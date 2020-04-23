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Новости
Алексей Боржонов
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Генпрокуратура потребовала оштрафовать телеканал ТВК за ролик «Отрядов Путина». В нём Трампа назвали виновником пандемии Материал редакции

А коронавирус — выдумкой.

22 комментария
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Большинство видео организации похожи: в них пожилые женщины стоят во дворе и говорят на камеру о заслугах России или критикуют другие страны Скриншот из видео «Отрядов Путина» о коронавирусе

Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал ТВК за публикацию фейка, где утверждается, будто коронавируса не существует, а пандемия Covid-19 — якобы выдумка президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сам телеканал.

Оригинальное видео появилось на YouTube-канале «Отрядов Путина» 19 марта, утверждает ТВК. Красноярский телеканал написал о ней новость и выложил эту запись у себя на YouTube. За это Генпрокуратура потребовала привлечь канал к административной ответственности, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Гендиректор ТВК Вадим Востров в разговоре с «Открытыми медиа» назвал претензии необоснованными: «Надо быть сумасшедшим, чтобы на полном серьёзе верить, что мы рассказываем об этом с серьёзным тоном».

К моменту написания заметки оригинального видео на YouTube-канале «Отрядов Путина» нет, но его копии по-прежнему можно найти в сети. С чем связано удаление ролика, неизвестно. Однако на YouTube-канале организации есть и другие видео похожего содержания. В одном из них женщины проводят «обряд окуривания России от коронавируса», в другом — активистка называет распространение вируса «политикой, которую выиграл Трамп».

Уголовную ответственность за фейки о коронавирусе ввели в России в начале апреля. За распространение ложной информации могут оштрафовать или лишить свободы. TJ подробно разбирал, как россиян преследуют за фейки о Covid-19.

«Не знаю, что происходит, но, кажется…
Генпрокуратура начала выявлять фейки о коронавирусе в феврале и с тех пор обнаружила 300 фактов…
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#новости #фейки #covid19

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22 комментария
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Слабый микроскоп

19

Жаба оштрафовала гадюку

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Овжешко Пожежниченко

16

Гендиректор ТВК Вадим Востров в разговоре с «Открытыми медиа» назвал претензии необоснованными: «Надо быть сумасшедшим, чтобы на полном серьёзе верить, что мы рассказываем об этом с серьёзным тоном».
Теперь я знаю,  что будут говорить Соловьев с Кисилевым, когда Хубла сместят с трона.

Ответить

ouxen

Овжешко
2

скринить?

Ответить

ユリー シャネ

ouxen
3

Не думаю что тебе этот скрин когда-нибудь пригодится ))0)

Ответить

ouxen

ユリー
0

я знаю ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Органический велосипед

5

Первый сезон самый годный был.

Ответить

Abram Dikoy

Органический
0

Никогда не досматривал до момента где она начинает на листок коситься, еще смешнее стало

Ответить

Bad Bear

1

Когда этих бабок посадят

Ответить

ouxen

Bad
9

в госдуму?

Ответить

Bad Bear

ouxen
1

Не в, а на

Ответить

Дмитрий Шубкин

Bad
1

Не их, а того мудня что в роликах проскакивает.

Ответить

ouxen

3

уроборос

Ответить

ユリー シャネ

3

Генпрокуратура просто очень слаба в постиронии.

Ответить

Илья Политов

2

Красноярский телеканал написал новость про краснодарских бабок?

Ответить

Илья Политов

Илья
3

Скоро наверное в Новосибирске начнут писать про Новороссийск

Ответить

Генетический ихтиандр

2
Ответить

Александр Дозоров

2

черная пенсия у отряда путина )

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Spect

1

Неужели не оценили троллинга

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Алег Св

1

Наконец-то этих бабок загнали обратно в безвестность. Хайпабаб подошел к концу

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

С логикой они не дружат

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Artyom Zakharov

0

Вот бы сексом заняться с одной из этих бабушек.

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Dias001 Rrn

0

Интересно, кто вообще смотрит это убожество?

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