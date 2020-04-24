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Алексей Боржонов
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«Союзмультфильм» счёл недействительными переданные Японии права на Чебурашку. Проект удалили с японского YouTube-канала Материал редакции

Связано ли решение удалить проект с заявлением российской студии, не уточняется.

10 комментариев
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​Кадр из японского мультфильма

Киностудия «Союзмультфильм» планирует вернуть права на использование образа Чебурашки, которые она передала Японии 16 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащёву.

«Союзмультфильм» посчитал договор о передаче прав недействительным и уведомил об этом японскую сторону. Слащёва рассказала, что между Россией и Японией «существуют серьёзные разногласия» по срокам действия соглашения. Японская компания SP International утверждает, что владеет правами на образ Чебурашки до 2023 года.

Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьёзных финансовых средств.

Юлиана Слащёва
председатель правления «Союзмультфильма»

Слащёва отметила, что вопрос о возвращении прав может быть вынесен на государственный и межправительственный уровень: «В любом случае мы в ближайшее время намерены серьёзно заняться вопросом возврата прав».

Заявление «Союзмультфильма» последовало на следующий день после выхода первой серии японского 3D-мультфильма на YouTube. В твиттере проекта 24 апреля появилось сообщение, в котором говорится, что все видео на канале стали временно недоступны «из-за технического обслуживания YouTube». Связано ли это с обращением «Союзмультфильма», не уточняется.

Юлиана Слащёва также высказалась о японской версии мультфильма и сказала, что он ей не понравился.

Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!

Юлиана Слащёва

председатель правления «Союзмультфильма»

Слащёва отметила, что с 2017 года киностудия вернула более 90% прав на использование образов своих мультфильмов, среди которых «Ну, погоди!» и «Винни-Пух».

#новости #мультфильмы

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10 комментариев
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Илья Гераськин

19

А новое простоквашино ей значит нравится?

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Сельскохозяйственный микрофон

12

Сами нормально не делают и другим не дают

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Регулярный лолипоп

11

собака на сене

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karamazoffff

10

Ну что за душнота?? Отличный мульт у японцев получился! И имена они сохранили и графоний четкий. Нет же, сами можем только шнягу типа нового Простоквашино снять, и другим не дадим что-то достойное делать...

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Бледный историк

2

Лет пять назад вышло неплохое продолжение мультфильма, созданное как раз таки японской студией.

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Neketa Fo

2

Какие же гниды сидят в этом Союзмультфильме, от которого кажется ничего не осталось кроме отдела юристов 

Ответить

Gleb Khineev

2

Не круто, Союзмультфильм, совсем не круто...

Ответить

Nikita Sigachev

1

Как в воду глядел.

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Eugen T

1

Чебурнаш! Можемповторить! Какой ещё договор, курва косоглазая? 

Ответить

Venya Sazonov

0

Шоу должно продолжаться

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