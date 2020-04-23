Мэр заявил, что московские меры по коронавирусу эффективнее, чем в других городах.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы о ситуации в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал контроль с помощью цифровых пропусков наиболее эффективным и справедливым инструментом из возможных, а введённые меры — адекватными угрозе.

Одна из жительниц спросила Собянина, достаточны ли ограничения на фоне приближающихся майских праздников. В ответ мэр сравнил Москву с неназванными городами в других странах.

Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи. Сергей Собянин мэр Москвы

По словам Собянина, в Москве пока не ужесточают меры, поскольку большинство горожан ведёт себя ответственно. Мэр признал, что решение о вводе электронных пропусков принимали «непросто» и долго откладывали, понимая, что это психологически непростое ограничение.

Собянин заявил, что столица пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Ежедневно число больных растет на 15%, ситуация усугубляется, хотя «драматического роста» заболеваемости нет, добавил мэр.

17 апреля Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению сил и средств вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса.

4 апреля Дональд Трамп заявил, что в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса отправят тысячу военнослужащих. Президент добавил, что «тысячи и тысячи» военных также отправятся на помощь штатам США. В Великобритании армия помогает экстренным службам поддерживать порядок на улицах.

TJ подробно описывал работу режима изоляции в Москве и цифровых пропусков. 18 апреля их действие продлили до 1 мая.