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Ольга Щербинина
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В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте, число заболевших превысило 62 тысячи. Главное о Covid-19 Материал редакции

Дайджест от 23 апреля.

39 комментариев
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Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 4 774 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 62 тысячи человек. За весь период от Covid-19 умерли 555 россиян, 4,9 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,68 миллиона человек, более 186 тысяч человек умерли.

В России:

  • Предприятия, которые претендуют на безвозмездную финансовую помощь для выплат зарплат, не должны иметь задолженности по налогам. О поддержке предприятий 15 апреля объявил Владимир Путин;
  • Кремль назвал кампанию «5 шагов для России» поверхностной и популистской. В ней Алексей Навальный потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса;
  • Больше половины российских фрилансеров пожаловались на сокращение доходов;
  • Сергей Собянин заявил, что московские меры по коронавирусу эффективнее, чем в других городах. Он отметил, что столица пока не вышла на плато по заболеваемости, сейчас ситуация усугубляется, хотя «драматического роста» нет;
  • С 23 апреля в московском транспорте начали штрафовать на 5 тысяч рублей за несоблюдение дистанции;
  • Владелец S7 спрогнозировал возобновление международного авиасообщения в апреле 2021 года. По его мнению, в России неизбежно будет вторая волна заболевания коронавирусом;
  • «Аэрофлот» сократил зарплаты руководства на 40%. Авиакомпания отказалась от всех видов закупок, которые не связаны с производственной деятельностью, оптимизацией затрат и безопасностью;
  • Роспотребнадзор готовится к поэтапному открытию кафе и ресторанов, не работающих с марта. Ведомство уже составило план отмены карантинных мер;
  • Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге покинул свой пост из-за того, что более 50 курсантов заболели Covid-19;
  • Адвокаты пожаловались на информационную закрытость судов и «упрощенный подход» к соблюдению принципов и гарантий справедливого правосудия на фоне эпидемии коронавируса;
  • Власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники из-за коронавируса;
  • В Крыму с 1 мая заработают салоны красоты, мастерские по ремонту компьютеров, химчистки и магазины стройматериалов и хозтоваров;
  • Работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы попросили ФСБ и СК привлечь к ответственности своё руководство из-за заражения 52 сотрудников Covid-19;
  • Минздрав Хакасии попросил у местных жителей помощь с организацией питания врачей, которые живут в стационаре. Позже сообщение удалили с сайта, а власти сказали, что решат этот вопрос;

  • Глава Минкомсвязи пообещал не запрещать использование Zoom в школах, пока ведомство не запустит свой «безопасный» сервис. Государственную платформу для дистанционного обучения школьников планируют интегрировать с «ВКонтакте». В соцсети появится раздел «ВКонтакте-Образование», где будут публиковать лекции, видеоуроки и учебники.

В мире:

  • ВОЗ заявила, что почти половина жертв коронавируса в Европе были подопечными домов престарелых и других социальных учреждений;
  • Почти у трех миллионов жителей штата Нью-Йорк нашли антитела к Covid-19;
  • В США число погибших от коронавируса превысило 47 тысяч;
  • Президент Белоруссии заявил, что страна не будет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать исходя из ситуации;
  • Польша направила Белоруссии гуманитарную помощь - пять большегрузов со средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими жидкостями;
  • В США новый коронавирус впервые обнаружили у кошек;
  • В Тунисе разработают протокол безопасности туризма;
  • В Грузии задержали троих и оштрафовали 14 граждан — членов оппозиционного политического объединения «Гирчи», которые протестовали с требованием отменить продление режима чрезвычайного положения;
  • Члены городского совета Роттердама заявили о готовности принять конкурс «Евровидение» в 2021 году;
  • Число выздоровевших за минувшие сутки от Covid-19 в Чехии значительно превысило число заболевших;
  • Албания продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до 23 июня.

И бонус

Неизданная ранее композиция Florence + The Machine, которая должна была войти в альбом High as Hope

#covidtoday #covid19

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39 комментариев
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Kyler

6

Current mood

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Rayslava

Kyler
1

Надо себе майку с таким принтом сделать. Что-то в духе "Я пережил эпидемию COVID-19 в изоляции. И мне понравилось. Не подходите ко мне ближе чем на 2 метра"

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Скучный коктейль

Kyler
0

И ещё месяц-два после

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Game Developer

Kyler
0

Я был бы рад дистанции в 2 метра ещё задолго до всего этого. 

Ответить

Социалистический Абдужаббор

2

Пойду туториалы на Ютубе по мыть рук искать...

Ответить

Евгений Большаков

2

опять инструкции нет. 
За 2 недели уже забыл как руки мыть :(

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Rodrik Mayer's

2

Главная цель всей этой ебатории - приучить всех что штрафы это норма и за каждый шаг надо отчитываться, достигается максимально успешно.
Мне кажется щас мишутка со сказачным просто прыгают от счастья.

Все пройдет. И вирус, и эпидемия, а вот привычка «да это просто рашка, у нас это норма» останется еще на долго.

