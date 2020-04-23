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Мэр заявил, что московские меры по коронавирусу эффективнее, чем в других городах.
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы о ситуации в городе из-за пандемии коронавируса Covid-19. Он назвал контроль с помощью цифровых пропусков наиболее эффективным и справедливым инструментом из возможных, а введённые меры — адекватными угрозе.
Одна из жительниц спросила Собянина, достаточны ли ограничения на фоне приближающихся майских праздников. В ответ мэр сравнил Москву с неназванными городами в других странах.
По словам Собянина, в Москве пока не ужесточают меры, поскольку большинство горожан ведёт себя ответственно. Мэр признал, что решение о вводе электронных пропусков принимали «непросто» и долго откладывали, понимая, что это психологически непростое ограничение.
Собянин заявил, что столица пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Ежедневно число больных растет на 15%, ситуация усугубляется, хотя «драматического роста» заболеваемости нет, добавил мэр.
17 апреля Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению сил и средств вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса.
4 апреля Дональд Трамп заявил, что в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса отправят тысячу военнослужащих. Президент добавил, что «тысячи и тысячи» военных также отправятся на помощь штатам США. В Великобритании армия помогает экстренным службам поддерживать порядок на улицах.
TJ подробно описывал работу режима изоляции в Москве и цифровых пропусков. 18 апреля их действие продлили до 1 мая.
Типичная тактика правительства России.
1. Взять идею с Запада.
2. Извратить ее до бесконечности.
3. ???
4. «Не, ну вы видели, на Западе ведь именно так делают».
В данном случае идея китайская. Хотя это неважно, потому что тоже извратили
интересует вопрос кредитных каникул, условия ЦБ должен был выкатить после 4 обращения путена. Как обычно пиздеж на ниачемные темы, людям скоро есть будет нечего, а они тут на либераленые кукареки о нарушении прав человека в мск базарят.
Да-да, у нас всё заебись и меры пиздатые и без армии справляются прекрасно. А потом срочников сгонят братские могилы копать.
Одна из жительниц спросила Собянину
:thinking: