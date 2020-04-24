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Алексей Боржонов
8705

В России зафиксировали 5849 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 68 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 60 человек, выздоровели — 677.

84 комментария
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России превысило 68 тысяч, сообщает оперштаб.

За сутки зафиксировало 5849 новых случаев заболевания, 60 человек умерли, 677 — выздоровели.

Заболевших за всё время стало 68622, выздоровели 5568 человек, умерли 615.

Наибольшее число заболеваний — в Москве (36897), на втором месте — Московская область (7889), на третьем — Петербург (2711).

Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом заболевших в России​

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
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84 комментария
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Алексей

46

Ну я точно говорил про пиздюля за 6000 человек

Ответить

Алексей

Алексей
13

А завтра (ВОЗМОЖНО) будет 5999

Ответить

Насущные Проблемы

Алексей
18

5999,99

Ответить

Мистер Блондин

Насущные
18

5999 человек и один пацан без пальца

Ответить

Taktischer Corgi

Мистер
2

Точнее один обрезанный

Ответить

Gleb Kornilov

Мистер
2

5999 и одна внебольничная пневмония

Ответить

Алексей

Мистер
1

Не понял немного(
раскроешь?

Ответить

Мистер Блондин

Алексей
1

5999 человек и один пацан без пальца 0,99

Ответить

Алексей

Мистер
0

бля, слишком тонко для меня оказалось

Ответить

Вячеслав

Алексей
0

На целого человека не тянет. Частички не хватает. Черный юмор видимо

Ответить

Мистер Блондин

Вячеслав
0

ты что расист?

Ответить

Недовольный

Мистер
2

Если черный, то это - 0,5 человека

Ответить

Регулярный

Недовол…
1

это если баба

Ответить

Недовольный

Регуляр…
0

а черная баба - 0,25

Ответить

Иван Жиров

Насущные
0

5999+2500

Ответить

Andy Raxxy

Иван
2

Я сюда хэкать с тупых комментов пришел, а не математику матемачить

Ответить

Юрий Набоков

11

 это как?

Ответить

Spect

Юрий
22

25 тестов отправили

Ответить

Алексей

Spect
8

Вот наиболее логично выглядит. У нас в Воронеже несколько дней было по 25. Сегодня 30. Прям ну подозрительно

Ответить

Michael Loktev

Алексей
0

Во многих городах одна и та же цифра 3-4 дня подряд

Ответить

Polina Malahova

Юрий
23

Ctrl+C -> Ctrl+V

Ответить

Марк Варламов

Юрий
11

Вот так было несколько дней назад. А сейчас 2 дня подряд по 25.
Забавно, что во время выборов Путина в этой же области, ему нарисовали практически ровно 80%, Грудинину 10% и Жириновскому 5%. Главный в области по подтасовкам, видимо, страдает ОКР, либо просто долбоеб.

Ответить

check-it-out

Юрий
9

Где-то повторяются цифры.
Общество:

Ответить

Мистер Блондин

check-it-out
2

Помню в первый раз посмотрел Роковое число 23, а потом ночью пошёл в магазин. Всю дорогу эти ебучие 2 и 3 меня преследовали. 

Ответить

Недовольный Денис

Мистер
2

Вот тогда еще глянь

«23» (23, 1998)
23 (1998) — 23. Всё о фильме: дата выхода, трейлеры, фото, актеры. Отзывы зрителей и…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Darya Timofeeva

Юрий
9

А вот это?))))

Ответить

Посторонний

Darya
0

Как 146%, только наоборот, занижают, черти.

Ответить

Мистер Блондин

Юрий
5
Ответить

Мистер Блондин

Юрий
3

завтра исчезнут. 

Ответить

Ilya Sidyakin

Юрий
0

Есть байка, что когда замеряли Эверест, его высота оказалась 8850. Все подумали, что, если опубликуют такие данные, то все будут говорить: "вот, поленились, не могли нормально посчитать без округлений". И тогда типы зарепортили высоту 8848.

Я к тому, что вполне возможно, что это реально совпадение

Ответить

alex twit

Ilya
0

ну хоть не 14 две восьмерки

Ответить

Футбольный череп

15

Шашлындос шашлындос 
Мы летим на шашлындос

Ответить

Spect

Футбольный
1

Как тебе новый дудь?

Ответить

Недовольный Денис

Spect
0

А старого куда дели?

Ответить

Spect

Недовольный
10

Наелся и спит

Ответить

Чудовищный шмель

Spect
2

Лучший

Ответить

Футбольный череп

Spect
0

Бог по умолчанию. Пока не посмотрел

Ответить

Max Berezin

Футбольный
0

Саратов сейчас весь на шашлындос укатил🤣

Ответить

Футбольный череп

Max
0

 @Вадим Елистратов зачем?

Ответить

Viktor Nevzorov

11

Я тут программку написал, пока работает.

Ответить

Алексей

Viktor
0

о, это прям о том, что я написал.

Ответить

Jerome Jerome

2

А о скольких случаях еще неизвестно, потому что люди не выходят и не идут к врачам, и мне кажется эта цифра еще занижена, по  этому сейчас вообще лучше не высовываться, потому что это дело затягивается уже на подольше чем до мая, я уверен что это займёт больше времени.

Ответить

Владимир Земсков

Jerome
12

Продолжающие работать весь апрель улыбнулись тебе.