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Artyom Zagorovsky

0

Ну короче, да...поторопилась. Но ничего, главное ж успеть сообщить)
«Зафиксировать повестку» так сказать. Важна же не инфа, а фиксация

Ответить

Ольга Щербинина

Artyom
1

Я поменяла через минуту, но спасибо, что так внимательно следите

Ответить

Artyom Zagorovsky

Ольга
2

Сударыня увольте, сам успеть пытался пошутить, и если быть честным, язвы с моей стороны куда больше чем следовало бы, прошу простить.
P.S. спустя три

Ответить

Академический Кирилл

Ольга
1

Вас не смущает, что читатели смотрят более внимательно, чем "журналисты"? Разве трудно потратить минуту на вычитку своего текста?

Ответить

Artyom Zagorovsky

Академический
0

Вот респект за лаконичность) без сарказма. ща нагребу красненьких за то что ниже «непонятно/ты сам читаешь?!/боде как долго и бред».
Но к сожалению не смущает. Я же так и написал. Автору, как и многим остальным тут, куда важнее урвать инфоповод раньше остальных, а не поделиться новостью, ещё и не все новости достойны быть написаны столь оперативно)) «мммм....не-а, про эту шляпу пускай другие торопятся» 🤣🤣
Нет, не смущает. Слегка огорчает может, без фанатизма. Просто к слову бомбанул

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Ольга Щербинина

Artyom
1

А давайте вы не будете решать за меня, что меня смущает, а что нет? И о каком урывании инфоповода идёт речь, если это дайджест?

Ответить

Ольга Щербинина

Академический
0

Я не отрицаю свою ошибку, но под конец рабочего дня глаз замыливается, а две одинаковые картинки были рядом. Можете мне поверить, тексты я перечитываю дольше минутки.

Ответить

Artyom Zagorovsky

Академический
0

Виноват. Не там ткнул на кнопку...поторопился собственно))
Полагаю, что солидарность в отношении подхода автора/ов к написанию материала ясна.

Ответить

Artyom Zagorovsky

Ольга
0

Но и с другой стороны) зацени как остальные читают/смотрят/оценивают)
Я зажевал «редакции» вопрос, можно ли получить статы по своему посту, и провести эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, аудиторию возвышенных и «везде успею закомментить» пользователей. Набрать заголовочек, слепить блок текста, воткнуть совершенно не относящуюся к заголовку или телу заметки (в которой итак все белеберда) картинку. И просто глянуть на то как разрастается бурлящий котёл псевдо-дискуссий)))) на тему, статьи...которой получается нет))заодно выделить пользователей, желающих контролировать поток инфошума вокруг себя, и критично подходить к выбору и оценке Информации.
К сожалению, не встретил положительной реакции на идею, ни с одной из сторон.
Какая-то странная гонка, короче говоря

Ответить

Люлишичка Люлька

–3

https://stihi.ru/2020/02/28/7777

Ответить

Русский коктейль

Люлишичка
2

Покажи сиськи

Ответить

Люлишичка Люлька

Русский
0

У меня глаза красивые)

Ответить

Русский коктейль

Люлишичка
0

Сиськи зеркало души

Ответить

Люлишичка Люлька

Русский
0

глаза... так как глаза есть у всех.

Ответить

Русский коктейль

Люлишич…
3

Именно, а вот сиськи не у каждой

Ответить

Люлишичка Люлька

Русский
0

у мужчин их нет... глаза - то есть

Ответить

Эмоциональный танк88

Русский
–1

Можно не надо

Ответить

Kyler

Люлишичка
0

Смысл этого форса?

Ответить

Евгений Киров

0

На какое расстояние к человеку подходит милиционер для того, чтобы выписать ему штраф?

Ответить

Ваня Погост

Евгений
1

На такое, чтобы не промахнуться из табельного, т.е. в упор.

Ответить

Лизавета Тренькина

0

Картинка в дайджесте от 20 апреля(

UPD. Спасибо, что исправили)

Ответить

Максим Шпилёв

0

Скоро у умывальника будут штрафовать тех, кто не помыл руки

Ответить

Социалистический Абдужаббор

Максим
0

Только если твой батя мент ;(

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Не...ну хоть бы там UPD плашку, или там «ой! Йоптить! Точно! Спасибо что сказал, че-и не туда ткнула»

Ответить

Taktischer Corgi

0

Ммм целительные штрафы

Ответить

Илья Утёнков

0

Верните мытье рук!

Ответить

Илья Утёнков

0

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,68 миллиона человек, более 186 тысяч человек.

Видимо, умерли?

Ответить

Ольга Щербинина

Илья
0

умерли :(

Ответить

Rizvanof

0

Скоро начнут штрафовать тех кто заболел короновирусом.

Ответить

Розовый волк

Rizvanof
0

тех кто заболел

Ответить

Илья Политов

Rizvanof
0

Вообще то уголовная ответственность - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание (статьи 30 и 236 УК РФ). Кому надо, потом припомнят (кто больницы критикует изнутри)

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Artyom Zagorovsky

–1
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