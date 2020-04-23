Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
461

«На Западе сначала мягкие меры, а потом на улицах войска»: Собянин оправдал ограничения в Москве из-за коронавируса Материал редакции

Мэр заявил, что московские меры по коронавирусу эффективнее, чем в других городах.

18 комментариев
В закладки

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы о ситуации в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал контроль с помощью цифровых пропусков наиболее эффективным и справедливым инструментом из возможных, а введённые меры — адекватными угрозе.

Одна из жительниц спросила Собянина, достаточны ли ограничения на фоне приближающихся майских праздников. В ответ мэр сравнил Москву с неназванными городами в других странах.

Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам Собянина, в Москве пока не ужесточают меры, поскольку большинство горожан ведёт себя ответственно. Мэр признал, что решение о вводе электронных пропусков принимали «непросто» и долго откладывали, понимая, что это психологически непростое ограничение.

Собянин заявил, что столица пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Ежедневно число больных растет на 15%, ситуация усугубляется, хотя «драматического роста» заболеваемости нет, добавил мэр.

17 апреля Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению сил и средств вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса.

4 апреля Дональд Трамп заявил, что в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса отправят тысячу военнослужащих. Президент добавил, что «тысячи и тысячи» военных также отправятся на помощь штатам США. В Великобритании армия помогает экстренным службам поддерживать порядок на улицах.

TJ подробно описывал работу режима изоляции в Москве и цифровых пропусков. 18 апреля их действие продлили до 1 мая.

Как будет работать режим изоляции в Москве…
Источник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил…
tjournal.ru
QR-коды, регистрация по SMS и справки: как…
Остальным для оформления пропуска нужно указать свои данные и выбрать цель поездки: Поездки на…
tjournal.ru
Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15…
Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте…
tjournal.ru

#covid19 #карантинвроссии #новости

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 18, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 161680, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Apr 2020 19:01:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Георгий Турманидзе

9

Типичная тактика правительства России.
1. Взять идею с Запада. 
2. Извратить ее до бесконечности. 
3. ???
4. «Не, ну вы видели, на Западе ведь именно так делают». 

Ответить

Нейроилюхер II

Георгий
0

Сообщение удалено

Ответить

Kyler

Нейроилюхер
3

О, реинкарнация? Кто разбудил древнее зло?

Ответить

Нейроилюхер II

Георгий
0

Сообщение удалено

Ответить

Это не шутки

Георгий
0

В данном случае идея китайская. Хотя это неважно, потому что тоже извратили

Пункты контроля в районах и QR-коды в метро: что…
Пункты контроля в районах и QR-коды в метро: что Фрадков предложил Собянину для борьбы с COVID-19
vm.ru
Ответить

Spect

7

оптимальный режим самоизоляции

режим самоизоляции

Ответить

Serg Bootlegger

3

интересует вопрос кредитных каникул, условия ЦБ должен был выкатить после 4 обращения путена. Как обычно пиздеж на ниачемные темы, людям скоро есть будет нечего, а они тут на либераленые кукареки о нарушении прав человека в мск базарят.

Ответить

Уютный Багажник

1

Да-да, у нас всё заебись и меры пиздатые и без армии справляются прекрасно. А потом срочников сгонят братские могилы копать.

Ответить

ouxen

Уютный
2

сгонят в братские могилы

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
3

Режим самозамогилевания. 

Ответить

Spect

Уютный
1

Когда будут сгонять, тогда и проходите

Ответить

Spect

Spect
1

Никто не понял аллюзию, ясно

Ответить

Уютный Багажник

Spect
2

Я понял, аналогия с ментярней нашей. Ща плюсик даже поставлю. 

Ответить

Уютный Багажник

Spect
0

Как я к тебе приду, ты уже мёртвенький будешь. 

Ответить

Вторичный бас

2

а потом вынуждены вводить войска на улицы

Я не против если у нас введут войска НАТО

Ответить

ouxen

0

вопрос задала, как в что где когда блеать, гонга не хватает только в конце

Ответить

Roman Golovin

0

Одна из жительниц спросила Собянину

:thinking:

Ответить

Уютный Багажник

Roman
0

Там должно было быть "Собяку", опечатались. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Греф выступил против раздачи денег россиянам
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
148
Интернет
Японцы выпустили на YouTube первый 3D-мультфильм про крокодила Гену и Чебурашку. Всё из-за большой любви к персонажам
В этой версии Гена и Чебурашка говорят на японском и переодеваются в панд, но элементы советского оригинала всё ещё видно.
187
Интернет
«Яндекс» запустил «Яндекс.Мессенджер» с каналами, видеозвонками и расшифровкой голосовых сообщений
Раньше это был корпоративный мессенджер «Чаты», но теперь он обновился для конкуренции с Telegram и WhatsApp.
216
Популярное за три дня
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
324
Новости
Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»
Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.
69
Животные
Коту 29 лет (=^ ◡ ^=)
А у вас были долгожители? Кидайте фото ваших /ᐠ .⋏. ᐟ\ﾉ
83
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Арнольд…

Ехать дальше нельзя. Карантин…

Уютный Багажник

Ехать дальше нельзя. Карантин…

Арнольд…

Ехать дальше нельзя. Карантин…

Тот самый Рязанцев

В России построят самый мощный…

ouxen

Ехать дальше нельзя. Карантин…

Dmitry Alekhin

Походы в магазины становятся…

Арнольд…

Видео: Как мы нашли…

Kyler

Видео: Как мы нашли…

Ольга Щербинина

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Это не шутки

«На Западе сначала мягкие меры…

Anastasia Zavozova

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Alexander Petcoglo

В России построят самый мощный…

Anastasia Zavozova

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Yuri Miller

Ехать дальше нельзя. Карантин…

Artem Puchkov

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Ярославцев

Запись в подсайте Twitter

Anastasia Zavozova

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Уютный Багажник

«На Западе сначала мягкие меры…

Арнольд…

Ехать дальше нельзя. Карантин…

GoodSanta

Ехать дальше нельзя. Карантин…