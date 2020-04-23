И сможет проводить через льды крупнотоннажные суда за счёт увеличенной ширины корпуса.

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Проект 10510 «Лидер» Изображение «Росатома»

Дочернее предприятие «Росатома» и судостроительный комплекс «Звезда» дистанционно подписали контракт на постройку первого атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Первое из трёх самых мощных подобных суден в мире планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Росатом».

Ледокол оснастят двумя ядерными реакторами РИТМ-400 суммарной мощностью 120 мегаватт. Судно сможет разгоняться до 24 узлов (около 44 километров в час) по чистой воде и до 12 узлой (22 километра в час) по льду.

Ледоколы проекта «Лидер» задуманы как самые мощные ледоколы в мире: благодаря мощности 120 МВт они смогут преодолевать льды толщиной более четырёх метров. Это позволит обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и откроет «новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов», — пояснил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Северный морской путь считается кратчайшим водным маршрутом от Европы до Азии. Ввод в эксплуатацию ледоколов типа «Лидер» позволит круглый год проводить по маршруту газовозы и танкеры, в том числе с углеродным топливом. Сейчас это возможно только в период оттепели.

Длина ледокола составит 209 метров, ширина 47,7 метра, высота 20,3 метра а, полное водоизмещение — 71,4 тысячи тонн. Судно рассчитано на 40 лет службы, его экипаж будет состоять из 127 человек, которые смогут вести автономную работу на протяжении восьми месяцев.

По проекту «Лидер» планируют построить три ледокола, последний из которых передадут «Росатому» до конца 2033 года. Строительство всей серии оценивают в 127,5 миллиардов рублей.

Проект на 100% профинансируют из федерального бюджета РФ. Постановление об инвестициях в проект «Лидер» за несколько часов до отставки успел подписать Дмитрий Медведев в январе 2020 года.

Все 10 существующих атомных ледоколов в мире были спроектированы в России или СССР. По постоянию на 2016 год, пять из них находились на эксплуатации.