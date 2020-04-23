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Дайджест от 23 апреля.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 4 774 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 62 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 555 россиян, 4,9 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,68 миллиона человек, более 186 тысяч человек умерли.
В России:
Глава Минкомсвязи пообещал не запрещать использование Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис. Государственную платформу для дистанционного обучения школьников планируют интегрировать с «ВКонтакте». В соцсети появится раздел «ВКонтакте-Образование», где будут публиковать лекции, видеоуроки и учебники.
В мире:
Current mood
Главная цель всей этой ебатории - приучить всех что штрафы это норма и за каждый шаг надо отчитываться, достигается максимально успешно.
Мне кажется щас мишутка со сказачным просто прыгают от счастья.
Все пройдет. И вирус, и эпидемия, а вот привычка «да это просто рашка, у нас это норма» останется еще на долго.
Ну короче, да...поторопилась. Но ничего, главное ж успеть сообщить)
«Зафиксировать повестку» так сказать. Важна же не инфа, а фиксация
Сударыня увольте, сам успеть пытался пошутить, и если быть честным, язвы с моей стороны куда больше чем следовало бы, прошу простить.
P.S. спустя три
Академический Кирилл
Вас не смущает, что читатели смотрят более внимательно, чем "журналисты"? Разве трудно потратить минуту на вычитку своего текста?
Вот респект за лаконичность) без сарказма. ща нагребу красненьких за то что ниже «непонятно/ты сам читаешь?!/боде как долго и бред».
Но к сожалению не смущает. Я же так и написал. Автору, как и многим остальным тут, куда важнее урвать инфоповод раньше остальных, а не поделиться новостью, ещё и не все новости достойны быть написаны столь оперативно)) «мммм....не-а, про эту шляпу пускай другие торопятся» 🤣🤣
Нет, не смущает. Слегка огорчает может, без фанатизма. Просто к слову бомбанул
Виноват. Не там ткнул на кнопку...поторопился собственно))
Полагаю, что солидарность в отношении подхода автора/ов к написанию материала ясна.
Но и с другой стороны) зацени как остальные читают/смотрят/оценивают)
Я зажевал «редакции» вопрос, можно ли получить статы по своему посту, и провести эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, аудиторию возвышенных и «везде успею закомментить» пользователей. Набрать заголовочек, слепить блок текста, воткнуть совершенно не относящуюся к заголовку или телу заметки (в которой итак все белеберда) картинку. И просто глянуть на то как разрастается бурлящий котёл псевдо-дискуссий)))) на тему, статьи...которой получается нет))заодно выделить пользователей, желающих контролировать поток инфошума вокруг себя, и критично подходить к выбору и оценке Информации.
К сожалению, не встретил положительной реакции на идею, ни с одной из сторон.
Какая-то странная гонка, короче говоря
Покажи сиськи
У меня глаза красивые)
Сиськи зеркало души
глаза... так как глаза есть у всех.
Русский коктейль
Именно, а вот сиськи не у каждой
На какое расстояние к человеку подходит милиционер для того, чтобы выписать ему штраф?
Скоро у умывальника будут штрафовать тех, кто не помыл руки
Не...ну хоть бы там UPD плашку, или там «ой! Йоптить! Точно! Спасибо что сказал, че-и не туда ткнула»
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,68 миллиона человек, более 186 тысяч человек.
Видимо, умерли?
Скоро начнут штрафовать тех кто заболел короновирусом.
Вообще то уголовная ответственность - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание (статьи 30 и 236 УК РФ). Кому надо, потом припомнят (кто больницы критикует изнутри)