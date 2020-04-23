А коронавирус — выдумкой.

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Большинство видео организации похожи: в них пожилые женщины стоят во дворе и говорят на камеру о заслугах России или критикуют другие страны Скриншот из видео «Отрядов Путина» о коронавирусе

Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал ТВК за публикацию фейка, где утверждается, будто коронавируса не существует, а пандемия Covid-19 — якобы выдумка президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сам телеканал.

Оригинальное видео появилось на YouTube-канале «Отрядов Путина» 19 марта, утверждает ТВК. Красноярский телеканал написал о ней новость и выложил эту запись у себя на YouTube. За это Генпрокуратура потребовала привлечь канал к административной ответственности, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Гендиректор ТВК Вадим Востров в разговоре с «Открытыми медиа» назвал претензии необоснованными: «Надо быть сумасшедшим, чтобы на полном серьёзе верить, что мы рассказываем об этом с серьёзным тоном».

К моменту написания заметки оригинального видео на YouTube-канале «Отрядов Путина» нет, но его копии по-прежнему можно найти в сети. С чем связано удаление ролика, неизвестно. Однако на YouTube-канале организации есть и другие видео похожего содержания. В одном из них женщины проводят «обряд окуривания России от коронавируса», в другом — активистка называет распространение вируса «политикой, которую выиграл Трамп».

Уголовную ответственность за фейки о коронавирусе ввели в России в начале апреля. За распространение ложной информации могут оштрафовать или лишить свободы. TJ подробно разбирал, как россиян преследуют за фейки о Covid-19.