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Мост обрушился из-за штормового ветра.
В посёлке Борисоглебский Ярославской области из-за штормового ветра ветра рухнул мост, который в 2015 году открывала депутат Госдумы Валентина Терешкова во время своей предвыборной кампании. Об этом сообщает «Яр Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Глава Борисоглебского района Владимир Попов рассказал, что ветер дул поперёк моста и расшатал стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами. Из-за этого центральная часть моста рухнула.
Попов добавил, что мост всё ещё находится на гарантии, но компания, строившая его, обанкротилась. Поэтому для восстановления придётся обращаться к властям региона.
Мост через реку Устье открыли в 2015 году. Его строительство контролировала Валентина Терешкова, говорится на сайте регионального отделения «Единой России». На проект выделили около 20 миллионов рублей.
Не обрушился, а обнулил свою форму
Да, надо было эту либиральную суку отправить.
Просто поразительная способность набрать -220 всего за 7 часов с начала регистрации
обошлось в 20 млн рублей
если делать, то делать как следует
если не нравится, мы его в другое место перенесем
уроды
А как там с мостом в Хуеве который кличко открывал на мотоцикле? Мост который держится за счет досок.
хорошая практика была бы спрашивать комментарий у этих горе-открывателей после того, как их детище разваливается. Еще лучше - вешать в первый же день фото чинуши, который вчера пиарился на этом месте с караваем, чтобы народ помнил своих героев. Особенно когда они лавки да мусорки открывают. Институт репутации по-русски
Даже мост охуел.
20 лямов для МОСТА — это капец как мало, вообще-то. Подозрительно мало.
В свое время наши деды Днепр форсировали под артиллерийским огнем, а сейчас их дети даже мост через ручей не в состоянии сделать, уже в следующем поколении деградауия на 100%, спасает одно деды не дожили, ну как им в глаза было бы смотреть!?
Свою функцию исполнил. Терешкова на месте. Мост уже не нужен. Все верно, не людей же через речку переводить.
Видимо, строитель моста отсосал сто хуёв, но его всё равно теперь запомнят как строителя моста, или как там? 🤔😂
Как там поживает самый дорогой мост в Хуеве? Ой то есть Куеве?
Карина Мирзаева а что я не так написал? Мост который кличко на мотоцикле открывал, оказался дороже моста в Крым.
Как и все в совке, созданное навечно
Не будь совка, тебя бы мудака не было бы на свете.
На фоне пандемии мост решил самоизолироваться, чтобы ограничить контакты с мерзкими людишками - разносчиками заразы.
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