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Ольга Щербинина
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Rambler попросил прекратить уголовное дело о правах на Nginx. Решение об этом приняли пять месяцев назад Материал редакции

Компания передала права требований Lynwood, которая не собирается отказываться от претензий.

20 комментариев
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Rambler Group направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела из-за прав на веб-сервер Nginx. Об этом говорится в заявлении компании. Такое поручение менеджменту интернет-холдинга ещё 19 декабря 2019 года дал совет директоров.

Также Rambler Group расторгла договор с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которой уступил права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx. Ранее она называлась A&NN Holding и была акционером Rambler Group. Эта компания связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. Теперь Lynwood не может вести дела от имени Rambler, но «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу» самостоятельно.

В Rambler Group отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения, поэтому решение о его закрытии должны принять следователи, пишут «Ведомости». Источник издания ранее говорил, что речь идёт о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере.

В ГУ МВД Москве не ответили на запрос «Ведомостей». По словам источника, следственные действия по этому делу давно не проводят и в случае отсутствия потерпевшего оно должно быть закрыто. Основатель Nginx Максим Коновалов не стал комментировать ситуацию.

12 декабря 2019 года полиция провела обыски в офисе компании-разработчика Nginx. Rambler посчитал опенсорс-технологию своей собственностью, поскольку нынешний глава Nginx Игорь Сысоев разработал её, пока был его сотрудником. В поддержку Nginx выступили крупные компании и отраслевые ассоциации. Бывшие сотрудники Rambler опубликовали открытое письмо в поддержку Nginx и основателей компании.

Rambler хочет получить права на веб-сервер…
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tjournal.ru

#новости #nginx #rambler

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20 комментариев
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Ваня Погост

45

Rambler попросил прекратить уголовное дело

Эпик: измазались в говне по уши, чтобы включить заднюю и поиграть в милосердие. Rambler такие же жалкие, как Роскомпозор в ситуации с блокировкой Телеги. Тьфу, блять.

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Бледный историк

Ваня
3

Это скорее не милосрдие, а попытка вытереть с лица говно говенным же полотенцем, пока народ историю подзабыл и занят другими проблемами.

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Ваня Погост

Бледный
2

Ну, я и говорю, что это только игра в милосердие, потому что Рамблер просит прекратить уголовное дело, но в то же время
уступил Lynwood права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx.

А те и не собираются Сысоева в покое оставлять, поэтому, считай, Рамблер продолжит душить Nginx, просто чужими руками. Уёбки, что тут ещё скажешь?

Ответить

Футбольный череп

6

да кто этот ваш Rambler нахуй

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Недовольный Денис

4

Фраера

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Упоротый Голубь

4

Меня слегка напрягает, а какого черта вообще какая-то шарашкина контора пишет в СК "ладно, отстаньте от этих додиков, не прокатило" 

Ответить

Keka Yobikov

2

Было бы печально, если бы у них получилось задуманное

Ответить

Андрей Гришин

2

Они решили, что сейчас из-за короновируса все забудут как они обосрались?

Ответить

Vsevolod Leonov

2

Рамблер безусловно заслуживает презрения, но хочу обратить внимание, что без готовности силовых структур с таким подозрительным энтузиазмом содействовать заведомо несправедливым и незаконным требованиям Рамблера, ничего подобного бы не случилось.

Ответить

Alex Nevi

0

й

вы где такую букову надыбали? л0л. Будто OCRли текст..

Ответить

Виктор Ганелес

Alex
2

Ты о чём вообще?

Ответить

Alex Nevi

Виктор
1

за собой право

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Alex
0

На маке набирали, видимо. Макось по-ублюдски бьёт символы на основу и модификатор

Ответить

Коммунистический крюк

1

а за моральный вред, издержки на адвокатов и вот это вот всё отвечать будет кто-нить? от хуйни в стиле "мы передумали, не надо дела" бомбит пиздец. пусть их судят за ложный вызов, хули

Ответить

Viktor Tolkach

0

Рамблером кто-то пользуется? Круто, что справедливость восторжествовала. 
Теперь надо захуячить встречный иск с целью компенсации морального ущерба, думаю, что нервы знатно потрепались за это время у создателей.

Ответить

Low Catch

Viktor
1

Рамблер это не только поисковик, там много еще всяких сервисов под его железной рукой, можешь чекнуть. 
Нервы потрепались, но если даже и подадут такой иск, то ничего не добьются. Рамблер - приемный сын государства, так что немудрено, на чьей стороне будет суд. 

Ответить

George Weiler

Viktor
0

Если будешь покупать онлайн билеты в кино в москве, есть шанс наткнуться на их систему платежную

Ответить

Low Catch

0

Только вчера посмотрел фильм дудя про кремниевую долину, а тут опять у нас на родине творится классическая хуйня. Как же грустно! 

Ответить

Andrey M

0

То было с самого начала план:))))
https://cloud.mail.ru/public/3g38/3qXdaFvgx

Ответить

Olga Shvets

0

А ватник Игорь Сысоев будет как-нибудь комментировать эту ситуацию?

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