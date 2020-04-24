В России зафиксировали 5849 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 68 тысяч

Прямой эфир
За сутки умерли 60 человек, выздоровели — 677.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 68 тысяч, сообщает оперштаб.
За сутки зафиксировало 5849 новых случаев заболевания, 60 человек умерли, 677 — выздоровели.
Заболевших за всё время стало 68622, выздоровели 5568 человек, умерли 615.
Наибольшее число заболеваний — в Москве (36897), на втором месте — Московская область (7889), на третьем — Петербург (2711).
Ну я точно говорил про пиздюля за 6000 человек
5999,99
5999 человек и один пацан без пальца
5999 человек и один пацан без пальца 0,99
ты что расист?
5999+2500
это как?
Вот так было несколько дней назад. А сейчас 2 дня подряд по 25.
Забавно, что во время выборов Путина в этой же области, ему нарисовали практически ровно 80%, Грудинину 10% и Жириновскому 5%. Главный в области по подтасовкам, видимо, страдает ОКР, либо просто долбоеб.
Где-то повторяются цифры.
Общество:
Помню в первый раз посмотрел Роковое число 23, а потом ночью пошёл в магазин. Всю дорогу эти ебучие 2 и 3 меня преследовали.
Недовольный Денис
Вот тогда еще глянь
А вот это?))))
Есть байка, что когда замеряли Эверест, его высота оказалась 8850. Все подумали, что, если опубликуют такие данные, то все будут говорить: "вот, поленились, не могли нормально посчитать без округлений". И тогда типы зарепортили высоту 8848.
Я к тому, что вполне возможно, что это реально совпадение
Как тебе новый дудь?
Недовольный Денис
А старого куда дели?
Саратов сейчас весь на шашлындос укатил🤣
Я тут программку написал, пока работает.
А о скольких случаях еще неизвестно, потому что люди не выходят и не идут к врачам, и мне кажется эта цифра еще занижена, по этому сейчас вообще лучше не высовываться, потому что это дело затягивается уже на подольше чем до мая, я уверен что это займёт больше времени.
Продолжающие работать весь апрель улыбнулись тебе.
Переделал в таблице расчет с медианного на средний, так как все-таки я смотрю не на большом ряде чисел, а на последних 7
Наблюдаю за Крымом: там от двух до трёх выявленных за день. Совсем не тестируются что ли?
Всегда интересно наблюдать за разницей цифр в респ.Адыгея и Краснодарским краем, тк один регион находится внутри другого, они считай представляют из себя единое пространство, но цифры всегда кардинально отличаются. Сегодня вот например:
Краснодарский край - 80+
Адыгея - 3
Это примерно, как если бы в Москве было бы 3к+ в сутки, а в МО по 15-30 человек
В Адыгее очень мало тестов, многие люди находятся на т.н. подозрении, они конечно же в статистику не идут. Ну и нужно учитывать что в крае население 5.2 млн а в республике 450 тыс.
Ближний цвет
И ничего то ты не понимаешь - они кордон на Яблоновским мосту соорудили - вот он и спасает)
Потому что краснодарский край это и все черноморское побережье, куда ломанулась толпа москвичей отдыхать. Выходные же. А Адыгея это деревня никому не нужная, там все по домам сидят, помидоры выращивают, гусей ̶е̶б̶у̶т̶ пасут
Это ты из за страха перед Адыгами на заниженных приорах решил слово ебут отредачить?)
Что-то в питенбурге несопоставимо малая цифра по сравнению с москвой. Видать практически не тестируют
Недовольный Денис
Там Беглов лично не дает коронавирусу проникнуть в клетки петербуржцев
Интересно когда начнут по России публиковать более реалистичные цифры, а то басня затянулась. Вон даже до уровня Китая - наиглавнейшего партнера, все еще не доходят обьявляемые циферки
Скоро будет меньше, большая часть мусульман с сегодняшнего дня перешли на пост голодовку. Будут дома сидеть, так как в это время иммунитет будет шалить.
Три дня и три ночи подряд снижалось же. Кто испортил статистику?
НЕправда, собнинские метрошники еще не дозрели, инкуб 2-3 недели.
Скажите это морякам французского военного кораблика, там выплыли зараженные спустя 3 недели, как они отшвартовались от последней суши.
Извиняюсь за рбк: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e907bd99a7947ce7faef757
Так что нет уверенности в быстром инкубе.
инкубационный период
у 80% 4-7 дней
~ у 15% 8-10 дней
14 дней и более у считаных единиц.
14 дней и более у считанных авианосцев
https://echo.msk.ru/news/2625882-echo.html
Я рад, что я НЕправ: инкуб может достигать 24 дней, но в основном 1 неделю.
Вот хорошее исследование
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7113380/
Пипетки, вестимо.
В России зафиксировали 5849 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 68 тысяч
Показывайте график по России по дням плиз в постах. В этом вижу, но только по Москве.
Пипетки подвезли
Даже не пипетки, а наконечники для пипеток. На них вроде дефицит возник.
(Неужели нельзя напечатать на 3Д-принтере.)