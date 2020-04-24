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Ей было 86 лет.
Во Владивостоке в возрасте 86 лет умерла почётный гражданин города и автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом говорится на сайте администрации города.
Чулкова родилась в 1934 году в Рязанской области, через шесть лет по программе переселения её семья переехала на Дальный Восток. С 16 лет она стала работать на Владивостокской кондитерской фабрике.
«Птичье молоко» появилось в 1967 году, тогда правительство СССР поставило перед кондитерами задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Сама Чулкова рассказывала, что один из министров СССР попробовал аналогичные конфеты в Чехословакии и захотел начать их производство в СССР.
Кроме того, Чулкова была автором рецептов шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Золотой Рог», «Комета» и «Метеорит».
Анне Чулковой присвоены два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, звание Героя Социалистического труда, также она стала лауреатом государственной премии СССР.
продукт был изобретен Яном Веделем в 1936 году . 10 июля 1936 года торговая марка «Птичье молоко» была зарегистрирована под номером 27069 вместе с ее незначительным сортом «Птичье молоко».
После поездки министра пищевой промышленности СССР В. П. Зотова в Чехословакию в 1967 году, где он был «сражён» очень вкусными сбивными конфетами местного производства, представителей всех кондитерских фабрик страны собрали на московской фабрике «Рот Фронт» и дали кондитерам задание сделать такие же конфеты — по образцу, но без рецепта.
а главное - натуральными
Поганки, белена и вирус оспы тоже совершенно натуральные. Искусственные продукты совершенно необязательно будут вредными, а "натуральные" полезными. Вообще никакой корреляции.
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Противный магнит
Дикий ихтиандр
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Пермский кот
Срок годности данных конфет составляет от 10 до 13 дней
Охуенный показатель качества, прямо как у "живого" пива!
Ну, получается, что в СССР конфеты как бы перепридумали, раз рецепта не было. В той же статье из Википедии сказано, что во Владивостоке стали использовать агар-агар, чего не было в оригинале, так что довольно спорный случай: то ли автор статьи имел в виду именно владивостокские уникальные конфеты, то ли «Птичье молоко» в целом, и тогда, конечно, хорошо было бы сослаться на Яна Веделя.
Всемирный танк88
Видимо он имел введу конкретно для СССР, я просто добавил немного предыстории.
Обратная разработка и замена одного желируещего агент на другой не делает человека первооткрывателем
Птичье из Владика реально вкуснее центральнорегионального рецепта молока.
Я еще подумал, откуда такое точное понимание цели. "Придумайте конфету с начинкой суфле"..а вот оно что. Ну не удивительно, как обычно, в совке подспиздили из-за бугра.
Спасибо. Повод хоть и печальный, но статья интересная. Мне когда-то очень нравились конфеты «Птичье молоко», особенно шоколадные. А то, что «Рот Фронт» отобрал права на известные названия, мне до сих пор непонятно и представляется жадностью.
"...Москву со всей страны созвали представителей кондитерских предприятий и поставили перед ними задачу создать новую конфету..."
Забавно как коммунизм порождал сюр ввиде сказки с наградой орденом Ленина и орденом Октябрьской революции в образе "принцессы и половины царства".
Бледный историк
Нет, дорогой друг, самое правильное, что бы патент на рецепт длился максимум пять лет. А вот название продукта или бренд оставались в собственности изобретателя пока он сам не решит продать его или нет.
Ну вот, пять лет дождя из денежных отчислений для автора случайного рецепта. Ахуенно. А тот кто пришёл с тем же рецептом но на неделю позже не получит НИХУЯ, потому что неудачник. Какой прекрасный мир, да? Ведь только в таком мире рандома у тебя есть шанс озолотиться, крохотный, ничтожный, один из миллиарда, но шанс всётаки есть! Поэтому пусть всё так и остаётся.
Противный магнит
Ещё и производятся они по действительно разной технологии. Примером тому служит переезд производства птички из Томска в Кемеровскую область, когда конфеты опаршивели из-за изменения технологии.
Обалденные конечно конфеты, сейчас я очень люблю кушать "Птица Дивная", вот такой вкус наверное только в них остался, отличнейшие и напоминают детство. Женщина достойная, да и прожила достойную жизнь, 86 лет это очень серьезный возраст
Создала «китайскую» копию конфет, как и были созданы большинство товаров и продуктов в СССР.
В Благовещенске фабрика тоже делала птичку. Интересно, что и владивостокцы, и благовещенцы считают свою птичку единственно правильной) такие холивары были в свое время )
Во Владивостоке вообще не слышали, что есть благовещенская версия Птички
С детства ненавижу эти конфеты 🤮
Отвратительные на вкус.
Возможно, ты не пробовал те, что делают прямо во Владивостоке
Захотелось сравнить с чешскими
Не знаю как с чешскими, но сравнивал с польскими от E.Wedel. Польские оказались вкуснее.