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Новости
Дамир Камалетдинов
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В России построят самый мощный атомный ледокол к 2027 году. Он обеспечит круглогодичную навигацию по Арктике Материал редакции

И сможет проводить через льды крупнотоннажные суда за счёт увеличенной ширины корпуса.

42 комментария
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Проект 10510 «Лидер» Изображение «Росатома»

Дочернее предприятие «Росатома» и судостроительный комплекс «Звезда» дистанционно подписали контракт на постройку первого атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Первое из трёх самых мощных подобных суден в мире планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Росатом».

Ледокол оснастят двумя ядерными реакторами РИТМ-400 суммарной мощностью 120 мегаватт. Судно сможет разгоняться до 24 узлов (около 44 километров в час) по чистой воде и до 12 узлой (22 километра в час) по льду.

Ледоколы проекта «Лидер» задуманы как самые мощные ледоколы в мире: благодаря мощности 120 МВт они смогут преодолевать льды толщиной более четырёх метров. Это позволит обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и откроет «новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов», — пояснил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Северный морской путь считается кратчайшим водным маршрутом от Европы до Азии. Ввод в эксплуатацию ледоколов типа «Лидер» позволит круглый год проводить по маршруту газовозы и танкеры, в том числе с углеродным топливом. Сейчас это возможно только в период оттепели.

Длина ледокола составит 209 метров, ширина 47,7 метра, высота 20,3 метра а, полное водоизмещение — 71,4 тысячи тонн. Судно рассчитано на 40 лет службы, его экипаж будет состоять из 127 человек, которые смогут вести автономную работу на протяжении восьми месяцев.

По проекту «Лидер» планируют построить три ледокола, последний из которых передадут «Росатому» до конца 2033 года. Строительство всей серии оценивают в 127,5 миллиардов рублей.

Проект на 100% профинансируют из федерального бюджета РФ. Постановление об инвестициях в проект «Лидер» за несколько часов до отставки успел подписать Дмитрий Медведев в январе 2020 года.

Все 10 существующих атомных ледоколов в мире были спроектированы в России или СССР. По постоянию на 2016 год, пять из них находились на эксплуатации.

#новости #транспорт

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42 комментария
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Bad Bear

28

Не построят

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Taktischer Corgi

Bad
26

Базу на Луне не построили, и ледокол не построим!

Ответить

Michael Smith

Bad
11
Ответить

Поэтический утюг

Michael
0

У вас там ошибка, не Россия, а СССР в половине случаев

Ответить

Michael Smith

Поэтический
0

60% построены уже в России

Ответить

Alexander Petcoglo

14

Старая история. Публично запланировать какой-нибдуь проект на срок 5-10 лет и потом просто забыть о нём. Хотя не, бабки ещё выделить надо на освоение.

Если сейчас поднять новости за прошлые 10-20 лет, то там гора таких сказок найдётся. И база на луне и трамваи и слезание с нефтяной иглы.

Ответить

Инвестиционный пришелец

Alexander
15

Ну вот смотри, с иглы уже слезли. Завтра запустят трамвай до базы на Луне.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Инвестиционный
0

С иглы не слезли, а пересели

Ответить

Универсальный Никита

Инвестиционный
0

Билеты только надо будет у Собянина электронные получать

Ответить

ouxen

Alexander
2

ну, в этом веке уже пару раз помню новости, что вот готовится ледокол с помощью которого можно будет ходить круглый год по ледовитому, 2020 опять прорыв

Ответить

Невысокий франт

Alexander
1

И, конечно же, ты пишешь об этом со спокойным лицом и нравом. Завтра же забудешь об этом.

Поздравляю, так работает коррупция в отсутствие общественной реакции на нее.

Ответить

Alexander Petcoglo

Невысокий
1

Хм, наверное, если бы у меня эти новости не вызывали никаких эмоций, я бы их не комментировал.

Ответить

Spect

Невысокий
0

Ты часто на митинги ходишь? Просто интересно

Ответить

Alexander Petcoglo

Spect
0

Стараюсь ходить на те, что поддерживаю. После 14 года в России пожил всего год. Ходил на всё, что проходило рядом.

Ответить

Zzzzzzz

Alexander
0

В 2007 таки выпустили новый ледокол

Ответить

Уютный Багажник

16
Ответить

Рома Ромов

Уютный
0

О, уже начали. Так быстро.

Ответить

Социалистический Абдужаббор

Уютный
0

Туалет мой украли!!!

Ответить

Kyler

5

Лидер? Могли бы сразу Путин назвать

Ответить

ouxen

Kyler
5

политик, лидер и борец, написано же что их три штуки будет

Ответить

Spect

Kyler
1

Путин разве большой?

Ответить

Константин Курасов

5

Постановление об инвестициях в проект «Лидер» за несколько часов до отставки успел подписать Дмитрий Медведев

на последок подкинул инновацию)
А на самом деле крутая штука. Если запустить торговую навигацию через Арктику, это нереальные деньги может приносить.

Ответить

ouxen

Константин
2

кому

Ответить

Константин Курасов

ouxen
0

стране

Ответить

Shlomo Goldenberg

Константин
0

Стране? 

Ответить

Mikhail Shalimov

Константин
0

Так уже запущена.

Ответить

Ильяс Мунарбаев

4

Льды скоро растаят, нафиг не нужон.

Ответить

конгруэ́нтный

3

Это нужнее да 

Ответить

theLastLetters

2

Чиновничество хочет уйти в кругосветку, пока вакцину не создадут.

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Вот теперь арктическим льдам точно пиздец, потепление неизбежно.

Ответить

Жидкий нос

1

Скоро три спишут, нужно обновлять флот.

Ответить

Pavel Averyanov

1

Норм проект, место для ди каприо с бабой на рендере предусмотрено

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

...он поможет бороться с кроновирусом и улучшит благосостояние россиян

Ответить

Ебаный Кошмар

–1

НА
ХУ
Я?

Ответить

Жидкий нос

Ебаный
1

Они лёд убирают, а сзади идёт караван судов с грузами. Северный морской путь, кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, а основной альтернативой ему являются Панамский и Суэцкий каналы.
Несмотря на активное таяние льдов в Арктике, риск столкнуться со льдом большой толщины на всем протяжении Северного морского пути сохранится по меньшей мере следующие 40 лет.

https://hightech.fm/2020/03/05/icebreaker-russia

Ответить

Бесполезный Паша

0

@Карина Мирзаева твой выход

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Skoi Skoi

0

Ура товарищи!

Ответить

the art of гепард

0

Ледоколы клёвые. Была аж на трёх, ну и на "Ленине" каэш

Ответить

Универсальный Никита

0

Ледокол "Ты лидер"

Ответить

ouxen

–1

Проект на 100% профинансируют из федерального бюджета РФ.

а прибыль потом кому?

Ответить

Spect

–1

В мощные атомные ледоколы России я могу поверить. Кстати, как там русский авианосец?)

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ouxen

Spect
0

таких нет

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