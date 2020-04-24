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Компания передала права требований Lynwood, которая не собирается отказываться от претензий.
Rambler Group направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела из-за прав на веб-сервер Nginx. Об этом говорится в заявлении компании. Такое поручение менеджменту интернет-холдинга ещё 19 декабря 2019 года дал совет директоров.
Также Rambler Group расторгла договор с кипрской Lynwood Investments CY Ltd., которой уступил права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx. Ранее она называлась A&NN Holding и была акционером Rambler Group. Эта компания связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. Теперь Lynwood не может вести дела от имени Rambler, но «сохранила за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу» самостоятельно.
В Rambler Group отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения, поэтому решение о его закрытии должны принять следователи, пишут «Ведомости». Источник издания ранее говорил, что речь идёт о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере.
В ГУ МВД Москве не ответили на запрос «Ведомостей». По словам источника, следственные действия по этому делу давно не проводят и в случае отсутствия потерпевшего оно должно быть закрыто. Основатель Nginx Максим Коновалов не стал комментировать ситуацию.
12 декабря 2019 года полиция провела обыски в офисе компании-разработчика Nginx. Rambler посчитал опенсорс-технологию своей собственностью, поскольку нынешний глава Nginx Игорь Сысоев разработал её, пока был его сотрудником. В поддержку Nginx выступили крупные компании и отраслевые ассоциации. Бывшие сотрудники Rambler опубликовали открытое письмо в поддержку Nginx и основателей компании.
Rambler попросил прекратить уголовное дело
Эпик: измазались в говне по уши, чтобы включить заднюю и поиграть в милосердие. Rambler такие же жалкие, как Роскомпозор в ситуации с блокировкой Телеги. Тьфу, блять.
Бледный историк
Это скорее не милосрдие, а попытка вытереть с лица говно говенным же полотенцем, пока народ историю подзабыл и занят другими проблемами.
Ну, я и говорю, что это только игра в милосердие, потому что Рамблер просит прекратить уголовное дело, но в то же время
уступил Lynwood права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с Nginx.
А те и не собираются Сысоева в покое оставлять, поэтому, считай, Рамблер продолжит душить Nginx, просто чужими руками. Уёбки, что тут ещё скажешь?
Меня слегка напрягает, а какого черта вообще какая-то шарашкина контора пишет в СК "ладно, отстаньте от этих додиков, не прокатило"
Рамблер безусловно заслуживает презрения, но хочу обратить внимание, что без готовности силовых структур с таким подозрительным энтузиазмом содействовать заведомо несправедливым и незаконным требованиям Рамблера, ничего подобного бы не случилось.
й
вы где такую букову надыбали? л0л. Будто OCRли текст..
Ты о чём вообще?
На маке набирали, видимо. Макось по-ублюдски бьёт символы на основу и модификатор
Рамблером кто-то пользуется? Круто, что справедливость восторжествовала.
Теперь надо захуячить встречный иск с целью компенсации морального ущерба, думаю, что нервы знатно потрепались за это время у создателей.
Если будешь покупать онлайн билеты в кино в москве, есть шанс наткнуться на их систему платежную
Только вчера посмотрел фильм дудя про кремниевую долину, а тут опять у нас на родине творится классическая хуйня. Как же грустно!