Ответить

Bob Kentuki

Владимир
0

Ave, Caesar, morituri te salutant

Ответить

Ilya Sidyakin

5

Переделал в таблице расчет с медианного на средний, так как все-таки я смотрю не на большом ряде чисел, а на последних 7

Ответить

Ivan Popov

3
Ответить

Ваня Погост

Ivan
3
Ответить

Alexander Shpak

2

Наблюдаю за Крымом: там от двух до трёх выявленных за день. Совсем не тестируются что ли?

Ответить

Иван Ташкинов

Alexander
6

Там скрепы скрепче.

Ответить

Это не шутки

Alexander
1

Мост перекрыли

Ответить

scheissegal

3

Всегда интересно наблюдать за разницей цифр в респ.Адыгея и Краснодарским краем, тк один регион находится внутри другого, они считай представляют из себя единое пространство, но цифры всегда кардинально отличаются. Сегодня вот например:

Краснодарский край - 80+
Адыгея - 3

Это примерно, как если бы в Москве было бы 3к+ в сутки, а в МО по 15-30 человек 

Ответить

Аскер Куижев

scheissegal
1

В Адыгее очень мало тестов, многие люди находятся на т.н. подозрении, они конечно же в статистику не идут. Ну и нужно учитывать что в крае население 5.2 млн а в республике 450 тыс.

Ответить

Ближний цвет

scheissegal
0

И ничего то ты не понимаешь - они кордон на Яблоновским мосту соорудили - вот он и спасает)

Ответить

scheissegal

Ближний
0

Яблоновский мост > МКАД, получается?

Ответить

Feskin F

scheissegal
0

Потому что краснодарский край это и все черноморское побережье, куда ломанулась толпа москвичей отдыхать. Выходные же. А Адыгея это деревня никому не нужная, там все по домам сидят, помидоры выращивают, гусей ̶е̶б̶у̶т̶ пасут

Ответить

scheissegal

Feskin
0

Это ты из за страха перед Адыгами на заниженных приорах решил слово ебут отредачить?)

Ответить

Taktischer Corgi

0

Что-то в питенбурге несопоставимо малая цифра по сравнению с москвой. Видать практически не тестируют

Ответить

Недовольный Денис

Taktischer
9

Там Беглов лично не дает коронавирусу проникнуть в клетки петербуржцев

Ответить

Mikhail Shalimov

Недовольный
0

Лопатой смахивает

Ответить

alex twit

Недовольный
0

дело в мосте кадырова

Ответить

Arthur Petrosyan

1

Интересно когда начнут по России публиковать более реалистичные цифры, а то басня затянулась. Вон даже до уровня Китая - наиглавнейшего партнера, все еще не доходят обьявляемые циферки

Ответить

Маргарита Шифрина

Arthur
2

Никогда. Это противоречит скрепам же

Ответить

Ramzan Eskirhanov

0

Скоро будет меньше, большая часть мусульман с сегодняшнего дня перешли на пост голодовку. Будут дома сидеть, так как в это время иммунитет будет шалить.

Ответить

Artem Puchkov

Ramzan
4

Экономно. Скоро остальные подтянутся.

Ответить

Valery

0

Три дня и три ночи подряд снижалось же. Кто испортил статистику?

Ответить

Anton

Valery
2

Посетители метро в прошлую среду вестимо

Ответить

Viktor Nevzorov

Anton
0

НЕправда, собнинские метрошники еще не дозрели, инкуб 2-3 недели.

Ответить

Anton

Viktor
4

Инкуб 5-14 дней вообще-то

Ответить

Viktor Nevzorov

Anton
–1

Скажите это морякам французского военного кораблика, там выплыли зараженные спустя 3 недели, как они отшвартовались от последней суши.
Извиняюсь за рбк: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e907bd99a7947ce7faef757
Так что нет уверенности в быстром инкубе.

Ответить

Романелло

Viktor
3

Кто-то мог подцепить вирус на суше и переносить его бессимптомно. При этом через пару недель он начал заражать своих товарищей, у которых течение болезни было выражено куда отчётливее. 

Ответить

Дима Вагабов

Viktor
4

инкубационный период
у 80% 4-7 дней
~ у 15% 8-10 дней
14 дней и более у считаных единиц.

Ответить

Viktor Nevzorov

Дима
–2

14 дней и более у считанных авианосцев
https://echo.msk.ru/news/2625882-echo.html

На единственном французском авианосце «Шарль де…
Заражены почти 700 членов экипажей самого авианосца и сопровождающего его фрегата «Шевалье…
echo.msk.ru
Ответить

Viktor Nevzorov

Viktor
2

Я рад, что я НЕправ: инкуб может достигать 24 дней, но в основном 1 неделю.
Вот хорошее исследование
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7113380/

Ответить

Viktor Nevzorov

Valery
0

Пипетки, вестимо.

Ответить

Valery

Viktor
0

Во всём виноваты пипетки.

Ответить

Spect

–1

В России зафиксировали 5849 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 68 тысяч

Ответить

Посторонний

0

Показывайте график по России по дням плиз в постах. В этом вижу, но только по Москве.

Ответить

Anton

Посторонний
1

Щас чувак с графиками подтянется

Ответить

Недовольный Денис

Anton
0

.

Ответить

Юрий Набоков

0

удалено

Ответить

Artem Puchkov

0

Пипетки подвезли

Ответить

Viktor Nevzorov

Artem
0

Даже не пипетки,  а наконечники для пипеток. На них вроде дефицит возник.
(Неужели нельзя напечатать на 3Д-принтере.)

Ответить

Валера Ленин

0

Не, ну тут нужен еще месяц каникул за свой счет, это точно. Kappa

Ответить

Gleb Khineev

0

В общем, хикковать до осени будем

Ответить
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