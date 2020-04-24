Прямой эфир
На одной из мозаик будет фраза «Крым наш».
Главный храм вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в Подмосковье, украсят мозаиками с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и других российских политиков, на одной из мозаик будет портрет Иосифа Сталина. Об этом сообщает «МБХ медиа», изображения в редакцию прислал подписчик издания.
На мозаике с Путиным и Шойгу также изображены: председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.
Другая мозаика посвящена параду Победы 1945 года. На ней изображены солдаты, маршалы и потрет Иосифа Сталина. Ещё одна мозаика посвящена вхождению Крыма в состав России в 2014 году.
Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Победы. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.
Znak.com утверждал, что строительство храма обошлось в 6 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей выделили власти Москвы и Подмосковья, хотя здание должны были строить на пожертвования. По данным фонда «Воскресение», который собирает пожертвования, на возведение храма перечислили более 3 миллиардов рублей.
Всемирный Мурод
Думаешь, следующее поколение выучит этот урок? Я уже сомневаюсь. Вся история России - сплошное "как не надо".
неа, когда все закончится, вы будете постить эти мозаики и подписывать их: "Остатки древней, более развитой цЫвилизации"
Давайте сразу иконы с Путиным и Шойгу, чего уж тут
А Трамп? Он же тоже наш
как деградировала школа мозаики в России. Просто пройдитесь по Исаакиевскому собору или на крови в Питере. И потом посмотрите на это
все чаще новости просто из параллельной, альтернативно одаренной вселенной
в натуре, кто в смехдержаве живет, в цирке не смеется