится менее 2,5 тысяч рублей, то бишь примерно 30 ссаных долларов. Это затраты на исследование, напрямую касающееся здоровья налогоплательщиков и принятия профилактических мер для сохранения этого здоровья.
А вот актуальные новости для контекста к этим затратам:
Структура Минфина России заказала предметы интерьера на общую сумму 14,7 миллиона рублей. На соответствующую заявку на портале госзакупок обратило внимание издание Baza. Среди объектов закупки — десятки картин, горшки, кашпо и клумбы, ковры, полотенцедержатели, зеркала, вешалки-плечики, 28 минибаров, электрокамин стоимостью 111 тысяч рублей, а также 32 туалетных ершика по цене 5,1 тысячи рублей за штуку. Имущество приобретается для нужды санатория «Южный» ФГБУ «МФК Минфина России», указано в карточке заявки.
Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо». Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей. Впоследствии тендер на заключение данного контракта был отменен, сообщали «Ведомости».