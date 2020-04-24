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Алексей Боржонов
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Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова Материал редакции

Ей было 86 лет.

43 комментария
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Анна Фёдоровна Чулкова​ Фото администрации Владивостока

Во Владивостоке в возрасте 86 лет умерла почётный гражданин города и автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом говорится на сайте администрации города.

Чулкова родилась в 1934 году в Рязанской области, через шесть лет по программе переселения её семья переехала на Дальный Восток. С 16 лет она стала работать на Владивостокской кондитерской фабрике.

«Птичье молоко» появилось в 1967 году, тогда правительство СССР поставило перед кондитерами задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Сама Чулкова рассказывала, что один из министров СССР попробовал аналогичные конфеты в Чехословакии и захотел начать их производство в СССР.

Дело было в начале 1967 года. Один наш министр отдыхал в Чехословакии и отведал там конфеты «Птичье молоко». Они так ему понравились, что он захотел наладить их производство в СССР.

Меня наряду с кондитерами из других городов страны послали в Москву на фабрику «Рот Фронт» в трёхдневную командировку, поучиться. Вернулась во Владивосток, начала пробовать, изменила всю технологию выработки «Птички», внесла свои предложения в разработку.

Анна Чулкова

Кроме того, Чулкова была автором рецептов шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Золотой Рог», «Комета» и «Метеорит».

Анне Чулковой присвоены два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, звание Героя Социалистического труда, также она стала лауреатом государственной премии СССР.

#новости

Спасибо за наводку Roma Meyher
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43 комментария
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Всемирный танк88

15

продукт был изобретен Яном Веделем в 1936 году . 10 июля 1936 года торговая марка «Птичье молоко» была зарегистрирована под номером 27069 вместе с ее незначительным сортом «Птичье молоко». 

После поездки министра пищевой промышленности СССР В. П. Зотова в Чехословакию в 1967 году, где он был «сражён» очень вкусными сбивными конфетами местного производства, представителей всех кондитерских фабрик страны собрали на московской фабрике «Рот Фронт» и дали кондитерам задание сделать такие же конфеты — по образцу, но без рецепта.

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Roma Meyher

Всемирный
10

всё так, но Чулкова создала конфеты из выдержки агар-агара, что и делает их уникальными, а главное - натуральными, ну и полюбившимися всему СССР. Срок годности данных конфет составляет от 10 до 13 дней. 

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Кирилл Боронин

Roma
34

а главное - натуральными

Поганки, белена и вирус оспы тоже совершенно натуральные. Искусственные продукты совершенно необязательно будут вредными, а "натуральные" полезными. Вообще никакой корреляции.

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Sam Lowry

Кирилл
7

Но агар-агар - не белена, поэтому харе отвлекать на сияние своего разума. 

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Евгений Некрасов

Кирилл
1

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Противный магнит

Евгений
1
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Евгений Некрасов

Противн…
0

Спасибо. На андройде по другому чуток.

Ответить

Дикий ихтиандр

Евгений
1

Приложение в Android: нажми на комментарий...
(Когда ещё на такой простой вопрос можно будет ответить)

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Евгений Некрасов

Дикий
0

Спасибо!

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Пермский кот

Roma
0

 Срок годности данных конфет составляет от 10 до 13 дней

Охуенный показатель качества, прямо как у "живого" пива! 

Ответить

Ваня Погост

Всемирный
2

Ну, получается, что в СССР конфеты как бы перепридумали, раз рецепта не было. В той же статье из Википедии сказано, что во Владивостоке стали использовать агар-агар, чего не было в оригинале, так что довольно спорный случай: то ли автор статьи имел в виду именно владивостокские уникальные конфеты, то ли «Птичье молоко» в целом, и тогда, конечно, хорошо было бы сослаться на Яна Веделя.

Ответить

Roma Meyher

Ваня
4

Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня.

Ответить

Всемирный танк88

Ваня
2

Видимо он имел введу конкретно для СССР, я просто добавил немного предыстории.

Ответить

Ded Pihto

Всемирный
5

Да ну, ты просто говна на вентилятор накидал

Ответить

Всемирный танк88

Ded
0

Просто ты дрочишь на совок и тебя это задело 

Ответить

Roman Polyakov

Ваня
2

Обратная разработка и замена одного желируещего агент на другой не делает человека первооткрывателем

Ответить

Viktor Nevzorov

Ваня
0

Птичье из Владика реально вкуснее центральнорегионального рецепта молока. 

