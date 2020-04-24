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Владислав Сурков
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В Ярославской области обрушился мост, который открывала Терешкова во время предвыборной кампании в Госдуму Материал редакции

Мост обрушился из-за штормового ветра.

40 комментариев
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В посёлке Борисоглебский Ярославской области из-за штормового ветра ветра рухнул мост, который в 2015 году открывала депутат Госдумы Валентина Терешкова во время своей предвыборной кампании. Об этом сообщает «Яр Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Фото «Яр Новости»

Глава Борисоглебского района Владимир Попов рассказал, что ветер дул поперёк моста и расшатал стальные тросы, соединяющие дорожное полотно с пилонами. Из-за этого центральная часть моста рухнула.

Попов добавил, что мост всё ещё находится на гарантии, но компания, строившая его, обанкротилась. Поэтому для восстановления придётся обращаться к властям региона.

Мост через реку Устье открыли в 2015 году. Его строительство контролировала Валентина Терешкова, говорится на сайте регионального отделения «Единой России». На проект выделили около 20 миллионов рублей.

Жители поселка очень хотели, чтобы этот мост появился, и это желание исполнилось. Уверена, что новый мост в Борисоглебском прослужит долго. У нас ещё много проблем, но если мы будем работать вместе, мы их решим.

Валентина Терешкова
Депутат Госдумы
Сюжет «Вести Ярославль» от 28 декабря 2015 года. Терешкова появляется в видео с 2:12

#новости

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40 комментариев
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Илья Утёнков

64

Не обрушился, а обнулил свою форму

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Митя Простомолотов

Илья
27

люди просили, обычные люди

Ответить

Чехол от очков

Илья
1

Изменил высоту некоторых частей

Ответить

solawind

67
Ответить

Andrey destroy USA

solawind
–58

Да, надо было эту либиральную суку отправить.

Ответить

Чехол от очков

Andrey
2

Просто поразительная способность набрать -220 всего за 7 часов с начала регистрации

Ответить

Виталий Sekrr

Andrey
0

.

Ответить

Максим Шпилёв

27

обошлось в 20 млн рублей

если делать, то делать как следует

если не нравится, мы его в другое место перенесем 

уроды

Ответить

Andrey destroy USA

Максим
–33

А как там с мостом в Хуеве который кличко открывал на мотоцикле? Мост который держится за счет досок.

Ответить

Bekzat Sadykov

Andrey
7

Но ведь держится.

Ответить

Люциан Бужор

26

Символично😏

Ответить

Serega Khobta

21

хорошая практика была бы спрашивать комментарий у этих горе-открывателей после того, как их детище разваливается. Еще лучше - вешать в первый же день фото чинуши, который вчера пиарился на этом месте с караваем, чтобы народ помнил своих героев. Особенно когда они лавки да мусорки открывают. Институт репутации по-русски

Ответить

Евгений Клочков

Serega
9

Тут не фото вешать у моста надо, а..

Ответить

Митя Простомолотов

22

V-значит vova

Ответить

fox

17

Даже мост охуел.

Ответить

Илья Утёнков

fox
7

The most

Ответить

ouxen

fox
6

он был в ярости когда узнал...

Ответить

Алексей Шуртин

11

зато борисоглебские теперь могут посмотреть на разводку мостов

Ответить

Сельскохозяйственный микрофон

6

20 лямов, я хуею. Можно было просто дамбу из бабла соорудить и это вышло бы дешевле

Ответить

Иван Ташкинов

Сельскохозяйств…
7

20 лямов для МОСТА — это капец как мало, вообще-то. Подозрительно мало.

Ответить

alex twit

Сельскохозяйств…
0

дамбу бы бобры-баблоеды подточили

Ответить

Ваня Погост

7

Ну, хоть не спиздили, как в Мурманской области.

Ответить

Владислав Сурков

6

В Ярославской области из-за ветра обнулился мост

Ответить

Дмитрий Unknown

3

Старая пизда только в минус может загонять

Ответить

Brown Zweig

3

Мост не упал, а приземлился в воду, космично

Ответить

Цезарь Пионерский

1

Обнулился...как будто и не было.

Ответить

Shenmue

1

В свое время наши деды Днепр форсировали под артиллерийским огнем, а сейчас их дети даже мост через ручей не в состоянии сделать, уже в следующем поколении деградауия на 100%, спасает одно деды не дожили, ну как им в глаза было бы смотреть!? 

Ответить

Tim Moore

1

Мост не обрушился.
Он просто разводится инновационно

Ответить

Bekzat Sadykov

1

Свою функцию исполнил. Терешкова на месте. Мост уже не нужен. Все верно, не людей же через речку переводить.

Ответить

Иван Ташкинов

1

Видимо, строитель моста отсосал сто хуёв, но его всё равно теперь запомнят как строителя моста, или как там? 🤔😂

Ответить

Andrey destroy USA

–27

Как там поживает самый дорогой мост в Хуеве? Ой то есть Куеве?

Ответить

Dra

Andrey
3

Вроде вот все признаки платного педераста от повара, но не удивлюсь, если эта реальная жертва Старикова существует.

Ответить

Andrey destroy USA

Andrey
–22

Карина Мирзаева а что я не так написал? Мост который кличко на мотоцикле открывал, оказался дороже моста в Крым.

Ответить

Ярослав -

Andrey
1

Даунич, каким боком тут Украина?)

Ответить

Бунт Протеста

0

Как и все в совке, созданное навечно

Ответить

Andrey destroy USA

Бунт
–18

Не будь совка, тебя бы мудака не было бы на свете.

Ответить

alex twit

Andrey
0

вот если бы тебя не было, то был бы подарок!

Ответить

Вероника Летова

0

полетели!

Ответить

Виталий Макаров

0

На фоне пандемии мост решил самоизолироваться, чтобы ограничить контакты с мерзкими людишками - разносчиками заразы.

Ответить

alex twit

0

https://concepture.club/common/uploads/images/1466796352-6.png

Ответить

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