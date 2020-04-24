Дело было в начале 1967 года. Один наш министр отдыхал в Чехословакии и отведал там конфеты «Птичье молоко». Они так ему понравились, что он захотел наладить их производство в СССР.

Меня наряду с кондитерами из других городов страны послали в Москву на фабрику «Рот Фронт» в трёхдневную командировку, поучиться. Вернулась во Владивосток, начала пробовать, изменила всю технологию выработки «Птички», внесла свои предложения в разработку.