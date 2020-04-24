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Новости
Алексей Боржонов
1923

«МБХ медиа»: главный храм вооружённых сил РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным Материал редакции

На одной из мозаик будет фраза «Крым наш».

22 комментария
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Фото «МБХ медиа»

Главный храм вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в Подмосковье, украсят мозаиками с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и других российских политиков, на одной из мозаик будет портрет Иосифа Сталина. Об этом сообщает «МБХ медиа», изображения в редакцию прислал подписчик издания.

На мозаике с Путиным и Шойгу также изображены: председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.

Фото «МБХ медиа»

Другая мозаика посвящена параду Победы 1945 года. На ней изображены солдаты, маршалы и потрет Иосифа Сталина. Ещё одна мозаика посвящена вхождению Крыма в состав России в 2014 году.

Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию Победы. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Znak.com утверждал, что строительство храма обошлось в 6 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда рублей выделили власти Москвы и Подмосковья, хотя здание должны были строить на пожертвования. По данным фонда «Воскресение», который собирает пожертвования, на возведение храма перечислили более 3 миллиардов рублей.

#новости

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22 комментария
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Полезный рубин

14

Отлично, когда эта власть закончится, будет памятник этому безумию, чтобы водить детей и внуков и показывать, как не надо

Ответить

Всемирный Мурод

Полезный
4

Думаешь, следующее поколение выучит этот урок? Я уже сомневаюсь. Вся история России - сплошное "как не надо".

Ответить

Вадим Федорович

Полезный
0

неа, когда все закончится, вы будете постить эти мозаики и подписывать их: "Остатки древней, более развитой цЫвилизации"

Ответить

Thomas O'Harriedge

Полезный
0

Такой например

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Рыжий калькулятор

9

Такого даже в анекдотах не было. В интересные времена живём.

Ответить

Ручной якорь

8

А Жозе Моуриньо там зачем?

Ответить

Насущные Проблемы

Ручной
2

И ФСОшника по привычке добавили.

Ответить

Атлант поправил плечи

Ручной
0

за достижения в работе с Челси 

Ответить

Параллельный диод

8

Главный срам вооруженных сил России

Ответить

Spect

6

храм

Портрет Сталина

Ответить

Андрей Гришин

5

Давайте сразу иконы с Путиным и Шойгу, чего уж тут 

Ответить

alex twit

Андрей
0

ну, этим иконкам я бы свечечку-то поставил!

Ответить

1 2

1

А Трамп? Он же тоже наш

Ответить

Comrade EightEightSeven

1
–1

А Горбачёв?

Ответить

1 2

Comrade
1

А Уго Чавес?

Ответить

Насущные Проблемы

1
Ответить

Dmitriy Volkov

1
Ответить

Sergey Lukianov

1

как деградировала школа мозаики в России. Просто пройдитесь по Исаакиевскому собору или на крови в Питере. И потом посмотрите на это

Ответить

Дмитрий Городских

0

В какой части храма это будет?

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alex twit

0

все чаще новости просто из параллельной, альтернативно одаренной вселенной
в натуре, кто в смехдержаве живет, в цирке не смеется

Ответить

Обширный яд

0

Где там была статья про оскорбление чувств верующих? Я думал это невозможно, но сейчас мои чувства глубоко оскорблены.

Ответить

Прохожий инструмент

–1

...

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