Ответить

Митя Простомолотов

Всемирный
1

Я еще подумал, откуда такое точное понимание цели. "Придумайте конфету с начинкой суфле"..а вот оно что. Ну не удивительно, как обычно, в совке подспиздили из-за бугра.

Ответить

Ваня Погост

7

Спасибо. Повод хоть и печальный, но статья интересная. Мне когда-то очень нравились конфеты «Птичье молоко», особенно шоколадные. А то, что «Рот Фронт» отобрал права на известные названия, мне до сих пор непонятно и представляется жадностью.

Ответить

Регулярный лолипоп

4

Эх, канфет захотелось

Ответить

Регулярный лолипоп

Регулярный
1

Каракум, грильяж, птичье молоко

Ответить

Андрей Гришин

2

Спасибо за вкусное детство 

Ответить

Рыжий калькулятор

1

Конфеты не делал, но торт «Птичье молоко» получается офигенным, да и готовить в целом довольно просто.

Ответить

Виктор Ганелес

Рыжий
3

На столе стоит как раз :)

Ответить

Кирилл Боронин

–9
Ответить

Бледный историк

1

"...Москву со всей страны созвали представителей кондитерских предприятий и поставили перед ними задачу создать новую конфету..."
Забавно как коммунизм порождал сюр ввиде сказки с наградой орденом Ленина и орденом Октябрьской революции в образе "принцессы и половины царства".

Ответить

Ded Pihto

Бледный
0

А надо было золотом осыпать случайного везунчика кондитера которому повезло смешать ингредиенты в нужной пропорции раньше других? Дать ему патент и чтоб ни дня в жизни больше не работал

Ответить

Бледный историк

Ded
0

Нет, дорогой друг, самое правильное, что бы патент на рецепт длился максимум пять лет. А вот название продукта или бренд оставались в собственности изобретателя пока он сам не решит продать его или нет.

Ответить

Ded Pihto

Бледный
0

Ну вот, пять лет дождя из денежных отчислений для автора случайного рецепта. Ахуенно. А тот кто пришёл с тем же рецептом но на неделю позже не получит НИХУЯ, потому что неудачник. Какой прекрасный мир, да? Ведь только в таком мире рандома у тебя есть шанс озолотиться, крохотный, ничтожный, один из миллиарда, но шанс всётаки есть! Поэтому пусть всё так и остаётся.

Ответить

метамодерн во все щели

1

ну шо, ребята, молоко?

Ответить

Противный магнит

1

Анна Фёдоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня.

Довольно странное утверждение, если учесть, что с разных заводов выпускаются такие же разные конфеты.

Ответить

Противный магнит

Противный
0

Ещё и производятся они по действительно разной технологии. Примером тому служит переезд производства птички из Томска в Кемеровскую область, когда конфеты опаршивели из-за изменения технологии.

Ответить

Елена Алфеева

1

Обалденные конечно конфеты, сейчас я очень люблю кушать "Птица Дивная", вот такой вкус наверное только в них остался, отличнейшие и напоминают детство. Женщина достойная, да и прожила достойную жизнь, 86 лет это очень серьезный возраст

Ответить

Black Jack

0

Создала «китайскую» копию конфет, как и были созданы большинство товаров и продуктов в СССР.

Ответить

Stan Majors

Black
0

А оригинал откуда?

Ответить

Black Jack

Stan
0

Из Чехословакии.

Ответить

SP

0

В Благовещенске фабрика тоже делала птичку. Интересно, что и владивостокцы, и благовещенцы считают свою птичку единственно правильной) такие холивары были в свое время )

Ответить

Roma Meyher

SP
0

если честно, не слышал по этому поводу ни разу, что были какие-то споры с благовещенской фабрикой. 

Ответить

Даниил Губарев

Roma
1

Во Владивостоке вообще не слышали, что есть благовещенская версия Птички

Ответить

Pavel Melikhov

0

С детства ненавижу эти конфеты 🤮
Отвратительные на вкус.

Ответить

метамодерн во все щели

Pavel
0

Возможно, ты не пробовал те, что делают прямо во Владивостоке

Ответить

Митя Простомолотов

0

Захотелось сравнить с чешскими

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Vladic Samovar

Митя
0

Не знаю как с чешскими, но сравнивал с польскими от E.Wedel. Польские оказались вкуснее. 

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